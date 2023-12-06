Керченський міст – тонкий зв'язок путіна з Кримом. Як саме його знищити – Foreign Affairs

Foreign Affairs – американський журнал про міжнародні відносини та зовнішню політику США, що видається Радою з міжнародних відносин, опублікував статтю про те, як саме можна знищити Керченський міст, що може переломити весь хід війни. Для цього потрібні американські ATACMS та німецькі ракети Taurus. Авторами матеріалу є колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес, професор цивільної інженерії у Військовій академії США Лед Клоскі, доцент кафедри міжнародних відносин Військової академії США Роберт Персон та заслужений професор кафедри цивільної інженерії Військової академії США Ерік Вілліамсон.

Коли росія анексувала Крим у лютому 2014 року, півострів став ключовим для стратегії москви домінування в Україні та Чорноморському регіоні. Критично важливим для цього домінування є міст через Керченську протоку, що відокремлює Крим від материкової росії. Побудований москвою за величезні кошти, цей міст був відкритий 2018 року з великими фанфарами. Відтоді він став основним каналом для транспортування російських солдатів і зброї, необхідних для війни в Україні.

Наразі міст має фундаментальне значення для російських військових зусиль. Однак він може стати ключем до перемоги України – не лише в Криму, але й у ширшому конфлікті. Жодна інша подія не може швидше переломити хід війни, перезавантажити наратив і відновити впевненість у здатності Києва перемогти, ніж руйнування найпотужнішого символу російської окупації України.

Але зруйнувати міст буде складним завданням. Він був майстерно побудований для того, щоб витримувати інтенсивний рух транспорту. Його розміри, міцність і довговічність такі, що він витримав неодноразові українські атаки. Для того, щоб Києву вдалося назавжди вивести міст з ладу або зруйнувати його, західні союзники України повинні надати набагато більшу кількість потужних високоточних ракет. Це буде питання як кількості, так і якості: результативна атака потребуватиме масованого залпу ракет, щоб подолати потужну російську протиракетну оборону в Криму і вразити кілька вразливих місць на мосту одночасно або один критичний елемент неодноразово. Будь-яка з цих стратегій вимагає більшої кількості сучасних ракет, зокрема американських ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) і німецьких ракет Taurus. Доки союзники України не нададуть цю або подібну високоточну зброю, міст, швидше за все, продовжуватиме служити російським військовим зусиллям.

Життєво важлива ланка москви. Політичний символ окупації

Протягом століть Крим займав центральне місце в російській великій стратегії, слугуючи базою, з якої москва поширювала свій вплив на весь Чорноморський регіон, Середземномор'я та за його межі. У 1954 році Крим був "подарований" Українській Радянській Соціалістичній Республіці радянським генсеком Микитою Хрущовим, і ця передача не мала особливого значення, доки Україна і росія були частиною Радянського Союзу. Але коли СРСР розпався 1991 року, Крим відійшов до України, і москва з недовірою сприйняла цей факт.

У 1997 році росія і Україна підписали договір, в якому москва зобов'язалася поважати український суверенітет над півостровом в обмін на забезпечення довгострокової оренди штабу Чорноморського флоту росії в Севастополі. 2014-го президент росії путін анексував Крим, і одним із перших його кроків стало розпорядження про будівництво автомобільного і залізничного мосту, що з'єднує півострів з росією. Будівництво розпочалося в лютому 2016 року і було завершено лише через два роки. Його вартість склала 4,5 мільярда доларів.

З моменту відкриття міст став політичним символом інтеграції Криму до російської держави і потужним уособленням неоімперських прагнень кремля. Частково це марнославний проєкт для путіна, який підживлює його уявлення про себе як про сучасного царя Пєтра Вєлікого, що повертає собі історичну спадщину росії. Це також фізичне втілення московського наративу про те, що між росією та Україною існують непорушні братські зв'язки – ідея, яку путін використав для легітимізації свого вторгнення.

