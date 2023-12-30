Обурення та заклик до дії: США осуджують російський обстріл України в Раді Безпеки ООН

У п'ятницю, 29 грудня, ворог вдався до наймасованішої атаки проти України.

Радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі засудив масштабний обстріл росією території України і закликав світ зупинити спроби диктатора владіміра путіна знищити країну та її народ.

Про це йдеться на засіданні Ради Безпеки ООН.

Представник США назвав абсурдним організоване росією два дні тому засідання Радбезу ООН, під час якого обговорювалися події Революції Гідності та їхній вплив на ситуацію в Україні.

Келлі назвав це хитрим планом, оскільки під час цього засідання у москві розробляли наймасштабніший ракетний удар по Україні.

"Таким чином росія відволікала увагу Ради Безпеки цього тижня, доки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення", - зазначив представник США.

Він також послався на заяву президента Джо Байдена, в якій очільник Білого дому назвав напад рф "суворим нагадуванням", що владімір путін не полишив своїх цілей знищити Україну і наголосив, що його слід зупинити.

"Ми звернулися до всіх членів Радбезу, щоби вони приєднатися до нас та найрішучіше засудили цю огидну атаку на міста й цивільну інфраструктуру по всій Україні", - наголосив представник США.

За його словами, будь-яка злочинна брехня росіян про начебто "удари по військових цілях", не приховає руїн по всій території в країні, а також тисяч невинних жертв, втрачених від початку війни.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також засудив широкомасштабні нічні атаки російської федерації на українські міста, цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури.

"Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл російською федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні. Атаки на цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, вчинені з порушенням гуманітарного права, є неприйнятними та мають негайно припинитися", - йдеться у заяві.

У п'ятницю, 29 грудня, ворог вдався до наймасованішої атаки проти України.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Обстріл засудила низка європейських країн.