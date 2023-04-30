Економіка та боєздатність. Чому НАТО не постачає Україні винищувачі західної розробки? – Том Купер

Том Купер відповідає на запитання, чому Україна не отримає F-16. Якщо чесно, то його аргументи непереконливі – це економіка та його боєздатність. Він вважає, що замість літаків треба надати Україні багато артилерії. Звісно, необхідність артилерії ніхто не ставить під сумнів, як і боєприпаси до неї, але по-перше в Заходу немає такої кількості артилерії і боєприпасів, а по-друге артилерія не може зашкодити російським літакам скидати керовані бомби на фронтові позиції України чи прифронтові міста. Коментуючи ці удари Купер сам багато писав, що ППО не здатна особливо завадити росіянам. Окрім того, західні досвідчені пілоти і відставні офіцери ВПС США говорять про необхідність надання Україні F-16, тим більше, що їх у великій кількості будуть знімати з озброєння через надходження нових літаків F-35.

Мене постійно – днями, тижнями і місяцями – "засипають" питаннями на кшталт "чому Україна не отримує F-16". Я намагався пояснити це кілька разів, але, здається, цього було недостатньо. Тому спробую ще раз.

1. Це не економічно. Сучасні бойові літаки надзвичайно дорогі. Залежно від комплектації, навіть капітально відремонтовані F-16 коштують 30-40 мільйонів доларів США за штуку. Такі типи, як EF-2000, Rafale або JAS.39 Gripen коштують від 70 до 100 мільйонів євро – за кожен літак. Одна година їхнього польоту коштує близько 40 000-70 000 євро/доларів США. Боєприпаси для них також дорогі: один AGM-88E, наприклад, коштує близько 6 мільйонів доларів США. Одна високоточна зброя, що стоїть окремо, така як Scalp-EG або Storm Shadow, коштує 1,7 мільйона євро/доларів США. Навіть така "проста" зброя, як одна бомба калібру Mk.82 вагою 250 кг коштує близько 30 000 доларів США. Додайте до цього комплект JDAM, і ціна сягатиме понад 50 000...

Для порівняння, одна самохідна артилерійська установка класу М109, яку Україна останнім часом отримує від Італії, наприклад, коштує близько 10 000 доларів США, можливо, 40 000 доларів США (якщо вона в непоганому стані), щоб відремонтувати/реактивувати і доставити в Україну. Вартість однієї буксируваної гаубиці М777, без сумніву, значно вища: вона має бути повністю новою – але це все одно десь 700 000 доларів США, можливо, 1 мільйон. Менше, ніж одна керована ракета, яку можна випустити з реактивного літака...

Більше того, навіть якщо США передадуть Україні, скажімо, 24, 36, 48 літаків F-16, комусь все одно доведеться платити за навчання їхніх пілотів і наземних екіпажів (до 1 мільйона доларів на рік навчання), за їхнє обладнання (від шин і пілонів для зброї до запчастин і пального), за будівництво відповідних наземних об'єктів в Україні, а також – судячи з досвіду поставок багатьох інших західних озброєнь в Україну за останні 14-15 місяців – за будівництво відповідних об'єктів для їхнього технічного обслуговування в країнах-членах НАТО, що є сусідами України.

Тому, навіть якщо я не маю жодного уявлення про те, скільки б коштувало будівництво в Україні необхідної інфраструктури для, скажімо, вживаних F-16, переданих США, я можу з упевненістю сказати, що загальні витрати на це легко перевищать вартість усіх артилерійських систем західного виробництва, поставлених в Україну за останні 14 місяців.

На жаль, лише з цієї причини: цього не станеться.

