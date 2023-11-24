Чому "не програти" не означає перемогти. путін вичікує, поки Захід відмовиться від України, чи готується до прориву? – Лоуренс Фрідман

Відомий дослідник війни Лоуренс Фрідман переконаний, що попри численні заяви і коментарі аналітиків та експертів, що путін прагне перечекати Захід в допомозі України і намагається "не програти", дії росії свідчать про протилежне – про намагання здобути перемогу в короткостроковій перспективі. На думку Фрідмана, для росії є ризик, що стратегія "не програти" в довгостроковій перспективі може все більше виглядати як поразка.

Політична напруженість у росії глибоко схована. Чи передбачає стратегія путіна більше, ніж гру на час

У статті минулого тижня один із найбільш поінформованих спостерігачів за росією Марк Галеотті повідомив, що путін щойно пережив один із найкращих періодів своєї війни з Україною. Його погляди схожі з думками інших коментаторів, наприклад, Шона Вокера з The Guardian, які відображають похмуріші настрої після оптимізму на початку року, що український контрнаступ призведе до звільнення значно більшої території і посилить тиск на путіна, змусивши його шукати вихід з війни.

Відправною точкою для таких похмурих настроїв є те, що наступальні операції України, хоча вони ще не припинені, принесли лише обмежені територіальні здобутки, а оскільки багнюка ускладнює пересування, навряд чи можна очікувати значного просування вперед, доки земля не затвердіє аж наступної весни. росіяни показали себе вправними в оборонних операціях і вдосконалили використання безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. Останніми тижнями основна увага була прикута до російського наступу на Авдіївку в Донецькій області. Поки що він також мало чого досягнув і коштував великих втрат росіянам, але змусив Україну відволікти сили від більш перспективних операцій в інших місцях.

У найближчі місяці росія перебуватиме у кращому становищі з точки зору виробництва снарядів. ЄС не встигає до березня надати Україні мільйон артилерійських снарядів і ракет, тоді як рф зараз перевела виробництво на військові рейки і отримала вигоду від припливу північнокорейських снарядів. Через різке збільшення витрат на військові дії її економіка швидко зростає. З часом москва знайшла більше обхідних шляхів, щоб обмежити вплив західних санкцій. За допомогою фінансових стимулів їй вдається підтримувати потік новобранців, щоб забезпечувати лінію фронту.

Політична напруженість у росії глибоко схована. Критики залякані, якщо не опинилися у вигнанні чи в'язниці, а путін з нетерпінням чекає сфальсифікованих президентських виборів у березні. На противагу цьому, розчарування минулого року несподівано призвели до напруженості у вищих ешелонах влади в Україні, зокрема, між президентом Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним. Відверте інтерв'ю Залужного журналу The Economist, в якому він назвав поточну ситуацію у війні патовою, роздратувало Зеленського, який хоче залишатися оптимістом. І хоча патова ситуація, можливо, не зовсім вдало описує перебіг подій, проблеми, про які говорив Залужний, є реальними. Отримання достатньої кількості боєприпасів і новобранців буде складним завданням протягом наступного року. Водночас Захід відволікся на події на Близькому Сході, а це означає, що зусиль, необхідних для підтримки України, було недостатньо, особливо коли є потреба провести ще один законопроєкт на підтримку Києва через повністю нефункціональний Конгрес. З'явилися повідомлення про те, що американські військові поставки, призначені для України, зокрема 155-мм артилерійські снаряди, були перенаправлені до Ізраїлю, хоча це дещо перебільшено, оскільки військові потреби двох країн суттєво відрізняються.

Як зазначає Галеотті, існують і протилежні тенденції, які можуть змусити путіна побоюватися, що короткострокові військові переваги випаруються протягом наступного року. Економіка вже демонструє ознаки перегріву, що призводить до високої інфляції. Він також звертає увагу на нещодавні опитування, які:

"Вперше виявили, що більше росіян виступають за мирні переговори (48%), ніж за продовження війни (39%), і лише 21% вважають, що економіка покращиться, в той час як 43% припускають, що вона погіршиться".

Отже, яке б задоволення не відчував путін на даний момент, питання в тому, чи може він бути впевненим, що відносна позиція росії ще більше зміцниться протягом 2024-го. Галеотті стверджує, що "справжня стратегія путіна полягає в тому, щоб спробувати пережити інтерес Заходу до України". На цій підставі він вважає, що "не програти в його баченні рівнозначно перемозі".

Хоча я в цілому приймаю аналіз Галеотті з цього питання, але я не згоден. Не думаю, що "не програти" – це те саме, що виграти, і я не переконаний, що стратегія путіна передбачає не більше, ніж гру на час.

