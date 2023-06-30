Під ударом – цивільні. російська практика ведення воєн добре відома ще з Сирії. Але цього ніхто не хотів бачити – Том Купер

Військовий аналітик Том Купер вкотре проаналізував перебіг подій на російсько-українському фронті. Але цього разу він заглибився у специфіку тактики рф, аби пояснити, чому звірства окупантів на території України не мають бути несподіванкою для Заходу. Але чомусь таки є…

Почну з неважливих новин. Принаймні, згідно з останніми заявами верхівки путінської пропагандистської індустрії.

Відповідно, до відома всіх: «заколот» Прігожина/«Ваґнера» був спровокований агресивним розширенням НАТО, а також ЦРУ. І вони не сказали росії жодного слова, щоб росіяни могли піти і вбивати один одного. Ганьба Заходу. І те, що Захід був причетний, підтвердив не хто інший, як Пуддінг, коли оголосив, що «Ваґнера» завжди повністю фінансувала російська держава. Що означає: фінансував путін. Тому вся ця історія не має жодного значення. Суперечка між двома боярами. Не раз траплялося в історії російської теленовели. Саме тому 27 червня Пуддінг теж кинувся нагороджувати Шойгу за придушення всієї цієї справи...

...не можу не зробити висновок, що насправді найкраще резюме усього цього було опубліковане десь в іншому місці (і прошу дивитися зі звуком, будь ласка)...

Не вистачало тільки продовження іншої теленовели про війну: цього разу про Україну, НАТО (передусім Велику Британію, Данію, Нідерланди....), США, Австралію, а також про F-16 і F-18...

Але я вважаю цю тему настільки безглуздим марнуванням часу та зусиль, що перепрошую за те, що навіть згадую про неї. Я роблю це тому, що один висновок неминучий: якби НАТО і Київ витратили всі ці гроші та час на отримання більшої кількості систем радіоелектронної боротьби, артилерії, боєприпасів, танків і БМП, не кажучи вже про обладнання для розмінування/протимінних засобів, ніхто з «експертів» на Заході не задавався б питанням, чому український контрнаступ не розвивається в тому темпі, на який вони розраховують...

(Це нагадує мені, що раніше на цьому тижні мені було «ой, як приємно», коли хтось запитав мене щось на кшталт: «чому український контрнаступ не просувається так швидко». Я не соромився відповісти щось типу такого: «..., а хто сказав, як швидко він розвиватиметься?»).

З іншого боку, можливо, відмова США від постачання F-16 – це добре: судячи з повідомлень, деякі українські пілоти, вочевидь, уже проходять підготовку у Швеції. Будемо сподіватися, що великі ігри Вашингтона відкриють шлях для постачання Швецією винищувачів JAS.39 Gripen: вони набагато краще відповідають українським потребам, ніж F-16.

Але, гадаю, ви заходите сюди за «новинами» про останні події на реальних полях битв цієї війни, тож давайте рухатися в цьому напрямку...

Повітряна/ракетна війна

25 червня терористична організація, відома як Повітряно-космічні сили росії (ВКС), розбомбила овочевий ринок на заході Ідліба, холоднокровно вбивши близько 50 сирійців...

Чому я починаю з Сирії, хоча мав би говорити про Україну, запитаєте ви?

Тому що більшість людей, які це прочитають, не звертають уваги на те, що росіяни роблять з сирійцями майже щодня вже вісім років. Але все одно дивуються, як так сталося, що через два дні росіяни зробили те ж саме з Україною.

Що, в свою чергу, є темою, яку я обговорюватиму далі досить довго (і прошу звернути на це увагу: у мене надто мало часу, а також ліньки збирати і публікувати всі посилання на інтернет-джерела для подальшого викладу).

З того, що мені відомо, історія виглядала наступним чином: 27 червня один із інформаторів ГРУ в Краматорську повідомив ГРУ про велику кількість західних добровольців у військовій формі, які «збиралися» в ресторані в центрі міста. Ця інформація, очевидно, пройшла по всій російській вертикалі командування, і в результаті росіяни завдали удару по цьому місцю двома «Іскандерами». Достатньо точно, щоб убити щонайменше 12 осіб (у тому числі трьох українських дітей) і поранити понад 60... Цифри все ще далекі від остаточних, українська влада все ще розчищала уламки...

Перш ніж комусь спаде на думку назвати це «типовою помилкою, спричиненою туманом війни» або «ненавмисною», будь ласка, витратьте кілька хвилин на роздуми про таке.

