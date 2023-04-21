ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі

Про кампанію ФБР з вербування росіян через соцмережі в США розповідає американське видання The Daily Beast. Колишній спеціальний агент ФБР і керівник Програми аналізу поведінки контррозвідки Робін Дрік піддає сумніву такий метод вербування, оскільки це може налякати потенційних агентів або надати російській контррозвідці можливість проводити свої операції з протидії вербуванню. Натомість колишній шеф контррозвідки ЦРУ Джеймс Олсон в інтерв'ю виданню Washingtonian ставить п'ять з плюсом за інновацію: адже вона швидко зачіпає відразу багато прошарків потенційних агентів, а також створює атмосферу недовіри у кремлі та на Луб'янці.

Останні тижні ФБР активізувало свої зусилля з вербування росіян, які мають доступ до секретної інформації, зазначає видання The Daily Beast. Намагаючись зібрати більше розвідувальної інформації про москву і залучити більше російських активів, агентство з лютого проводить операцію в соціальних мережах, спрямовану на росіян, які можуть бути готові шпигувати на користь адміністрації Байдена.

Операція з вербування шпигунів, за інформацією газети, спирається на рекламний відеоролик, який показує можливі шляхи, якими співробітник російського посольства у Вашингтоні міг би пройти через місто, щоб дістатися до ФБР у будівлі ім. Едгара Гувера. У відео тривалістю близько двох хвилин звучить музика з моторошного Ноктюрну № 1 Шопена, показані різні кадри автобусів і поїздів, якими можна дістатися до штаб-квартири ФБР, а також пам'ятник Вашингтону, меморіал Лінкольна і вулиці Джорджтауна.

Відео поширюється в Twitter, Facebook, Instagram і Google, згідно з рекламними оголошеннями, які помітили в The Daily Beast, а також у сховищах оголошень, що зберігаються на платформах соціальних мереж. Повідомляють, що реклама Google з'являється і на YouTube.

Відео закінчується зверненням Алана Колера з відділу контррозвідки ФБР, який закликає росіян вийти на зв'язок. Це єдина частина реклами англійською мовою, хоча і з російськими субтитрами.

"Я з нетерпінням чекаю можливості побудувати світле майбутнє разом з вами. Ви хочете змінити своє майбутнє? ФБР цінує вас. ФБР може вам допомогти, – каже Колер. – Але тільки ви можете зробити перший крок".

Одне з джерел повідомило, що операція має на меті дати потенційним інформаторам уявлення про те, як вони можуть безпечно передавати російські урядові таємниці Сполученим Штатам. Кампанія особливо спрямована на росіян, які мають доступ до секретної інформації, згідно з одним з описів відео, яке побачило видання The Daily Beast.

"ФБР запрошує до співпраці російських чиновників, які володіють секретною або засекреченою інформацією, - йдеться в тексті, що супроводжує одне з оголошень. - Хочете змінити своє майбутнє? Зв'яжіться з ФБР через Signal".

Це лише остання спроба ФБР скористатися можливостями соціальних мереж для вербування російських шпигунів. The Daily Beast нагадує, що минулого року ФБР розмістило в соціальних мережах інші оголошення, спрямовані на територію навколо російського посольства у Вашингтоні, округ Колумбія, з метою вербування російських інформаторів. Операція була приурочена до того, що дехто в розвідувальних колах назвав слушним моментом для вербування росіян, які не схвалювали спосіб ведення війни путіним в Україні, саме в той час, коли всередині країни розгорілися розбіжності з приводу вторгнення.

Цього разу ФБР приурочило випуск відеоролика до річниці вторгнення путіна в Україну.

Попередні ролики використовували зображення і текст, щоб переконати потенційних російських перебіжчиків ділитися інформацією зі Сполученими Штатами. В одному з оголошень, яке Бостонське відділення ФБР розміщувало з липня по вересень минулого року, говорилося: "Інформація, надана ФБР громадськістю, є найефективнішим засобом боротьби із загрозами", поряд із зображенням самого президента росії путіна.

