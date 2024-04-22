Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер

У недільному звіті про ситуацію на фронті Том Купер розповів про "жирну" ціль, яку вдалося уразити українським силам в Криму, яке привело до повного розвалу ППО Криму на якийсь час. Втім, ситуація на суходолі не така райдужна, росіяни продовжують бомбити і тиснути на лінію оборони українців на Захід від Бахмута і навіть намагаються пробитися на північ від неї, щоб обійти її. Українським захисникам досі бракує боєприпасів для ефективної відсічі росіянам. Тож особисто Купер надіслав би країнам, які не звертають на це увагу, "рахунок" за всіх загиблих українських військових і всю втрачену техніку під Авдіївкою.

Неділя... час, коли життя не поспішає рухатися – у мирному житті. На фронтах війни в Україні для цього немає ні часу, ні місця. Це просто ще один день запеклих боїв. Отже, до вашої уваги чергове зведення.

Повітряна/ракетна війна. Придушення ППО "по-російськи"

Дійсно, я почну з буквального "оновлення". На додаток до своїх заяв про знищення "трьох" МІГ-29 в аеропорту "Авіаторське" під Дніпром, московські "тупоголові командири" опублікували ще три відео, на яких показані удари ракетами "Іскандер". (Думаю, це ілюстрація того, наскільки відчайдушно вони прагнуть будь-якого успіху.., але, звичайно, я імперіалістичний рупор, якщо вказую на це).

На жаль, на першому з них показано знищення одного (не "третього", як вважалося) штурмовика МіГ-29 на землі.

...у цьому фрагменті нового відео можна "навіть" побачити, як наземний екіпаж пересувається навколо припаркованого літака.

Інше "підтвердження" (вже підтвердженого) знищення українського ЗРК С-300... або, принаймні, його частини (включаючи 1 радар 5Н36С і 2 пускові установки 5П85С), під Новомиколаївкою...

...плюс додається знищення одного радару 79K6 Pelikan.

...для таких ботаніків, як я, це "корисна відповідь" усім тим західним експертам, які досі стверджують, що "росіяни не проводять операцій SEAD" (SEAD = придушення протиповітряної оборони противника). Проводять. Просто, на відміну від західних ВПС, вони не дотримуються доктрини Джуліо Духе, згідно з якою військово-повітряні сили є вирішальною зброєю війни і повинні застосовуватися "незалежно" (від інших видів збройних сил). Як не тільки "має бути відомо", але й "мало б бути зрозуміло навіть людям, які мають найменше уявлення про повітряну війну в радянському/російському стилі", вже радянська влада завжди розглядала військово-повітряні сили як інструмент підтримки сухопутних військ (і військово-морських сил). Тому вони завжди підкреслювали її тактичний потенціал і завжди підпорядковували її сухопутним військам. За винятком демонстративних цілей, як у Сирії, вони ніколи не залишали її діяти самостійно.

Це тому, що росіяни завжди ведуть війни, щоб перемогти (за винятком, знову ж таки, Сирії; це було велике гімнопіар-шоу). На відміну від Заходу, вони воюють не для того, щоб "змоделювати результат" або збагатити свою олігархію (путін збагачується так само "в будь-якому випадку", і завжди в залежності від її лояльності): вони воюють, щоб знищити своїх ворогів.

Таким чином, їхню основну доктрину найкраще підсумувати за допомогою "найменшого спільного знаменника". Дивіться: навіщо витрачати час на будь-які дорогі тонкощі, якщо кінцевою метою будь-якої війни є знищення ворога?

... саме тому ВКС не витрачає час, літаки, паливо, зброю тощо, літаючи на своїх Су-30, і Су-34, і Су-35 по всій Україні, 24/7, щоб "продемонструвати повітряну перевагу", або шукати, знаходити і знищувати останні МіГ-29, Су-25 тощо, тощо. Замість цього вона весь час зосереджена на підтримці місії сухопутних військ. І якщо якийсь український МіГ-29 потім знаходять, то по ньому вже б'ють балістичними ракетами. Тому що вони мають набагато швидший час реакції і набагато дешевші, ніж організовувати операцію SEAD для того, щоб нанести повітряний удар з'єднанням Су-34, які потім можуть і зовсім не влучити в ціль...

Як наслідок, ВКС фактично є "адміністратором": він керує рутинними операціями авіації і ППО в мирний час. Однак, коли росія веде війну, ВКС "лише" забезпечує свої авіаційні підрозділи і підрозділи ППО, а ті роблять те, що їм наказують командири сухопутних військ.

