Зовнішній борг України становить 83% ВВП, - Гройсман

У НБУ раніше називали цифру в 117,3 млрд доларів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що сума зовнішнього боргу України становить 83% ВВП.

"Зовнішній борг України становить 83%, якщо бути точним", - сказав Гройсман в інтерв'ю Forbes.Грузия.

Він нагадав, що в лютому 2014 року під час початку прем'єрства Арсенія Яценюка держбюджет України становив 10 тис. доларів, а на рахунках держказначейства було 108 тис. гривень.

Як повідомили в НБУ, валовий зовнішній борг України в третьому кварталі 2017 року виріс на 2,06%, до 117,350 млрд доларів. У другому кварталі минулого року валовий зовнішній борг України становив 114,985 млрд доларів.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз зростання валового внутрішнього продукту України 2018 року.