За словами знайомого джерела, це перший випадок, коли ФБР покладається на відео в соціальних мережах, намагаючись завербувати російських агентів.

The Daily Beast повідомляє, що ФБР зосередило свої зусилля з вербування за допомогою відеореклами в окрузі Колумбія і Г'юстоні, штат Техас, у Twitter, намагаючись завербувати нових інформаторів. Відеореклама також з'являється у Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Каліфорнії, Техасі, штаті Вашингтон, Пенсильванії та Вісконсині.

Відділ контррозвідки ФБР у Ньюарку також долучився до акції, поширюючи рекламу на Facebook протягом останніх тижнів, хоча й з іншим рекламним повідомленням.

"10 хвилин вашого часу з нами можуть стати початком вашого нового майбутнього", – заявляє підрозділ російською мовою з посиланням на сторінку, де описано, як будуть докладені зусилля, щоб зберегти конфіденційність російських перебіжчиків.

Як повідомив The Daily Beast представник вашингтонського відділення ФБР, агентство проводить кампанію з лютого.

ФБР запевняє потенційних інформаторів, що їхня інформація буде збережена в таємниці.

"Якщо ви хочете поділитися конфіденційною інформацією, пов'язаною з російською розвідкою або питаннями оборони, будь ласка, зв'яжіться з нами, - зазначається на одному з веб-сайтів ФБР. - Ми збережемо конфіденційність наданої вами інформації, включно з інформацією, яка ідентифікує вас особисто".

Позиція "проти": людям довіряють більше

Однак, на думку колишнього спеціального агента ФБР і керівника Програми аналізу поведінки контррозвідки Робіна Дріка, ця кампанія може бути непродуманою. Кампанія може відлякати деяких потенційних інформаторів своєю очевидністю, частково через те, що потенційні інформатори можуть злякатися такої цифрової операції або подумати, що це пастка від їхніх босів, щоб перевірити їхню лояльність.

"Люди завжди довірятимуть людині більше, ніж чомусь кібернетичному, чого ви не знаєте. Тому що вони [росіяни] постійно проводять контроперації проти власних людей, щоб перевірити їх", - сказав Дрік в інтерв'ю The Daily Beast.

Мотиви росіян та інших іноземних чиновників, які можуть захотіти допомогти Сполученим Штатам шпигувати за своєю батьківщиною, зазвичай поділяються на кілька категорій: від фінансових труднощів до розчарування в уряді.

Якщо у них вже є мотивація, відео в Інтернеті може виявитися не найкориснішим інструментом для побудови довіри до активів, які можуть поставити під загрозу їхнє життя або життя їхніх близьких, вважає Дрік.

"Весь сенс вербування полягає в тому, щоб дати людині відчути себе в безпеці, - сказав Дрік. - Поставте себе в таку ситуацію. У вас є проблема в житті, яку ви намагаєтеся вирішити, чи то ідеологія, чи освіта ваших дітей, чи літні батьки, які мають проблеми зі здоров'ям, і ви подумали про варіант. Можливо, один з таких варіантів - стати волонтером і співпрацювати з іноземною розвідувальною службою, на кшталт нашої. Друга частина цього питання полягає в тому, чи відчуваю я себе в безпеці щодо того, як вони будуть зі мною поводитися".

Зусилля російської контррозвідки, спрямовані на затримання потенційних зрадників, можуть активізуватися лише через відеорекламну кампанію, що ще більше ускладнить вербування російських агентів, попереджає Дрік. Дрік не має інформації про планування рекламної кампанії і припускає, що ФБР, ймовірно, продумало всі потенційні пастки.

"Всі ці речі завжди добре продумані, - зазначив Дрік. - Можливо, у них є дуже конкретна причина, і вона ґрунтується на великій кількості доказів і даних, які вони зібрали разом, і які свідчать про те, що це буде ефективно".

