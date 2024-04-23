Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл

В опублікованому Томом Купером тижневику Дональда Гілла детально описуються найменші бої на східному та південному фронтах, де росіяни продовжують тиснути на українців, використавши перевагу в повітрі та артилерії. Українські сили намагаються вибивати росіян контратаками, подекуди доволі успішно.

Тижневик Дона Гілла цього тижня характеризується описами "великої кількості дрібних дій", адже саме так ведеться ця війна в наші дні. Див: "росіяни атакують невеликими групами піхоти за підтримки 1-2 бойових броньованих машин, українці відповідають аналогічною кількістю засобів".

При цьому, не помиліться: не можна сказати, що ця війна зараз деградувала до рівня "окремих військ, що воюють тут і там". Навпаки: російські штурмові групи регулярно підтримуються бомбардуванням, артилерійськими та ракетними обстрілами і навіть димовими завісами (тобто їхня артилерія випускає димові снаряди, щоб прикрити рух штурмових груп, коли вони наближаються до українських позицій). Означає: кожен штурм, незалежно від того, наскільки він незначний, вимагає повної бойової готовності, і регулярно задіює всі навички наявних військ для його відбиття.

Західна Луганщина. Від Харкова до Куп'янська і Сватового російські та українські війська атакують сили одне одного не сухопутними військами, а авіацією, артилерією і безпілотниками. Український фермер за 10 км від кордону був убитий російським БПЛА. Українські військові втратили 152-мм самохідну гармату і радар. Також було пошкоджено дві БМП.

Після того, як більше двох місяців не вдавалося просунутися в напрямку Тернів, росія спробувала розширити фронт, атакувавши північніше цього населеного пункту і південніше Ямполівки. Атаки були не такими інтенсивними, як у минулі тижні, і жодна територія не перейшла з рук в руки.

Ось тут безпілотник переслідує російського піхотинця під Тернами...

Після того, як російські машини висадили піхоту, тепловізори показали, як її переслідували, попри те, що вона намагалася сховатися...

росіяни намагаються накопичити сили поблизу лінії фронту, щоб зробити наступний штурм більш масштабним. Український танк обстрілює російську позицію в упор. Багато росіян відступають, а українська піхота зачищає залишки...

Білогорівка. російські авіаудари та РСЗВ розбомбили Білогорівку, також росіяни скинули касетні бомби на під'їзні шляхи до цього населеного пунуту. російські касетні боєприпаси мають високий відсоток невлучань, тому ці атаки можуть становити постійну загрозу. Такі атаки в напрямку маленького містечка можна спостерігати, коли вони перетинають поля, і їх регулярно перехоплюють безпілотники та артилерія. Коли вони досягають лісосмуги приблизно за 800 метрів від міста, їх часто атакують з автоматичних гранатометів (АГС).

За шість кілометрів на південь від Білогорівки росіяни розпочали наступ у напрямку Верхньокам'янського, але дев'ять російських машин були пошкоджені або знищені ще до того, як вони досягли лінії фронту. Потім росія завдала двох потужних ударів по українських позиціях з ТОС-1А та бомбардувала село з повітря.

Це найкращий вид з вершини терикону на північ, який пропонує Google Maps. Білогорівка знаходиться ліворуч, на північному краю кар'єру. Ви можете бачити, як росіяни, що перетинають відкриті поля на схід, перебувають під наглядом будь-кого на вершині терикону, на додаток до будь-яких безпілотників у цьому районі.

російську піхоту знищують на підступах до Білогорівки. Жовтим трикутником на карті позначено це місце...

Бахмут. російські джерела повідомляють, що їхні краще підготовлені війська ВДВ намагаються наступати з обох боків фронту і району Каналу, а також, що їхні нові війська знаходяться перед Іванівським. російські обстріли, термобаричні атаки та авіаудари все ще дуже інтенсивні.

На схід від Калинівки український Т-64 піднімався по помірно крутому хребту, коли в нього влучив ПТРК. Водій і решта екіпажу вистрибнули, а танк покотився назад і впав у ставок...

Ще два Су-25 бомбардують Часів Яр...

Український безпілотник збив російський на північ від Богданівки...

На північ від Бахмута 30-та бригада атакує безпілотниками...

У Бахмуті з "Французького молота" обстріляли будівлю...

Командний пункт 331-го полку ВДВ був уражений українським МіГ-29 з використанням JDAM або HAMMER (за деякими даними, йдеться про РСЗВ). росіяни втратили вісім офіцерів, включно з начальником розвідки полку, начальником артилерії, начальником зв'язку полку, старшим помічником начальника штабу полку.., ще кілька отримали поранення.

