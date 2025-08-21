Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ФБР повідомило про російські хакерські атаки, спрямовані на критично важливу інфраструктуру США

21 серпня 2025, 09:53
ФБР повідомило про російські хакерські атаки, спрямовані на критично важливу інфраструктуру США
Фото: Ukrinform
Найбільше атакували організації в секторах телекомунікацій, вищої освіти та виробництва в Північній Америці, Азії, Африці та Європі
Хакери, пов'язані з деякими з російськими підрозділами кібершпигунства, протягом останнього року використовували вразливість у старому програмному забезпеченні Cisco. 
 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на ФБР та Cisco.
 
Співробітники Cisco повідомили, що хакери, які працюють у Центрі 16 ФСБ, масово витягують “інформацію про конфігурацію пристроїв, яку згодом можна використовувати за потреби, виходячи з поточних стратегічних цілей та інтересів російського уряду”.
 
В свою чергу ФБР заявило, що хакери збирають файли конфігурації “для тисяч мережевих пристроїв, пов’язаних з американськими організаціями в критично важливих секторах інфраструктури”.
 
У деяких випадках файли конфігурації модифікували, щоб забезпечити довгостроковий доступ для хакерів, які використовують цей доступ для проведення розвідки в цільових мережах, з особливим інтересом до систем промислового управління.
 
Найбільше атакували організації в секторах телекомунікацій, вищої освіти та виробництва в Північній Америці, Азії, Африці та Європі. При цьому “жертви відбиралися на основі їхніх стратегічних інтересів для російського уряду”.

 

ФБРвійна в Україніросія окупанти

