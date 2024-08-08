"До біса торпеди, повний вперед"! Як українці вирішили всіх здивувати і вразити – Том Купер

Том Купер, який раніше критикував операцію в Курській області й вважав, що є більш нагальна потреба в підкріпленнях на Авдіївсько-Покровському напрямку, схоже змінив свою критику на захоплення від плану та реалізації задуманого в Курській області. Оскільки інформації бракує, то він висловив свої припущення про стратегію, оперативний та тактичний рівень операції. І зробив висновок: все, що можна зробити – збирати кошти для ЗСУ і чекати.

Я впевнений, що говорив це вже кілька разів: війни – це справа, сповнена іронії та чималої кількості абсурду. Цього разу додам, що вони також схожі на "екзотичні живі істоти": як системи систем, вони мають своє власне "життя", і ніхто не може передбачити, що війна може "зробити далі"... Або як вона може закінчитися (за умови, що та чи інша війна коли-небудь закінчиться...). Для цього є дуже мало таких гарних прикладів, як те, що роблять Збройні сили України в Курській області російської федерації протягом останніх двох днів.

...що, на тлі майже "тотального контролю викидів" з боку всіх балакучих голів у Києві, викликає у більшості спостерігачів питання: що саме ЗСУ роблять там, у Курську... і навіщо … і як довго?

Що ж, за відсутності офіційних пояснень, спробуємо оцінити деякі моменти.

Стратегічний рівень. Між двох вогнів потрібні неординарні яскраві ходи

Почнемо з того, що всі наявні індикатори свідчать про те, що тріо фантастів у Білому домі загалом забороняє будь-які наступальні операції України на території російської федерації. По суті, "звір Байден-Блінкен-Салліван" забороняє не лише розміщення Україною озброєнь, наданих США, на російській території, але й (незважаючи на публічні заяви про протилежне) українські удари по російській нафтовій промисловості, російській енергосистемі та російським авіабазам. На їхню думку, будь-які такі дії можуть зробити цю війну "ще більш непередбачуваною", що, безумовно, суперечить їхнім власним інтересам і планам – і тому такі дії є "ні, ні, ні".

Тоді давайте подивимося на уряд у Києві та "Генштаб-У". Вони зіткнулися з ситуацією, коли не можуть бути впевнені, що після виборів у США в листопаді цього року вони все ще матимуть американську підтримку. Вже за кілька місяців до цього ЗСУ також бракує майже всього: не лише артилерійських боєприпасів, але й зенітно-ракетних комплексів для цілей протиповітряної оборони, бойових літаків, ударних вертольотів, бронетанкової і механізованої техніки, навіть службових автомобілів. Навіть поставки артилерійських боєприпасів з США після листопада цього року також не можна назвати певними. Поставки з ЄС відстають від плану на роки. Майте на увазі, що хоча перша партія (близько 100 000) снарядів за "чеською угодою про постачання зброї" прибула в Україну наприкінці червня і на початку липня, основна маса ще не надійшла. А оскільки "союзники" на Заході не змогли домовитися навіть про те, хто і скільки платитиме за "чеську угоду", не кажучи вже про перевантаження снарядів, про які йдеться, немає впевненості в тому, що решта дійсно піде за нею. Те ж саме можна сказати і про подальшу угоду щодо 2 мільйонів снарядів, нібито знайдених десь в іншому місці: ніхто навіть не намагається про це говорити.

Інакше кажучи: українські "союзники" настільки "надійні", що також не змогли поставити обіцяну/заявлену кількість артилерійських і мінометних боєприпасів власного виробництва – головним чином тому, що їхні балакучі голови виявилися саме такими: некомпетентними балакучими головами, нездатними діяти без дозволу своїх господарів-олігархів, а отже, нездатними до ефективного адміністрування, нездатними до далекоглядності й спроможності керувати в інтересах народу, а не олігархії. Більше того, поки що вони не постачають бронетехніку, а купувати машини, безпілотники і т.д. доводиться самим військам ЗСУ, як правило, за власні кошти (та за допомогою пожертв, як ви для 151-ї мехбригади).

Не дивно, що на таких ділянках фронту, як Авдіївка-Покоровськ, ЗСУ не можуть утримувати свої позиції: їх постійно розривають російські планерні бомби УМПК і перенасичують атаки російської піхоти. Звісно, на півночі Харківщини та в інших місцях ЗСУ вдалося зупинити російський наступ, але це далося їм дорогою ціною – як з точки зору витрат боєприпасів, так і з точки зору кількості підрозділів, які довелося розгорнути, і які тепер також піддаються безперервним російським авіаударам. Іншим результатом є те, що російські розвідувальні БПЛА продовжують блукати над Україною на глибині до 200 кілометрів, і як ЗСУ, так і військово-повітряні сили (ВПС) можуть відносно мало що протиставити їм (це не означає, що вони не намагаються, і дуже наполегливо).

На додачу до цього, російські ракетні удари зруйнували українську енергосистему до такої міри, що ніхто не може достовірно сказати, чи буде вона функціонувати наступної зими. Настільки, що росіяни можуть використовувати до 6 "Іскандерів-М" для ураження лише однієї цілі (як, наприклад, сильно укріплений завод з виробництва безпілотників у Броварах, який був атакований в ніч з 5 на 6 серпня... де, за повідомленнями ПСУ, було лише 4 "Іскандери", а збито 2... при цьому ніхто в Україні не говорить про результати цієї атаки...).

Поза всіма обіцянками та запевненнями Заходу, це навряд чи зміниться раніше 2027 року – навіть якщо Гарріс може перемогти на виборах...

...і чи тому, що Захід (включно зі США) не може навіть належним чином наростити виробництво ЗРК, чи тому, що немає впевненості, що він продовжуватиме постачати навіть старі зразки на кшталт RIM-7 Sea Sparrow/Aspide/Spada...

Наче всього цього недостатньо, офіційному Києву навіть заборонено скаржитися: кілька разів повідомлялося, що Байден заборонив Зеленському скаржитися на американську допомогу. Більше того: навіть якби йому дозволили це зробити, союзні путіну олігархи на кшталт Безоса, Маска, Тілля, Трампа тощо були б дуже раді, якби він це зробив – адже це було б їм на руку (див. "немає грошей для України", хоча 90-95% "грошей", наданих "Тріо Фантастікус", насправді витрачаються в США).

Потім додайте до цього розрахунку власні невдачі Києва: провал запізнілого і погано проведеного наступу минулого року (тому що він був розпочатий із запізненням на кілька місяців і, отже, базувався на застарілому плануванні); провал повної мобілізації населення; провал фінансування свого "звичайного" оборонного сектору, щоб він почав виробляти ЗРК та інші види озброєнь власної розробки; провал реформування Генштабу, щоб він почав забезпечувати основи реформованих ЗСУ замість того, щоб командувати ними в режимі мікроменеджменту, і т.д.; провал реформування Збройних Сил України тощо, тощо, тощо.

Такі обставини призводять до ситуацій, коли одні – в даному випадку: українці – опиняються в ситуації "прокляття, якщо зробить, і прокляття, якщо не зробить". Не залишається іншого вибору, окрім як продовжувати грати під чужу музику (США, росії, ЄС тощо), "інакше"...

Питання полягало лише в тому, щоб зробити щось не лише сміливе, але й достатньо рішуче та ефективне – і то таке, чого ніхто не очікував. А якщо й очікували, то не аж так.

Звісно, Генштаб міг би перекинути "1,5 бригади", які він розгорнув для цього "рейду", до Курської області на Авдіївсько-Покровський напрямок. Це могло б також збільшити поставки боєприпасів та іншого постачання в цей сектор. Для стабілізації ситуації там, наприклад. Але запитайте себе: що б це дало? Врешті-решт – чи то через 1-2 тижні, чи то через 1-2 місяці, чи то й довше – ці війська і техніка будуть розтерті на порох російськими планерними бомбами і БПЛА...

