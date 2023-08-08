"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман

"Я хочу бути частиною людей, які створюють сенс, а не річчю, яку створюють". Цей вислів стереотипної Барбі взяв епіграфом для свого допису Лоуренс Фрідман, дослідник і почесний професор Лондонського коледжу вивчення війни. Він дійсно – на прохання читачів – аналізує фільм "Барбі", в якому знайшов аналогії до питань влади та стратегії. Саме відсутність останньої і стала причиною контрреволюції у Барбіленді.

Два блокбастери цього літа – "Оппенгеймер" і "Барбі" – спровокували багато коментарів та аналітики. Я вже давав оцінку "Оппенгеймеру", фільму, який піднімає питання стратегії і моралі, а також історичної достовірності:

Мені сподобався "Оппенгеймер". Зазвичай, коли дивлюся фільми на історичну тематику, про яку я щось знаю, бурчу через очевидні помилки або повністю спотворену оповідь. У цьому випадку Крістоферу Нолану вдалося краще, ніж будь-кому іншому, скласти складну історію таким чином, що більшість істориків вважали б її досить достовірною. Він використав як свою біблію американського "Прометея", авторитетну біографію Оппенгеймера, написану Каєм Бердом і покійним Мартіном Шервіном. (Берд схвально відгукнувся про фільм). Навіть коли він не зміг приділити час важливим аспектам історії, Нолан принаймні натякнув на них. Оскільки знайомі персонажі з'являлися побіжно – Лео Сілард, Енріко Фермі, Ванневар Буш – моє знання їхніх історій допомогло більше насолодитися фільмом. Підозрюю, що іншим було б важче встежити за довгим переліком вчених-ботаніків. До речі, хлопець, який грає на барабанах бонго в інтенсивному світлі випробування Трійці, був великим Річардом Фейнманом. Але є ще питання. Неминуче в будь-якій американській військовій історії британський внесок применшується. У цьому випадку головна роль британського контингенту в Лос-Аламосі полягає у впровадженні радянського шпигуна Клауса Фукса в Мангеттенський проєкт. Але не тільки інші британські вчені зробили важливий внесок у проєкт, без оригінальної британської роботи над можливістю створення зброї розщеплення, можливо, взагалі нічого не було б. Нолан робить акцент на листі до президента, підготовленому Лео Сзілардом і підписаному Альбертом Ейнштейном у вересні 1939 року. Це дало поштовх американській програмі, але вона залишалася невиразною, поки не була простимульована британським звітом MAUD, який показав шлях вперед, коли його передали науковим радникам Рузвельта влітку 1941 року…

У відповідь деякі читачі заохочували мене звернути увагу на "Барбі", хоча я не маю очевидного досвіду в цій галузі. Також немає жодних питань щодо історичної точності, оскільки все це – чиста фантазія. Проте всі розповіді про стосунки між персонажами, схожими на людей, порушують питання влади та стратегії, і Барбі не є винятком. Зрештою, бажання бути частиною "людей, що створюють сенс" може бути кредо стратега. Тож, на численні прохання та всупереч власним переконанням, представляю вам мій стратегічний аналіз "Барбі".

Спойлер: це може мати мало сенсу, навіть якщо ви дивилися фільм, але не матиме жодного, якщо ви його не дивилися, і може містити достатньо інформації, щоб зіпсувати його для вас, якщо маєте намір це зробити.

Найбільш цікавий аспект "Барбі" для стратегічного аналітика – це революція Кенів, під час якої вони встановлюють патріархат у Країні Барбі, і подальша успішна контрреволюція, яка призводить до відновлення матріархату.

Історія підхоплює важливі теми сучасної стратегічної літератури з акцентом на наративи та цінності ідеологічної гегемонії на противагу грубій силі у підтримці тривалої політичної системи. Країна Барбі, як показано у фільмі, різко поділена між жінками Барбі та чоловіками Кенами. Жінки користуються конституційним контролем, відповідальні як за президентство, так і за судову владу. Можна, однак, зазначити, що це здебільшого рольові ігри, оскільки за відсутності будь-яких соціальних, економічних і політичних змін ці ролі фактично не вимагають прийняття рішень і здійснення влади. Вони радше показують, що матріархат можливий, ніж демонструють його в дії.

Барбіленд являє собою стабільну систему, в якій Барбі проводять час одна з одною, в гармонії та процвітанні. Оскільки вони також мають безсмертя, вони не потребують Кенів для репродуктивної діяльності. Кени обмежуються рекреаційною діяльністю, хоча час від часу прагнуть жіночого товариства.

Загроза цьому порядку – зовнішня. Виявляється, що окремі Барбі можуть страждати, хоч і дуже рідко, від дій своїх людських господарів. Це стає очевидним, коли безсмертна одна з них – Стереотипна Барбі (далі СБ) – починає проявляти ознаки старіння (целюліт) і має думки про смерть. Щоб виправити цю ситуацію, їй радять покинути Країну Барбі і знайти свого справжнього власника, який має допомогти повернути її до природного стану.

Вона вирушає в реальний світ, до неї несподівано приєднується її шанувальник Біч Кен (БК), який ховається в її машині. Їй вдається знайти свою колишню власницю, Сашу. Але це призводить до непорозуміння, оскільки Саша відкинула Барбі через її нереальну жіночність. Це її мати, Глорія, гралася з лялькою так, що це відображало її власні тривоги. Вплив цього пояснюється тим, що Глорія гралася у самому серці імперії "Маттел", де створюють Барбі.