Одразу після цього удару Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що заарештувала відповідального інформатора ГРУ (російської військової розвідки). Залишається тільки дивуватися, чому вони заарештували його лише після атаки, а не до? Можливо, українці зіткнулися з проблемою адаптації свого законодавства до західного, тобто до законодавства ЄС, за яким не можна заарештовувати людей лише на підставі підозри, принаймні, без достатніх доказів? Гадаю, це може потребувати ретельної перевірки та певної адаптації в майбутньому. Чи говорив інформатор ГРУ, що «мішень» – це ресторан, який відвідують і цивільні особи? Наразі не знаю. Та й навіщо йому це робити? Є достатньо інформації про те, що він бачив щось на кшталт «скупчення великої кількості людей у військовій формі». У нього з'явився стимул «надавати більше інформації»: чим більше він надасть, тим «кращим джерелом» його вважатимуть і більше заплатять. Ось як усе працює в цьому бізнесі – незалежно від того, чи на Сході, чи на Заході. З іншого боку, цілком можливо, що інформатор діяв «на власний розсуд». Наприклад, у нього міг виникнути конфлікт із власником цього ресторану... можливо, з однією з офіціанток? Отже, була «можливість», і він нею скористався. Це було б не вперше: таке траплялося вже десятки разів, особливо в Афганістані, часто в Іраку, і кілька разів в Ємені. Див: «Я заздрю тому придурку, що володіє заправкою в селі: як щодо дезінформації розвідки XY? Бум... О, заправку підірвали, але ж і 50 людей теж...? Як прикро...' Хоча, в свою чергу, це також означає: якщо ГРУ доводиться залежати від таких придурків, щоб з'ясовувати штаби різних підрозділів ЗСУ – добре. Для України.

Сумно за цивільних, які гинуть у цьому процесі. Як «супутні» втрати. І точно так само, як у Сирії.... чи Ємені, чи Афганістані, чи Пакистані...

Але, і ще раз: чому це має хвилювати ГРУ? Протягом восьми років у Сирії ВКС, а також «Сирійські арабські повітряні сили» весь час бомбардують лікарні, школи, продовольчі склади, водоочисні споруди, велелюдні ринки тощо, які ГРУ оголосило «супутніми цілями – «штабами джихадистів, складами боєприпасів» і ще чимось. НІКОГО НЕ ХВИЛЮЄ. До цього дня жоден державний діяч на Заході не поскаржився на таку практику і не зажадав публічно притягнути винних до відповідальності (навпаки: «друг Асад» повернувся на міжнародну дипломатичну арену – особливо в колах Ліги арабських держав, яка сьогодні дуже засмучена тим, що якийсь дурень у Швеції спалив Коран, і при цьому скаржиться на «свободу вираження поглядів» ...).

...а тих «неофіційних осіб», які це робили (як я), негайно оголошували (і продовжують оголошувати) «прихильниками джихаду»...

І це не лише тому, що Захід має доволі заплямовану совість щодо застосування подібних практик, починаючи з Іраку та Ріфської республіки (нині – північне Марокко) на початку 1920-х років Не кажучи вже про Афганістан, Ірак, Сирію, Ємен, різні «куточки» Африки і т.д. (цей список дійсно довгий) у наші дні. Заходу було байдуже навіть тоді, коли російська хвиля терору вигнала мільйони сирійців з їхніх домівок, а потім і з їхньої країни, зрештою спричинивши «кризу біженців» у 2015-2016 роках. Так чому ж це хвилює зараз?

Тому що США створили прецедент, коли «вимкнули» всі міжнародні норми для таких випадків «Актом про вторгнення в Гаагу» адміністрації Буша (також відомим як «Акт про захист американських військовослужбовців» 2002 року) – законом, який де-факто поставив Міжнародний кримінальний суд у Гаазі поза законом. Чи був Буш або будь-який інший член його адміністрації або Конгресу США коли-небудь притягнутий до відповідальності/санкцій за цей закон? Ні. Чи скасовували його Обама, Трамп, Байден? Ні. Отже, якщо американські та союзні розвідувальні служби та збройні сили «не можуть бути притягнуті до відповідальності» за воєнні злочини, то чому зараз хтось повинен наполягати на переслідуванні росіян...?

...у той час як усі до краю розлючені через «марну ООН»...? Кхм...

6. І потім, де опиняться всі славні спецслужби – на Заході, в росії, в Україні чи, скажімо, у святому і мирному Ізраїлі – якщо зараз хтось почне переслідувати їх за воєнні злочини, скоєні через те, що вони надали неякісні розвіддані...?

...вже можу собі уявити всі їхні скарги в стилі «але ж тоді на нас більше ніхто не працюватиме».

... «богохульство»...

7. Чи варто тоді дивуватися, що «московські командири» не соромляться називати цей удар «успішним знищенням штабу 56-ї мотострілецької бригади ЗСУ за допомогою високоточної зброї»...?

