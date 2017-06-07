Зозуля почав підготовку до нового сезону разом з Бетісом, - відео

Днями стало відомо, що іспанський Бетіс збирається розлучитися влітку 2017 року з Зозулею, розірвавши з ним контракт

Роман Зозуля привітав нового головного тренера Бетіса Кіке Сетьєна

Український нападник Роман Зозуля почав підготовку до нового сезону разом з іспанським Бетісом.

На відео, опублікованому на офіційній сторінці Бетіса в Facebook, видно, як всі гравці команди, в тому числі і Зозуля, зібралися на стадіоні Беніто Вальямарін і познайомилися з новим тренером Кіке Сетьєном.

Минулого тижня повідомлялося, що Зозуля не збирається повертатися в Україну, де його хотів би підписати Дніпро-1. Агент українця Володимир Кузьменко заявив про те, що поки ще рано говорити про майбутнє гравця.

Напередодні почесний президент новоствореного спортивного клубу Дніпро-1 Юрій Береза заявив про те, що українському нападнику Роману Зозулі запропонували виступати в складі цієї команди у Другій лізі.

Днями стало відомо, що іспанський Бетіс збирається розлучитися влітку 2017 року з Зозулею, розірвавши з ним контракт.

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".