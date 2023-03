Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер

Американський репортер і письменник, лауреат Пулітцерівської премії Тім Вайнер привідкриває завісу таємничості над світом спецслужб США та їхніми проблемами через дії розвідки супротивників – зокрема, росіян, китайців та північнокорейців, а також доморощених зрадників. У своїй статті для The New Republic Тім Вайнер дає рецензію на книгу "Шпигунський провал: іноземні шпигуни, кроти, диверсанти і крах американської контррозвідки", автор якої Джеймс Бемфорд переконує, що керівники спецслужб часів Обами навмисно "роздмухали" "рашагейт", який немає під собою підстав, називає російську оперативницю Бутіну "жертвою" та фактично применшує роль російської розвідки в крадіжках американських секретів, списавши їх на "активність" прихильників Трампа. Все це Вайнер піддає критиці, завершуючи статтю оптимістичним сподіванням, що контррозвідка США досягне успіху у зачистці російських шпигунів.

Війна шпигунів триває. Але в епоху хакерських атак вона змінилася

Річард Хелмс очолював Центральне розвідувальне управління за президентів Джонсона і Ніксона, і був сірим кардиналом американських шпигунів аж до своєї смерті у 2002 році. Він радив наступникам: "Коли йдете додому вночі, думайте, де зараз кріт". Це застереження лежить в основі контррозвідки, яка в широкому розумінні означає з одного боку захист державних таємниць і розвідників від зради, а з іншого – викриття ворожих шпигунів і подвійних агентів, а також захист від обману і шкоди Сполученим Штатам.

Біограф Хелмса Томас Пауерс писав, що ця справа – це "дантівське пекло з 99 колами", і вона вимагає унікальних якостей, серед яких "блискуча пам'ять, терпіння, велика чуйка і здатність постійно жити з невизначеністю". Контррозвідувальні операції можуть тривати роками, переслідувані нерозв'язаними підозрами та хибними зачіпками. Це робота не для людей зі слабкими нервами.

Перші 25 років Холодної війни контррозвідкою США керували дві людини: Джеймс Едгар Гувер з ФБР і Джеймс Енглтон з ЦРУ. Гувер не одразу зрозумів, що кремлівські шпигуни розгулюють у Сполучених Штатах з початку 1930-х років. До початку Другої світової війни вони проникли в Державний департамент, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів, ОСС (попередник ЦРУ) і Мангеттенський проєкт зі створення атомної бомби. Конгресмен Семюел Дікштейн, який представляв Нижній Іст-Сайд протягом 22 років, служив кремлю як платний агент у Конгресі з 1937 по 1940 рік, інформуючи радянське посольство про антикомуністичних і профашистських американців. Після війни ФБР вислідило радянських шпигунів у США. До 1951 року, коли "червона паніка" набула розмаху після засудження атомних шпигунів та лідерів Комуністичної партії США, підпілля якої підтримувало кремлівських агентів, радянські шпигуни залягли на дно. Та не надовго.

У 1954 році контррозвідку ЦРУ очолив Енглтон. 20 років він домінував у своїй сфері в усьому вільному світі. Він був потайливим і підозрілим, а з віком став параноїком і алкоголіком. Офіційний історик ЦРУ Девід Робардж писав, що Енглтон огортав себе "аурою таємничості, натякаючи на знання темних секретів і прихованих інтриг, занадто делікатних, щоб ними ділитися". Він вважав, що кремль командує ротою кротів у ЦРУ, і що усі радянські перебіжчики після 1961 року були подвійними агентами. Головною метою цієї жахливої, вигаданої змови було переконати американських президентів в тому, що "розрядка" – це все марення. Енглтон розривав ЦРУ на частини у марному полюванні на радянських кротів, не жаліючи відданих йому людей. Він упустив той факт, що китайці, кубинці, чехи та східні німці або завербували агентів у ЦРУ, або подвоїли кількість шпигунів, яких агентство вважало такими, що працюють проти них.