8. Ще один цікавий момент: у той час як українці стали достатньо дисциплінованими, щоб не діставати спонтанно свої смартфони і починати знімати на відео «результати» цього російського удару (що є чимось на кшталт «загальної і прийнятої норми поведінки» майже в усьому світі в наш час) – тому що влада навчила їх, що це протизаконно: низка американців, канадійців і південноафриканців, присутніх на місці подій у Краматорську, негайно зробили саме це: всього за кілька хвилин ці відео облетіли соціальні мережі, інформуючи всіх про «черговий російський акт терору»..., а також про те, що російські С-300 влучили у «велику кількість людей у військовій формі». Дійсно, «під завалами багато солдатів»... З точки зору «московських командирів», не кажучи вже про незліченну кількість фанатів Пуддінга в соціальних мережах: «ідеально». Принаймні, «достатній привід» для удару по ресторану.

...що красномовно свідчить про «дисциплінованість» деяких іноземців в Україні...

9. ...що, в свою чергу, ставить великий знак питання про те, як українська влада застосовує власні закони та виконує власні обов'язки: чи є іноземні добровольці в Україні чимось на кшталт «святішого за святих», оскільки вони добровільно допомагають захищати країну, або допомагають українським цивільним особам...? Що їм «не можна» перешкоджати інформувати росіян...?

І СБУ, і ЗСУ засвоїли свій урок. «Це війна, а отже, шкідливо для здоров'я збиратися у великих кількостях», особливо в такому близькому до лінії фронту місці, як Краматорськ: але це правило «не діє для іноземців», еге ж, еге ж, е...?

Нарешті, і хоча я підкреслюю, що моя критика не є спробою виправдати цей російський акт (на жаль, лише один із сотень подібних актів, і сотень, якщо не тисяч, які ще відбудуться). Будь ласка, зауважте: «(громадські) ресторани» – це «цивільні об'єкти». Звісно, але вони також мають «подвійне призначення» або, принаймні, можуть здаватися такими, якщо їх відвідує персонал у військовій формі, а особливо можуть здаватися такими для вкрай недбалих розвідувальних та військових служб, як ГРУ і ВКС. Насправді, для всієї путінської системи, включно з ключовими «московськими командирами» і «Генштабом».

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У іншому місці 27 червня 2023 року (перша річниця удару Х-22 по торговому центру в Кременчуці, де було вбито 20 мирних жителів) Ту-22М3 з АБ «Шайковка» атакували Кременчук і Запоріжжя (за офіційними даними Києва, на сьогодні загалом було випущено близько 140 Х-22).

Ту-22М-3 ВКС, озброєний ракетою Х-22, перехоплений винищувачами НАТО над Балтійським морем 12 червня

Про «результати» там нічого не відомо, що сподіваюся, так само добре: судячи з усього, ніяких західних добровольців (будь-якого типу) поблизу не було... На жаль, одна людина загинула і троє отримали важкі поранення, коли російська артилерія безладно обстріляла Оріхів... І це на додачу до «звичайних» обстрілів різних сіл Сумської області (57 вибухів, зафіксованих 27 червня), міста Нікополь (пошкоджено сім житлових будинків) і міста Херсон (316 снарядів...). Цей сумний список, між тим, дуже довгий....

27 червня ПСУ завдали ударів по російських складах постачання в Бердянську, Приморському та Мелітополі. У ніч з 27 на 28 червня ПСУ завдали удару по Мелітополю, а також Україна завдала удару з БПЛА по об'єктах у Курській області. У відповідь росіяни випустили шість «Шахедів-136»: усі вони були збиті ПСУ. Ще одна серія російських артилерійських і ракетних ударів відбулася 28 червня і тривала до самого ранку. За інформацією, одна людина загинула в Херсоні.

Інші «новини», пов'язані з повітряною війною:

- Відомо, що 27 червня ВКС здійснили 47 зареєстрованих авіаударів: більшість із них – у звичайному режимі «насипай і молися», але кілька – застосування планерних бомб МПК/УМПК. Більшість і них були спрямовані проти ЗСУ в районі Оріхова та Новоданилівки.

- Відомо, що 28 червня ВКС здійснили 44 тактичні авіаудари: ЗСУ мали здійснити 11. Група ПЗРК 10-ї гірсько-штурмової заявила, що збила росіянський Су-25, використавши «Іглу».

- Вчора [28 червня] вдень Зеленський нагородив полковника Сергія Яременка, командира 96-ї зенітно-ракетної бригади, за (цитата): «... збиття 13 ракет «Кинжал». Мабуть, це означає, що саме 96-та бригада має на озброєнні ЗРК PAC-2/3, поставлені США та Німеччиною.

