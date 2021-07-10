National Geographic назвав цьогорічні світлини-переможці

Відомий фотоконкурс National Geographic 2021 представив фотографії-переможці цього року у шести номінаціях.

Можливо, ми провели 18 місяців в умовах глобальної пандемії, але це не знизило незмінної якості нашого щорічного конкурсу

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Як зазначається, цьогоріч конкурс відкрився для заявок у березні, й відтоді організаторам було надано тисячі заявок в усіх категоріях.

"Можливо, ми провели 18 місяців в умовах глобальної пандемії, але це не знизило незмінної якості нашого щорічного конкурсу", - йдеться у повідомленні.

Оголошені переможці-фото National Geographic 2021 / Фото: National Geographic

Цьогоріч переможцями конкурсу стали світлини від абстрактних знімків, зроблених з дронів, до портретів людей та мальовничих краєвидів дикої природи.