Понад 200 громадян Кенії воюють на боці росії проти України – Reuters

Посольство Кенії в москві зафіксувало поранення серед деяких новобранців, яким нібито обіцяли до 18 000 доларів на покриття витрат на візи, проїзд та проживання.

Понад 200 громадян Кенії воюють на боці росії у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ країни.

Зазначається, що вербувальні агентства продовжують активно працювати над тим, щоб заманити більше кенійців у конфлікт.

"Понад двісті кенійців, можливо, вступили до лав російської армії... вербувальні мережі все ще активні як у Кенії, так і в росії", – йдеться у заяві.

За даними міністерства, посольство Кенії в москві зафіксувало поранення серед деяких новобранців, яким нібито обіцяли до 18 000 доларів на покриття витрат на візи, проїзд та проживання.

В відомстві підкреслили, що у вересні під час рейду служби безпеки поблизу Найробі було врятовано 21 кенійця, якого готували до відправлення на війну. Одну особу було заарештовано, і їй загрожує кримінальне переслідування у зв'язку з інцидентом.

Крім того, міністерство заявило, що врятованих ввели в оману щодо характеру їхньої роботи, вважаючи, що їх завербували для небойових ролей, таких як складання безпілотників, робота з хімікатами та фарбування.