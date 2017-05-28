Внаслідок обстрілу Красногорівки поранено вісім осіб
"Як повідомила спостережна група української сторони СЦКК, під час обстрілу населеного пункту Красногорівка ворог застосував реактивну систему залпового вогню. На місці події спеціалісти виявили рештки понад десятка реактивних снарядів. Встановлено завдання суттєвої шкоди інфраструктурі населеного пункту. Пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, три приватні транспортні засоби", - повідомив прес-центр штабу АТО із посиланням на дані СЦКК.
Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки, пошкоджено будівлю лікарні.
Загалом, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті чого 8 українських військовослужбовців отримали поранення.
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