Американська контррозвідка значною мірою залежить від співпраці між ЦРУ та ФБР, хоча ці два відомства часто не можуть порозумітися. Їхні культури протиборчі: агенти бюро – це поліцейські, а шпигуни агентства – грабіжники. Довіра між Гувером і Енглтоном склеювала їх, незважаючи на ці тертя. Але Гувер помер у 1972 році, Енглтона звільнили через два роки, і контррозвідка поринула в хаос. До 1980-х років шпигуни, що працювали на радянську, китайську та ізраїльську сторони, проникли в ЦРУ, ФБР, Агентство національної безпеки та військово-морську розвідку. Деяких з них викрили, але інші залишилися незайманими: Олдріч Еймс з ЦРУ і Роберт Ханссен з ФБР займалися викриттям майже всіх російських агентів, які працювали у Сполучених Штатах. Еймс шпигував 9 років, Ханссен – 22 роки; їх заарештували, відповідно, у 1994 і 2001 роках.

Згодом, інтернет переніс змагання в кіберпростір. У 2014 році Китай викрав файли понад 22 мільйонів американців, у тому числі файли з допуском до секретної інформації кожного співробітника розвідки. Того ж року росія розпочала політичну війну в мережі, спрямовану на зрив президентських виборів 2016-го, маючи намір саботувати Гілларі Клінтон і допомогти обрати Дональда Трампа. Їм це вдалося.

Проте давня війна шпигунів триває. ФБР відкриває нову контррозвідувальну справу проти китайських шпигунів і агентів кожні 10 годин. У жовтні помічник директора ЦРУ з контррозвідки розіслав по всьому відомству попередження, зазначивши, що за останні роки десятки завербованих інформаторів у Китаї, Ірані, Пакистані та інших ворожих країнах були скомпрометовані і повернуті проти Сполучених Штатів як подвійні агенти, або ж заарештовані, піддані тортурам і вбиті. А в січні Чарльзу Макгонігалу, який очолював контррозвідку в нью-йоркському офісі ФБР з 2016 по 2018 рік, було пред'явлено звинувачення в пособництві російському олігарху Олегу Дерипасці, близькому союзнику владіміра путіна, упродовж кількох років. Ця справа має катастрофічні наслідки; звинувачення є найгіршим порушенням у бюро за останні 20 років.

Усе це вказує на кілька базових фактів. По-перше, це повна впевненість у тому, що в цей момент уряд США пронизаний шпигунами, як іноземними, так і внутрішніми. По-друге, якщо офіцери контррозвідки не викривають цих шпигунів, то вони невдахи. По-третє, коли вони їх ловлять, громадськість вважає, що вони знову промазали, бо не виявляли їх роками. Отже, контррозвідники винні, якщо їм пощастило, і винні, якщо не пощастило, і їм співчувають, бо вони п’яниці або сумніваються в справедливості Бога. Жахлива правда полягає в тому, що жоден аутсайдер – і жоден інсайдер, не може з упевненістю сказати, чи є американська контррозвідка кращою чи гіршою, ніж вона була два, чотири чи вісім десятиліть тому, і ніхто не знає, скільки кротів зараз окопалося у нашій політиці – два, 20 чи 200.

"Шпигунський провал" Джеймса Бемфорда. росія залишилася за лаштунками

Незважаючи на багату історію американської контррозвідки, існує лише кілька цінних книг на цю тему. Не багато журналістів пише про американське шпигунство, і ще менше практиків публікують свої секрети. Я писав про шпигунів і контррозвідників багато років і продовжую це робити, завжди із захопленням читаючи все, що може пролити світло на цю темну сторону. Зокрема, з великим ентузіазмом взявся за книгу Джеймса Бемфорда "Шпигунський провал: іноземні шпигуни, кроти, диверсанти і крах американської контррозвідки". Бемфорд має високу кваліфікацію для висвітлення цієї складної теми і написав приголомшливу трилогію про Агентство національної безпеки за останні чотири десятиліття, він був далекоглядним скептиком щодо фальшивих приводів для вторгнення та окупації Іраку, а його журналістика багато років була безстрашною та вдумливою.

На першій сторінці книги, яка охоплює роки, що передували виборам 2016-го, стверджується, що контррозвідка країни розвалилася за адміністрацій Обами і Трампа через "небезпечну некомпетентність і величезну політизованість". Далі Бемфорд пояснює, що значну частину книги писав у Голлівуді, й це дозволило йому "поєднати блиск і гламур світу кіно з інтригою і таємничістю шпигунського світу". Якщо це звучить для вас як заклик сценариста в ліфті для великобюджетного трилера, ви маєте рацію.

