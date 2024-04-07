Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер

Том Купер знову підготував оперативний огляд новин з фронту в Україні. Щодо українських ударів по російських аеродромах, то він вважає, що такі удари потрібно влаштовувати двічі на тиждень, щоб досягти потрібного результату. росіяни таки пробилися до Часового Яру і основна причина цього – удари бомбами УМПК та брак артилерійських снарядів в українців.

Якщо коротко...

Повітряна/Ракетна війна. Час спливає

росіяни продовжують набридати Україні своїми 12-14 "Шахедами" за ніч. Вчора вони додали до цього кілька крилатих ракет та Х-59, і деякі з них таки пролетіли. Минулої ночі знову були "Шахеди"...

Крім того, у квітні росіяни завдали потужного удару по базі Територіальної оборони на півдні Запоріжжя: коли рятувальники та пожежники (у супроводі журналістів) з'їхалися туди, по ній вдарили додатковими ракетами... Я бачу в цьому певне підтвердження того, що росіяни перейняли практику "подвійного удару" від ізраїльтян... Далі на південь росіяни продовжували бомбардування та ракетні обстріли тилу української лінії фронту в трикутнику Новоолександрівка – Галицинівка – Покровськ. Як згадувалося (принаймні) в одному з попередніх звітів, Покровськ знаходиться приблизно в 40 км за лінією фронту, але є основним логістичним вузлом ЗСУ в цій частині України. Я просто не маю конкретного уявлення, що саме вони намагаються там вразити, тому що вони вражають лише приватні будинки: ні склади, ні місцеву залізничну станцію, ні дороги, ні мости...

Сцена з (як описують журналісти) "селища Покровськ", рано вранці 5 квітня.

Щодо результатів нічних ударів української авіації по російських авіабазах в ніч з 4 на 5 квітня... За всіма наявними даними, ударів було завдано фактично по чотирьох авіабазах (з півночі на південь), і з наступними результатами:

Енгельс-2: українці заявили про пошкодження 3 бомбардувальників Ту-95 і загибель до 8 осіб наземного персоналу, але я поки що не бачив жодних доказів цього; навіть якщо і так, там залишилися лише неробочі Ту-95; всі робочі зразки були евакуйовані на авіабазу Оленья, на Кольському півострові, ще минулого року.

Курськ (схід): повідомлялося про численні детонації, але ніхто не говорить про якісь "результати".

Морозовськ: українці заявили про знищення або пошкодження 6-8 Су-34, але останні супутникові фотографії не вказують на щось більше, ніж 2-3 воронки на відстані 100-150 м від основного перону, а також різні інші споруди. Судячи з усього, при спробі знешкодити один з нерозірваних БПЛА було поранено 6-8 росіян.

Єйськ: українці заявили про знищення двох Су-25, але я не бачив жодних доказів цього.

Підсумок: це був потужний удар – особливо у випадку з Морозовськом, але все ж таки здійснений БПЛА, яким не вистачало кінцевого наведення. Засоби: вони були заздалегідь запрограмовані на ураження конкретних координат; їхні оператори не мали можливості вносити корективи в останню хвилину, щоб, наприклад, націлитися на довгу шеренгу Су-34, акуратно припаркованих на головному пероні цієї авіабази. Як наслідок, ті БПЛА, що змогли прорватися, промахнулися. Операції з цієї однієї авіабази, можливо, були сповільнені на кілька годин, але не більше того.

Разом з тим, це не може не "вимагати" набагато більшої кількості подібних ударів. Не лише по Морозовську та Єйську, а й по Курську, Бутурліновці, Міллерово, Приморсько-Ахтарську, Вітязевому, Саках, Бельбеку та Джанкою (плюс, принаймні зрідка, по Маріуполю та Мелітополю). Найкраще було б, якби по кожному з цих пунктів завдавалися удари щонайменше двічі на тиждень: тільки так можна почати серйозно перешкоджати операціям ВКС і, як наслідок, ударам планерних бомб.

Звичайно, отримання можливостей для проведення такої інтенсивної кампанії займе деякий час, поки не буде вироблено достатньої кількості БПЛА, але це просто єдиний шлях вперед на даний момент. Тим більше, що, за словами самого Зеленського, у ПСУ залишилося достатньо ракет класу "земля-повітря" приблизно лише на місяць інтенсивних бойових дій.

Оскільки всі західні політики продовжують поводитися як зграя корумпованих п'яниць, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння від коктейлю з фентанілу, кокаїну, метамфетаміну та героїну – іншого рішення просто не існує. І час спливає. Тим більше, що...

Битва за Донбас. росіяни повернулися до тотальних атак на Часів Яр

Кремінна... росіяни відновили атаки в напрямку Тернів, але всі вони були розбиті мінами, дронами та мінометним вогнем. Принаймні, українські дрони, розміщені в цьому секторі, все ще "працюють", тобто не всі заглушені російськими засобами радіоелектронної боротьби.

