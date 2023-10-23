ATACMS зробили свою справу. Давайте ще – Філліпс О'Брайен

У своєму традиційному тижневому звіті про розвиток війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен говорить про результативність наданих Україні ракет ATACMS, "перемелювання" росія під Авдіївкою, а також попереджає про масовану атаку публікацій прихильників кремля щодо "патової ситуації у війні". "Чи можна просто надати Україні повний набір звичайних засобів дальнього радіусу дії, необхідних їй для звільнення власної землі (ATACMS, TAURUS, F-16 тощо), і закінчити цю війну якнайшвидше? Хіба забагато ми просимо?" – запитує аналітик.

Що ж, це був досить важливий тиждень, оскільки ATACMS були фактично вперше використані Україною (і надзвичайно ефективно). Водночас не схоже, що кількість і різноманітність боєголовок є особливо великою, тож знову ж таки, надання підтримки Україні залишається вкрай неоптимальним. Протягом цього періоду було також кілька важливих матеріалів, в яких підхоплено ідею про те, що війна перебуває у патовій ситуації (вона є такою лише у вузькому сенсі). Крім того, в матеріалах йшлося про ситуацію з постачанням боєприпасів в росії, з доказами від розвідувальної служби, яка мала б добре розумітися про що йдеться.

Бердянський аеродром після атаки українськими ракетами ATACMS.

ATACMS прибули. Хороші та погані новини

Ця історія вибухнула, як грім серед ясного неба, в понеділок вранці. російські джерела надали фотографії боєприпасів з ATACMS, які були використані проти російського аеродрому в Бердянську (до цього часу він був далеко за межами досяжності установок HIMARS).

Бердянський аеродром: синє коло показує приблизну дальність, з якої HIMARS мали б запускатися раніше.

Атака викликала певне пожвавлення, коли з'явилися перші дані про завдані збитки. Українці стверджували, що знищили дев'ять гелікоптерів, низку спеціалізованої військової техніки та кілька складів з боєприпасами. Лише це могло зробити цей день найгіршим для російської військової авіації з 24 лютого 2022 року. Однак виявляється, що насправді було уражено набагато більше. Супутникова фотозйомка не завжди дає змогу побачити, скільки гвинтокрилів зазнали пошкоджень.

Незабаром британське Міністерство оборони повідомило, що загалом було знищено 14 російських гелікоптерів: дев'ять у Бердянську і ще п'ять під Луганськом. Відтоді з'явилися твердження, що якщо додати до цього списку серйозно пошкоджені вертольоти, то втрати росії наближаються до 20 або навіть 21. Якщо це правда, то це, безумовно, був руйнівний удар.

Це також продемонструвало великий потенціал системи ATACMS. За короткий час українці змогли скоординувати атаки на основні російські об'єкти, не давши росіянам часу відреагувати. Незважаючи на те, що про прибуття цього виду озброєння говорили тижнями, а вашингтонські джерела дали зрозуміти, що вони вже в дорозі, росіяни залишили величезний запас дуже цінних гелікоптерів просто неба, відносно скупченими разом, щоб стати найбільш привабливою мішенню. Якби Україна мала більше таких ракет, то могла б завдати ще більших руйнувань об'єктам, які росіяни раніше вважали убезпеченими. Але поки що, схоже, поставки були досить обмеженими, і це ще раз свідчить про те, що Вашингтон досі не розуміє, як належним чином підтримати Київ. Можливо, є сенс розділити підсумки про ситуацію з ATACMS на хороші та погані новини.

Хороші новини про ATACMS. Вони були надані і показали, що завдають величезної шкоди російським об'єктам. І це лише один із видів ATACMS, не найбільшого радіусу дії (можуть досягати лише 165 км). Їхні пізніші покоління здатні досягати понад 300 км. По суті, з досить обмеженою формою ATACMS українці можуть завдати великої шкоди. Якби їм був наданий повний спектр (деякі з боєголовками з фугасними боєзарядами, а не як, наприклад, розкидані касетні боєприпаси, використані в Бердянську), ATACMS могли б стати основною частиною ефективної кампанії проти російських об'єктів на великій відстані в кожній частині окупованої території України.

Погані новини про ATACMS. Я все ще не можу надто радіти з цього приводу, тому що минуло 20 місяців відтоді, як росіяни розпочали повномасштабне вторгнення, а прибула лише невелика кількість простих ATACMS. Повідомляють про постачання в межах від 12 до 20 одиниць. Цього недостатньо для проведення тривалої кампанії – насправді цього достатньо, щоб попередити росіян про їхній потенціал, а потім дати їм час для протидії. Більше того, це демонструє, що російський блеф щодо ескалації залишається потужним – навіть тоді, коли знову і знову виявляється, що він є блефом. Пам'ятаєте, коли говорили, що Україна не може отримати ATACMS, бо росія застосує ядерну зброю – ми бачимо реакцію путіна на цю першу атаку, і вона була протилежною. Він намагався применшити їхню важливість – іншими словами, путін не використовуватиме ATACMS як привід для ескалації.

"Війна є війна, – заявив путін. – І, звичайно, я сказав, що [ATACMS] становлять загрозу. Це само собою зрозуміло. Але найголовніше, що вони абсолютно не здатні кардинально змінити ситуацію вздовж лінії зіткнення. Це неможливо".

Це той самий поганий фільм, який ми змушені дивитися знову і знову. Ми обмежуємо надання Україні звичайних озброєнь (і переважно старих звичайних озброєнь) – від ЗРК до БТРів, літаків F-16, крилатих ракет, зенітно-ракетних комплексів – тому що вважаємо, що путін відреагує, переступивши ядерний поріг. Це не має сенсу з багатьох причин (незабаром напишу про це окрему статтю). І все ж ми знову бачимо той самий підхід до обмеження.

