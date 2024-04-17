Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом

Якщо ви маєте ядерну зброю, то вам допоможуть захистити себе, або ж ви можете безкарно нападати на інших. Ви також можете залучити чи купити частину Республіканської партії досить задешево у порівнянні з військовими витратами. Такі два уроки дає поведінка США щодо України останнім часом, вважає відома публіцистка Енн Епплбом. Адже на відміну від підтримки росії Республіканська партія не квапиться з підтримкою ворогів Ізраїлю. Натомість вона давно публічно демонструє своє захоплення російським диктатором.

13 квітня Ісламська Республіка Іран запустила ракети і безпілотники по Ізраїлю. Також 13 квітня, а також 12, 14 і 15 квітня російська федерація запустила ракети і безпілотники по Україні, в тому числі деякі з них були розроблені в Ірані, пише Енн Епплбом у The Atlantic.

Мало що з запущеної Іраном зброї влучило в ціль. Натомість американські та європейські літаки, а також ізраїльські та навіть йорданські збили безпілотники та ракети з неба.

На противагу цьому, як підкреслює Енн Епплбом, деякі здійснені росією атаки знищили свої цілі. Україна, діючи самотужки і, завдяки республіканському керівництву в Палаті представників Конгресу США, не маючи достатньої кількості оборонних боєприпасів, не змогла збити всі безпілотники і ракети.

Авторка наводить статистику російських атак. 12 квітня російські удари серйозно пошкодили енергетичний об'єкт у Дніпропетровську. 13 квітня 61-річна жінка та 68-річний чоловік загинули в результаті російського удару в Харкові. 14 квітня авіабомба влучила в житловий будинок в Очеретиному, в результаті чого одна людина загинула і двоє отримали поранення. 15 квітня російська керована ракета влучила в школу і вбила ще щонайменше двох людей у Харківській області.

Енн Епплбом запитує: чому така різниця в реакції? Чому американські та європейські літаки кинулися на допомогу Ізраїлю, але не Україні? Чому Україна не має достатньо зброї, щоб захистити себе?

Одна з відмінностей між Україною та Ізраїлем, на її думку, полягає в балансі ядерних потужностей. росія має ядерну зброю, і її пропагандисти періодично погрожують її застосувати. Це змушує США і Європу неохоче підніматися в небо над Україною. Ізраїль також має ядерну зброю, але це впливає на розрахунок по-іншому: це означає, що США, Європа і навіть деякі арабські країни прагнуть бути впевненими, що Ізраїль ніколи не буде спровокований настільки, щоб використати її, або взагалі застосувати будь-яку серйозну звичайну зброю проти Ірану.

Друга відмінність між двома конфліктами, за словами Енн Епплобом, полягає в тому, що Республіканська партія залишається стійкою до пропаганди з боку Ісламської Республіки Іран. Провідні республіканці не симпатизують муллам, не повторюють їхні тези і не намагаються заспокоїти їх, коли ті роблять обурливі заяви про інші країни. Це дозволяє адміністрації Байдена поспішати на допомогу Ізраїлю, оскільки серйозної опозиції не буде.

На противагу цьому, частина Республіканської партії, включно з її кандидатом у президенти, симпатизує російській диктатурі, повторює її тези і прагне умиротворити росію, коли вона вторгається і окуповує інші країни. Відсутність двопартійної солідарності щодо України означає, що республіканське керівництво Конгресу не дозволило адміністрації Байдена відправити в Україну навіть оборонну зброю та боєприпаси. Схоже, що адміністрація Байдена відчуває себе обмеженою і не може надати Україні спонтанну допомогу, яку вона щойно надала Ізраїлю.

Відкрита симпатія до воєнних цілей російської держави рідко звучить вголос. Натомість деякі провідні республіканці в останні кілька місяців почали стверджувати, що Україна повинна "перейти до оборонної війни", відмовитися від будь-якої надії відвоювати окуповану територію або взагалі припинити воювати. Минулого тижня сенатор від штату Огайо Джей Д. Венс в есеї для New York Times, написаному з надзвичайною недобросовісністю, навів саме такий аргумент. Так само, наприклад, зробив республіканець Елі Крейн з Арізони, який заявив, що військова допомога Україні "повинна бути повністю виключена зі столу переговорів і замінена стимулюванням мирних переговорів", – пише Енн Епплбом.

Але, як наголошує авторка, Україна вже веде оборонну війну. Матеріальні засоби, які республіканці відмовляються надсилати, включають оборонні боєприпаси. Немає жодних доказів того, що припинення подальшої допомоги Україні припинить бойові дії або призведе до мирних переговорів. Навпаки, всі докази вказують на те, що блокування допомоги дозволить росії швидше просуватися вперед, захопити більше території і, врешті-решт, вбити набагато більше українців, про що Венс і Крейн, безсумнівно, знають. Не бажаючи говорити про це так сміливо, вони, здається, вже бачать себе в якомусь союзі з росією, і тому хочуть, щоб Україна зазнала поразки. Вони не бачать себе в союзі з Іраном, незважаючи на те, що Іран і росія розглядають один одного як партнерів.

На думку Енн Епплбом, для решти світу тут є кілька уроків. Багато країн, можливо, включно з Україною та Іраном, зроблять перший і найочевидніший висновок: ядерна зброя робить вас набагато безпечнішими. Ви не лише можете стримувати напади за допомогою ядерного щита, і не лише можете нападати на інші країни з відносною безкарністю, але й можете, за певних обставин, очікувати, що інші приєднаються до вашого захисту.

Можливо, інші зроблять інший очевидний висновок: частина Республіканської партії, досить велика, щоб мати значення, може бути кооптована, пролобійована або повністю куплена. Ви можете не лише змусити її повторювати вашу пропаганду, але й змусити її діяти безпосередньо у ваших інтересах. Це, ймовірно, не коштує навіть частки ціни танків і артилерії, і може бути набагато ефективнішим.

Без сумніву, багато хто скористається обома цими уроками в майбутньому, – завершує колонку Енн Епплбом.

Джерело: The Atlantic