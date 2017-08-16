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У Дніпрі колишній учитель історії роздавав антиукраїнські листівки

Історик за власною ініціативою роздавав сепаратистські листівки
У Дніпрі співробітники Служби безпеки затримали колишнього вчителя історії, який поширював антиукраїнські листівки.
У Дніпрі колишній учитель історії роздавав антиукраїнські листівки Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Укрінформ.

Місцеві активісти попередили співробітників спецслужби про активність проросійськи налаштованого чоловіка. В результаті його затримали під час спроби поширення провокаційних матеріалів у одному з супермаркетів міста.

На листівках також містилося зображення забороненої в Україні георгіївської стрічки.

Слідство встановило, що колишній педагог сам ініціював подібні заходи.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео з Дніпра, де поліцейські вперше склали протокол за георгіївську стрічку.

Нагадаємо, 15 червня набув чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

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16 08 2017 21:58
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