Книга розпочинається з оповіді про кібератаки Північної Кореї на Sony Pictures – акт помсти за невдалу комедію 2014 року "Інтерв'ю", в якій Сет Роген і Джеймс Франко були завербовані ЦРУ для вбивства Кім Чен Ина. Злом викрив кілька гострих електронних листів. Вони відкривають сварку керівників Sony, коли ті прямують на вечірку до особняка в Малібу мільярдера-кіномагната Арнона Мілчана, продюсера фільму JFK та неофіційного генерального консула Ізраїлю в Голлівуді. Знайомлять з Мілчаном, чия широко відома передісторія включає в себе роботу ізраїльським агентом, який процвітав як постачальник зброї, викрадач технологій ядерної зброї та пропагандист, коли він вітає почесного гостя на своїй зоряній вечірці. Цей гість – Беньямін Нетаньягу, який наполегливо працює над створенням таємної місії пошуку і знищення американців, які підтримують рух "Бойкот, відмова від інвестицій і санкції".

Брудні махінації цієї підпільної мережі є головною темою книги. У міру розвитку подій Мілчан засипає Бібі кубинськими сигарами по 60 доларів і шампанським в обмін на вирішення проблем з американською візою – через його публічні зізнання, зроблені на камеру в 2013 році, про минуле як ізраїльського торговця зброєю. Його подарунки, або хабарі, лежать в основі однієї з трьох справ про державну корупцію, за якими Нетаньягу був звинувачений у 2019 році і досі перебуває під судом, у той же час він знову обіймає посаду прем'єр-міністра.

На цьому місці – на сторінці 259 книги, він задався питанням, як я сюди потрапив і яке відношення до контррозвідки має те, що я прочитав. Бемфорд переконливо доводить, що адміністрація Буша-молодшого скасувала розслідування ФБР щодо Мілчана, тому що він був хлопчиком Бібі, і що уряд США у своїй величі перелякано дивиться на багатство і вплив ізраїльського лобі, незважаючи на те, що його агенти ведуть таємну політичну війну проти американців. Останній аргумент міг би стати гарною книгою, хоча й іншою. Ці історії значною мірою стосуються політичної корупції та її впливу на зовнішню політику; вони мають мало спільного з наміром Бемфорда розкрити гнилість американської контррозвідки за часів Обами і Трампа.

У пошуках теми він повернувся до першої сторінки, почавши з північнокорейців. Царство відлюдників – це, по суті, злочинна група, яка займається контрабандою наркотиків, підробками та кіберзлочинами, щоб утриматися на плаву. Північні корейці добре знаються на комп'ютерному зломі; основним захистом від цієї загрози є кібербезпека, що є іншим викликом, ніж контррозвідка. Бемфорд переносить нас у Пхеньян, де поплічники Кіма викрадають гроші та криптовалюту, завдаючи шкоди комп'ютерним системам по всьому світу. Пограбування допомагають фінансувати північнокорейську програму створення ядерної зброї. Звідки у північнокорейців така хакерська кмітливість? Це були власні розробки чи вкрадені у американських шпигунських служб? Бемфорд, з його глибоким розумінням можливостей АНБ, натрапив на чудову історію, хоча й часто повторювану, яка, як і багато інших контррозвідувальних справ, не має розв'язки.

Автор книги задається питанням, чи був винуватцем запійний і психічно хворий співробітник і підрядник АНБ на ім'я Хел Мартін? Він викрадав і накопичив 50 терабайт секретів, що еквівалентно півмільярду сторінок, ховаючи файли в сараї на своєму задньому дворі протягом багатьох років. З 2012 по 2015 рік Мартін працював в Управлінні операцій з надання спеціального доступу АНБ, яке займається впровадженням шкідливого програмного забезпечення та хакерських інструментів у комп'ютерні системи іноземних держав. Хоча він був засуджений до дев'яти років ув'язнення, ФБР і АНБ так і не отримали жодного доказу того, що Мартін був нічим іншим, як компульсивним барахольщиком; що він не діяв як шпигун або агент ворожої держави.

Потім, у серпні 2016 року на сцену вийшла темна сила, яка називає себе "Тіньові брокери" – саме тоді, коли російське втручання у президентські вибори набрало повної сили. "Тіньові брокери" опублікували надсекретні коди АНБ, створені групою Tailored Access Operations, і запропонували більше на продаж. Ця кіберзброя була створена у 2013 році – до того, як АНБ запровадило жорсткіші заходи безпеки після викриття Едварда Сноудена. Тим не менш, "Тіньові брокери" привласнили можливість проникати на надсекретні сервери по всьому світу. Додам, що вісім місяців потому сталася крадіжка Сховища 7, руйнівне розграбування інструментів ЦРУ для злому комп'ютерів, смартфонів, планшетів, телевізорів і всього іншого, підключеного до інтернету. Злодієм виявився молодий інженер ЦРУ та ентузіаст дитячої порнографії на ім'я Джошуа Шульте; WikiLeaks сховав вкрадене ним. Бемфорд не згадує про цей випадок.