Битва за Донбас

Куп'янськ-Сватове-Кремінна... По суті, російський контрнаступ буксує всюди: зупинений занадто великими втратами. Звісно, в деяких випадках ЗСУ «опускаються» до знищення поодиноких танків за допомогою БПЛА, але це працює. Засоби не мають значення: важливий результат. На жаль, у ЗСУ не вистачає систем радіоелектронної боротьби для всіх ділянок фронту, і тому, наприклад, росіяни завдали удару у відповідь, обстрілявши одну з позицій ЗСУ FVP-дроном. При цьому, і це головне: росіяни обстрілюють все і всюди, де тільки можуть: близько 20 різних українських позицій та населених пунктів були занесені до списку обстріляних, кожен день, протягом останніх 3-4 днів.

Бахмут... північ... судячи з українських повідомлень, ЗСУ (обережно/повільно) наступають з трьох напрямків (північ, захід і південний захід) на Соледар і Красну Гору. Точно так само, як і далі на південь: навіть якщо це призведе до масових втрат серед росіян, це займе певний час...

Бахмут... північ/північний захід... 93-тя мехбригада також просувається назад на північні околиці зруйнованого міста і повідомила про знищення там Т-72. Вже 3-4 дні росіяни масовано обстрілюють Іванівське та всі західні околиці зруйнованого міста.

Бахмут...південь... 80-та повітряно-десантна долучилася до зачистки російських окопів у невеликих лісах на північ/північний захід від Кліщіївки. Це важке завдання, де мова йде про те, щоб викурити росіян з кожної дірки. До речі, вчора діяльність цієї бригади викликала чимало заяв з обох сторін: нібито 80-та «потрапила в оточення» (росіяни), або «оточила» (українці)... Насправді, 3-я і 80-та взяли штурмом одну з російських позицій на північний захід від Кліщіївки, захопивши при цьому чимало полонених. Але в оточення ніхто не потрапив, неважливо з якого боку. Тим часом, як завжди, всрф відреагували черговим артилерійським обстрілом, підбивши БМП. А 28-а мехбригада продовжила аналогічне завдання, так само обережно і планомірно, але вже в районі Курдюмівки.

Авдіївка... на схід від міста 110-та бригада (ЗСУ) продовжила шліфувати стару лінію розмежування і просуватися в райони, окуповані росіянами з 2014 року (до речі, цей підрозділ добре підтримується артилерією). Він перетнув трасу Н20 по обидва боки Крутої Балки. На південь від Авдіївки надходили повідомлення про те, що 25 або 26 червня ЗСУ звільнили Водяне (повністю зруйноване). Однак жодних доказів поки що не бачив.

Мар'їнка... 79-а повітряно-десантна, схоже, зайнята обміном великою кількістю ударів з БПЛА з російською стороною, але на землі жодних змін немає.

Південне Запоріжжя (та Південно-західна Донеччина)

Василівка... 128-ма просувається на північно-східний бік Жереб'янок, але зараз проблема, схоже, полягає в тому, що росіяни закріпилися в невеликому лісі на північ від цього села. Це вимагатиме ще однієї, систематичної «зачистки» піхотою.

Оріхів... ситуація залишається такою ж, як і раніше: 47-а та 65-а мехбригади за підтримки БПЛА торують додаткові шляхи через мінні поля до північного Роботиного, щоб розширити територію, на якій вони можуть маневрувати, і витіснити звідти російські підрозділи ПТРК.

Схоже, що росіяни перекидають усі наявні підкріплення в цьому напрямку: вздовж лінії фронту всього 7000-8000 метрів вони зосередили (залишки) 291-го гвардійського мотострілецького полку, 70-го мотострілецького полку, 22-ї і 45-ї спецназівських бригад, а також БАРС-11 і БАРС-14.

також продовжують завдавати ударів у відповідь за першої-ліпшої нагоди. Здебільшого протитанковими керованими ракетами, іноді – Ка-52 (щоправда, кількість їхніх ударів, порівняно з минулими вихідними, дещо зменшилася), а також – коли дозволяє українська радіоелектронна боротьба – дронами-камікадзе.

Старомайорське-Старомлинівка… Після захоплення Рівнополя ЗСУ, схоже, стискають Приютине і зі сходу, і з заходу. На східній стороні цього сектору атака ЗСУ (піхота) на Урожайне тим часом йде повним ходом. Українська 47-а артилерійська бригада тим часом знищила купу російської артилерії в Старомлинівці, і останнім часом обстрілює цілі аж до району Новопетриківки, зокрема й цей ЗРК «Бук М1», а також, можливо, і цей «підрозділ управління БПЛА на півдні області».

...та Олешки, тобто український плацдарм в районі Антонівського мосту? Багато заяв з обох сторін (включно з деякими панічними вимогами російської сторони до ВКС забезпечити безпосередню авіаційну підтримку), але немає точних даних. Отже, доведеться почекати, поки я отримаю щось конкретне, щоб повідомити про це.