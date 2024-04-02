Іран пообіцяв помститися за вбивство двох генералів під час удару по консульству Сирії

Загинули деякі ключові фігури в іранській військовій ієрархії.

Тегеран пообіцяв помститися після того, як звинуватив Ізраїль в авіаударі по іранському консульству в Дамаску. Внаслідок удару загинуло щонайменше 11 осіб, в тому числі старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді та його заступник.

Про це повідомляє The Guardian.

Іранські лідери назвали напад безпрецедентним і пообіцяли жорстку відповідь.

Тегеран заявив, що разом із Захеді та його заступником генералом Хаджі Рахімі загинули кілька дипломатів з багаторічним стажем. Також повідомлялося, що серед загиблих був бригадний генерал Хоссейн Аміроллах — начальник генерального штабу іранських сил "Кудс" в Сирії та Лівані.

Захеді був однією з ключових фігур у військовій ієрархії Ірану, зокрема, у відносинах Тегерана з "Хезболлою" і президентом Сирії Башаром аль-Асадом. Він також міг стояти в центрі постачання іранських ракет для "Хезболли", і США запровадили проти нього санкції ще у 2010 році. Раніше Захеді очолював військово-повітряні та сухопутні сили Ірану, а також брав участь у придушенні протестів у країні в 2019 році.

Ізраїль, як правило, не коментує свої удари, але іранські ЗМІ не намагалися приховати втрату такої високопоставленої фігури.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини — організація, яка базується у Великій Британії, повідомила, що в результаті удару загинуло 11 осіб.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан розкритикував авіаудар.

Посол Ірану в Сирії Хоссейн Акбарі заявив, що відповідь Тегерана буде "такою ж масштабною і жорсткою".

За його словами, консульство в сирійській столиці було уражене шістьма ракетами, випущеними з літаків F-35.

Акбарі, який працював у сусідньому посольстві, запевнив, що Іран продовжуватиме підтримувати палестинців у Секторі Гази та не боїться ізраїльського уряду.

Цей авіаудар є випробуванням для Ірану, який відчуває необхідність реагувати, але при цьому намагатиметься уникнути втягування у відкритий повномасштабний конфлікт з Ізраїлем.