Можливо, дещо це було розмито в 1950-1960-х роках, коли під враженням від демонстрації військово-повітряної могутності США під час Корейської війни, а також через те, що Хрущов дійшов висновку про "непотрібність" тісної повітряної підтримки у всіх бойових діях, коли вважалося, що у війні домінує ядерна зброя, Радянський Союз зробив акцент на протиповітряній обороні.

Однак, незважаючи на всі гімнопіар кампанії і мрії про "суперфланкери" останніх 20 з гаком років, в останні роки Герасимов і Ко "повернулися до основ". Відповідно, якими б "багатофункціональними" і "супер-юбер-турбо" не були типи Су-30, Су-34 і Су-35, вони все ще використовуються в тактичних цілях – "лише" (і це дійсно так: Су-34 часто розгортаються майже так само, як Іл-2 розгорталися 75+ років тому) ... в той час як придушення ППО робиться "по-російськи" – це означає, що воно буде здійснюватися всіма доступними засобами. Не обов'язково лише повітряними силами.

Це одна з іроній цієї війни.

Інша – українські та західні повідомлення про знищення російського комплексу "Фундамент-М" українськими ATACMS на аеродромі Джанкой: вочевидь, різні експерти або не знають, або не можуть пояснити функції цього комплексу, і тому характеризують його як "систему повітряного спостереження" або навіть "систему протиповітряної оборони", хоча він не є ані тим, ані іншим.

Власне, "Фундамент-М" – це і є "АСУ". Це розшифровується як "автоматизована система тактичного управління".

Це комп'ютерна система командування і управління, яка інтегрує роботу всіх наявних датчиків і засобів протиповітряної оборони. Таким чином, "Фундамент-М" є наступником більш ранніх, радянських АСУ, таких як "Універсал", "Панорама", "Поле/Політ", "Воздух" тощо. На Заході цю систему прийнято називати "C4ISR" або подібними назвами....

росіяни мають по одній такій системі для кожного рівня інтеграції: "Фундамент-1Е" для рівня дивізії/батальйону, "Фундамент-2Е" для рівня полку, "Фундамент-3Е" для рівня бригади, "Фундамент-М" для рівня дивізії, а також є системи на кшталт "Байкал" і/або "Крим", за допомогою яких вони можуть інтегрувати декілька "Фундаментів-М" (плюс роботу А-50, Іл-20М і Іл-22М) на рівні своїх об'єднаних стратегічних командувань (або військових округів). Їх мета – централізоване командування.

...і, якщо ще складніше: "Фундаменти" потім підключаються до систем КПП/Ранжир кожного командного пункту кожного з інтегрованих полків, які, в свою чергу, інтегрують свої дивізіони/батальйони, плюс системи приданих РЛС (Небо, Валда, Полет і т.д.), РЕБ, тощо, тощо...

Але, перш ніж ви розплачетесь, бо це занадто технічно і занадто складно... У цьому конкретному випадку "Фундамент-М" слугував засобом управління 31-ї дивізії ППО: як штаб дивізії ППО, що захищала окупований Крим. Це включає (щонайменше) п'ять полків:

1 (хоча, ймовірно, 2), оснащений С-400 (або один із С-400, а інший із С-300; або один із С-400, а тепер ще й із С-300),

2 з "Буками", і

2 з "Панцирями",

плюс кілька так званих "радіотехнічних" підрозділів, які росіяни називають "радіотехнічними".

Останні – це підрозділи, оснащені радарами раннього попередження/спостереження, підрозділи, оснащені системами електронної підтримки (див.: системи зв'язку/електронної/сигнальної розвідки) і системами радіоелектронної боротьби. Єдиний "Фундамент-М" з'єднується з усіма цими системами, інтегруючи всі їхні дані, і таким чином дозволяючи командиру дивізії командувати і контролювати роботу всіх своїх підрозділів з одного місця.

Іншими словами: розбиваючи "Фундамент-М", українці влучили в "штаб" 31-ї дивізії ППО.

... що, в свою чергу, пояснює все, що сталося далі.