Лише один відомий випадок пов'язує "Тіньових брокерів" з північнокорейцями, хоча можуть існувати й інші: вірус-здирник під назвою WannaCry, що поширюється за допомогою експлойту АНБ під назвою EternalBlue, викрадений приблизно за чотири роки до того, як "Тіньові брокери" оприлюднили його публічно у квітні 2017-го. (WannaCry – це шкідливе програмне забезпечення, яке хакери Кіма використовували під час атаки на Sony та атак з вимогами викупу на сотні тисяч комп'ютерів у 150 країнах). Пізніше в 2017 році АНБ і ЦРУ почали переговори з російськими посередниками про повернення частини вкраденого "Тіньовими брокерами".

Але хто або що було "Тіньовими брокерами?" "Я не знаю, чи знає про це хтось, окрім росіян, – сказав пресі ветеран АНБ, комп'ютерний вчений Дейв Ейтель. – І навіть ми не знаємо, чи це росіяни". Але у Бемфорда є вражаюча гіпотеза. Він припускає, що "Тіньові брокери" – це не прикриття російської розвідки, як підозрюють деякі експерти з кібербезпеки, і не група хакерів, а псевдонім однієї людини: американець близько двадцяти років, який служив в армії, був призначений до криптологічного підрозділу, а потім приєднався до команди АНБ із операцій з індивідуального доступу, де працював "білим хакером", поки не звільнився у 2013 році і став затятим прихильником Трампа. "Насправді, – пише він, – дуже ймовірно, що "Тіньовий брокер" був серед тих, хто штурмував Капітолій 6 січня 2021 року". Проте, якщо і є докази на підтримку цього останнього висновку, то їх немає в примітках Бемфорда. Він відводить погляд читача від згубного впливу російської розвідки і спрямовує його на глибокі тріщини в американській політиці, і не востаннє.

Останній розділ книги Бемфорда має назву "Сіячі страху"; Бемфорд зараховує до них шефів розвідки Барака Обами Джона Бреннана і Джеймса Клеппера, які на посаді директора ЦРУ і керівника національної розвідки дійшли висновку, що кремль допоміг Трампу здобути перемогу в Білому домі, і проінформував про це новообраного президента 6 січня 2017 року. Як тільки Трамп вступив на посаду, а вони пішли, пише він, вони "за шестизначні гонорари" від MSNBC і CNN "захотіли роздути загрозу російського шпигунства". На думку Бемфорда, значна частина, якщо не вся історія з "Рашагейтом", була сфабрикована шпигунами, журналістами і політиками. Він завершує свою доповідь блискучим профілем Марії Бутіної, російської оперативниці, яка, за словами Комітету з розвідки Сенату, була ключовим гравцем у "багаторічній кампанії впливу і збору розвідувальної інформації", спрямованій на "Республіканську партію і консервативні політичні організації США на користь російського уряду". Бутіна визнала себе винною у змові з метою виконання функцій іноземного агента, відбула покарання і зараз є обраним членом російського законодавчого органу. Проте Бемфорд малює її як ангела, невинну жертву, прибиту до хреста політичною істерією. Дивно, що він викликає в якості свідка її колишнього коханця, прихильника теорії змови Трампа і учасника заворушень 6 січня Патріка Бірна. Він робить висновок, що її єдиним злочином було те, що "вона зазирнула глибоко в душу Америки".

На цій несподіваній ноті книга закінчується. Бемфорд так і не почав доводити свій вступний аргумент, наведений у назві книги. Його теми переплутані. Його розрізнені історії склеєні докупи. Вона не пояснює, що таке контррозвідка, як працює і чому зазнає невдач, як ЦРУ та ФБР співпрацюють і конфліктують, або як функціонує чи не функціонує нове національне агентство, створене після 11 вересня для нагляду за ними. Директор ФБР Крістофер Рей згадується лише побіжно, а директори ЦРУ Трампа Майк Помпео і Джина Гаспел не згадуються взагалі. І це, як зазначалося, надто вже на користь росіян. Бемфорд пише добре, що може покрити безліч гріхів, але не гріх бездіяльності. Він забув, можливо, навмисно, розповісти трохи історії про російських шпигунів і американську контррозвідку. Це не секрет, але це історія успіху, тому вона не вписується в його тему.

