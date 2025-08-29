Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Вашингтоні розгорівся скандал навколо ЦРУ – WP

29 серпня 2025, 10:31
У Вашингтоні розгорівся скандал навколо ЦРУ – WP
Фото: з вільного доступу
Співробітницю позбавили допуску після підготовки саміту на Алясці

У Вашингтоні розгорівся скандал навколо Центрального розвідувального управління (ЦРУ): провідну експертку з питань росії, яка пропрацювала в агентстві 29 років, позбавили допуску до секретної інформації. Це сталося 19 серпня, лише через чотири дні після російсько-американського саміту на Алясці, в підготовці до якого вона брала активну участь.

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, на момент інциденту співробітниця ЦРУ готувалася до відправлення в Європу, де мала обійняти "престижну посаду". Її призначення раніше схвалив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Однак у світлі останніх подій її кар’єра опинилася під загрозою. Точні причини, через які вона була позбавлена допуску, не розголошуються, що породжує безліч запитань.
 
Інцидент стався на тлі масштабної "чистки" американських спецслужб. 19 серпня директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард повідомила у своїй соціальній мережі, що за наказом президента Дональда Трампа допуску до секретних даних були позбавлені 37 колишніх і чинних співробітників американських спецслужб. За словами Габбард, вони "зловживали довірою громадськості шляхом використання в політичних цілях розвідданих і маніпулювання ними, організації без дозволу їх витоків", а також припускалися інших "кричущих порушень норм ведення розвідувальної діяльності".
 
Видання пов’язує звільнення експертки з російсько-американським самітом, що відбувся 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. Зустріч між президентом росії путіним і Дональдом Трампом тривала близько трьох годин. Переговори проходили як віч-на-віч у лімузині американського лідера, так і в розширеному складі "три на три".
 
З російської сторони у зустрічі взяли участь помічник президента Юрій Ушаков і глава МЗС Сергій Лавров, а з американської – держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник президента Стівен Уїткофф.

 

РосіяЦРУвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Холман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється