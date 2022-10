Доторкнутися до історії "National Geographic" можна у Львові. Як наукове видання стало мрією фотомитців, а через Сороса звільнилися вчені-географи

З 1888 року National Geographic документує нашу планету Земля за допомогою блискучих розповідей дослідників, фотографів і учених з усього світу. Якщо ви любите "National Geographic", маєте час та можливість відвідати місто Львів, то у вас є прекрасна нагода побачити та погортати номери 100 літної давності. Тим паче, що привід є: вчора журнал відсвяткував своє 134 річчя.

Переглянути колекцію журналів "National Geographic" пропонують у Львові. Треба лише зареєструватися у бібліотеці

Саме сьогодні 17 жовтня але у далекому 1888 році, через дев'ять місяців після заснування Національного географічного товариства США, світ побачив перший примірник журналу "National Geographic", який згодом став культовим і який і досі читають та люблять понад 400 мільйонів читачів по всьому світу.

А якщо ви зараз перебуваєте у місті Лева, то маєте прекрасну нагоду на власні очі побачити унікальну колекцію легендарного журналу. Колекція "National Geographic", яку привезли до львівської бібліотеки Українського католицького університету, налічує 870 номерів - з 1905 р. і до 2020 року включно. Колекційна підбірка – це подарунок львівському навчальному закладу від Василя Лончини, який є викладачем у кількох медичних центрах США та у Школі біоетики Українського католицького університету.

За словами Оксани Микитин, директорки бібліотеки Українського католицького університету, яка розташована на четвертому поверсі Центру Шептицького, усі бажаючі можуть ознайомитись з усіма номерами видання "National Geographic". Для цього лише потрібно зареєструватися у бібліотеці університету як читач.

Фото: inlviv.in.ua

Від першого номеру без жодної ілюстрації до еталонних фото. Адже журнал мав бути суто науковим виданням

Цікаво, що журнал який зараз цілком заслужено вважається еталоном унікальних і високоякісних фоторобіт у своєму першому номері не мав жодного фото чи ілюстрації. Від самого початку "National Geographic" мав бути суто науковим виданням для вузького кола фахівців з метою "розширення та поширення географічних знань" із мінімумом ілюстрацій. Перші фото у ньому з’явились лише у 1905 році – тодішньому редактору журналу 23-річному Гілберту Гросвенору спало на думку дати у січневий номер фоторепортаж з експедиції Тибетом. Номер вийшов з безпрецедентною кількістю фотографій - 11 сторінок журналу, майже одна п’ята загальної площі видання, однак читачі дуже схвально поставились до такого нововведення. Так розпочалась фотоісторія журналу. Проте така нині впізнавана по всьому світу обкладинка журналу ще понад 50 років залишалась виключно текстовою. Перші маленькі ілюстрації на ній з’явились у 1959 році. Згодом на обкладинці друкували вже невеликі фото і тільки наприкінці 70-х років тодішні видавці погодили знімок на всю сторінку для ілюстрації статті номеру.

Перший примірник вийшов накладом 217 штук і в ньому було опубліковано лише шість наукових статей, протягом наступних років видання друкувалось нерегулярно, через брак матеріалів і тільки у 1896 році "The National Geographic Magazine" почав виходити щомісячно. Розквіт видання та його всесвітня популярність припали на другу половину ХХ століття і неостанню роль у цьому зіграли неперевершені та унікальні фото-есе з різних куточків світу та екзотичних країн з цікавими розповідями про людей і традиції.

Зараз "National Geographic" – найвідоміше у світі науково-популярне періодичне видання у якому висвітлюються не лише природничі науки на кшталт географії та природознавства, а й поточні події в світі, цікаві наукові дослідження, світова історія та культура, матеріали з етнографії та багато ін. В останні роки слоган "National Geographic" звучить як: "Надихати людей піклуватись про Планету" (Inspiring People to Care About the Planet). І дійсно журнал акцентується на питаннях екології та захисту довкілля, на масовому вирубуванні лісів та хімічному забрудненні, на глобальному потеплінні та зміні клімату на планеті. Також значну частину прибутку від видання журналу Національне географічне товариство витрачає на фінансування наукових досліджень і проєктів по всьому світу.

Нині "National Geographic" – один із лідерів ринку друкованої преси, що друкується мільйонними накладами майже 40 мовами. Так, перший номер "National Geographic" іноземною мовою, японською, був виданий у 1995 році. У 1997 році журнал вийшов іспанською, а у жовтні 1998 р. грецькою мовою. З 2000 по 2009 журнал "вивчив" голландську, хорватську, сербську, китайську та литовську. А у 2010 році почав видаватися арабською для 15 країн Близького Сходу і Північної Африки.

Видання доступне як у традиційному, так і у електронному форматі. У 2020 році його загальний друкований тираж становив 9,5 млн примірників, а в інтернеті щомісячно часопис переглядає близько 400 мільйонів користувачів. І звісно ж його родзинкою є високоякісні ілюстрації - фотографії, графічні малюнки, карти.

Ба більше, хто з нас гортаючи сторінки журналу та беручись за фотоапарат під час подорожі жодного разу не мріяв, щоб його фототвір опублікували у "National Geographic"? Понад 10 років тому видавництво започаткувало конкурси National Geographic Nature Photographer of the Year та National Geographic Travel Photographer of the Year у яких можуть взяти участь усі бажаючи головна умова – вміти помічати красу дикої природи та цікаві моменти під час подорожей, а також зупинити мить. І результатів цих конкурсів із захватом чекають не тільки конкурсанти, які мають нагоду отримати від 2500 (переможці у певних категоріях) до 7500 доларів (гран-прі) за фото, а і поціновувачі фото-талантів, адже більшість конкурсних робіт вражає своєю майстерністю.

Недовга українська історія "National Geographic". Але все ще попереду

З квітня 2013 року по січень 2015 р. журнал виходив і українською мовою. Спроби створити українську версію журналу були ще у 2008 р. проте, через економічну кризу, вони виявились невдалими. Другу спробу видавництво Sanoma Media Ukraine здійснило у 2012 році. Була сформована нова команда і вже у квітні 2013 року вийшов перший випуск журналу українською мовою та накладом у 25 тисяч примірників.

14 жовтня 2013 року український "National Geographic" був представлений у Вашингтоні. Під час презентації у Музеї національного географічного товариства США виконавчий директор Національного географічного товариства Тері Адамсон наголосив: "Ми пишаємося українським виданням, яке з’явилось на 125-му році нашого існування".

На жаль, українська версія журналу проіснувала недовго. У 2014 році у медіахолдинга "Sanoma" (Фінляндія) виникли серйозні фінансові проблеми, крім того, на той час стан ринку друкованих ЗМІ в Україні був не найкращим, тому холдинг вирішив припинити діяльність в Україні. Онлайн-версія видання продовжила існувати до січня 2015 року.

Через Сороса члени Ради Національного географічного товариства подали у відставку. А найвідомішим фото з обкладинки стала афганська Мона Ліза

У липні 1906 р. в "National Geographic" уперше в світі були опубліковані нічні фотографії тварин, зроблені фотографом Джорджем Соросом. Після цього два члени Ради Національного географічного товариства заявили, про неприпустимість того щоб журнал перетворювався в "ілюстровану книгу" та подали у відставку. Проте підписники були у захваті.

У 1910 році тираж журналу зріс до 74 тисяч примірників. У квітні 1913 р. вийшла стаття Хірама Бінгема про його дослідження Мачу-Пікчу під егідою Єльського університету та Національного географічного товариства - "В країні чудес Перу" ілюстрована неймовірними на той час світлинами, тираж журналу миттєво збільшився до 713 тисяч примірників. Редакторська рада журналу прийняла рішення орієнтуватись не тільки на текстовий, а й на візуальний контент і не помилилась, популярність журналу лише набирала обертів.

І от у 1926 р. штатний фотограф журналу Чарльз Мартін і вчений Лонглі зробили перші в світі кольорові підводні знімки які були надруковані у журналі. А згодом, у 1930 р. Мелвілл Белл Ґросвенор вперше зробив натуральні кольорові аерофотознімки. У жовтні 1952 р.була опублікована перша з багатьох підводних історій Жака-Іва Кусто, а у серпні 1956 р. - фото, зроблені у западині в Атлантичному океані на глибині - 25 000 футів – і це був рекорд. У 1954 році постійний тираж "National Geographic" налічував вже понад 2 млн екземплярів.

"The National Geographic Magazine" також став першим у світі журналом у якому були опубліковані кольорової фотографії. Вперше такі знімки з’явились на обкладинці журналу у вересні 1959 р. для ілюстрації статті про підрозділи ВМС США. У червні 1962 року номер присвятили першому орбітальному космічному польоту астронавта Джона Гленна, а угрудні 1969 р - першій висадці людини на Місяць.

Найвідомішою фотографією з обкладинки "National Geographic" є портрет 12-річної зеленоокої дівчинки з табору біженців у Пакистані - "Афганська Мона Ліза". Фото було зроблене у 1985 році фотографом Стівом Маккаррі під час роботи над матеріалом про війну в Афганістані. Воно на довгі роки стало символом афганського конфлікту та проблем біженців по всьому світу. У 2002 році, через 17 років, Стів Маккаррі дізнався, що дівчинку звали Шарбат Гула. У 2021 році, після захоплення Афганістану талібами, Гула звернулася до влади Італії з проханням допомогти їй залишити країну, і в листопаді 2021 року її із родиною було евакуйовано до Італії як біженця.

Зараз редакція не тільки має численний власний штат фотографів, які забезпечені найсучаснішим обладнанням, але й може собі дозволити витрачати тисячі доларів за вдалий знімок. А на підготовку одного матеріалу американський журнал може витратити до 30 тисяч доларів.