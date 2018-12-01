Зовнішній борг України становить 83% ВВП, - Гройсман
"Зовнішній борг України становить 83%, якщо бути точним", - сказав Гройсман в інтерв'ю Forbes.Грузия.
Він нагадав, що в лютому 2014 року під час початку прем'єрства Арсенія Яценюка держбюджет України становив 10 тис. доларів, а на рахунках держказначейства було 108 тис. гривень.
Як повідомили в НБУ, валовий зовнішній борг України в третьому кварталі 2017 року виріс на 2,06%, до 117,350 млрд доларів. У другому кварталі минулого року валовий зовнішній борг України становив 114,985 млрд доларів.
Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз зростання валового внутрішнього продукту України 2018 року.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави.
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