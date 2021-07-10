ВІДПОЧИНОК ФОТОВідомий фотоконкурс National Geographic 2021 представив фотографії-переможці цього року у шести номінаціях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
07 10 2021 12:35
National Geographic назвав цьогорічні світлини-переможці
Можливо, ми провели 18 місяців в умовах глобальної пандемії, але це не знизило незмінної якості нашого щорічного конкурсу
Фото: National Geographic
Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Як зазначається, цьогоріч конкурс відкрився для заявок у березні, й відтоді організаторам було надано тисячі заявок в усіх категоріях.
"Можливо, ми провели 18 місяців в умовах глобальної пандемії, але це не знизило незмінної якості нашого щорічного конкурсу", - йдеться у повідомленні.
Оголошені переможці-фото National Geographic 2021 / Фото: National Geographic
Цьогоріч переможцями конкурсу стали світлини від абстрактних знімків, зроблених з дронів, до портретів людей та мальовничих краєвидів дикої природи.
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