Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і пуіна – Мік Раян

Генерал-майор армії Австралії у відставці Мік Раян на сторінках австралійської ABC News готує читачів до змін, яких набудуть бойові дії в Україні взимку. Очевидно, що війна між Україною та росією стане складнішою, оскільки зима принесе багнюку і сніг. Втім, цілі сторін будуть різнитися: путін намагатиметься затягнути війну до нескінченності, в той час як українці прагнитимуть демонструвати просування й активність.

Зимові умови в Україні дуже відрізняються від австралійських. Поєднання дощу і лютого холоду, кліматичні умови, відомі в народі як "генеральша зима" і "маршал багнюка", впливали на результати військових кампаній протягом всієї історії і перекреслювали прагнення Наполеона, Гітлера, а тепер і путіна.

У міру того, як тривають наступальні дії на сході та півдні України, думки українського вищого командування все частіше звертаються до планування майбутньої зими: третьої з часу російського вторгнення в лютому 2022 року.

Українці і росіяни мають історичні навички ведення зимової війни, а також важкий сучасний досвід проведення військових операцій в холодну погоду. Транспортні засоби не можуть працювати в холодних і болотистих умовах, що впливає на логістичне забезпечення обох сторін, в той час як зимові температури виснажують військовослужбовців.

Приховати техніку і солдатів взимку складно, адже листя зникло, а темні кольори військових машин виділяються на тлі снігу. Теплові сигнали людей і техніки легко виявляються за допомогою повсюдних сенсорів. Польоти стають дедалі складнішими як для екіпажів, так і для автономних літальних апаратів.

Незважаючи на ці холодні та вологі умови, війна не припиниться. Проте вона змінить свій темп. Що це може означати в найближчі місяці?

Теорія перемоги путіна еволюціонувала. Мета – втомити Захід

росіянам зима дозволить планувати свої ймовірні наступальні кампанії 2024 року.

Так само, як це зробив начальник Генерального штабу Збройних сил росії генерал Валєрій Гєрасімов на початку цього року, росіяни, можливо, захочуть розпочати наступальні операції в січні 2024-го. У зв'язку з цим генерал Гєрасімов розглядатиме пріоритети для цих наступальних дій, де використовуватиме залишки досвідчених підрозділів, а також безліч підготовчих заходів, необхідних на наступний рік.

росіяни також накопичуватимуть запаси боєприпасів для використання взимку і протягом усього 2024-го. Вони інвестуватимуть у заходи з їхнього захисту, враховуючи український талант знаходити і знищувати такі місця.

Генерал Гєрасімов, який є російським головнокомандувачем в Україні довше, ніж будь-хто інший, отримає від путіна чіткий наказ не програти.

Теорія перемоги путіна еволюціонувала протягом останнього року. Схоже, він вирішив продовжувати війну доти, доки закордонні прихильники України не втомляться від неї.

росіяни вже вважають, що підтримка України в США та інших країнах продовжує слабшати. Але для того, щоб ця теорія перемоги мала успіх, генерал Гєрасімов повинен забезпечити, щоб його армія залишалася життєздатною силою, спроможною захистити територію, яку вона зараз займає. Для цього він продовжить розвивати свої нинішні оборонні позиції.

Плануючи 2024 рік, начальник Генштабу рф також реалізує широкомасштабну кампанію з нанесення ударів по Україні. росія знову намагатиметься знищити цивільну інфраструктуру, особливо енерго- та теплопостачання.

Деградація українського морального духу залишається метою російського керівництва, щоб знизити легітимність українського уряду і зменшити його здатність функціонувати як незалежна держава. Водночас росіяни намагатимуться знайти і знищити українські склади постачання і місця зосередження військ.

росія намагатиметься звести до мінімуму здатність України провести зимову ударну кампанію, а також зменшити запаси, які можуть бути використані в українських наступальних операціях 2024 року.

Ціль України – не допустити патових ситуацій. Та готуватися задля майбутньої перемоги

Україна матиме дещо інші цілі на зимові місяці.

Перш за все, Київ намагатиметься зберегти оперативний імпульс, який був досягнутий в ході військових кампаній протягом останніх шести місяців. У той час як темпи наземних операцій будуть знижені через дощі, українська стратегічна ударна кампанія із застосуванням повітряних і морських озброєнь дещо прискориться.

Україна не хоче, щоб взимку виникла патова ситуація – реальна чи уявна – як це сталося торік.

Другим завданням на зиму буде продемонструвати іноземним партнерам відчуття прогресу в українських операціях у 2023 році.

Незважаючи на похмурі оцінки, які дехто давав протягом останніх кількох місяців, Україна досягає прогресу в наземних наступальних операціях, стримуючи російський наступ на півночі і прискорюючи свою стратегічну ударну кампанію. Саме українці зараз володіють стратегічною ініціативою.

Українська дипломатична діяльність буде зосереджена на міжнародній підтримці країни, підтримці потоку військової та економічної допомоги, а також на запобіганні мирним ініціативам, спрямованим на передачу стратегічної ініціативи росії.

Нарешті, Україна прагне забезпечити, щоб її народ міг пережити зимові умови.

Це має фізичний і моральний вимір. росія майже напевно завдасть ударів по цивільній інфраструктурі цієї зими.

росіяни збільшили свій арсенал безпілотників іранського виробництва і, як зазначає Деніел Баєр у нещодавній статтіув Foreign Affairs, путін "буде готовий зробити більше, набагато більше найжахливіших речей, які він вже зробив... Ескалацією злочинних нападів на цивільне населення він сподіватиметься підірвати здатність українців працювати разом, функціонувати і бачити себе як націю. путін намагатиметься зламати українську душу".

Пріоритетними напрямками будуть гуманітарна допомога, аварійно-рятувальні служби та протиповітряна оборона.

Цієї зими на українців чекає ще одне важке випробування національної волі. Вони продовжують оборонятися від ворога, який прагне знищити їхню націю. І хоча українці продемонстрували твердість духу і вперте бажання зберегти свою культуру і суверенітет, вони потребуватимуть постійної допомоги з боку Заходу.

Завдання переозброєння, перепідготовки і поповнення запасів на 2024 рік потрібно буде розпочати вже зараз і продовжити в зимовий період. Це гарантуватиме, що наступного року Україна зможе продовжити звільнення значної частини своєї території, окупованої росією.

Важливо, що це також забезпечить необхідну моральну підтримку народу, який витримав нестерпні випробування, щоб боротися за збереження тих свобод, які ми в Австралії сприймаємо як належне.

Джерело: ABC News