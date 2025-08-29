У Вашингтоні розгорівся скандал навколо ЦРУ – WP

Співробітницю позбавили допуску після підготовки саміту на Алясці

У Вашингтоні розгорівся скандал навколо Центрального розвідувального управління (ЦРУ): провідну експертку з питань росії, яка пропрацювала в агентстві 29 років, позбавили допуску до секретної інформації. Це сталося 19 серпня, лише через чотири дні після російсько-американського саміту на Алясці, в підготовці до якого вона брала активну участь.

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, на момент інциденту співробітниця ЦРУ готувалася до відправлення в Європу, де мала обійняти "престижну посаду". Її призначення раніше схвалив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Однак у світлі останніх подій її кар’єра опинилася під загрозою. Точні причини, через які вона була позбавлена допуску, не розголошуються, що породжує безліч запитань.

Інцидент стався на тлі масштабної "чистки" американських спецслужб. 19 серпня директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард повідомила у своїй соціальній мережі, що за наказом президента Дональда Трампа допуску до секретних даних були позбавлені 37 колишніх і чинних співробітників американських спецслужб. За словами Габбард, вони "зловживали довірою громадськості шляхом використання в політичних цілях розвідданих і маніпулювання ними, організації без дозволу їх витоків", а також припускалися інших "кричущих порушень норм ведення розвідувальної діяльності".