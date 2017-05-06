Житловий сектор Красногорівки знову потрапив під потужний обстріл Це вже втретє за вісім дні

Житловий сектор Красногорівки (місто, розташоване за декілька кілометрів на захід від Донецька) сьогодні вночі знову потрапив під обстріл.

Фото: facebook.com/backandalive

Осколками було пошкоджено два будинки на вулиці Ломоносова, люди не постраждали. Поліція Донецької області повідомляє, що обстріл почався близько опівночі і тривав кілька годин. Осколками було пошкоджено два будинки на вулиці Ломоносова. Всередині були люди, але вони не постраждали. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). Нагадаємо, що 28 травня Красногорівка зазнала значних руйнувань у результаті артилерійського обстрілу. Були пошкоджені школа №2, лікарня, житлові будинки на вулицях Нахімова, Толстого, Маяковського. Через пошкодження водогону велика частина міста залишилася без води. Було пошкоджено каналізацію.

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