Все це нагадує мені ще одну іронічну історію. А саме, одна з кумедних історій про одну з "найкращих" сучасних АСУ відома ще з часів російської військової інтервенції в Сирії. Тоді, у 2015-2016 роках, ВКС розгорнули підрозділ зі схожим складом для управління однією з новітніх АСУ на висоті Хмеймім, що на південь від Латакії. Якщо коротко, то виявилося, що програмне забезпечення цієї системи "не любить", коли приписані до неї підрозділи "видаляються" з системи: відключаються, чи то через технічну несправність, чи то через бойові втрати, чи то через необхідність проведення технічного обслуговування, чи то з будь-якої іншої причини. Будь-яке таке "видалення", як правило, призводило до "краху" всієї системи: виведення з ладу програмного забезпечення АСУ і, таким чином, руйнування всієї системи командування і управління.., принаймні, до моменту перезавантаження системи.

...що завжди займало певний час (і ні: я не кажу про "кілька секунд" чи навіть "кілька хвилин")...

... була однією з причин того, що московські "тупоголові командири" так і не інтегрували свою систему ППО в Сирії з системою асадівців, незважаючи на численні заяви про протилежне: вони ніколи не могли контролювати дії асадівців (іншою причиною була географія).

... і цілком у кращих традиціях безперервних проблем з програмним забезпеченням з усіма іншими сучасними АСУ, які росіяни намагалися поставити на озброєння різних родів військ за останні 10-15 років (див. АСУ, див. ЄСУ-ТЗ, Армата, Бумеранг, Курганець, Шлем, Байкал, Крим, Метроном, Універсал, Андромеда тощо, тощо, тощо). По суті: всі вони мали значні проблеми з програмним забезпеченням, зазвичай до такої міри, що це розчарувало російських генералів, які відмовилися від їх використання. (Це ще одна причина, чому російське командування і управління так повільно діє в цій війні: окрім проблем з програмним забезпеченням (саме тому більшість російських генералів досі вважають за краще стояти десь у полі, читати карти, надруковані на папері, і спілкуватися по радіо або телефону), фундаментальною проблемою залишається те, що російські командири навчені чекати, поки вони не будуть впевнені, що мають усю інформацію, необхідну для прийняття рішень).

Справа в тому, що "Фундамент" виявився кращим, тому його і використовують (а "Універсал", наприклад, ні).

Але я відволікся (знаю, це щось на кшталт моєї торгової марки)... в даному випадку влучання в "Фундамент-М" розвалило протиповітряну оборону всієї 31-ї дивізії. Настільки, що нічого не залишилося для перезавантаження... Назвемо це "протидія ППО по-українськи".

А чи справді "Фундамент-М" такий "дефіцитний", як дехто каже? Поставляється тільки в "найважливіші військові округи" тощо?

Ні й ні.

Маєте сумніви щодо моїх відповідей?

Без проблем.

Просто запитайте себе: навіщо мати більше "Фундамент-М", ніж дивізій ППО у ВКС?

...чи ви водите п'ять автомобілів?

І: навіть якщо у вас їх п'ять, майте на увазі, що одночасно ви можете керувати лише однією.

Якщо ви це розумієте, значить, ви розумієте, як думають росіяни (тобто їхній Генштаб), і як вони ведуть свої війни.

Наостанок: майте на увазі, що той факт, що росіяни не показують щось на публіці, або показують, але дуже рідко, не означає, що це "рідкість" чи щось подібне. Це лише означає, що вони не прагнуть показувати це на публіці. Іншими словами: на кожну дивізію ППО ВКС припадає щонайменше один "Фундамент-М". Плюс запасні частини. А якщо ні, то використовують одну зі старих систем, наприклад, стару, але дуже надійну "Панораму"...

...що в свою чергу означає: якщо ви бачите відео, на якому зображена "середня" або "велика" російська військова вантажівка, що перевозить "великий контейнер, пофарбований у темно-зелений колір"... зверніть увагу. Це не "вантажний контейнер": росіяни не використовують ні піддонів, ні контейнерів у своїй військово-транспортній системі. Це (мобільний) командний пункт. Щось дуже важливе.

Функціонування АСУ "Панорама"...

Битва за Донбас та південне Запоріжжя. Ситуацію визначає критична відсутність боєприпасів

На жаль, ЗСУ все ще критично не вистачає зенітних ракет та артилерійських боєприпасів. Таким чином, з точки зору "новин" від бойових дій на землі не так вже й багато. Тобто: новин багато, але нічого нового. По суті, ВКС практично довільно розбиває за допомогою УМПК одну з "цікавих" українських позицій (наскільки мені відомо, їх розгортають зі швидкістю "150+ на день"); потім українцям не залишається нічого іншого, як покинути зруйновані позиції (наскільки вони ще живі); потім росіяни штурмують те, що залишилося від цих позицій, і потім все повторюється знову. ... і знову... і знову...

