Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель для переговорів із лідерами ЄС

Він провів закриті переговори з європейськими дипломатами та розвідслужбами щодо співпраці й безпеки.

Директор ЦРУ США Джон Реткліфф цього тижня здійснив коротку поїздку до Брюсселя, де провів низку закритих зустрічей з високопосадовцями ЄС та європейських розвідувальних органів.

Про це пише видання Politico.

Реткліфф зустрівся з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас, а також із представниками Центру розвідки і ситуаційного аналізу та Управління розвідки військового штабу ЄС. Основна мета візиту підтвердити прихильність США до обміну розвідувальною інформацією та заспокоїти європейських партнерів на тлі побоювань щодо зовнішньої політики США за президентства Дональда Трампа.

Офіційно Реткліфф прибув до Брюсселя для брифінгу Північноатлантичної ради, однак його переговори з Європейською службою зовнішньополітичних дій (EEAS) дали чіткий сигнал про намір ЦРУ підтримувати тісні контакти з ЄС.

Очікується, що такі зустрічі стануть регулярними.

Під час переговорів обговорювалися спільні виклики, включно з діяльністю росії та Китаю, а також ситуацією на Близькому Сході.