Позиція "за": реклама зачіпає відразу багато різних прошарків

Втім є і інша думка з цього приводу. Для статті "Чому ФБР вербує російських шпигунів у Twitter?" видання Washingtonian поспілкувалося з не менш поважним експертом – колишнім керівником контррозвідки ЦРУ Джеймсом Олсоном, який каже, що росіянам сенс реклами очевидний: "Ми просимо секретів в обмін на краще майбутнє. Це означає гроші, або це може означати переселення в Сполучені Штати". ФБР "полює за великою дичиною, - каже Олсон, - воно шукає офіцерів російської розвідки високого рівня, людей, які знають найкращі секрети".

Але Бюро цікавлять і люди поскромніше. "Перевагою [цієї реклами] є те, що вона дуже широка", - вважає колишній заступник помічника директора контррозвідки ФБР Пітер Стржок в інтерв'ю Washingtonian. Будь-які люди – від військовослужбовців російської армії до пенсіонерів із сибірських ферм тролів – можуть мати цінну інформацію, тому Стржок вважає спритним рішення закинути широкі сіті.

Стржок називає оголошення у соцмережах "корисним новим інструментом в арсеналі". Традиційно вербування людських джерел є дорогим і трудомістким процесом. Розвідувальні служби ідентифікують іноземного чиновника, а потім повільно розробляють цю особу протягом певного часу, вивчаючи її вразливі місця і бажання, одночасно з'ясовуючи, як зробити співпрацю привабливою для неї. Цей метод цінний, і він буде використовуватися й надалі, але розміщення реклами в соціальних мережах – це швидко і дешево. "Вартість настільки порівняно низька, - каже Стржок, - що якщо ви отримуєте хоч якусь вигоду, це варто робити".

З ним згоден і Олсон. Протягом багатьох років він стверджує, що американські спецслужби повинні бути більш агресивними у своїх зусиллях з вербування іноземних шпигунів, зазначає вашингтонське видання. "Я називаю це "вивішуванням реклами", - каже він. - Ми повинні дати людям зрозуміти, що американська контррозвідка відкрита для бізнесу і у нас глибокі кишені, тож давайте укладемо угоду". Він аргументував цю стратегію у своїй книзі 2019 року "Спіймати шпигуна" і каже, що він "просто у захваті від того, що ФБР робить це. Моя єдина скарга – вони мали зробити це раніше".

Ефективною вважають фахівці і прив'язку реклами до війни в Україні. "Багато росіян божеволіють від неї, що може зробити їх більш піддатливими на американські заклики. Я гарантую вам, що є офіцери російської розвідки, які розчаровані, яким соромно за те, що робить їхня країна", - цитує Олсона Washingtonian. На його думку, "їм огидний той факт, що путін вбиває їхніх братів і сестер-слов'ян в Україні, тому у них буде ідеологічна мотивація завдати удару у відповідь по тому, що вони вважають злом з боку власної країни, щоб виправити це, співпрацюючи з американською розвідкою".

Стржок додає, що можуть також існувати професійні стимули. "путін цінує лояльність більше, ніж компетентність, - каже він в інтерв'ю вашингтонському виданню, - тому, якщо ви компетентна людина в російських спецслужбах, то, ймовірно, у вас є певне невдоволення". Інакше кажучи, якщо ви продовжуєте програвати підвищення путінським недолугим головорізам, ви можете знайти певну професійну реалізацію (і мстиве задоволення) у шпигунстві на користь Сполучених Штатів.

ФБР цікавить надзвичайно багато речей, - говорить Стржок. "І те, що росія планує в Україні, і те що Путін думає і чує від своїх радників, і які види озброєнь розробляє російська армія". За його словами, цінною є і інформація про російські спецслужби, наприклад, як готують офіцерів, які операції вони проводять і які технологічні можливості вони мають. "Чим більше ми знатимемо про їхні спецслужби, тим легше нам буде їм протистояти", - додає Олсон.

