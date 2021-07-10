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07 10 2021 12:35

National Geographic назвав цьогорічні світлини-переможці

Можливо, ми провели 18 місяців в умовах глобальної пандемії, але це не знизило незмінної якості нашого щорічного конкурсу
Відомий фотоконкурс National Geographic 2021 представив фотографії-переможці цього року у шести номінаціях.
National Geographic назвав цьогорічні світлини-переможці Фото: National Geographic
Про це повідомляється на сайті конкурсу.
 
Як зазначається, цьогоріч конкурс відкрився для заявок у березні, й відтоді організаторам було надано тисячі заявок в усіх категоріях.
 
"Можливо, ми провели 18 місяців в умовах глобальної пандемії, але це не знизило незмінної якості нашого щорічного конкурсу", - йдеться у повідомленні.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оголошені переможці-фото National Geographic 2021 / Фото: National Geographic
 
Цьогоріч переможцями конкурсу стали світлини від абстрактних знімків, зроблених з дронів, до портретів людей та мальовничих краєвидів дикої природи.
 
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