Тепер, схоже, офіційному Києву все це набридло настільки, що він обрав "інший варіант". Він вчинив приблизно так само, як адмірал ВМС США Девід Фаррагут під час битви при затоці Мобіл у 1864 році під час громадянської війни в США, коли віддав знаменитий наказ: "До біса торпеди, повний вперед" (при цьому слід мати на увазі, що "торпедою" в той час називали те, що сьогодні називається "міною": торпеди в тому сенсі, в якому ми знаємо їх сьогодні, ще не були винайдені).

Читайте: "Будь прокляте Тріо Фантастікус і всі славні союзники на Заході, і проклятий Пуддінг: атака на Курськ".

Оперативний рівень. Резерви Пуддінга краще розмістити на російській території, а не на Донбасі

Це все про "стратегічний рівень". Наступне питання стосувалося "оперативного рівня"... Щоб зрозуміти це, будь ласка, уявіть собі, що Генштаб використовує всі свої бригади, новостворені на початку 2023 року, для перетину (на той час) де-факто незахищеного кордону з російською федерацією (замість того, щоб робити це через 20 з гаком кілометрів російських мінних полів на півдні Запоріжжя...).

Це "що, якби": цього не сталося, а отже, де-факто немає сенсу обговорювати. Але все ж слід пам'ятати, що, судячи з того, на що спромоглася "елітна" ПВК "Ваґнера" Пригожина під час свого заколоту в минулому році, якби українці зробили щось подібне, вони могли б досягти Москви ще до того, як з'явилася б осмислена реакція Пуддінга і російського Генштабу... Хоча б тому, що завжди легше (набагато легше) прорвати погано захищені позиції ворога, ніж ті, що добре укріплені. Нарешті, саме зараз виникла потреба, щоб ЗСУ вдарили кудись углиб росії: Збройні сили російської федерації (всрф) якраз досягли піку розгортання своїх резервів на Донбасі. Передусім на Авдіївсько-Покровському напрямку. Тому краще змусити їх розгорнути їх в іншому місці. І немає нічого кращого, ніж змусити їх розмістити на території російської федерації, а не в Україні.

...це принаймні мій висновок – і то такий, що ґрунтується насамперед на тому, що можна почути з росії за останні два дні. Тому що, на відміну від ситуації під час двох попередніх українських "рейдів" в російську федерацію, сама лише кількість БПЛА і засобів ППО, які ЗСУ, схоже, розгорнули в Курській області цього разу, свідчить про те, що ця операція... ну... десь між "краще спланованою" і, безумовно, "із залученням набагато більших українських формувань" (а не лише двох батальйонів, що складаються з росіян, які бажають воювати проти Пуддінга).

Т-72 ЗСУ, що просувається по високій траві в районі Кореново-Суджа Курської області в російській федерації (і так: цей "білий трикутник" – новий "швидкий засіб візуальної ідентифікації" української бронетехніки).

Тактичні деталі. Україна мовчить, а росіяни звично брешуть

Тепер, що можна сказати про деталі цієї української операції?

На основі українських джерел? Майже нічого. Принаймні, якщо покладатися на офіційний Київ...

А з російських джерел? Ну, вони варіюються від "повного хаосу і паніки", через "ми перемогли ассирійців, і вавилонян, і марсіан...", до ізраїльського стилю (тобто, перефразовуючи генерала ЦАХАЛу Елазара з жовтня 1973 року), "це їхнє останнє ура, а тепер ми переламаємо їм кістки"...

Де більшість того, що вони повідомляють, є нічим іншим, як дурницями. Безумовно, це свідчить про те, що росіяни були настільки захоплені зненацька, настільки шоковані, що це важко описати.