Авдіївка. Після важких втрат на захід від Тоненького, росія змістила основну увагу на північ. Потужні обстріли з повітря, ракет та артилерії завдавали ударів по українських позиціях. росіяни просунулися вздовж подвійних ліній залізниці, щоб увійти в Очеретине, перш ніж контратака зупинила їхнє просування. За шість кілометрів на схід росіяни увійшли в Новокалинове зі східного боку. росія також намагається захопити територію між ними.

На захід від Бердичів Україна відбиває атаки з півночі та сходу. Далі на південь росія постійно обстрілює українську оборону в Семенівці та навколо неї зі 120-мм мінометів, намагаючись закріпитися в місті та на іншому березі річки. 3-тя штурмова бригада атакує ці осередки за допомогою безпілотників і піхоти. Вони також атакували російські сили, які намагалися зосередитися в Орлівці, і навіть здійснили рейд через річку з піхотою.

3-тя штурмова знищує колекцію російських цілей за допомогою безпілотників...

Мар'їнка. росіяни перебувають на околицях Новомихайлівки з жовтня 2022 року. У жовтні 2023-го вони почали активний наступ на село. Ось чого вони досягли за пів року:

Важко підрахувати кількість втрат російських військовослужбовців за цей час. На додачу до механізованих атак були ще й десантні. Ось візуально підтверджена кількість підбитих транспортних засобів, яких зазнали росіяни за ці шість місяців.

Не маючи змоги просунутися на захід від Мар'їнки, росія продовжує спроби розширити фронт за рахунок атак на Красногорівку та Новомихайлівку.

У Красногорівці Україна відновила контроль над східною околицею міста і на короткий час повернула собі південну околицю. Але після обстрілу з "Градів" і ще одного штурму, росія знову контролює його. Попередні атаки витратили українські міни, не вистачає ПТРК, а безпілотники та легкі обстріли не зупинили колону. Окрім обстрілів, українські сили випустили снаряд із РСЗВ по двоповерховому будинку. Подробиць про ціль всередині будинку немає. Також був ще один російський "танк- черепаху", який пройшов ще 800 метрів до міста, перш ніж був підбитий.

На західній околиці селища та в окопах за його межами велися інтенсивні обстріли і бої. Схоже, що росіяни просунулися ще на кілометр і зайняли 90% села...

"Внутрішній вигляд "танка-черепахи". По суті, це Т-72. Потім росіяни приварюють раму, що підтримує захисні кришки, виготовлені з будь-якого доступного матеріалу. Потім вони додають спереду КМТ-5 або подібний пристрій для розмінування. В результаті виходить машина, яка повинна маневрувати, щоб вести вогонь. Але це не так важливо: важливо те, що вона може вести вогонь "вперед", у напрямку атаки. Отже, "танк-черепаху" можна описати як щось на кшталт "штурмової гармати із захистом для кінної піхоти".

Запорізький напрямок. Подейкують, ніби росія розпочала значний наступ на ділянці Приютине-Стармайорське, але ніхто не хоче говорити про це офіційно, а відеозаписів такої активності немає.

Один із російських "танків-черепах", обшитий бляхою, здійснив атаку на Роботине. При перетині російської лінії фронту по ньому було випущено три українські осколково-фугасні снаряди та один касетний снаряд. Ще один касетний снаряд був випущений при в'їзді в село. Пошкодження призвели до того, що незабаром автомобіль зупинився. російські піхотинці, що знаходилися в машині, зійшли з неї, і Україна випустила ще два осколково-фугасні снаряди, коли вони зайняли позиції в підвалах зруйнованих будинків. Три російські безпілотники атакували українську піхоту, яка рухалася в атаку на російську піхоту. Через два дні п'ять українських безпілотників атакували російську піхоту в підвалах.

Автівка не натрапила на міни. Вогонь української артилерії свідчить про те, що Україна більше не має тонкого периметру на південь від Роботиного, і не займає південну половину села. Українці провели контратаку з використанням піхоти і безпілотників, що вказує на те, що південна частина Роботиного і лісосмуги відразу за селом є традиційними сірими зонами, які росія намагається окупувати, а Україна намагається звільнити, щоб запобігти накопиченню російських військ, які могли б дозволити подальше просування вперед.

Херсонщина.

Безпілотники знищили низку російських об'єктів...

росія підвозить свої війська вночі в надії уникнути безпілотників.

Крим.

Авіабаза "Джанкой" була уражена ракетами ATACMS. Україна заявляє, що росія втратила чотири пускові установки С-400, пункт управління засобами ППО, три радіолокаційні станції та АСУ "Фундамент-М"...

Україна показала відеозаписи п'яти ракет ЗРК, які були використані під час атаки...

ЗРК "Фундамент-М" може відстежувати 10 000 цілей, він інтегрує системи ППО та скорочує час реагування, а також є стійким до атак РЕБ. Цей аналіз надає більш детальну інформацію про його роль у російській армії.

Повідомляється, що в Севастополі було пошкоджено рятувальне судно, яке введене в експлуатацію 1915 року...

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