Українська війна. Американські шпигуни проникли в кремль і викрали військові плани путіна

Після російського втручання у президентські вибори 2016 року ЦРУ та ФБР перейшли в контрнаступ. Влітку 2017-го вони переконали Державний департамент США закрити російське консульство в Сан-Франциско, будівлю канцелярії у Вашингтоні, округ Колумбія, та консульську будівлю в Нью-Йорку, які були притулками шпигунів, що діяли під дипломатичним прикриттям. ЦРУ оголосило "заклик до зброї" і подвоїло свої зусилля з виявлення російських офіцерів і агентів розвідки в країні й за кордоном.

Тоді, рік тому, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив світові, який у це не вірив, що путін збирається напасти на Україну. Це дивовижне попередження надійшло безпосередньо від директора ЦРУ Білла Бернса, колишнього посла в росії. Американські шпигуни проникли в кремль і викрали військові плани путіна.

Через чотири дні після вторгнення в Україну Сполучені Штати вигнали 12 шпигунів з російської місії в ООН. Це був лише перший удар. ЦРУ звернулося до розвідувальних служб союзників по всій Європі. До початку квітня щонайменше 400 російських розвідників були вислані з Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Болгарії, Естонії, Латвії та Литви. Парад персон нон-грата продовжується швидкими темпами. Якщо з часів Холодної війни і відбувався більший переворот в американській контррозвідці, то він вислизнув з поля зору історії.

Варто пам'ятати, що США відносно недавно грають у шпигунство і контррозвідку. росіяни займаються цим з часів Петра І, а китайці відточують свої навички відтоді, як Сунь Цзи написав "Мистецтво війни" 26 століть тому. Втім, за наявною інформацією, вербування незадоволених російських шпигунів, дипломатів і співробітників МЗС, готових зрадити свого лідера, зростає, оскільки його жахлива війна не обіцяє путіну нічого хорошого. "Шпигунів ворога, які прийшли шпигувати за нами, треба шукати, спокушати хабарами, відводити від нас і давати їм зручне житло, – писав Сунь Цзи. – Тоді вони стануть наверненими шпигунами і будуть доступні для нашої служби... Навернений шпигун не тільки сам приносить інформацію, але й дає можливість використовувати інших шпигунів з користю".

Контррозвідка зазнає невдач, тому що злодіїв значно більше, ніж детективів. росія і Китай докладають величезних зусиль для викрадення американських секретів і перешкоджанню їх переслідувачам. ЦРУ і ФБР витратили стільки часу і грошей на боротьбу з тероризмом у 21 столітті, що дисципліни шпигунства і контррозвідки постраждали. І, на жаль, за ці роки вони найняли і просунули по службі жменьку зрадників. Це не повинно заважати бажати їм успіхів у світі в їхній розвідувальній війні проти москви і Пекіна. Вони програли багато баталій у минулому. Сподіваємось, що тепер вони виграють.

Джерело: The New Republic

Про автора: Журналіст і письменник Тім Вайнер у 1988 році отримав Пулітцерівську премію як репортер-розслідувач у The Philadelphia Inquirer за свої статті про чорні бюджетні витрати в Пентагоні та ЦРУ. Його книга "Чистий чек: Чорний бюджет Пентагону" заснована на цій газетній серії. З 1993 по 2009 рік працював у The New York Times іноземним кореспондентом у Мексиці, Афганістані, Пакистані та Судані та кореспондентом із питань національної безпеки у Вашингтоні. У 2007 році отримав Національну книжкову премію в галузі наукової літератури за свою книгу "Спадщина попелу: історія ЦРУ". У 2012 році Вайнер опублікував книгу "Вороги: історія ФБР", в якій відстежується історія секретних розвідувальних операцій ФБР від створення бюро на початку ХХ століття до його поточної ролі у війні з тероризмом. Його остання книга "Безумство і слава: Америка, росія та політична війна, 1945-2020" побачила світ у 2020 році. В ній він стверджував про вплив путіна на вибори Трампа, що на той момент піддавалося критиці, але наразі стає очевидним та обростає доказами.