Так, наприклад, вони стверджують, що ЗСУ розгорнули щонайменше "5 суперелітних бригад", включаючи "22-у механізовану, оснащену "Бредлі", а також 72-у, 80-у і 82-у десантно-штурмові бригади...

Іронія долі: відомо, що всрф побудували низку укріплень приблизно за 10-15 км на схід від кордону з Україною. Однак райони, де ЗСУ увійшли в Курську область, знаходяться на захід від цієї лінії. Наприклад: Суджа – стратегічно важливе місце (оскільки саме в цьому районі з'єднуються в один три російські трубопроводи, що перекачують газ на Захід, див. карту нижче) – виявилося швидко захопленим українцями, які підходили до нього з різних напрямків, і це абсолютно без бою. Тому що там фактично не було російського гарнізону.

Карта газопроводів, що проходять через Україну. Ви можете знайти Суджу у вигляді четвертої червоної стрілки зліва.

"Без проблем", тож росіяни, а отже, і їхні гімноPRники пішли в рознос і вже вчора близько полудня повідомили про звільнення Суджи – лише для того, щоб у тому ж повідомленні похвалитися, що вона зазнала сильних обстрілів і авіаударів, а потім зробити висновок, що ВКС розбомбили один з підрозділів всрф, який звідти відходив.....

Схоже, ніхто в росії не задається питанням, навіщо бомбити і обстрілювати місце, яке вже було "звільнене"... неважливо: далі вони і російські ЗМІ зайнялися повідомленням про загибель одного з пропагандонів, про якого йшлося..., що потім теж виявилося неправдою...

Іншим гарним прикладом є історія з російським гарнізоном Олешні: про нього повідомлялося, що він був "оточений, а потім захоплений" наступаючими військами ЗСУ. Насправді, близько 40 військовослужбовців були захоплені рівно чотирма (цифрами: 4) бійцями батальйону "Айдар" (53-ї мехбригади).

Чотири військовослужбовці ЗСУ перевіряють понад 40 російських військовополонених

Чому? Тому що, не маючи інших військ, російський Генштаб "забезпечив" цю територію підрозділами, що складалися з погано навчених, погано екіпірованих засуджених. Відомо, що понад 300 з них здалися в полон ЗСУ протягом перших 12 годин операції.

Тобто російський Генштаб припустився величезної помилки.

Ще одну групу російських військовополонених виводять біля одного з прикордонних переходів

...що підводить мене до теми цього Генштабу в Москві та Міністерства оборони в Москві. Якщо ви думаєте, що хтось в Києві робить помилки... ха-ха! Зачекайте, щоб почути про тих, що в Москві. Ті, хто слідкує за мною відтоді, знають, що я називаю їх "тупоголовими командирами" (і роблю це ще з часів російської військової інтервенції в Сирії, у серпні-вересні 2015 року). І я маю на це вагомі підстави: тим часом навіть росіяни з пам'яттю, кращою за риб'ячу, називають ватажка Генштабу Герасимова брехуном. А всіх підлеглих йому генералів – некомпетентними п'яницями. Тому що Герасимов мав дурість спочатку заявити, що в українській атаці брали участь "250 бойовиків і 50 одиниць бронетехніки", потім, що росіяни "вбили 250 українських бойовиків і знищили 50 одиниць бронетехніки", а потім розширити це до "вбили 400 бойовиків і поранили в 3-4 рази більше" тощо... Інакше кажучи: за заявами самого Герасимова, росіяни вже зараз вбили приблизно в 4 рази більше "українських бойовиків", ніж він повідомляв, що брали участь в наступі...

Герасимов пояснює свої денні мрії під час телемосту з Пудингом і Шойгу, позавчора...

Судячи з виразу його обличчя (і кутиків рота), Пуддінг також знав, що Герасимов бреше і це його анітрохи не розвеселило...

Звісно ж, заява "тупоголових командирів" про те, що українська атака була "зупинена ще на кордоні", була такої ж "якості"...