Тим часом КБ робить власне відкриття. Він потрапляє в суспільство, в якому чоловіки домінують, а жінки підпорядковані – навіть у "Маттел". Захопившись ідеєю патріархату, він краде книги на цю тему і повертається до Країни Барбі, тоді як СБ тікає від Mattel, яка в буквальному сенсі хоче запхати її назад у коробку. На той час, коли вона повертається до Країни Барбі зі Сашею та Глорією на буксирі, Пляжний Кен успішно переконує своїх колег Кенів, щоб перетворити Країну Барбі на патріархат.

Треба сказати, що це, здається, було досягнуто без будь-якої очевидної стратегії. Матріархинь переконали, що життя може бути кращим у підлеглому становищі, і вони виступають у ролі покоївок і домогосподарок. Одна гегемонія була замінена іншою. Це стає простою зміною ролей. Суспільство залишається роздвоєним у тому сенсі, що Барбі і Кени все ще не потребують одне одного для репродуктивних цілей. Тільки тепер Кени мають найкращі будинки і насолоджуються вечірками. Нам залишається припустити, що це була форма промивання мізків. Промивання мізків – це складний процес, особливо для непокірних суб'єктів (наприклад, військовополонених, захоплених комуністами під час Корейської війни, але на це потрібен час).

У революції Кенів є ще одна дивна особливість: вони прагнуть конституційної легітимності через голосування за новий політичний порядок. Оскільки це ще не відбулося на момент повернення СБ, такий факт дає можливість для опору і контрреволюції. Якби БК був достатньо безжальним, він би відмовився від будь-якої спроби конституційної передачі влади і запровадив би новий порядок наказом. Так само він не зміг захистити патріархат, викорінивши потенційні дисидентські елементи серед Барбі. Йому бракує таємної поліції чи навіть мережі інформаторів серед Барбі. Ці методи навряд чи можна назвати більшовицькими. Він не Кен-чен-ін.

Існує невелика група маргіналів, які трималися на відстані від старого порядку, але незадоволені новим і зуміли уникнути промивання мізків. Однією з ключових фігур є Дивна Барбі, продукт попереднього людського втручання, яка здатна пояснити СБ своє скрутне становище, а також Аллан, друг Кена, який ніколи не випускався масово, та інші лінії, що були припинені. Вони зустрічаються з групою СБ, яка повертається з реального світу, і разом розробляють стратегію, як розвернути контрреволюцію.

Для цього потрібно спочатку відволікти Кенів, щоб викрасти Барбі з промитими мізками і відвезти їх у безпечне місце. Там їх можна депрограмувати і повернути до природного стану. Звільнені, вони можуть розпалити сварку серед Кенів, що призведе до бійки на пляжі (ймовірно, не такої, яку мав на увазі Черчилль). Поки це відбувається, матріархат відновлюється.

Тут ми можемо знайти кілька важливих стратегічних уроків (деякі з них – у моїй книзі "Стратегія: Історія", особливо в першому розділі).

По-перше, важливість коаліцій. Контрреволюція залежала від об'єднання аутсайдерів, які знали, що відбувається, з групою СБ (яка розробила стратегію). Тим часом відсутність єдності серед Кенів забезпечила їм поразку.

По-друге, радше непрямі, аніж прямі засоби. Барбіленд не є місцем насильства. Лише в реальному світі ми бачимо спроби застосування фізичної сили. Навіть громадянська війна серед Кенів – справа не надто жорстока. КБ очолює групу на веслових кораблях, тоді як суперник Кен несеться в бій на плечах своєї групи верхи на конях-палицях. Виявляється, що Кени не дуже добре розуміють роль воїна, і жодна з фракцій не має чіткого плану битви, що призводить до заплутаних сутичок. Зрештою, битва перетворюється на танцювальну рутину. Хоча це не відомий метод, який використовують міжнародні організації для врегулювання конфліктів, з огляду на успішність їхніх звичайних методів, можливо, варто було б спробувати.

У нас немає доказів того, що Кени сильніші за Барбі. Але Барбі демонструють потенціал обману і дезорієнтації. Як казав Сунь Цзи, "найвища майстерність полягає в тому, щоб зламати опір ворога без бою".

По-третє, емпатія. Простіше кажучи, Барбі вдається обманювати, тому що вони розуміють Кенів краще, ніж Кені розуміють Барбі. Значною мірою відволікання уваги залежить від того, що Барбі майстерно приховують те, що насправді знають, для того, щоб дозволити Кенам пояснити їм це докладно.

По-четверте, ідеологічна прихильність. Кен не зовсім розуміє, що таке патріархат, який намагається запровадити. Він вважає, що це якось пов'язано з кіньми, і втрачає інтерес, коли розуміє, що це не так. Барбі розуміють матріархат, тому що вони жили в ньому раніше. Що ще важливіше, Глорія виголошує перед ними хвилюючу промову, яку очікують від генералів перед битвою (пор. Генріх V і Азенкур), пояснюючи, чому важливо перемагати і позбутися думки, що вони завжди повинні бути підлеглими.

По-п'яте, легітимність. Як тільки президентство і Верховний суд будуть відновлені в їхній старій формі, придушити повстання буде дуже просто. Можливо, це буде перший раз, коли вони фактично використають владу, щоб вплинути на зміни.

По-шосте, стратегічний вибір все ще має наслідки. Тепер СБ хоче повернутися до реального світу, що означає відтворення (як зрозуміло з фінальної фрази фільму). У Країні Барбі є певне розуміння того, що для уникнення подальших повстань необхідно докласти більше зусиль, щоб завоювати серця і розум (якщо не більше) Кенів.

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