2. Він не є боєздатним. Так само, як радянські літаки, що експлуатуються ВПС і ППО України – тобто такі типи, як МіГ-29, Су-24, Су-25 і Су-27 – були розроблені для використання як частина дуже специфічної (радянської) системи ведення повітряної війни (і, як і вони, і їхні попередники, регулярно програють повітряні війни, коли їх не підтримують відповідні системи ведення повітряної війни), так само і західні літаки розроблені для використання як частина дуже специфічної (американської/натовської) системи ведення повітряної війни. У випадку з F-16 це означає, що вони були створені з розрахунком на ведення бойових дій за підтримки:

- численних цивільних і військових розвідувальних служб (в тому числі тих, що використовують розвідувальні супутники, малопомітні БПЛА тощо);

- літаків Boeing E-3 Sentry AWACS;

- літаків зв'язку/електронної/сигнальної розвідки (COMINT/ELINT/SIGINT) Boeing RC-135;

- Boeing KC-135 або McDonnell Douglas KC-10, або Airbus A.330MRTT, або аналогічних літаків-заправників;

- Boeing F-15C/D (і подібних) літаків повітряної переваги, а також останнім часом

- літаків радіоелектронної боротьби Boeing EF-18G Growler.

Засоби: західні винищувачі класу F-16 не призначені для ведення бойових дій поодинці, повністю самостійно. Але є частиною системи ведення повітряної війни, що забезпечує їхніх пілотів необхідною ситуаційною обізнаністю. У ПСУ є інтегрована система протиповітряної оборони, в цьому немає жодних сумнівів: але зараз ця система не здатна забезпечити своїх потенційних "пілотів F-16" ситуаційною обізнаністю, необхідною для ефективного застосування ними своїх F-16.

Це означає, що отримавши F-16, чи EF-2000, чи Rafales, чи Gripens, українці втратять їх так само, як вони втрачають свої МіГ-29, Су-25 та інші типи літаків. Різниця буде лише в ціні за кожну втрату. Покращення не буде, тому що один літак – чи пара літаків, чи навіть 24, 36, 48 чи скільки завгодно літаків – не можуть багато чого змінити в сучасній повітряній війні. Не без допомоги системи повітряної війни, для якої вони були розроблені.

3. Він не є боєздатним (так, ще раз: для підкреслення). За один виліт літак класу F-16 може доставити на ціль максимум близько 2000 кг боєприпасів (звісно, деякі можуть нести більше, але тоді це будуть "літаючі цеглини", а не бойові літаки). Один літак цього класу може здійснювати три, можливо, чотири вильоти на день. Якщо його не збиває ворожа ППО або не виникає технічна проблема. Це максимум 6 000 кг, можливо 8 000 кг боєприпасів на день, із загальною вартістю (експлуатаційні витрати + боєприпаси) щонайменше 300 000 євро. За один день операцій.

Для порівняння: залежно від типу, гаубиця калібру 155 мм має середню скорострільність 2-5 снарядів на хвилину. Середній 155-мм снаряд важить близько 40 кг. Це означає, що для того, щоб випустити по ворогу 8 000 кг боєприпасів, одній гаубиці потрібно близько 180 снарядів. Будемо консервативними і скажемо, що вона стріляє зі швидкістю 2 снаряди на хвилину. Це означає, що для того, щоб доставити таку ж кількість боєприпасів по ворогу, з такою ж або принаймні подібною точністю, але набагато дешевше і з меншою небезпекою для екіпажу, як це може зробити F-16, гаубиці знадобиться всього 90 хвилин.

4. Це не економічно (так, ще раз: для ще більшого акценту). Маючи на увазі всі наведені вище цифри, тепер подумайте, скільки підрозділів української армії (ЗСУ) можна оснастити такою кількістю "гармат" – за ціною, яка потрібна для оснащення лише однієї ескадрильї ППО літаками класу F-16?

Наскільки більше боєприпасів вони можуть доставити – незалежно від погоди, незалежно від часу доби, незалежно від ППО противника тощо? – ніж будь-яка ескадрилья бойових літаків класу F-16?