Що для путіна є перемога і що поразка. Він має дві стратегії на довгострокову перспективу, але обидві не гарантують перемоги

Погляньмо на це з протилежного боку. Чи "не виграти" рівнозначно "програти"? Це не просто гра слів. У той час як справжня поразка, підтверджена вирішальною військовою поразкою, вважатиметься остаточною, постійна нездатність перемогти може створити відчуття марності і підірвати прихильність, необхідну для продовження військової інтервенції. Саме так завершилися багато західних інтервенцій.

Наступного дня після повномасштабного вторгнення я запитав, чи не розв'язав путін "війну, яку неможливо виграти". Оскільки росія не змогла перемогти за рахунок несподіванки і, очевидно, переважної сили, бо Україна дала відсіч і здобула підтримку Заходу – однозначна перемога москви стала ще менш імовірною.

Однак, програш – це все ж таки інша пропозиція. Як би виглядала поразка росії? Щонайменше це означало б, що, не досягнувши своїх цілей, вона була б змушена вивести свої війська з України. Це та поразка, яку сподівається нав'язати Україна. Це також та поразка, якої росії досі вдавалося уникнути через складність витіснення її з усієї окупованої території. Альтернативна форма поразки рідко розглядається для росії, хоча вона часто розглядається для України – це окупація столиці і встановлення маріонеткового уряду. Це відображає фундаментальну асиметрію у війні: мета росії – підкорити Україну, але неможливо уявити, що Україна може зробити це з росією. Україна бореться за припинення окупації; росія бореться за окупацію.

Завжди існує ймовірність того, що невдача в Україні може призвести до потрясінь у росії. У якийсь момент здавалося, що так і сталося з бунтом "Вагнера". Але майбутнє путінського режиму залежить від подій всередині москви і росії в цілому. Українська армія не збирається йти на москву і нав'язувати кремлю умови капітуляції. Тому перемога України завжди залежала від того, чи росія вирішить, що не варто продовжувати війну, і шукатиме мирного виходу. Саме тому всі запропоновані мирні угоди вимагають від Києва поступитися територією, а від москви – пообіцяти в майбутньому залишити Україну в спокої. Ті, хто розробляють подібні угоди, ніколи не передбачають, що російська територія буде запропонована Україні як послуга за послугу. Вони також не задаються питанням, чому і як "мир", який залишає обидві сторони незадоволеними, може бути стабільним, а не бути лише антрактом перед наступним раундом бойових дій.

Якщо цей аналіз правильний, то висновок невтішний. Україні дуже важко досягти остаточної перемоги. Завершення конфлікту залежить від рішення росії вийти з марної і згубної війни. Це вимагає від путіна не лише визнання дорогої поразки, але й відмови від своїх воєнних цілей. Він не продемонстрував жодних ознак, що готовий до цього.

Отже, "не програти" у звичному розумінні, тобто уникнути однозначної військової поразки, насправді не є проблемою. Був момент, на початку вересня 2022 року, коли здавалося, що це дійсно було на порядку денному, але у відповідь путін подвоїв зусилля, перейшовши до повної мобілізації і ще більш експансивних воєнних цілей. Зараз ймовірність того, що росія програє, набагато менша. Але головне, що путін не вважає це рівнозначним перемозі, і він не змирився з думкою, що не може перемогти.

Ось чому поширене припущення, що припинення вогню можна було б легко досягти за допомогою винахідливої західної дипломатії та певного тиску на Київ є хибним. Якби путін хотів цього, він міг би запропонувати припинення вогню у будь-який час протягом минулого року, хоча б для того, щоб побачити, який тиск чинитиметься на Зеленського з боку тих, хто прагнув отримати позитивну відповідь. Якби війна припинилася зараз, путін міг би претендувати на будь-яку територію, яку росія все ще утримує, як на великий здобуток, але йому було б далеко до того, щоб контролювати всю територію, поспішно "анексовану" минулої осені, і яка зараз офіційно представлена як частина росії. Йому все одно доведеться пояснювати, через що велися бойові дії торік, оскільки росія майже не розширила свої володіння і втратила частину території. Нагородою за всі ці зусилля стали б страждаючі і знелюднілі території, які складно окупувати і захищати, а також постійна ворожість з боку решти України, яка наближається до членства в ЄС і НАТО. Ось чому путін насамперед хотів отримати покірний уряд у Києві: якщо він його не отримає, то навряд чи зможе вважати будь-який результат задовільним і довготривалим. На віртуальній зустрічі G20 в середу кремлівський назвав війну "трагедією", додавши, що:

"І звичайно, ми повинні думати про те, як зупинити цю трагедію. До речі, росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною".