І хоча я волів би наголошувати на хороших новинах, чомусь вся ця серія подій залишає у мене ниюче відчуття песимізму. Тепер зрозуміло (як і повинно було бути), наскільки ефективною може бути система ATACMS. Всі ті, хто казав, що вони не матимуть великого значення, не мали жодного уявлення, про що говорять. Однак, схоже, що США передали лише невелику кількість, а їхня політика формується фактично російською розвідувальною операцією, яка раз за разом демонструє нам свої хиби.

Чи можна просто надати Україні повний набір звичайних засобів дальнього радіусу дії, необхідних їй для звільнення власної землі (ATACMS, TAURUS, F-16 тощо), і закінчити цю війну якнайшвидше? Хіба забагато ми просимо?

Авдіївка та масове знищення російської техніки. ЗСУ мають рацію, воюючи за Бахмут чи Авдіївку

Якщо прихильники України все ще вичікують, то росіяни принаймні роблять свій внесок у наближення України до перемоги, продовжуючи втрачати величезну кількість техніки, здійснюючи масовані атаки на об'єкти, що не мають стратегічної цінності. Це ми бачили під час боїв за Авдіївку протягом останніх двох тижнів.

Концентрація знищеної російської бронетехніки біля Авдіївки.

Важко зрозуміти те, що виглядає як масове вбивство російських військ навколо Авдіївки. В один день, минулої середи, українці зробили надзвичайні заяви про російські втрати за 24 години, включно з 55 танками і 120 БТР/БМП.

Безумовно, фотодокази російських втрат у порівнянні з українськими за останній тиждень були одними з найбільш однобоких (якщо не найбільш однобокими) за весь час війни. Ось, наприклад, підрахунок Ендрю Перпетуа з відкритих джерел відносних російських і українських втрат за 20 жовтня, того ж дня, коли українці оприлюднили наведені вище дані.

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Схоже, що росіяни фактично масово намагаються захопити дуже маленьке місто, яке не має стратегічної цінності, щоб потім заявити власному народу, що вони роблять успіхи у захопленні незаконно анексованої ними землі. Це все стратегічно безглуздо. Авдіївка виглядає легкою мішенню, але це лише в довоєнному хибному розумінні швидких броньованих атак. Вся війна показала, що передвоєнний аналіз того, чого росіяни можуть досягти за допомогою своєї бронетехніки, був абсолютно перебільшеним. І ось ми тут, 20 місяців потому, а вони все ще намагаються це зробити. І в цьому випадку росіяни навіть додали трохи військово-повітряних сил для початку.

Що ж, якщо вони відмовляються вчитися, Україна повинна продовжувати користуватися цією готовністю росіян жертвувати силою заради безглуздих вигод. Ось чому українці мали рацію, коли боролися за Бахмут у першій половині 2023 року, і ось чому вони мають рацію, продовжуючи боротися за Авдіївку зараз. Сподіваємося, що росіяни й надалі кидатимуть на ці атаки всі свої сили.

Короткозорість США. Досить про патову ситуацію на українському фронті

Сподіваюся, я вже дуже чітко пояснив, чому вважаю наратив про патову ситуацію таким проблематичним. Він фокусується лише на сухопутній війні, ігнорує такі питання як адаптивність тощо. Він також використовується тими, хто підтримує путіна, щоб змусити Україну піти на поступки (і повірте мені, скоро ми побачимо багато статей про провал українського контрнаступу). Однак цього тижня з'явилися два окремі матеріали, які добре побороли наратив про патову ситуацію.

Професор Тімоті Снайдер у FT опублікував статтю, яка показує, чому піддаватися риториці про патову ситуацію не просто неправильно, але й самовбивчо.

Її початок блискучий:

Дивно виїжджати з України, а потім слухати, як описують війну деінде. У динамічній ситуації на полі бою ніхто не говорить про "патову ситуацію". І все ж, повернувшись до США, я постійно чую цю фразу. Те, як ми говоримо, впливає на те, як ми думаємо, а те, як ми думаємо, впливає на те, що ми робимо або не робимо. Коли ми говоримо про російсько-українську війну як про "патову ситуацію", ми неправильно її розуміємо та готуємося до моральних і стратегічних помилок. Покажіть мені вашу метафору, і я скажу вам ваш наступний хід – або, в даному випадку, його відсутність. У шахах патова ситуація – це нічия, породжена курйозами правил. Наприклад, гравець може піти тільки королем, але так він поставить короля під удар, а це неприпустимо. На війні, на відміну від шахів, кількість дійових осіб може змінитися в будь-який момент. Західні держави здатні постачати Україні зброю. Якщо мій друг може викинути на дошку зайвих трьох королів і півдюжини зайвих ферзів, мені вже не загрожує патова ситуація. Було б дивно, якби він, тримаючи ці фігури в руках, вирішив замість цього сказати: "Тут патова ситуація".

Крім того, у Foreign Policy Оз Катержі та Владислав Давидзон опублікували статтю, в якій розглядають війну в цілому. Зосередившись на Криму та Чорному морі (через яке, до речі, українці продовжують відвантажувати все більше і більше товарів зі своїх портів), вони також виступають проти наративу про патову ситуацію. Важливо, що такі матеріали просуваються, тому що ті, хто хоче поступок для росії, незабаром почнуть просувати наратив про патову ситуацію в статтях, подкастах тощо. Повірте, це не за горами.

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