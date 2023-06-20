Альтернативна реальність. російська еліта "не відчуває" війни та навіть заробляє на ній – Daily Beast

"НЕХАЙ ЇДЯТЬ ТІСТЕЧКА" – такий епіграф зі слів Марії-Антуанетти дібрало для статті американське видання Daily Beast. У публікації йдеться про безтурботне життя російських товстосумів у той час, як на голови українців падають ракети, а війська рф підривають Каховську ГЕС. Їх мало турбує те, що відбувається в Україні. Вони страждають лише через неможливість подорожувати світом і витрачати свої багатства на закордонну нерухомість. Еліта воліє нічого не змінювати, доки заробляє купу грошей. Але, схоже, вона не чує "попереджень" через війну і не розуміє, що зрештою першою ж постраждає від бунту всередині самої росії.

"Вони не можуть поїхати до Європи, тому вони тягнуть Європу в росію", – пише Анна Нємцова у Daily Beast.

У той час, як тисячі українців тікали зі своїх затоплених будинків після катастрофи на дамбі, росіяни з вищого світу зібралися у Сочі – лише в 500 милях від руйнівної повені – на зірковий фестиваль рестораторів.

Близько 5000 осіб заплатили до 2000 доларів за можливість послухати виступи провідних російських бізнесменів, власників ресторанів і впливових осіб упродовж п'яти днів на цьому заході під назвою Gastreet. Тут відбувалися концерти, вишукані вечері та вирувало розкішне нічне життя.

І тут стало зрозуміло, зазначає Daily Beast, що жодні західні санкції, обмеження кремля чи утиски усередині росії не здатні зупинити багатих і знаменитих громадян у їхньому прагненні жити на широку ногу попри війну, що триває в сусідній Україні.

Узяти хоча б Ксенію Собчак (за чутками – похресницю путіна). Вона виступала в Сочі минулого тижня як одна з VIP-гостей Gastreet. російська зірка торік заробила понад 3 мільйони доларів від свого медіа-холдингу Careful Media, продовжувала рекламувати продукцію на своїй сторінці в Instagram напередодні заходу, навіть незважаючи на те, що цей застосунок був заборонений в росії.

Одна з її останніх маркетингових кампаній – для PrimePark, елітного комплексу нерухомості в самому центрі москви. "Лише уявіть: лакей зустрічає вас на парковці, прислуга заносить ваші сумки з покупками до квартири, хатні робітниці допомагають з усіма справами по дому – я завжди говорила, що комфорт складається з деталей", – написала Собчак під фотографіями, на яких вона в дизайнерських вбраннях блукає розкішними апартаментами. (У коментарях до цього допису Собчак закидають "нагадуваннями" про велику кількість ракет, що падають на Україну).

У розмові з Daily Beast менеджер PrimePark заявив, що війна не сповільнила продаж квартир у комплексі, який складається з дев'яти веж і апартаментів за стартовою ціною від $6000/м кв. і має тенісні корти та басейни.

В умовах війни в Україні сотні тисяч росіян не мають іншого вибору, зазначає Daily Beast, окрім як розкошувати вдома – через заборони на поїздки, запроваджені кремлем, або через санкції, які не дозволяють отримувати туристичні візи чи інвестувати в інші країни. "За перший рік війни ринок елітної нерухомості скоротився приблизно на 45%, і ціни також досить сильно впали. Але зараз люди, які перебувають під санкціями і не можуть інвестувати в Європу, повертаються... й інвестують в елітну нерухомість – у них просто немає інших варіантів", – розповіла Daily Beast представниця одного з провідних московських агентів нерухомості класу люкс.

Еліта воліє нічого не робити для того, щоб змінити реальність.

Ще в Сочі власники московських ресторанів обговорювали, як розвивати бізнес по всій країні, виступаючи на фестивальних майданчиках під назвами "Як король", "Барстріт" і "Винна вулиця". "Пахло шашликом і дорогими парфумами", – розповів один із учасників Daily Beast.

"О, в Україні сталася ще одна біда? Чесно кажучи, у мене не було часу читати про політику, я розвиваю новий ресторан у Сочі", – сказала одна із гостей, коли її запитали про останні події. Вона пояснила, що її батько, московський бізнесмен, нещодавно допоміг профінансувати відкриття нового ресторану в цьому регіоні. "Оскільки ми не можемо їздити до Європи через антиросійські санкції, ми створюємо для поціновувачів їжі Європу тут", – заявила вона.

Існує "якийсь харчовий розлад, викликаний шоком від війни", – розповіла Daily Beast інша відвідувачка Gastreet. Дружина відомого інвестбанкіра, Маріна, була засмучена. За її словами, після початку війни її чоловік переніс свій бізнес до Дубаю, де їхня сім'я часто зустрічається з новими друзями з еліт Ірану та Сирії, що потрапили під санкції.

"російські діти кремлівських бюрократів, які бунтують проти своїх батьків у таких місцях, як Лондон, не можуть жити і заробляти гроші чесно тільки тому, що вони росіяни, – пожалілася вона. – Тому вони їдуть до Дубаю, на сьогодні одного з наших центрів".

Багато представників російського вищого класу продовжують демонструвати свої розкоші у соцмережах, очевидно, не збентежені повідомленнями про руйнування в Україні або атаками на російські прикордонні міста.

Цей "просто бізнес" привернув увагу ватажка ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина, який публічно вилаяв московську еліту за те, що вона посилає солдатів на смерть, а сама "жирує" в розкошах.

Тим часом, наголошує Daily Beast, російські олігархи продовжують багатіти попри широкомасштабні санкції. 22 мільярдери нещодавно були додані до списку найбагатших людей росії за версією журналу Forbes. Місцеві вкладення, особливо в комерційну нерухомість – процвітають, побивши рекорд 2017 року, хоча іноземні інвестиції впали лише до 3%.

Водночас чисельність середнього класу скоротилася майже на 50%, безліч іноземних компаній пішли. Тож тепер ті, хто не може витрачати свої гроші за кордоном, інвестують їх у росію.

Ольга Бичкова, кремлівська оглядачка з тридцятирічним досвідом, вважає, що "у той час як багато інтелектуалів і творчих людей відчувають жахливу провину за війну, величезна кількість представників середнього та вищого класу насолоджуються і радіють", використовуючи складні часи як можливість "розвивати місцеву продукцію, щоб замінити заборонені товари та процвітати".

"Газові гроші висихають, але нафтові гроші припливають", – сказала вона в інтерв'ю Daily Beast, маючи на увазі росіян, які заробили на бізнес-контрактах із Дубаєм, Китаєм, Бразилією чи Індією. За її словами, еліта вважає за краще нічого не робити для того, щоб змінити реальність, доки є можливість заробляти шалені гроші.