Для Олсона святим Граалем є встановлення особистостей американських шпигунів-державних службовців, які передають американські секрети росії. А найкращий спосіб викорінити американських шпигунів, на його думку, - це завербувати співробітників іноземних розвідок, щоб вони їх зрадили. "Ми не даємо дозвіл на проживання у Сполучених Штатах кому попало. Ви повинні дійсно віддати нам коштовності корони. Але якщо ви офіцер зовнішньої розвідки і викриєте одного великого американського шпигуна, це дасть вам багато чого", - говорить він.

Отже, мета цієї реклами ще й налякати американських шпигунів. Олсон вважає, що "у них вже тремтять черевики". Розквіт вербування контррозвідки підвищить ризик для американських шпигунів, враховуючи стимули для новозавербованих росіян довести свою сумлінність, здавши нелояльних американців, пише вашингтонське видання.

Така реклама, на думку Олсона, налякає і російські спецслужби. "Це зробить їх параноїками, - каже він. - Вони задаватимуться питанням: "Хто бачив цю рекламу? Чи не вагаються люди у своїй відданості матінці-росії? Чи є у нас хтось, хто таємно налаштований проти путіна? Це змусить їх понервувати".

Стржок додає: "Якщо ви співробітник російської контррозвідки, ви зараз у жахливому становищі, тому що багато людей незадоволені. Тож якщо ви намагаєтеся перешкодити людям добровільно йти до ФБР, це ще одна причина для занепокоєння".

Тому на відміну від попередньої, рік тому, яка була прив'язана до російського посольства, ФБР розмістило цю рекламу широко в Інтернеті.

Олсон вважає, що реклама стосується не лише росіян. Адже якщо її побачать чиновники з таких країн, як Китай, Іран чи Куба, вони також можуть звернутися до ФБР, пише Washingtonian. "Незалежно від того, де була зроблена первинна покупка реклами, вона буде поширюватися і отримувати покази звідусіль", - каже Стржок, і це добре для американської розвідки. Іноземні чиновники в Нью-Йорку та Маямі, Відні та Пекіні також знають секрети. Вони можуть побачити ретвіт і почати думати про свої варіанти.

"У рекламі показано фізичний шлях від російського посольства до штаб-квартири ФБР. Чи можуть росіяни просто зайти в парадні двері будівлі Гувера, щоб розповісти свої секрети?" - запитує Washingtonian. Олсон відповідає, що не рекомендується – зв'язуватися з ФБР через Signal, безумовно, безпечніше. Але якщо російський чиновник зайде в будівлю Гувера, то, на його думку, ймовірно, це зійде з рук. "ФБР дуже ретельно оберігає цілісність свого району", - зазначає він, тому малоймовірно, що російський уряд міг би постійно стежити за будівлею, щоб побачити, хто з їхніх людей заходить всередину.

Настрій відео досить похмурий, зазначає видання: це проїзд в громадському транспорті зимовим Вашингтоном. Але фахівці вважають, що, ймовірно, багато роботи пішло на те, щоб знайти правильний підхід. "У кращому випадку, вони взяли групу поведінкових профілювальників і запитали: "Який найкращий спосіб сподобатися росіянам?", і це те, що вони придумали", - вважає Стржок. "Я впевнений, що вони консультувалися з психологами та російськими експертами", - додає Олсон.

На думку Олсона, "кричуще" відео не було б доречним, оскільки рішення зрадити свою країну – це "серйозна, похмура справа". Він вважає, що "настрій був відповідним" і що це було "дуже майстерно зроблено".

"Я ставлю ФБР п'ять з плюсом, - завершує Олсон. - Думаю, вони отримають багато дзвінків".

Джерела: The Daily Beast, Washingtonian