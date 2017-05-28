CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез ранковий обстріл Красногорівки у Донецькій області частина міста залишилась без водопостачання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Красногорівка через обстріли залишилась без води
Міська лікарня зруйнована на 50%, пошкоджено будинки на десяти вулицях
Красногорівка. Фото: rbc.ua
"Під час нинішнього ранкового обстрілу російськими окупантами Красногорівки, на 50% зруйновано лікарню, розбито дві карети швидкої допомоги і лікарняний автомобіль "Нива". Через пошкодження водоводу, більша частина міста залишились без води. Пошкоджено також міську каналізацію. Різних ступенів ушкодження від прямих попадань снарядів, зазнали будинки на 10 вулицях. У приватному секторі, близько тридцяти пошкоджень. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.
Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу міста Красногорівка Донецької області становить вісім осіб.
Загалом, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті чого 8 українських військовослужбовців отримали поранення.
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