Це не вперше, коли путін висловлюється в таких термінах, але якщо зазирнути глибше, то виявляється, що його інтерес до дипломатії полягає лише в тому, щоб допомогти йому досягти деяких з основних цілей, як-от нейтралітет України або передача російській федерації ще більшої території, ніж зараз окупована. Ми могли б сприймати такі заклики серйозніше, коли вони починаються з обіцянки вивести війська з української території.

Галеотті стверджує, що "справжня стратегія путіна полягає в тому, щоб спробувати пережити інтерес Заходу до України". Від самого початку росія доклала багато зусиль, щоб переконати прихильників України в тому, що це програшна справа, за яку вони платять невиправдано високу ціну. Саме тому торік москва створила енергетичну кризу, яка мала згубний вплив на західні економіки, але не настільки, щоб підірвати підтримку військових зусиль Києва. Хоча Україна, вірогідно, хотіла б, щоб ключові можливості були надані швидше, рівень політичної, економічної та матеріальної підтримки залишається високим.

Наразі завдання полягає в тому, щоб отримати нові пакети допомоги через процеси ЄС, незважаючи на певний спротив Словаччини, а також через Конгрес США, оскільки деякі (але не всі) республіканці не бажають надавати подальшу підтримку Києву. Якщо ці зусилля зазнають невдачі, це створить серйозні короткострокові проблеми для України, хоча обидва пакети, ймовірно, будуть схвалені. Саме такий меседж озвучив у Києві під час нещодавнього візиту міністр оборони США Ллойд Остін, прагнучи спростувати припущення про те, що Вашингтон втрачає інтерес і відволікається на Газу.

"Я тут сьогодні, щоб передати важливе послання – Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії, як зараз, так і в майбутньому".

Збереження підтримки України пов'язане з політичними викликами та проблемами спроможності, але вони мають бути керованими, особливо у порівнянні з наслідками перемоги росії.

Найімовірнішою подією, яка може призвести до різкого припинення підтримки України з боку США, буде перемога Дональда Трампа на виборах наприкінці 2024 року. Враховуючи вплив його останнього періоду перебування в Білому домі і те, що він говорив з того часу, це спричинило б шокові хвилі в усій системі американського альянсу. Що він насправді робитиме, залежатиме від його власних пріоритетів (можливо, помилування), призначень на ключові посади і готовності "глибинної держави" працювати з ними, а також від складу Конгресу. Трамп стверджує, що міг би закінчити війну за "24 години", але він говорить так про більшість нерозв'язних державних проблем. Але, незважаючи на невизначеність, важко зрозуміти, як президентство Трампа може бути корисним для України чи НАТО, і путін може вважати це настільки позитивною можливістю, що на неї варто чекати.

Однак це не більше, ніж ймовірність, і до цього ще цілий рік. Ніккі Гейлі, яка зараз є найбільш перспективною альтернативною кандидаткою від Республіканської партії, підтримала б Київ. Тож путін має дві стратегії на довгострокову перспективу – військову економіку і надію на те, що Україні буде важко підтримувати власні військові зусилля і вона втратить життєво важливу підтримку, але я не впевнений, що він розглядає їх як гарантію перемоги.

Можливо також, що путін більше думає про власні президентські вибори 17 березня, ніж про американські в листопаді. На Заході ці вибори навряд чи сприймають серйозно, оскільки їхній результат не викликає сумнівів, але путіна турбують питання явки і вираження народного ентузіазму. Дострокова військова перемога дала б йому чим похвалитися. Альтернативну точку зору, яка, можливо, краще відповідає умовам бойових дій, висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов під час виступу перед канадською аудиторією:

"Після інтронізації путіна режим буде закріплений, (що) по суті означає для нього розв'язані руки. Тому Україна і світова спільнота мають 3-4 місяці, щоб підготуватися відповідним чином".

Данилов вважає, що після виборів путін зможе мобілізувати ще більше військ. У будь-якому випадку, думка про те, що путін чекає, поки Захід здасться, є оманливою. Він все ще сподівається на швидкий військовий прорив.

