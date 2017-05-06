CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖитловий сектор Красногорівки (місто, розташоване за декілька кілометрів на захід від Донецька) сьогодні вночі знову потрапив під обстріл.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Житловий сектор Красногорівки знову потрапив під потужний обстріл
Це вже втретє за вісім дні
Фото: facebook.com/backandalive
Осколками було пошкоджено два будинки на вулиці Ломоносова, люди не постраждали.
Поліція Донецької області повідомляє, що обстріл почався близько опівночі і тривав кілька годин. Осколками було пошкоджено два будинки на вулиці Ломоносова. Всередині були люди, але вони не постраждали.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).
Нагадаємо, що 28 травня Красногорівка зазнала значних руйнувань у результаті артилерійського обстрілу. Були пошкоджені школа №2, лікарня, житлові будинки на вулицях Нахімова, Толстого, Маяковського. Через пошкодження водогону велика частина міста залишилася без води. Було пошкоджено каналізацію.
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05 06 2017 15:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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