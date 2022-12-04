Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян схоже натхненний відгуками на його тред про Суровікіна і можливу нову стратегію росіян у війні вирішив викласти свої думки про можливі кроки нового командувача армії агресори цією зимою та в 2023 році. Як зазначив Раян, українцям не слід недооцінювати Суровікіна і краще послуговуватися давнім принципом, що потрібно знати свого ворога, адже знання мотивації, нахилів та стимулів ворожого командувача – це розуміння, яке є основою для розробки механізмів його поразки.

Зеленський та путін: несподіванки приходять часто і швидко. Зеленський змусив багато західних лідерів подивитися на себе у дзеркало

Спостерігаючи за війною в Україні та її численними рівнями складності, часто простіше розглядати її як змагання України з росією. Незалежно від того, чи йдеться про політичну конкуренцію між національними лідерами, чи про масштабні інформаційні операції та операції впливу, що проводяться обома країнами, чи про численні бої, що відбуваються на місцях, більшість репортажів про росіян в Україні здебільшого зосереджуються на "росіянах" як на якійсь аморфній масі.

Реальність, однак, полягає в тому, що це корисний, але не повний спосіб розглядати або розуміти конфлікт, який був катастрофічним - з різних причин - для обох воюючих сторін. Інша зрозуміти війну подивитися на неї крізь призму лідерства.

Найважливішим лідером у цій війні є президент Зеленський. Колишній комік і актор, він був недооцінений західними лідерами і більшістю аналітиків до початку війни. Частково це могло бути пов'язано з його обмеженим військовим досвідом або з тим, що його рейтинг схвалення українським народом до початку війни був нижче 50%.

Як писав Еліот Коен про перші дні війни, "несподіванки приходять часто і швидко. Вважалося, що володимир путін - майстерний шахіст, але він показав себе непостійним, грандіозним і свавільним у саморуйнівному сенсі... Передбачалося, що український президент Володимир Зеленський не впорається зі своїми завданнями. Але колишній комік є натхненним військовим лідером, як вдома, так і за кордоном".

З моменту початку російського вторгнення в лютому 2022 року Зеленський об'єднав свій народ, закликав до мужності Збройні сили України, а також надихнув мільйони спостерігачів по всьому світу.

Рішучість та енергія Зеленського, підкріплені часом, виграшем на полі бою його солдатами, призвели до створення величезного міжнародного режиму санкцій проти росії, величезних обсягів летальної та нелетальної допомоги Україні, а також до виливу моральної та дипломатичної підтримки з боку багатьох країн. Онлайн-відео та заяви Зеленського стали легендою. Його слова "мені не потрібна машина, мені потрібна амуніція" зарядили його солдатів і міжнародних спостерігачів.

Без сумніву, багато національних лідерів на Заході за останні дев'ять місяців подивилися на себе в дзеркало і задалися питанням, чи можуть вони відповідати надзвичайно високим стандартам лідерства, встановленим Зеленським. Сила і вплив стратегічних лідерів мають значення.

Цей принциповий, слухняний лідер українського народу контрастує з новим командувачем російських збройних сил в Україні: генералом Сергієм Суровікіним. І, як і Зеленський, ми повинні подбати про те, щоб ми не недооцінювали нового російського командувача.

Після нападу України на Керченський міст генерал армії Суровікін був призначений загальним російським командувачем кампанії в Україні. Його призначення привітали російські націоналістичні групи і високо оцінив Євген Пригожин з групи Ваґнера.

Має тривалий стаж служби в російській армії, закінчивши у 1987 році офіцерське училище в Омську. Під час служби в Афганістані, Чечні та Сирії він здобув репутацію жорстокої людини. Він навіть відсидів у в'язниці за свої дії під час путчу в Москві в 1991 році і був засуджений за незаконний продаж зброї, будучи майором. Після його призначення на посаду в жовтні цього року один із засобів масової інформації охарактеризував його як генерала Армагеддона.

Майже одразу після вступу на посаду Суровікін розпочав серію масованих ракетних та безпілотних атак проти українських цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, ця кампанія, яка досі триває, зосереджена на системному знищенні української енергогенеруючої та розподільчої мережі. Оскільки це відбувається напередодні суворої української зими, коли температура може залишатися значно нижче нуля протягом тривалих періодів часу, це вже завдає значних гуманітарних страждань народу України. Зусилля, спрямовані на збереження електричної та теплової інфраструктури, затримуються через погодні умови та наявність запасів.

Лоуренс Фрідман охарактеризував ситуацію, що склалася, як "силову російську стратегію проти українського суспільства... росія також намагається "виключити" владу та електроенергію в Україні. Українці не можуть зробити те ж саме проти росіян з точки зору націленості на інфраструктуру. Українці перемагають на полі бою, але вони не можуть дати відсіч росіянам на цьому стратегічному рівні".

Це дало раннє уявлення про те, як Суровікін буде воювати з українцями.

Тому, плануючи і проводячи майбутні військові операції, українські військові лідери і їхні штаби будуть не просто дивитися на російські військові можливості і диспозиції. Вони оцінюватимуть, як інша філософія командування і, можливо, новий рівень жорстокості Суровікіна можуть вплинути на українські операції протягом зими і в 2023 році.

Розуміння ворога. путін буде очікувати більшої агресії і більшого військового успіху від Суровікіна

Імператив розуміння ворога є давнім.

Великий китайський філософ Сунь-Цзи писав, що для того, щоб досягти успіху, треба знати себе і свого ворога. Ця сентенція знайшла своє відображення і в працях прусського теоретика і воєначальника Карла фон Клаузевіца, який писав, що "війна, таким чином, є актом застосування сили, щоб примусити нашого ворога виконувати нашу волю".

Розуміння ворога, зокрема, мотивації, стимулів і нахилів ворожого командира, є головним обов'язком військових керівників і штабів планування. Саме так ми можемо зрозуміти його стимули і мотивацію та передбачити його стратегію і плани. Таке розуміння Суровікіна є основою для розробки механізмів поразки, які є "методами, за допомогою яких дружні сили виконують свої завдання проти ворожої протидії". Ці механізми поразки необхідні на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях, щоб послабити російський військовий потенціал та забезпечити основу для остаточної перемоги України у цій війні.

Існує необхідність краще зрозуміти російського командувача противника і те, як він може побудувати стратегію для задоволення вимог путіна щодо того, що може бути зображено як перемога росії у цій війні.

В останні тижні Суровкін, ймовірно, багато думав про російську військову кампанію в Україні. Як видно під час виведення військ з Херсона, Суровікін виглядає більш компетентним командиром, ніж будь-хто з його попередників. Це зробить його набагато більш небезпечним військовим супротивником для українців.

Але на початку свого командування генерал Суровікін опинився на чолі армії, яка знаходиться на чужій території, майже виснажена, має проблеми з моральним духом і зазнає постійних втрат з початку вторгнення. Його попередники залишили йому у спадок великі ділянки української території на сході та півдні, які він має захищати, а у 2023 році - розширювати.

Взимку він буде захищати територію, яка є невід'ємною частиною путінського уявлення про успіх у війні. Водночас він робитиме все можливе, щоб зберегти свої існуючі сили, одночасно розгортаючи маси нещодавно мобілізованих військ для відновлення розбитих підрозділів на наступний рік.

Ще одним нагальним завданням для Суровікіна та його планувальників буде розбудова більш стійкої та складної для ураження логістичної мережі. Українці добре навчилися знаходити, фіксувати і знищувати російські логістичні вузли, особливо після того, як в середині цього року на озброєння були введені системи HIMARS з більшою дальністю дії. В той час як росіяни продемонстрували певну адаптацію до впровадження цієї системи озброєнь і її ракет більшої дальності, Суровікіну потрібно буде знайти більш системне рішення для протидії загрозі, яку HIMARS становить для його сил. Він також накопичуватиме запаси пального, припасів і боєприпасів на наступний рік.

