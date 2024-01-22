Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп’янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл

Том Купер опублікував черговий тижневик Дональда Гілла про ситуацію на фронтах. Попри постійні багатомісячні атаки, росіянам вдалося захопити лише два села на різних ділянках фронту, решта ліній фронту залишилася без значимих змін. На Херсонщині війна ведеться безпілотниками обома сторонами, росіяни намагаються топити українське катери, а українські безпілотники успішно атакують російську техніку на лівому березі Дніпра.

Передмова Тома Купера про наболіле. Робота, а також такі справи, як "цитування" моїх статей американськими ЗМІ без дозволу і без належного посилання (так, ще раз), а потім не реагування на електронні листи, поки хтось не звернеться до них публічно, а також "інформація" про те, що (цитую) "я небезпечніший за ХАМАС", насправді: "небезпечніший за "армію мусульманських (sic) терористів" і, звичайно, що я "антисеміт" (sic), не дають мені можливості писати більше впродовж останніх декількох днів.

Не можу не дивуватися, наскільки красномовно освічені, обізнані у своїй роботі та хобі, а також (особливо) "поінформовані" люди, про яких йдеться: чи це американські ЗМІ, яким навіть не спадає на думку провести серйозне інтерв'ю, перевіривши його перед публікацією; чи це самозакохані та розумники, які неодмінно обговорюють маршрут польоту та посадку з кожним пілотом авіакомпанії перед вильотом... Боже, я навчився любити всіх "журналістів", але особливо українських супер-турбо-соціально-медійних експертів з Близького Сходу, арабів, ізраїльтян, арабо-ізраїльського конфлікту... і чогось такого, що називається "війна" цього місяця...

Принаймні, я маю нагоду подякувати вам усім за терпіння і констатувати: так, це вже черговий понеділок, а отже, час для чергового випуску тижневика Дона.

...і Дон не покладаючи рук збирає всі новини, адже багато чого відбувається, і не лише в Україні, – а отже, є що відстежувати, аналізувати та публікувати. Звісно, це далеко не так важливо, як цькування людей у соціальних мережах, про яких знаєш так само мало, як і про тему, що тебе цікавить: обзивати їх рано-вранці, коли потрібна сильна аргументація – завжди дуже корисно...

Західна Луганщина. росія захопила територію розміром 2 х 2 км, що включає село Крохмальне, розташоване на півдорозі між Куп'янськом і Сватовим. Запеклі бої в Синьківці, Іванівці (за 9 км на північ від Крохмального) та Кремінній не призвели до жодних змін на цій території. Це перший населений пункт, який росія захопила в цьому секторі за останні місяці.

Як це відбувалося. російська колона танків з піхотою на верху рухається на штурм українських позицій, але їх помічає безпілотник. На відео о 0:34 ви чуєте, як на певній висоті вибухає касетний снаряд, вивільняючи всі 88 боєприпасів. Перший спалах світла ліворуч від сліду – це суббоєприпас, що влучив у дерево о 0:36. За долю секунди решта починають детонувати на землі. Більшість бомб падає на автомобілі за 100 метрів перед камерою, але ви можете побачити іскри на танку, в якому їде оператор. Хтось у машині отримує поранення ноги невідомого ступеня тяжкості. Оператор отримує невеликий поріз на носі, який він не одразу усвідомлює. О 1:10, 1:24, 1:34, 2:10, 3:32, 5:07 і 7:30 лунають удари касетних боєприпасів, деякі ближче, ніж інші. Танки вертаються, і штурм так і не доходить до українських позицій...

Бахмут. За 17 км на північний схід від Бахмута росія просунулася на один кілометр на чотирикілометровій ділянці фронту і зайняла село Веселе. Атаки росіян на Іванівське, що за два кілометри на захід від Бахмута, були відбиті.

Авдіївка. Тепла погода перетворила близько шести дюймів снігу на сльоту. Сухі ноги дуже важливі для піхоти. Мокрі та холодні можуть призвести до окопної стопи або обмороження. Атаки на Степове тривають без жодного успіху для росіян. Вони також продовжували штурмувати коксохімічний завод, але товсті висотні будівлі забезпечують платформу для кулеметів і снайперів, які проріджують штурмові групи ще до того, як вони досягнуть українських позицій. Через те, що штурмують лише вузьку частину заводу, їх легко зупинити.

росія намагається просунутися на схід від Авдіївки вже кілька місяців, але вони просунулися лише на 500 метрів у двох невеликих скупченнях будинків. Далі на схід було багато штурмів з боку Веселого, але вони не мали жодного успіху. Дорога, що веде до Веселого, постійно простриліюється артилерією та безпілотниками. Цього тижня було зафіксовано знищення однієї колони з семи автомобілів на цій дорозі. Два кілометри води на захід від Кам'янки допомагають Україні, оскільки обмежують напрямок атак, а у разі захоплення лісосмуг ускладнюють постачання цих позицій.

110-та бригада зіткнулася з колоною з 7 російських машин. Це велика група за останніми мірками. Раніше росія використовувала менші групи через наслідки ударів снарядами DPICM...

Опитано другий екіпаж "Бредлі", який підбив Т-90 у Степовому. Навідник/командир розповів, що знав куди стріляти з відеоігор, і намагався засліпити танк, щоб він не зміг виїхати.

"Бредлі" має 300 снарядів калібру 25 мм у готових коробках і може нести ще 600-1200 боєприпасів для перезарядки. Боєприпаси або бронебійні, або осколково-фугасні. Навідник розповів, що у нього були проблеми з подачею бронебійних снарядів, тому він використовував лише фугасні.

"Бредлі" також здатні стріляти ракетами TOW, які можуть знищувати танки на місці, але, схоже, вони не мали їх на борту. Ще в жовтні піхотний підрозділ повідомив, що їм так не вистачало снарядів для Javelin, що вони носили з собою пошкоджену ракету, сподіваючись, що її відремонтують. Я не знаю про стан забезпечення ракетами TOW, але схоже, що їх теж небагато.

Херсонщина. російські безпілотники все ще здатні атакувати українські цілі за 15 км на північ від Дніпра, а атаки "Ланцетів" та FPV є досить поширеними. Щонайменше два українських катери було потоплено. Українські БПЛА та розвідувальні безпілотники завдають шкоди російській техніці атаками камікадзе або виявленням цілей для реактивних систем залпового вогню HIMARS/MLRS та інших артилерійських систем.

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