Поклавши руку на серце (і розум: я великий "фанат авіації/повітряної енергетики"), просто немає сенсу "переозброювати" ПСУ винищувачами західного виробництва. У кращому випадку вони не будуть збиті російськими ППО, а закінчать своє життя, як той десяток Pantzerhaunitze 2000-х років: всі на технічному обслуговуванні та ремонті після кількох місяців інтенсивної експлуатації...

.... і це лише початок. До цих факторів додайте ще й наступні.

F-16 не призначені для експлуатації в "примітивних" умовах, де-факто в стилі "повітряної партизанської війни", в яких зараз працює ПСУ (з авіабаз, які часто стають мішенями російських ракет, з брудних злітно-посадкових смуг і т.д.). Вони створені для того, щоб діяти з гарних, чистих, великих, доглянутих авіабаз, розташованих приблизно за 700-1200 км від їхніх потенційних цілей: це фактично за межами їхнього радіусу дії, але ж саме тому ВПС США мають так багато літаків-заправників. Україна просто не має таких баз, а тим більше літаків-заправників.

Чому це так важливо, коли великі бази в чистому стані? Тому що, хоча F-16 і гарний на вигляд, але якщо його експлуатувати в примітивних умовах, він має "FOD-проблему". FOD - це скорочення від "пошкодження сторонніми предметами". Це означає, що як тільки вмикається двигун, великий повітрозабірник під фюзеляжем починає всмоктувати все, що знаходиться на відстані 10 метрів попереду і нижче літака. Це означає, що існує постійна небезпека, що його двигун засмокче щось, що може пошкодити його. МіГ-29 мають схожу проблему, але принаймні вони мають "вбудований захист від засмоктування": у них є великі пластини, які опускаються всередину і таким чином блокують повітрозабірник після запуску двигунів, коли літак на землі і рухається для зльоту або посадки.

(Перш ніж хтось запитає: ні, це не робить МіГ-29 "найкращим" літаком для України. Я просто пояснюю одне з найслабших місць F-16).

Вид спереду на МіГ-29. Зверніть увагу на "закриті" повітрозабірники: вони прикриті пластинами, що запобігають потраплянню радіоактивних речовин, саме тому, що конструктори цього літака розглядали варіант його використання в "примітивних умовах".

Вид згори на МіГ-29: зверніть увагу на відкриті закрилки крила і закритий повітрозабірник під ними. Таким чином, немає небезпеки FOD.

З цієї точки зору, такий тип, як (шведський) JAS.39 Gripen був би набагато кращим рішенням: він не має подібних проблем з FOD. Однак, у нас їх недостатньо, щоб поставити в Україну, скажімо, 24, 36, 58, навіть якщо б Стокгольм захотів це зробити: SAAB просто не може їх "надрукувати". Адже навіть якщо б Стокгольм і Київ домовилися про їх поставку "завтра о 09.00 ранку", знадобиться кілька років, щоб літаки були виготовлені, екіпажі навчені, створена необхідна допоміжна інфраструктура в Україні, і, таким чином, JAS.39 дійсно почали експлуатуватися в Україні, і тоді почнеться вся ця історія з багатомільйонними витратами, про які йшлося вище...

- ...і навіть не хочу починати з постачання боєприпасів. Чорт забирай: після 14 місяців цієї війни США і все НАТО керуються такою купою корумпованих некомпетентних людей, що вони все ще мають серйозні проблеми з постачанням достатньої кількості артилерійських боєприпасів в Україну, але ви думаєте, що їм було б легше постачати набагато дорожчі авіаційні боєприпаси, запасів яких у них ще менше...?

...Це з такою ж ймовірністю "спрацює", як і те, що завтра вранці на Заході зійде Сонце...

Вибачте, за таких умов не дивно, що всі в НАТО кажуть: "Жодних винищувачів для України".

Набагато економічніше і набагато ефективніше нафарширувати Україну артилерією – за умови, що вона також матиме достатньо артилерійських снарядів. В іншому випадку, навіть артилерійські гармати не приносять користі.

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