Будівництво мосту, однак, було мотивоване не лише символікою. За оцінками, росія витратила 20 мільярдів доларів на анексію та інтеграцію Криму до своєї території. Міст також поклав край економічній та логістичній залежності півострова від України. До побудови мосту Київ контролював наземні автомобільні та залізничні шляхи, якими більшість товарів, послуг, комунальних послуг та людей потрапляли до Криму та виїжджали з нього. Тож відкриття мосту усунуло головну вразливість.

Але, перш за все, міст був побудований у військових цілях. Напередодні вторгнення в лютому 2022 року міст був єдиною транспортною артерією, якою росія могла ефективно постачати свої кримські логістичні центри та військові бази зброєю, боєприпасами, обладнанням, особовим складом та медикаментами. Сьогодні російська окупація південних областей України – Херсонської та Запорізької – значною мірою підтримується військовими силами та вантажами, що перевозяться через міст. Втрата або фактичне руйнування цього маршруту постачання ускладнить підтримку російських військових операцій в Україні, особливо з огляду на величезну кількість артилерійських боєприпасів, необхідних для стримування українських сил. Якби Києву вдалося вивести з ладу Кримський міст, це різко підвищило б ймовірність повного краху російської оборони на півдні України.

Легше сказати, ніж зробити. Недоліки застосування вантажівки з вибухівкою та морських дронів

Тому не дивно, що українські військові неодноразово атакували міст. Але ці атаки були безуспішними через конструкцію. Міст складається з двох смуг, одна з яких має подвійну залізничну колію, а друга – чотири смуги для легкових і вантажних автомобілів, обидві побудовані у вигляді трьох сегментів довжиною близько 6,5 км кожен. Східний і західний сегменти мосту проходять над відкритою водою, тоді як центральний сегмент побудований на низькому острові посеред протоки. Міст має десь 7000 паль, вертикальних сталевих і бетонних колон, які проникають глибоко під морське дно. Ці палі підтримують майже 600 масивних бетонних опор, що піднімаються з води і несуть на собі вагу мостового полотна та опорних балок.

Насправді міст не є ані інноваційним, ані технічно складним за своєю конструкцією. Але розмір і міцність роблять його унікально важким для виведення з ладу. Східний і центральний сегменти складаються з конструкції типу дамби, яка є низькою і проходить близько до води і суші. Така низька конструкція робить ці сегменти вразливими до атак з боку моря. Окремі прольоти дамби (ділянки між опорами) мають довжину трохи менше 60 метрів. Це найлегші елементи мосту, які найлегше пошкодити, але й найлегше відремонтувати.

Західний сегмент мосту має одну довгопролітну арочну секцію, що забезпечує прохід для суден. Опори цього сегменту захищені від льоду та зіткнення суден на ватерлінії за допомогою відбійників та заповнених кесонів: сталевих, бетонних та ґрунтових конструкцій, які запобігають прямому контакту з опорами, забезпечуючи критично важливе протистояння між мостом та морськими об'єктами на ватерлінії. Ці відбійники і кесони також захищають масивні пірси від нападу з моря, створюючи навігаційні проблеми для морських дронів, які намагаються досягти їх.

Хоча Україна вже двічі пошкоджувала міст, її атаки на сьогодні показують, наскільки складно буде вивести міст з ладу назавжди. Перша атака, 8 жовтня 2022 року, була здійснена за допомогою замінованої вантажівки. Вона вибухнула на західній ділянці мосту, біля середини прольоту, внаслідок чого настил і опорні балки не витримали і впали у воду разом з двома сусідніми прольотами. Вибух запалив кілька залізничних цистерн з паливом, що стояли поруч. Це призвело до масштабної пожежі, яка завдала значних структурних пошкоджень залізничному мосту. Обмежений односторонній рух автотранспорту було відновлено за кілька днів після нападу, але автомобільне і залізничне сполучення працювало зі зниженою пропускною здатністю протягом семи місяців. Хоча атака підірвала здатність росії постачати свої війська на півдні України, вона не призвела до фатального ослаблення опор мосту, натомість пошкодила настил і опорні балки, які, хоч і серйозно, але можна було відремонтувати.

