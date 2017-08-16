У Дніпрі колишній учитель історії роздавав антиукраїнські листівки
Про це повідомляє Укрінформ.
Місцеві активісти попередили співробітників спецслужби про активність проросійськи налаштованого чоловіка. В результаті його затримали під час спроби поширення провокаційних матеріалів у одному з супермаркетів міста.
На листівках також містилося зображення забороненої в Україні георгіївської стрічки.
Слідство встановило, що колишній педагог сам ініціював подібні заходи.
Нагадаємо, раніше з'явилося відео з Дніпра, де поліцейські вперше склали протокол за георгіївську стрічку.
Нагадаємо, 15 червня набув чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".
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