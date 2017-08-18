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Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст

Полупан у 2014 році закликав "південний схід повставати"
Заступником керівника Управління освіти Краматорська став затятий "борець з бандерівцями" Іван Полупан.
Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст Іван Полупан. Фото: vp.donetsk.ua

"Потім він звичайно свої пости від гріха подалі потер, але рукописи не горять, ви ж знаєте. Такі новини вже не дивують і не викликають емоцій. Я вже зрозумів, що висновків з того, що сталося в 2014 році ніхто не зробив, і ситуацію в Донбасі знову пустили на самоплив до наступного вибуху. Тільки не дивуйтеся потім, що у нас п'ятнадцятирічні підлітки вважають, що в СРСР було круто, а Сталін був великим вождем. Це та освіту, яку ми заслужили", - пише на своїй сторінці у Facebook Денис Казанський.

У мережі також є зняте 2 березня 2014 року в Краматорську відео, на якому Полупан заявляє, що Україна повинна дружити з Росією.

"Так я сам проти бандер", - сказав Полупан.

Нагадаємо, що у Дніпрі співробітники СБУ затримали колишнього вчителя історії, який поширював антиукраїнські листівки.

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18 08 2017 10:51
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