Україна знову атакувала 17 липня 2023 року, використавши начинений вибухівкою морський дрон, який влучив у нижню частину східної дамби. Ця ділянка мосту знаходиться близько до поверхні води, що робить її спокусливою мішенню. Але фізика неконцентрованого повітряного вибуху, який розсіює свою енергію в усіх напрямках, означає, що лише невеликий відсоток сили вибуху був сфокусований безпосередньо на нижній частині мосту. Хоча й було завдано серйозної шкоди ділянці настилу і опорним балкам, обмежений залізничний і автомобільний рух відновився за кілька днів, продемонструвавши обмежену ефективність вибухів на відкритому повітрі при атаці на важкі структурні елементи.

Обидві атаки ілюструють критичні обмеження здатності України зруйнувати міст або вивести його з ладу назавжди. Проїжджа частина мосту відносно тонка: можливо, 30 см залізобетону, вкритого кількома сантиметрами асфальту. Через те, прольотів багато, їх легко підірвати і пошкодити – що Україна і зробила. Аналогічно, балки, що підтримують настил, порівняно легкі і можуть бути відокремлені від опор під час вибуху. Проблема в тому, що пошкодження настилу і балок досить легко відремонтувати, навіть якщо вони значні.

Як же це зробити. Потрібні залпи високоточних ракет

Щоб назавжди вивести проліт з ладу, потрібно або завдати значної шкоди кільком опорам уздовж дамби мосту, або зруйнувати одну з головних опор, що підтримує довгопролітну арку в її західній частині. Однак, палі та опори були добре спроєктовані для того, щоб витримати інтенсивний автомобільний та залізничний рух мостом. Елементи, які необхідно зруйнувати, аби вивести міст з ладу, також є найважчими для пошкодження. Для катастрофічного руйнування мосту знадобиться потужна, сконцентрована вибухова сила.

Руйнування опори, швидше за все, виходить за межі можливостей неконцентрованого вибуху морського безпілотника. Також навряд чи буде успішною й одиночна обмежена ракетна атака з повітря. Опори і слабкі балки, які з'єднують їх із мостовим настилом, є невеликими цілями, які важко вразити, навіть використовуючи високоточні ракети великої дальності. Американські ракети ATACMS є одними з найсучасніших в українському арсеналі, але навіть вони, в середньому, влучають у ціль на відстані 30 футів (9,144 метрів) від неї лише у 50 відсотках випадків. Це робить їх високоточною зброєю за стандартами поля бою, особливо у порівнянні зі старими, менш точними ракетними системами, які не мають GPS-наведення. Але вони не можуть гарантувати прицільну точність, необхідну для ураження відносно невеликих цілей, таких як бетонна балка, що з'єднує верхню частину опори мосту зі сталевими прогонами, які підтримують настил, по якому їздять автомобілі і поїзди. Крім того, варіант ATACMS, нещодавно поставлений Вашингтоном Києву, несе до 950 зарядів і ефективний проти аеродромів, військових формувань, засобів ППО, місць запуску ракет та інших військових об'єктів, де невеликі вибухи розосереджених касетних боєприпасів можуть завдати серйозної шкоди. Ці ракети, однак, не можуть завдати концентрованої катастрофічної шкоди захищеній інфраструктурі. Навіть якби Україна отримала ракети ATACMS з унітарними боєголовками вагою 227 кг, все одно знадобилося б кілька точних ударів, щоб остаточно пошкодити міст.

Європейські ракети також мають проблеми. Попередні атаки на менші мости в Криму показують, що британська ракета Storm Shadow може зробити велику дірку в дорожньому полотні мосту, але для того, щоб завдати непоправної шкоди, потрібен великий залп із декількох ракет, які неодноразово влучать у слабкі місця на опорах. Західні та українські офіційні особи не повідомляють публічно, скільки крилатих ракет було передано Україні цьогоріч. Однак звіти свідчать, що Вашингтон поставив Києву лише близько 20 ракет ATACMS у першому транші в жовтні 2023 року, деякі з яких вже були використані в атаках на російські військові об'єкти. Отже, Україна, ймовірно, не має достатньо ракет, щоб здійснити масовану, концентровану атаку, яка була б необхідна для знищення опори.

Німецька крилата ракета Taurus, розроблена з двоступеневою боєголовкою, що руйнує бункер, може мати найбільші шанси серйозно пошкодити одну або кілька опор мосту. Вибух першого ступеню може послабити зовнішні шари опори, фундаменту або стику, що дозволить боєголовці другого ступеню проникнути глибше і досягти максимальної руйнівної сили. Але на велике розчарування Києва, Берлін відмовився відправити Taurus через побоювання російської контрескалації. Ці побоювання перебільшені: всупереч очікуванням на початку війни, путін раз по раз утримувався від ескалації, яка б виходила за рамки звичайних атак на українські об'єкти. Він також не вдавався до контратак проти жодної з країн НАТО, які підтримують Україну. Український уряд і народ добре знають, що путін прагнутиме помститися, якщо його міст буде зруйновано, але саме вони заплатять ціну його помсти. Якщо це ціна, яку вони готові заплатити, щоб звільнити Крим від російської окупації, їм слід надати засоби для цього.

Найнадійнішим способом повністю зруйнувати міст був би інженерний підрив з використанням вибухових зарядів, розміщених безпосередньо на мосту в критичних точках, як це робиться при контрольованому цивільному знесенні. Але для цього потрібен безперешкодний доступ до мосту, якого українські сили не мають. Однак немає жодних сумнівів, що знищення мосту буде однією з перших речей, які зроблять українські сапери після звільнення Кримського півострова, щоб унеможливити його подальше використання для підтримки російської агресії.

США мають надати ATACMS з унітарними боєголовками. Та переконати Німеччину надати Taurus

До того часу Україна має продовжувати атакувати міст усіма доступними засобами – навіть якщо це лише тимчасово виведе його з ладу, щоб порушити автомобільний і залізничний рух. Ракети ATACMS з унітарними боєголовками могли б дозволити Україні регулярно вражати найбільш вразливі прольоти мосту, змушуючи охорону і ремонтні бригади бути присутніми і пильними, а також збільшуючи логістичний тягар для росії. Хоча вони не перервуть назавжди цю критично важливу лінію постачання, такі атаки послаблять стратегічну перевагу, яку російська військова машина отримує від окупації півострова. Чим більше ракет Україна отримає для руйнування російської лінії постачання через Керченську протоку, тим швидше вона зможе послабити російську оборону і створити умови для майбутніх наступальних здобутків.

Очевидно, що росія стурбована цим ризиком. Нещодавні повідомлення у The Washington Post свідчать про те, що москва веде таємні переговори з Китаєм щодо можливості прокладання тунелю під Керченською протокою. Такий проєкт був би дорогим, технічно складним і небезпечним через сейсмічну активність у регіоні. Він також займе роки, якщо москва і Пекін спробують здійснити таку безрозсудну спробу. Але тим часом Сполучені Штати можуть і повинні зробити більше, щоб надати Україні зброю, необхідну для серйозного підриву російських військових операцій в Криму.

Не менш важливо, щоб Вашингтон активізував свої дипломатичні зусилля, аби переконати німецький уряд надати Україні ракети Taurus. Хоча прохання адміністрації Байдена про надання більшої допомоги Україні може бути заблоковане бюджетним тупиком у Конгресі США, немає жодних причин, чому президент і його адміністрація не повинні задіяти всі важелі впливу, щоб переконати Німеччину та інших союзників по НАТО посилити свою підтримку Києва в цей критичний момент.

Багато західних лідерів заявляють, що підтримуватимуть військові зусилля України стільки, скільки буде потрібно. Це хибна концепція перемоги. Натомість вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні якнайшвидше перемогти росію. Виведення з ладу Кримського мосту, хоч і є складним завданням, але цілком досяжним, якщо Київ отримає відповідні інструменти для виконання цієї роботи.

Джерело: Foreign Affairs