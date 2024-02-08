Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist

Британський впливовий тижневик The Economist в своїй редакційній колонці не добираючи слів звинуватив республіканців Америки в прямій допомозі путіну в доволі цинічний спосіб. Редакція видання вважає, що наслідки для світу будуть жахливими. І риторично запитує: якщо США відвернуться від України, то що значитимуть гарантії для країн Балтії, Тайваню чи союзників на Близькому Сході?

Цинізм республіканців щодо України послаблює Америку і робить світ менш безпечним, – попереджає британське впливове видання The Economist.

Як зазначає видання, політики часто ставлять перемогу на наступних виборах вище за вирішення проблем. Проте цього тижня республіканці в Палаті представників пішли ще далі і саботували власні політичні пріоритети, щоб зашкодити президенту Джо Байдену. Їхній цинізм робить Америку слабшою, а її ворогів заспокоює.

Протягом останніх кількох років республіканці небезпідставно створювали хаос на південному кордоні. Керівництво Палати представників вирішило зробити допомогу Україні залежною від наведення порядку на південному кордоні. Досягнута двопартійна угода допомогла б зменшити потік людей, які перетинають південний кордон, що є пріоритетом для виборців.

Натомість, – зауважує The Economist, – щоб прийняти цю перемогу, керівництво Палати представників розвернулося і відхилило те, про що вони просили раніше. Не є таємницею, чому вони так вчинили: Дональд Трамп хоче отримати голоси виборців, граючи на прикордонному хаосі. Він закликав республіканців знищити угоду, яку запропонував Сенат, тому що він волів би, щоб кордон залишався головною темою передвиборчої кампанії, а не вирішував проблеми, які там існують. Після втручання Трампа сенатори-республіканці також відійшли від нього, поховавши цей останній компроміс Сенату на переповненому цвинтарі провалених імміграційних реформ.

Проте шкода, завдана республіканцями, за словами видання, виходить далеко за межі Америки. Вбивши законопроект про кордон, вони також відкинули назад справу України, яка терміново потребує більше грошей і спорядження, щоб захистити себе від вторгнення росіян. Українські солдати не можуть чекати, поки якась альтернативна ідея фінансування пройде через комітет Конгресу. Їм потрібна амуніція зараз. Якщо вони їх не отримають, вони не зможуть відбити російський весняний наступ і можуть втратити більшу частину своєї країни.

Не маючи нового законодавства щодо України чи кордону, на думку The Economist, Байден може викроїти трохи грошей з іншого бюджету Пентагону – хоча й не так багато, як хотілося б. Він також може покращити імміграційне правозастосування за допомогою виконавчих дій. Але це буде робота над тим, щоб компенсувати шкоду, заподіяну масовим політичним провалом у Конгресі. На внутрішньому рівні наслідком стане ще більший хаос на кордонах. Для світу наслідки можуть бути набагато гіршими.

"Уповільнення американської підтримки вже шкодить Україні на полі бою, про що свідчить публічна суперечка між президентом країни та керівником її збройних сил. Друзі Америки спостерігають нервово, вороги – з радісним передчуттям", – пише The Economist.

Якщо дядько Сем не зможе підтримати демократичного союзника, який захищається від неспровокованого вторгнення тирана, який до того ж є найбільш войовничим геополітичним ворогом Заходу, яка користь від американських гарантій безпеки в країнах Балтії, на Тайвані чи на Близькому Сході? – запитує британське видання.

"Україна завзято чинить опір імперським амбіціям владіміра путіна, не наражаючи на небезпеку жодного американського солдата. Полишення України напризволяще заохотило б агресорів у всьому світі і зробило б світ менш безпечним для всіх. Республіканці в Палаті представників, без сумніву, вітають себе з тим, що ускладнили життя пану Байдену. Якби вони мали на меті зашкодити Америці і допомогти путіну, вони навряд чи змогли б зробити це краще", – завершує редакційну колонку The Economist.

Джерело: The Economist