Реальність така, що генерал Суровікін не призначений російським командувачем для захисту сухопутних військ. Незалежно від того, реалістично це чи ні, путін буде очікувати більшої агресії і більшого військового успіху від свого нового військового верховного головнокомандувача в Україні. Коли Суровікін розробляє свою стратегію на наступний рік, які міркування можуть вплинути на його перспективне планування, виходячи з того, що ми бачили від нього до цього часу?

Узгодження російських політичних цілей з військовим потенціалом. Зараз відбувається "зустріч посередині" між політикою і військовими

Цілком ймовірно, що його першим завданням буде пошук кращого узгодження між політичними цілями путіна і військовим потенціалом російських збройних сил. Ці дві речі були погано узгоджені з самого початку війни. Цілі путіна були досить максималістичними, він прагнув повалення українського уряду і підкорення українського народу. На жаль для нього, для цього він виділив досить обмежені військові ресурси. Двісті тисяч війська для країни розміром і населенням з Україну ніколи не мали сенсу, якщо перед ними не було абсолютно сприятливого оточення.

Як пише Андрій Загороднюк у доповіді Атлантичної ради про війну, "сили вторгнення, зібрані на початку 2022 року, були жахливо неадекватними поставленому завданню, але особиста одержимість путіна знищенням України означала, що ніхто не наважився попередити його про небезпеку. Замість цього, сліпа віра путіна в непереможність російської армії і його несамовите наполягання на нелегітимності України дозволили взяти гору над більш тверезими військовими судженнями".

Мало що відбувалося так, як очікувалося в перші дні війни, як для росії, так і для багатьох західних аналітиків. Українці чинили опір, який був неочікуваним для російського керівництва. росіяни збільшили свої виклики виконанням плану розосередженого вторгнення, що передбачав чотири окремі наземні осі наступу на півночі, північному сході, сході і півдні. Потім вони ускладнили проблеми цих невеликих сил, які були широко розпорошені, відсутністю єдиного командувача і поганою інтеграцією повітряно-сухопутних сил. Невідповідність політичних цілей і військового потенціалу відіграла значну роль у поганих результатах дій росіян.

Концентрація бойової потужності на Донбасі в середині 2022 року стала демонстрацією того, що росіяни починають це розуміти. Вони адаптували диспозицію своїх сил, щоб зосередитися на Донбасі, і, як показав виступ путіна 9 травня, вони потенційно обмежили свої політичні цілі забезпеченням безпеки на Донбасі. Потім путін зробив розворот на 180 градусів, оголосивши про більш широкі політичні цілі з його ступенем анексії, а також оголошенням про часткову мобілізацію.

Таким чином, зараз ми можемо говорити про своєрідну "зустріч посередині" між політикою і військовими. З політичної точки зору, росія вирішила, що вона хоче отримати п'ять українських областей, які вона не окупувала і не має військового потенціалу для їх захоплення. Тому вона мобілізує людей і промисловість, щоб забезпечити більший військовий потенціал для українських військових операцій.

З військової точки зору, Суровікін адаптував операції в короткостроковій перспективі, включаючи виведення військ з Херсона, з урахуванням його поточного розміру та слабких місць. Однак, рухаючись вперед, він, як очікується, буде проводити наступальні операції зі збільшеною кількістю солдатів, мобілізованих за мобілізацією, і технікою, отриманою завдяки зростанню російського промислового виробництва.

У статті 1988 року в журналі "The National Interest" Вільямсон Мюррей і Алан Міллет писали, що "приймати правильні рішення на політичному і стратегічному рівні важливіше, ніж на оперативному чи тактичному. Помилки в операціях і тактиці можна виправити, але стратегічні помилки живуть вічно". Протягом всієї цієї війни путін постійно не міг узгодити свої політичні цілі щодо України з військовими засобами, необхідними для їх досягнення.

Ми побачимо в найближчі місяці, чи здатні зусилля Суровікіна, а також мобілізація людей і промисловості в росії мати значущий вплив на військово-політичний виклик.

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