Не дивно, що пуддінгівські пропагандони відреагували на це у звичній для них манері. Дивіться фейкові новини. Серед іншого, вони почали використовувати старі відео зі знищеними українськими "Бредлі" та "Страйкерами" – насправді знятими на Авдіївсько-Покровському напрямку, причому вже давно.

Тим часом, хтось там люб'язно підтвердив: повернути Суджу не вдалося, так само, як не вдалося повернути, наприклад, Зелений Шлях: контратака всрф на це село була буквально розбита ЗСУ. Навпаки, вчора пізно вранці почали з'являтися перші повідомлення про запеклі бої вздовж траси, що з'єднує Суджу з Кореновим, а потім про те, що українці дійшли до Робітничого району в останньому місті (звідки вже втекло близько 50% населення з приблизно 4 000 чоловік). Далі вони почали перераховувати села, взяті під контроль ЗСУ, включаючи (лише для прикладу) Леонідове і Любимівку... Інакше кажучи, щось уздовж лінії, показаної на цій карті:

Звісно, дані системи FIRM від NASA (яка насправді призначена для відображення великих лісових пожеж, наприклад) показують "досить обмежену" зону бойових дій (принаймні, станом на позавчорашній ранок).

У наступній російській "новині", яку зазвичай запускають ті самі люди, що не перестають хвалитися "точними авіаударами ВКС", "килимовими бомбардуваннями українських позицій" тощо, крах позицій всрф між Суджею і Кореновим пояснюється тим, що "українці поставили багато засобів протиповітряної оборони", які "не дозволили російській авіації підлетіти до них близько". Потім з'явилися повідомлення про "кілька Ка-52, збитих далекобійними ракетами AIM-120, випущеними українськими винищувачами F-16".

Тобто росіяни "точно знають", що відбувається, а отже, ситуація "зрозуміла", і перемога вже близько...

Насправді, окрім Генштабу-У (я так гадаю... і сподіваюся), ніхто насправді не знає, наскільки розширилося українське проникнення в Курську область. Чи справді вони дійшли аж до Кореново... чи, можливо, навіть далі на північ вздовж шосе до Рильська (як повідомляють деякі росіяни) – без поняття. Єдині дві речі, в яких я впевнений, це те, що:

a) протягом перших 24 годин цієї операції всрф поспішили вивести "основну масу" своїх сил з району на захід від лінії Рильськ-Кореново. Зокрема, бригада спецназу ГРУ "Сенеж" була терміново відкинута назад для захисту атомної електростанції в Курчатові, що на південь від Курська.

б) Генштаб (у Москві) перекинув частини 18-ї мотострілецької дивізії з північної Харківщини до Курської області.

...що... ну, ви ж знаєте, як я люблю політиків, і як я можу радіти? ... змусило мене замислитися: наскільки завантаженими стали б аварійні служби Білого дому у Вашингтоні, якби українці дійсно доїхали б аж туди...?

І,

в) протягом перших 24 годин цієї операції ЗСУ захопили більше території, ніж всрф змогли захопити за два місяці штурмів північної Харківщини.

Що дозволяє зробити ще один висновок:

г) не дивно, що деякі російські гімноPRники вже порівнюють результати цієї української операції з проривом під Балаклією та розгромом їхньої 1-ї гвардійської танкової армії під Ізюмом у вересні 2022 року. Плюс: враховуючи поганий стан 18-ї мотострілецької (побитої під час штурмів на північ від Харкова), додаткові підрозділи ВДВ неодмінно підуть у напрямку західної Курської області, і це "ще не скоро"...

...хоча мені насамперед цікаво, чи знайдеться у ЗСУ достатньо військ, щоб "закрити пастку" наступом від кордону на захід від Корінного до цього міста...

Інакше кажучи: як завжди, ми не можемо зробити нічого іншого, окрім як продовжувати збирати кошти для ЗСУ, і чекати, що з цього вийде.

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