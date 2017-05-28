Красногорівка через обстріли залишилась без води Міська лікарня зруйнована на 50%, пошкоджено будинки на десяти вулицях

Через ранковий обстріл Красногорівки у Донецькій області частина міста залишилась без водопостачання.

Красногорівка. Фото: rbc.ua

"Під час нинішнього ранкового обстрілу російськими окупантами Красногорівки, на 50% зруйновано лікарню, розбито дві карети швидкої допомоги і лікарняний автомобіль "Нива". Через пошкодження водоводу, більша частина міста залишились без води. Пошкоджено також міську каналізацію. Різних ступенів ушкодження від прямих попадань снарядів, зазнали будинки на 10 вулицях. У приватному секторі, близько тридцяти пошкоджень. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні. Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу міста Красногорівка Донецької області становить вісім осіб. Загалом, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті чого 8 українських військовослужбовців отримали поранення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію