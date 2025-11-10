Візит не був оголошений публічно жодною зі сторін.

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель минулого тижня таємно відвідав Китай, де провів переговори, присвячені боротьбі з поширенням фентанілу та іншим питанням правоохоронної співпраці.

Про це повідомили агентству Reuters двоє співрозмовників, знайомих із деталями поїздки.

За даними джерел, Патель прибув до Пекіна 7 листопада та перебував у Китаї близько доби. Наступного дня він зустрівся з китайськими посадовцями, щоб обговорити шляхи спільної протидії незаконному виробництву та контрабанді фентанілу синтетичного опіоїду, що став головною причиною смертей від передозування у США.

Візит директора ФБР не був офіційно анонсований ані Вашингтоном, ані Пекіном. Джерела зазначають, що поїздка відбулася невдовзі після саміту лідерів США і Китаю, що може свідчити про поступове відновлення діалогу між країнами у сфері безпеки.

Уже 10 листопада Міністерство торгівлі Китаю оголосило про зміни у переліку прекурсорів наркотиків, а деякі хімічні речовини вимагатимуть спеціальної ліцензії для експорту до США, Канади та Мексики.