російські військові тікають від Т-72, підбитого на міні під час штурму в напрямку Тернів, приблизно 3-4 дні тому (українські позиції знаходяться праворуч від видимого сектора).

Бахмут... росіяни повернулися до тотальних атак на Часів Яр. Кілька днів тому (4 квітня) один масований штурм (в якому брали участь близько 30+ машин) був відбитий, не дійшовши до східної сторони ("район Каналу") і це завдяки поєднанню мін, дронів, мінометного вогню і навіть кількох касетних снарядів, випущених 45-ю артилерійською бригадою ЗСУ.

Однак через день росіяни, після серії потужних авіаударів за допомогою УМПК, розгорнули ще одну штурмову групу ВДВ (загалом 32 танки і БМП). Судячи з відео, опублікованих у російських соціальних мережах, вони дісталися до Часового Яру по дорозі 0506 майже безперешкодно – не підірвавшись на мінах, не потрапивши під обстріл дронами, артилерії чи мінометів. Очевидно, що українцям або не вистачило коштів на встановлення нових мін, або вони так і не змогли цього зробити, або і те, і інше, плюс вони зазнали сильних ударів від російських планерних бомб і тоді росіяни досить добре налаштували свої електронні засоби протидії, щоб глушити все, що летіло на їхньому шляху.

Таким чином, українці обмежувалися тим, що відкривали вогонь у відповідь лише тоді, коли росіяни наближалися, даючи їм змогу розвантажити війська і забезпечити прикриття. Результат: з 5 квітня росіяни закріпилися на вулиці Зеленій і намагаються вийти до каналу Сіверський Донець – Донбас.

... ось у чому проблема з БПЛА: так само, як це сталося з росіянами минулого місяця, зараз українські БПЛА "заблоковані", а коли це трапляється, то виникає велика проблема.

...чого не могло статися з артилерійськими снарядами, і все це за умови, що якісь систематично некомпетентні дебіли, відповідальні за "Захід", нарешті дійдуть до ідеї поставити якісь...

Натомість, сьогодні вони постачають мінометні міни, які не підходять до жодного типу трубок, що використовуються ЗСУ, так що українці зайняті тим, що переробляють тисячі таких мін під потрібні калібри... (а переробка кожної займає щонайменше 10-15 хвилин, за умови, що у вас є необхідні інструменти... тож, тепер подумайте, скільки часу це займе...).

Далі на південь росіяни атакували західну частину Іванівського, але наявних повідомлень про цей район недостатньо для того, щоб зробити якісь корисні висновки.

Якщо і є якась "хороша новина" з району Часового Яру, то це те, що ще 4 квітня українцям вдалося захопити цей Т-72, оснащений новою російською системою радіоелектронної боротьби "розміром з пральну машину", встановленою на його башті. Це означає, що вони зможуть вивчити її і знайти рішення... будемо сподіватися, що це стане доступним вчасно.

Авдіївка... принаймні, росіяни не мають достатньої кількості систем РЕБ для цієї ділянки фронту, плюс група "Центр" всрф не може проводити штурмові операції більші, ніж ротні. Таким чином, 47-а мехбригада та інші підрозділи за останні кілька днів відбили щонайменше два російські штурми на Бердичі. При цьому бригада втратила ще один M2/3 "Бредлі"...

...кожен успіх має свою ціну...

Далі на південь українці це заперечують, але росіяни стверджують, що мають принаймні неглибокий плацдарм на захід від річки Дурна, на південь від Семенівки. Тепер, перш ніж хтось почне скаржитися в стилі "але чому ви їх слухаєте...", зауважте, що

а) українці (особливо українські чиновники) ніколи не "горять" бажанням "хвалитися" втратою чергового шматка місцевості, і

б) як уже неодноразово згадувалося, "плацдарм" завжди є чимось на кшталт "пріоритету № 1" у російському військовому мисленні. А коли він є, то стає і "пріоритетами з 1-го по 100-й"...

Ось чому.

...і це все на сьогодні. Вибачте, якщо я не пропоную подальшого аналізу: здається, ще один супер-турбо-некомпетентний американський чиновник нещодавно заявив щось на кшталт: "росія майже повністю відновила свої збройні сили". Мені не важко зізнатися: я втратив будь-яку надію на американську політику і політиків принаймні приблизно з 2012 року, а тому більше не стежу за тим, що там белькочуть балакуни десь між Анкориджем, Сан-Дієго, Бостоном і Майамі. Настільки, що я не можу перестати дивуватися, чому хтось із іноземних політиків зустрічається ще з ними...?

Але зараз так багато людей запитують про мою оцінку цієї заяви, що я змушений зайнятися з'ясуванням того, хто це був, і що саме він (або вона?) сказав, і (крім випивки і наркотиків) як він (або вона?) прийшов до такої безглуздої ідеї...

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