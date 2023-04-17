Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен

Шотландський історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у традиційному тижневому огляді війни розглянув два питання: витік секретної інформації в США та бойові дії навколо Бахмута. На його думку, яку він підтверджує коментарями розвідників, витік цієї інформації жодним чином не вплине на перебіг українського контрнаступу. І навіть негативна оцінка американської розвідки щодо спроможності українського контрнаступу не є "авторитетною" для нього, оскільки на початку війни ця ж "розвідка" передрікала швидкий програш українських сил. Події навколо Бахмута попри запеклі бої працюють на благо України, оскільки ці бої завдають величезних втрат російським силам.

Цього тижня на лінії фронту сталося ще менше змін, ніж протягом багатьох попередніх. У Бахмуті відбулося кілька просувань російських військ у звичному для них стилі – прямо в місто, по кілька кварталів за раз, із очевидною потребою просто заявити, що вони взяли місто (без жодної стратегічної мети, окрім оголошення перемоги). Дійсно, на полі бою було настільки відносно тихо, що найбільш обговорюваною темою був химерний і фарсовий витік даних американської розвідки, здійснений військовослужбовцем Національної гвардії ВПС США Джеком Тейшейрою. Оскільки цього тижня ця тема викликала так багато обговорень, я вирішив почати з цієї історії, щоб показати, що насправді вона не повинна мати великого значення для російсько-української війни цьогоріч. Іншими словами, це історія про війну в Україні, але вона не матиме впливу на її розвиток.

Фіаско розвідки через Тейшейру. Втім на війну в Україні витік впливу не матиме

Новиною тижня стало ось що. Виявляється, протягом багатьох місяців рядовий військовослужбовець Національної гвардії ВПС США у штаті Массачусетс (мій рідний штат) публікував перші зведення і скріншоти надсекретних зведень, створених американськими спецслужбами про війну в Україні. Це справді дивна історія, яка стала можливою завдяки тому, що у Сполучених Штатах із якихось причин існує система, яка, здається, не здатна контролювати, як поширюється секретна інформація. Це, безсумнівно, є результатом того, що так багато людей мають доступ до цієї інформації. Загалом понад 4 мільйони людей у США мають доступ до певної форми допуску, а 1,2 мільйони з них мають доступ до цілком таємних матеріалів.

Зараз будь-яка система, яка може поширювати інформацію серед 1,2 мільйона людей, здатна дати витік. Ви, по суті, регулярно поширюєте секретну інформацію серед населення Далласа, штат Техас. У цьому випадку молодик, схоже, використав свій доступ до таких матеріалів, щоб спробувати вислужитися перед членами онлайнової расистської, одержимої зброєю ігрової спільноти. Намагаючись показати, наскільки він важлива персона, спочатку надавав короткий виклад надсекретних матеріалів, але коли це не справило бажаного ефекту, пішов на справді безглуздий крок – фотографував секретні матеріали, щоб спробувати привернути до себе належну увагу. Звісно, сталося неминуче, матеріал вийшов за межі невеликої спільноти і потрапив до тих, хто підтримував російські зусилля.

На цьому етапі документи (які багато в чому були не на користь росіян, оскільки в них йшлося про російські втрати, проблеми в російському командуванні тощо) були сфальсифіковані, щоб зробити їх менш сором'язливими, а потім випущені назад у світ. російські втрати були сфальсифіковані, щоб вони здавалися набагато меншими, а українські – надзвичайно перебільшені. Тут ми стикаємося з питанням про вплив цих документів на війну. Було висунуто низку різних гіпотез щодо того, як ці витоки могли вплинути на хід війни – і насправді ця стаття Kyiv Independent надає не гірший аналіз, ніж будь-яка інша.

Було висунуто кілька ідей щодо того, як ці витоки можуть вплинути на бойові дії цьогоріч, але жодну з них я не вважаю переконливою. Справді, реальний вплив цих матеріалів, якщо з якихось причин російський уряд прийняв їх за чисту монету і скоригував через це свою поведінку, полягав би в тому, що росіяни стали б менше хвилюватися, ніж мали б. Наприклад, ключові моменти щодо того, як розвіддані можуть вплинути на контрнаступ України, підсумовані нижче.

1. Були оприлюднені дані про підготовку України до контрнаступу, у тому числі про підрозділи, які, можливо, готуються до ведення бойових дій. Це видається особливо непереконливим, зважаючи на те, скільки уваги цьому приділялося. Назви/номери підрозділів, задіяних у будь-якому контрнаступі, не матимуть великого значення, якщо тільки українці не прокричать, де вони знаходяться і коли почнеться контрнаступ. Можна припустити, що росіяни, навіть за допомогою лише обмеженої розвідувальної операції, мають порядок ведення бою українськими військами і вже приблизно знають, які підрозділи готуються. Не схоже, що контрнаступ є таємницею, враховуючи, що самі українці кричать про нього з усіх дахів. Цей матеріал в основному присвячений українським повідомленням і контрнаступу.

Отже, елемент несподіванки полягає не в тому, чи відбудеться атака, а в тому, коли і де вона відбудеться. Насправді українці, знаючи, що росіяни мають витоки розвідданих про те, які підрозділи можуть брати участь в атаці, можуть використати цю інформацію, щоб зіпсувати російське планування. Вони можуть використовувати ці підрозділи на ділянках бою, які не планують атакувати, перейменовувати підрозділи тощо. Це фактично додає елемент нестабільності до російського планування.

2. Американська аналітична спільнота має певні сумніви щодо того, як далеко може зайти український контрнаступ. Це викликає ще більше здивування. Той факт, що деякі члени американської розвідки мають сумніви щодо потенційних досягнень українців, повинен мати мінімальний вплив на саму битву. Якщо ви пам'ятаєте, на початку російського повномасштабного вторгнення США, схоже, вважали український опір практично приреченим і пропонували евакуювати Зеленського з Києва.

Американський аналіз перебігу війни навряд чи вкрив себе славою і, схоже, не вплинув на те, чого змогли досягти українці. Якщо росіяни прочитають це і повірять, що їм варто менше боятися, оскільки, на думку США, контрнаступ може не досягти всіх своїх цілей – це добре для України

3. Україна страждає від нестачі певних військових матеріалів. Це, мабуть, найбезглуздіша причина, яку можна навести щодо того, як ці витоки можуть вплинути на контрнаступ. Дефіцит (від якого страждають обидві сторони) у цій війні очевидний. Боєприпаси витрачаються у величезних кількостях – у спосіб, який до 24 лютого було неможливо уявити. Це проявляється у зменшенні кількості обстрілів по обидва боки лінії зіткнення та зменшенні кількості атак на такі цілі, як українські міста. Так, є певні реальні недоліки. Як це допомагає росії? Чи повинні вони розслабитися, думаючи, що Україна не зможе підтримувати наступальні операції так довго? Знову ж таки – це допоможе Україні.

Отже, я не бачу жодного переконливого пояснення того, як ці витоки допоможуть росіянам у майбутньому під час контрнаступу. Всі наведені причини, швидше за все, призводять до надмірної самовпевненості росіян або припущень про знання, які українці можуть використати проти них.

Зараз ці витоки можуть спричинити тимчасові труднощі у відносинах із союзниками США, але це не призведе до якихось постійних змін у відносинах. Адже Сполучені Штати мають надто важливу стратегічну силу. Я припускаю, що через кілька тижнів про цю історію рідко згадуватимуть, а коли і згадуватимуть, то це буде частина дискусії про те, як США намагаються створити кращі системи розподілу розвідданих, а не як фактор, який впливає на хід російсько-української війни. Це одна з причин, чому я ретвітнув дійсно зважені коментарі Майкла Вайса, Джиммі Раштона і Марка Полімеропулоса.

Примітка: найбільш гнітюче в цій історії те, що праві популісти настільки відчайдушно прагнуть успіху путіна, що фактично відкрито поширюють російську дезінформацію. Наприклад, Такер Карлсон у своєму шоу використовував сфальсифіковані документи зі зменшеними російськими втратами і завищеними українськими, щоб довести, що росія виграє війну. По суті, брехня використовується для підтримки диктатури над демократією. Це жалюгідний стан речей. Я відмовляюся давати посилання на Карлсона, який говорить брехню, але ви можете дізнатися більше тут.

Бойові дії. Бахмут продовжує виснажувати росіян, але ЗСУ не використовують там сили, які готуються для наступу

Здавалося, що за межами Бахмута та кількох інших невеликих міст бойові дії протягом останнього тижня майже не велися. Що стосується Бахмута, то росіяни продовжували повільне, криваве просування в місто.

росіяни захопили ще кілька кварталів, але українські війська все ще змушують їх платити за все, що вони беруть. Продовжують надходити повідомлення про те, що рф розгортає більше регулярних армійських підрозділів і використовують більше артилерії, щоб захопити решту міста. Очевидно, що Бахмут став політичним призом, який росіяни відчайдушно прагнуть отримати, незважаючи на те, що їм доведеться використати для захоплення стратегічно незначної території.

Якщо росіяни готові витрачати такі сили, то українці вирахували (і я з ними згоден), що вони повинні змусити противника витратити якомога більше своїх ресурсів. Я не бачу жодних доказів (і коли я був в Україні, мені говорили про це), що Україна використовує будь-які сили, які готуються до контрнаступу, для утримання Бахмута. Українські сили, які там воюють, мають одні з найважчих позицій у війні, але вони допомагають країні підготуватися до спроби звільнити свою територію.

Знову ж таки, для України було б гірше, якби росія припинила наступати (що вона вже зробила у більшості інших місць) і перейшла до оборони та підготовки до українського наступу.

Я сподіваюся опублікувати статтю в The Atlantic цього тижня, в якій більш детально буде розглянута загальна стратегія України.

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