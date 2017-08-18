Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
"Потім він звичайно свої пости від гріха подалі потер, але рукописи не горять, ви ж знаєте. Такі новини вже не дивують і не викликають емоцій. Я вже зрозумів, що висновків з того, що сталося в 2014 році ніхто не зробив, і ситуацію в Донбасі знову пустили на самоплив до наступного вибуху. Тільки не дивуйтеся потім, що у нас п'ятнадцятирічні підлітки вважають, що в СРСР було круто, а Сталін був великим вождем. Це та освіту, яку ми заслужили", - пише на своїй сторінці у Facebook Денис Казанський.
У мережі також є зняте 2 березня 2014 року в Краматорську відео, на якому Полупан заявляє, що Україна повинна дружити з Росією.
"Так я сам проти бандер", - сказав Полупан.
Нагадаємо, що у Дніпрі співробітники СБУ затримали колишнього вчителя історії, який поширював антиукраїнські листівки.
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