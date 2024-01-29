Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом

Відома американська публіцистка Енн Епплбом та дружина нового міністра закордонних прав Польщі у The Atlantic намагається пояснити американцям до якої катастрофи можуть привести погані рішення радикальної проросійської фракції Трампа в Конгресі щодо блокування допомоги США Україні. Вона акцентує увагу притомних республіканців, що вони ще можуть виправити ситуацію.

Десятки мільйонів людей – поляків, німців, румунів, фінів, естонців, шведів, словаків, литовців, чехів, латвійців, норвежців – знаходяться в зоні досяжності звичайних російських ракет. Будь-хто в Європі також може потрапити під удар російської ядерної зброї, про що так часто люблять нагадувати російські пропагандисти, – пише Енн Епплбом у The Atlantic. Вона згадує, як нещодавно Дмитро Медведєв погрожував Польщі втратою державності, Швеції і Фінляндії ядерними й гіперзвуковими ракетами, а також заявив, що країни Балтії все одно належать росії.

Авторка намагається пояснити, що завдяки тому, що українці протистоять російській агресії, ніхто в Європі особливо не думає про можливість російської агресії проти їхньої країни. Ніхто про це не говорить. Життя продовжується у звичному режимі. Так, у Фінляндії та Румунії триває підготовка до президентських виборів, у Німеччині страйкують фермери, а у Литві проходить міжнародний фестиваль світла.

Втім, як зазначає Енн Епплбом, щойно українці почнуть програвати, все це кардинально зміниться. Протягом останніх кількох місяців західні оглядачі розкидалися словом "патова ситуація", так ніби російське вторгнення в Україну застигло в якомусь тупому, постійному застої. Насправді ж поле бою динамічне. Лінія фронту постійно змінюється, і ці зміни, як матеріальні, так і психологічні, починають грати на користь росії, – підкреслює вона.

При цьому Енн Епплбом наголошує, що українці такі ж хоробрі, як і рік тому, і такі ж інноваційні. Українські безпілотники нещодавно вразили, серед інших цілей, російську нафтобазу під Санкт-Петербургом, за сотні кілометрів від України. Не маючи власного флоту, українські сили відтіснили значну частину російського Чорноморського флоту від своїх берегів. Але на землі, в південній і східній частинах країни, українським бійцям доводиться нормувати боєприпаси. Як зазначає Енн Епплбом, в українців ніколи не було достатньо ракет і набоїв, а тепер вони ризикують взагалі не мати їх, щоб продовжити воювати проти агресора.

За словами колумністки, якби українська лінія фронту різко відступила, жахливе насильство само по собі викликало б шокову хвилю в решті Європи. російська окупація нових територій продовжила б означати те, що вона означала протягом останніх двох років: камери тортур, випадкові арешти і тисячі викрадених дітей. Але ще глибша, ширша шокова хвиля буде викликана зростаючим усвідомленням того, що США не просто є ненадійним союзником, а несерйозним союзником.

Енн Епплбом наголошує, що на відміну від Європейського Союзу, який колективно витрачає на Україну більше грошей, ніж американці, але поки що не може виробити стільки ж зброї, США все ще мають боєприпаси і зброю, які можна відправити. Зараз Вашингтон стоїть на порозі відмови в допомозі Україні, але не тому, що Білий дім змінив свою думку.

Припинення американської допомоги Україні не є політичним рішенням, – вважає Енн Епплобом. Вона вважає, що протягом двох років адміністрація Байдена успішно керувала міжнародною коаліцією, яка надавала Україні військову допомогу. Офіційні особи скликали регулярні зустрічі, консультувалися з союзниками, залучали військову підтримку з усього світу. Більшість у США продовжує підтримувати Україну. Більшість в обох палатах Конгресу також підтримують Україну. Кажуть, що Сенат вже майже готовий прийняти відповідне законодавство. Але зараз, – зауважує Енн Епплбом, – з причин, які стороннім спостерігачам неможливо зрозуміти, меншість республіканських членів Конгресу в пориві політичної злості готується все це перекреслити. Авторка з гіркотою зазначає, що вони можуть досягти успіху.

Енн Епплбом нагадує, що до такої ситуації привело багато різних поганих рішень. Першим з них стало рішення колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті минулого літа викреслити Україну з більшого бюджетного законопроекту. Дивна ідея пов'язати допомогу Україні з суперечливими змінами в імміграційному законодавстві та прикордонній політиці США була другою. Рішення республіканців в Айові та Нью-Гемпширі вивели Дональда Трампа на, здавалося б, невідворотний шлях до його республіканської президентської номінації. І тепер телефонні дзвінки Трампа до сенаторів-республіканців із закликами поховати допомогу Україні/угоду з кордону раптом стали мати значення. Його мотиви відверто егоїстичні: він хоче, щоб американо-мексиканський кордон залишався хаотичним, щоб він міг використовувати це питання у своїй передвиборчій кампанії. Він не хоче, щоб Байден отримав вигоду від будь-якого передбачуваного рішення або прогресу. І йому байдуже, якщо в результаті в України закінчаться боєприпаси, – вважає авторка.

Для зовнішнього світу, – наголошує Енн Епплбом, – жодна з логік, що стоять за цими рішеннями, не має сенсу. Все, що вони бачать, – це те, що американська політична система була захоплена і виведена з ладу радикальною проросійською фракцією на чолі з Трампом – опальним екс-президентом, який використовував насильство і обман, щоб утриматися на посаді.

Покинувши Україну в припадку політичної некомпетентності, – зауважує Енн Епплбом, – американці погодяться на смерть ще більшої кількості українців і подальше руйнування країни. Вона вважає, що таким чином американці переконають мільйони європейців, що їм не можна довіряти. США також надішле послання росії та Китаю, зміцнивши їхнє часто висловлюване переконання, що США є деградуючою, вмираючою державою. Менше року тому, коли Байден здійснив свій несподіваний візит до Києва, США демонстрували впевненість і єдність як лідер функціонального альянсу. Тепер, раптово, США цього не робить.

Авторка підкреслює, що обрані законодавці отримують не так вже й багато можливостей залишити реальний слід у світі. Але зараз, – вважає вона, – дії лише кількох республіканців у Конгресі можуть допомогти зупинити низку поганих рішень від переростання в ще гірші. Це їхній шанс знову зробити Америку серйозною. Чи вистачить їм сміливості ним скористатися? – риторично запитує Енн Епплбом.

Джерело: The Atlantic