Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Понад 200 громадян Кенії воюють на боці росії проти України – Reuters

13 листопада 2025, 17:13
Понад 200 громадян Кенії воюють на боці росії проти України – Reuters
Фото: washingtonpost.com
Посольство Кенії в москві зафіксувало поранення серед деяких новобранців, яким нібито обіцяли до 18 000 доларів на покриття витрат на візи, проїзд та проживання.

Понад 200 громадян Кенії воюють на боці росії у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ країни.

Зазначається, що вербувальні агентства продовжують активно працювати над тим, щоб заманити більше кенійців у конфлікт.

"Понад двісті кенійців, можливо, вступили до лав російської армії... вербувальні мережі все ще активні як у Кенії, так і в росії", – йдеться у заяві.

За даними міністерства, посольство Кенії в москві зафіксувало поранення серед деяких новобранців, яким нібито обіцяли до 18 000 доларів на покриття витрат на візи, проїзд та проживання.

В відомстві підкреслили, що у вересні під час рейду служби безпеки поблизу Найробі було врятовано 21 кенійця, якого готували до відправлення на війну. Одну особу було заарештовано, і їй загрожує кримінальне переслідування у зв'язку з інцидентом.

Крім того, міністерство заявило, що врятованих ввели в оману щодо характеру їхньої роботи, вважаючи, що їх завербували для небойових ролей, таких як складання безпілотників, робота з хімікатами та фарбування.

Кеніявербуваннявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється