Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Про млявість Німеччини у підтримці України знають всі. Досі Бундестаг відкладає голосування щодо пропозиції негайної передачі на потреби ЗСУ німецьких танків Leopard. У той же час представники країни охоче беруть участь у "псевдореферендумах" на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей України на запрошення рф. Але не лише Німеччина засвітилася у підтримці Кремля.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляють, що на "референдуми" на окупованих територіях приїхали представники рф, білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР, а також з ЄС.

"Окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв. Всі ці данні вже передані правоохоронним органам", – зазначають у відомстві.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець коментуючи список іноземних кремлівських "спостерігачів" за фейковими референдумами на тимчасово окупованих землях коротко назвав їх "давніми посіпаками кремля".

"Scheiß drauf! Ich stehe vor der Tür und kann arbeiten, was ich will!"(Пох…, насрать! Я у відпустці і можу робити, що хочу!) - заявив керуючий директор німецької енергетичної компанії і поїхав на "псевдореферендум" у Запорізьку область

Один з ТОП-менеджерів великої німецької енергетичної компанії заради поїздки на "псевдореферендум" у Запорізьку область навіть "пожертвував" власною відпусткою. Мова йде про керуючого директора німецької енергетичної компанії Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) Штефана Шаллера, що перебував на Запоріжжі у якості "міжнародного спостерігача" на запрошення рф. Цікаво, що цей пан також був серед запрошених на виборах у держдумі у 2021 році. Фото: ffh.de

Варто зазначити, що реакція наглядової ради компанії EWF була миттєвою. Ще б пак, адже компанія Energie Waldeck-Frankenberg є досить великим постачальником електрики – обслуговує понад 90 000 домогосподарств Німеччини.

З’ясувалось, що зі слів Шаллера, він їздив до Запорізької області аби взяти участь у "псевдореферендумі" у якості "легітимного спостерігача" на запрошення рф. Він також наголосив, що скористався своїм правом на відпустку для того, щоб отримати "повну картину" ситуації у Запорізькій області. Зокрема, пан Шаллер охоче роздавав інтерв’ю кремлівськім ЗМІ, розповідаючи про "добру організацію процесу" і що місцеве населення "випромінює ентузіазм, бере участь у голосуванні добровільно і без жодного тиску". Крім того Шаллер охоче позував для пропагандистських фото звітів, що принижують гідність українців та мають на меті легітимізувати агресивну політику Кремля.

За словами голови наглядової ради EWF Юргена ван дер Хорста, "керівник EWF увійшов у фазу наполягання на аргументах, які завдають компанії непоправних іміджевих збитків. Його поведінка несумісна з філософією компанії, яка забезпечує енергією понад 90 000 домогосподарств. Ми вирішила звільнити свого генерального директора Штефана Шталлера за те, що він зіграв роль спостерігача на російському псевдореферендумі на окупованій території України. Поведінка гендиректора, очевидно не відповідає світогляду, моральним цінностям та філософії компанії, яка рішуче засуджує порушення міжнародного права та будь-які форми насильства", - йдеться у заяві Юргена ван дер Горста опублікованій на сайті компанії.

Голова наглядової ради EWF також наголошує, що звільнення Шталлера повинне не тільки стати чітким сигналом з боку компанії, а й запобігти збиткам.

На жаль, це непоодинокий випадок коли німецька п’ята колона кремля, що добряче спонсорується рф, охоче підтримує пропозиції країни-терориста. Так, минулого тижня німецький таблоїд Die Welt повідомив про те, що депутати від німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) збираються з відвідинами на окуповані території України. Мова йде про трьох депутатів земельних парламентів Бундестагу: Крістіана Блекса (Christian Blex) з Північного Рейну-Вестфалії, Даніеля Вальда (Daniel Wald) та заступника голови земельної організації AfD Ганса-Томаса Тільшнайдера (Hans-Thomas Tillschneider) із Саксонії-Ангальту.

Після шаленого розголосу поїздку "делегації" на Донбас було скасовано, а керівництво партії AfD виступило із заявою про те, що не знало про цю поїздку своїх колег. І в нагальному порядку ухвалило рішення вимагати від подорожніх розкриття всіх деталей щодо організації та проведення поїздок, а також надалі "заздалегідь погоджувати з федеральним правлінням всю комунікацію, що стосується будь-яких поїздок".

Французький un fils de pute (сучий син) на просторах України

Ще одним зафіксованим європейським "легітимним спостерігачем" виявився француз Андре Мішель Клод Шанклу (André Michel Claude Chanclu), колишній член GUD та президент французької "Le Collectif France-Russie" - партії, що підтримує "дії уряду рф". Його упізнав французький журналіст та OSINT-розслідувач Брі Ле Борн. Джерело

Андре Шанклу позував для відео пропагандистських ЗМІ поруч із самопроголошеним гауляйтером Херсонщини Кирилом Стремоусовим. На своїй сторінці у Facebook Шанклу публікує досить однозначні фото на підтримку рф та виступає з критикою антиросійських санкцій після ще з часів окупації Криму. У 2015 році він заявляв, що конфлікт на сході України спровокували США та НАТО, і "якби росія хотіла взяти ситуацію під контроль, то російські війська вже були б у Києві".

Puttana italiana для Дмитра Кісєльова

У новинах щодо проведення "псевдореферендумів", в одному з сюжетів НТВ також засвітився італійський "міжнародний спостерігач" з Мілану Елізео Бертолазі, який входив у склад італійської делегації під час відвідин Криму у лютому 2018 року. За даними сайту Миротворець: "Eliseo Bertolazzi - антиукраїнський пропагандист, який брав участь у антиукраїнських пропагандистських заходах. Свідомо порушує державний кордон України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму, а також для проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі. Співпрацює із проросійськими терористичними організаціями у питаннях і спробах легалізації анексії АР Крим". Він також є репортером російського "Sputnik news" в Італії. Загалом з цього каналу зафіксовані та звані "спостерігачі" і з інших країн, навіть із США.

У себе на батьківщині Бертолазі дослужився до кандидата антропологічних наук, проте корпить на посаді молодшого наукового співробітника прокремлівського Інституту перспективних досліджень у галузі геополітики та допоміжних наук. Він є членом асоціації "Італія-Росія" (секція Бергамо) та членом асоціації "Ломбардія-Росія", а також головою "представницького центру "днр" в Італії". Проте основним видом заробітку Бертолазі є робота "незалежним кореспондентом" інформагенції "росія сєгодня". До цього холдингу, зокрема, входить РІА "Новості" під керівництвом Дмитра Кісєльова.

Цікаво, що одне з інтерв’ю, яке він брав у "мешканки Горлівки Анни Тув", відбувалось саме під час мітингу на підтримку окупованого Донбасу й проти української влади в центрі Берліна біля Бранденбурзьких воріт. У минулому Бертолацці публікував проросійські статті на порталі фашистського ідеолога Олександра Дугіна.

За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), Кремль у паніці через контрнаступ ЗСУ намагається провести так звані "референдуми", оскільки вичерпав усі доступні інструменти для зупинення просування України. Тим часом Україна надіслала запит на термінове скликання Ради безпеки ООН щодо фіктивних референдумів на окупованих територіях України. Засідання відбудеться сьогодні, 27 вересня о 22:00 за київським часом. Але очікувати на якісь конкретні дії ООН, звичайно, не варто.