Можливо, через невдачі, з якими зіткнулася росія після повномасштабного вторгнення, ідея її "перемоги" шляхом повного розгрому українських сил також була відкинута. Я також схильний погодитися, що це малоймовірно, особливо якщо Україна продовжуватиме користуватися підтримкою Заходу. Але путін, заохочуваний поступливим військовим керівництвом, може мати іншу точку зору. Він прагне результату, який більше схожий на перемогу. Це його перевага, і він хотів би, щоб така перемога настала якнайшвидше. Якщо йому не вистачає впевненості в тому, що ситуація ще більше зміниться на користь росії до кінця наступного року, він може принаймні сподіватися використати те, що багато хто вважає нинішньою перевагою в живій силі й озброєнні, яка повинна бути в грі протягом наступних місяців. Якщо путіну не вдасться здобути швидку перемогу, то постане питання, чи не почне в якийсь момент "не перемога" виглядати занадто схожою на "поразку".

російські наступальні дії: мета та вартість. путін може покладатися на прорив у наступні місяці

Найкращим свідченням рішучості путіна досягти серйозного військового прогресу є масовані наступальні операції, розпочаті росією на початку жовтня, майже одразу після того, як він переконався, що український наступ вичерпав себе. Ці наступальні дії переважно відбувалися на Донбасі, найвідомішою з яких була битва за стратегічно важливе місто Авдіївку. Вони цілком можуть бути спрямовані на досягнення мінімальної мети путіна, яка полягає у встановленні контролю над усією територією Донецької і Луганської областей. Можливо навіть, що досягнення цієї мети змусить його запропонувати припинення вогню на тій підставі, що це можна буде представити як перемогу. Так само, якщо ця мета не буде досягнута, важко уявити, що він погодиться на це.

Ще зарано говорити про те, що ці нові наступальні операції провалилися, оскільки були досягнуті певні успіхи, і сили збираються для ще більш рішучого наступу. Поки що у російських генералів немає особливих підстав для натхнення. Яку б адаптивність вони не продемонстрували в оборонних операціях, мало що вказує на те, що ними було розроблено більш інноваційну наступальну тактику. Вони все ще розглядають піхоту як витратний ресурс і покладаються на постійний тиск і бомбардування, щоб послабити український опір. Їхні сили страждають від знайомих проблем, пов'язаних із мінними полями, безпілотниками і артилерійським вогнем, який відкривається після їхнього виявлення. Який би обмежений прогрес не був досягнутий, він дався величезною ціною. Залужний заявив 10 листопада, що з 10 жовтня росія зазнала близько 10 тисяч втрат і лишилася понад 100 танків, 250 інших броньованих машин, близько 50 артилерійських систем і сімох літаків Су-25.

Навіть якщо допустити деяке перебільшення, це приголомшливі втрати. Якби їх зазнала Україна, скоріш за все, постала б низка запитань щодо її здатності продовжувати боротьбу та марнотратства її тактики. Зараз чомусь вважається, що в умовах непідзвітної системи, коли рф набирає солдатів з меншин і бідних, ці втрати ледь помітні в російському суспільстві і не викликають політичної реакції. Але навіть якщо росіяни готові сприймати такі втрати як належне, готовність ризикувати ними не є діями уряду, який прагне просто утримувати позиції, поки ворог і його прихильники не втомляться від війни. Це дії нетерплячого уряду, який прагне швидких результатів.

Якщо мій аналіз правильний, то "не програш" на основі нинішньої лінії зіткнення не рівнозначний перемозі, оскільки залишає російський контроль над Україною слабким і обмеженим. Для путіна "не перемогти" краще, ніж програти, але цього недостатньо. Він може бути готовий до того, що війна триватиме роками заради перемоги, але немає жодних підстав вважати, що він насолоджується роками виснажливих позиційних боїв без серйозного прориву більше, ніж Зеленський.

І росія, на відміну від України, має вибір. У неї є можливість вийти з боротьби. Хоча путін може сподіватися, що час на його боці і що Захід втратить інтерес, існує альтернативний варіант, що підтримка України продовжиться і навіть посилиться, оскільки виробництво боєприпасів збільшиться. А також те, що російські народ та еліта все ж почнуть висловлювати своє невдоволення, якщо війна дедалі затягуватиметься. Якщо це так, то він може розглядати наступні місяці як шанс досягти реальних успіхів у війні. Україна втомилася і виснажена, у неї недостатньо боєприпасів і напружена протиповітряна оборона. Це пояснює зусилля і терміновість, які проявляються в нинішніх операціях росії.

У своєму наступному дописі я розгляну наслідки цього аналізу для стратегії України, зокрема, особливі виклики, з якими доведеться зіткнутися в період до весни, а також цінність стратегії, яка гарантує, що росія і надалі "не виграє", на противагу стратегії, яка обіцяє, хоч і нереалістично, швидку українську перемогу.

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