Звісно, в проміжках між цим українцям вдається розбити ще одну російську штурмову групу, і тоді ми отримуємо кілька "сексуальних" відеозаписів.

Ах, так: наскільки критично не вистачає артилерійських боєприпасів ЗСУ, найкраще ілюструє наступна "статистика", надана контактом "звідти"..., яка говорить, що зі 100% російської бронетехніки, знищеної минулого і цього місяця, 30% знищено дронами:

30% знищено дронами;

16% – "бомберами" БПЛА;

5% – важкими безпілотниками;

2% – протитанковими керованими ракетами, і

6% – мінами.

...решта припадає на артилерію, міномети та інші засоби.

... що є ще однією ілюстрацією того, що було б можливо, якби тільки ЗСУ могли отримати достатньо боєприпасів, тому що: якщо українці можуть "ще протриматися", незважаючи на цей критичний дефіцит, і "обійняти" стільки росіян, скільки вони регулярно роблять, і це незважаючи на дефіцит артилерійських боєприпасів...

Так, так: я вже казав вам про це десь 2-3 мільйони разів....

Бахмут... росіяни бомблять Калинівку та Часів Яр так, ніби "завтра не настане". Не дивно, що 67-а повітряно-десантна ЗСУ була виведена, і замінена 42-ю мехбригадою та штурмовою бригадою "Лють". 5-а штурмова все ще тримається на захід від Іванівського, але російська атака на північ від цього села вбила клин між ними і 42-ю мехбригадою і відкинула її аж до каналу Сіверський Донець-Донбас (ситуація була "стабілізована" контратакою 1-го мехбатальйону президентської бригади).

Авдіївка-Шахтарськ... 16-17 квітня росіяни прорвалися на північ від Бердичів. Або між Бердичами і Новокалинівкою, і відтоді наступають на Очеретине. Якщо їм вдасться захопити це місце, вони опиняться за північним флангом нової лінії оборони ЗСУ, що тягнеться вздовж річки Дурна. Дійсно, останні повідомлення свідчать про те, що вони вже атакують Бердичі з півночі (крім того, це місце бомбардують за допомогою УМПК). Враховуючи той факт, що вони все ще утримують плацдарм через Дурну між Семенівкою та Орлівкою, і що вони продовжують наступ на Уманське, Яснобродівку та Нетайлове на південь від цієї лінії... і що буде червень, перш ніж ЗСУ почнуть отримувати всі артилерійські снаряди за "чеською угодою", що ж... очевидно, що не варто очікувати, що ЗСУ утримуватимуть цю нову лінію оборони "вічно".

Особисто я б надіслав ідіотам у Вашингтоні, Берліні, Лондоні, Парижі та ще кількох подібних місцях "рахунок" за всіх загиблих українських військових і всю втрачену техніку, починаючи з січня цього року, і то лише в цій зоні, просто щоб показати їм, як сильно вони облажалися. Але це я так думаю. Влада в Києві ніколи не піде на такі "радикальні" заходи: вона знає, що Захід буде настільки принижений, що пошле ще менше грошей. Натомість подякують за те, що надійшло...

Мар'їнка... окрім того, що росіяни розмелюють руїни Красногорівки за допомогою УМПК, вони намагаються дістатися туди "непрямим" шляхом. Дивіться: через наступ на південь від неї. Далі на південь вони штурмують Георгіївку і намагаються розширити захоплення села Побєда, яке виявилося, м'яко кажучи, "неповним". Іншими словами: українська 31-ша мехбригада дуже добре справляється в районі Побєди, хоча і стикається з майже неможливими труднощами.

Так, і ще: в районі Новомихайлівки 79-та мехбригада цього тижня відсвяткувала своєрідний "ювілей". 320 візуально підтверджених (і геолокалізованих) російських бойових броньованих машин за півроку боїв за одне село.

Південне Запоріжжя. По суті, після перекидання нових сил росіяни знову атакують Роботинську дугу з усіх напрямків. Із заходу, півдня та сходу. Принаймні, ЗСУ знайшли новостворену 141-шу піхотну бригаду, щоб замінити деякі підрозділи, які втомилися від багатомісячних боїв на цій ділянці. Вдалого полювання "новим хлопцям у кварталі".

... і це все на сьогодні.

Пані та панове, які служать у 3-й штурмовій, були дуже зайняті останні два тижні, тож нам доведеться ще кілька днів почекати з відповідями на різні питання щодо пожертв для їхнього літачка Shark. Я опублікую відповідь якнайшвидше.

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