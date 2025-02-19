Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер

У нинішньому тижневому огляді війни Ендрю Таннер звертає увагу на те, як просування росіян пробуксовує майже по всьому фронту. А в Курській області та на Покровському напрямку українським силам за рахунок контратак вдається навіть покращити своє тактичне положення.

Незалежно від того, чи є мотивацією відчуття, що остання зимова кампанія Москви зайшла в глухий кут (дуже ймовірно), бажання виглядати сильним перед переговорами (можливо), перебування Сирського на посаді головнокомандувача вже другий рік (можливо), призначення Драпатого на ключові фронти (ймовірно), щось інше (ймовірно) або комбінація чинників (безумовно), за останні кілька тижнів те, що спочатку виглядало як досить прості локальні контратаки, перетворилося на щось більш стійке. Найбільша активність української сторони спостерігається в районі Курської області та Покровська, але на Костянтинівському фронті та в деяких районах північного Донбасу також спостерігається зростання більш агресивних дій.

Здається, що ослаблення наступу орків на більшості фронтів дозволило частині українських військ відпочити. Наприклад, досвідчена 72-га механізована бригада, яку вибили з Вугледара у 2024 році після щонайменше півторарічного утримання міста, очевидно, перебуває в Херсоні щонайменше з грудня, і лише приданий їй батальйон безпілотників, як відомо, бере активну участь в операціях. Усі інші бригади або їхні частини, ймовірно, перебувають на стадії доукомплектування та отримання нового озброєння. Це станеться в результаті болісних жертв, принесених членами нових бригад 140 і 150 серій.

Наразі трохи зарано говорити про будь-які зміни в українській тактиці, але зсув у бік швидких та інтенсивних операцій, спрямованих на вузькі сектори, відчутний. Ймовірно, значна розвідка за допомогою безпілотників передує великим пересуванням і супроводжується ударною підтримкою, а також потужною радіоелектронною боротьбою. Мета будь-якого наступу – доставити достатню кількість піхоти в цільовий район на бронетехніці, щоб втриматися при контратаках. Атаки дронів позаду фронту допомагають ізолювати позиції орків, запобігаючи їхньому підкріпленню та перериваючи належну підтримку. Коли підрозділи підтримки починають діяти, дрони та артилерія полюють на них.

Два або три одночасні короткі атаки ротних підрозділів можуть проникати на чотири або п'ять кілометрів углиб ворожих позицій, а потім закріплюватися. Не схоже, що орки звикли до того, що їхні штурмові загони приймають на себе удар, коли вони накопичуються перед наступним проривом. Дезорганізованість і відсутність ефективної підготовки більшості штурмовиків дозволяє українським силам закріпитися на позиціях і відвести бронетехніку до того, як ворожі безпілотники знову заполонять небо. Звідси – ще одна стандартна оборонна битва в тактичному сенсі, локальні операції поблизу, що використовують заклопотаність ворога.

Північний театр воєнних дій. У Курській області українські атаки на південний схід від Суджі просуваються не так швидко, як спочатку, але цього слід було очікувати. Орки все ще помітно засмучені натиском України і не в змозі ефективно протистояти йому. Що вони роблять, так це намагаються вдарити по іншому флангу української оборони на Курській дузі, на захід від Свердликова.

Курська область, 7-й тиждень 2025 року

Це ще більше підтверджує теорію про те, що контрнаступ України на східному фланзі Курської дуги має на меті запобігти скоординованій атаці. Удар на схід може також забезпечити додаткове полегшення для українських вантажів, які потрапляють до Суджі по трасі Р200, що йде з Сум.

За повідомленнями, північнокорейці знову на передовій в Курській області, цього разу діючи меншими формуваннями. Боже, північнокорейські генерали, які вдають, що на дворі все ще 1953 рік, не спрацювали так добре? Хто б міг подумати?

Бої в Курській області, схоже, знову активізуються в найближчому майбутньому, особливо після того, як Зеленський кинув розумну рукавичку, запропонувавши обміняти вільний Курськ на українську територію в переговорах. Це прозвучало як поступка, але насправді було кинджалом у груди путіна, тому що серце, яке б'ється в путінському нападі на Україну, те, що легітимізує жахливу ціну в термінах, які мають значення для його збоченої системи, – це те, що України насправді не існує. Ви не можете обмінятися територією з неіснуючим суб'єктом.

Звідси бажання путіна вести переговори безпосередньо з Трампом і без Зеленського. Як Гітлер вів переговори про Мюнхенський пакт 1938 року з повним наміром порушити його за першої ж нагоди – так само, як він зробив це з пактом Молотова-Ріббентропа, який розділив Європу між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною в 1939 році, так і путін сподівається блефувати, щоб змусити Трампа погодитися на безглузду угоду, яка наражає Трампа на майбутнє приниження. путін вже воює з НАТО: вибір зараз – капітуляція або перемога. Це трагедія нашого часу, але від того не менш правдива. І якщо ви не зупините Москву, ви точно не зупините Пекін.

Тим часом, на харківському фронті Москві продовжує бракувати сил для того, щоб зробити щось більше, ніж промацувати українські лінії. Це добре, тому що плацдарм "Дворічна" на північ від Куп'янська останнім часом був єдиною світлою плямою в зимовій хиткій кампанії орків.

Східний театр воєнних дій. Ситуація на Куп'янському фронті далека від критичної, але має тенденцію до погіршення з кожним днем. Московські війська продовжують форсувати Оскіл і захоплювати Дворічну, розширюючи свій плацдарм вздовж берега річки на північ. Якщо так триватиме й надалі, то до кінця весни Україні, можливо, доведеться серйозно укріпити цю ділянку. Це могло б бути дуже добре, якби Україна знайшла можливість прорватися через кордон у стилі Курської битви і захопити логістичний вузол у Валуйках.

Куп'янський фронт, тиждень 7, 2025. Нарис ймовірного плану рашистів.

Поки що, за повідомленнями, через Оскіл переправляється лише піхота, периметр плацдарму розширюється, оскільки все більше солдатів переправляється човнами. Туман, який зазвичай буває в річковій долині взимку, ймовірно, заважає безпілотникам зафіксувати місцевість, як це відбувається далі на південь.

Москва дійсно адаптувала свою боротьбу, щоб краще відповідати реальності 2023 року, але ця зміна досягла жорстких меж. Україна теж адаптувалася, і поки що Москва не має ефективної відповіді на українські безпілотники. Не дивно, що путін відчайдушно намагається вмовити Трампа змусити Україну до миру.

Якби Москва дійсно була якоюсь наддержавою, їй би не довелося скорочувати масштаби великих операцій в Україні і жертвувати тиском на одному фронті чи навіть театрі для підтримки іншого. Україна стикається з подібним тиском, але баланс впливу вже давно не на користь Москви.

На південь від Куп'янська, район Борова-Лиман, який я зазвичай називаю Північчю Донбасу, залишається зоною, де орки продовжують шукати сумнівні вигоди за високу ціну. Орки намагаються підкрастися ближче до Борової, на східному березі Осколу, вже кілька місяців поспіль. Досі українські бригади в цьому районі, зокрема Третя штурмова, були дуже активними в локальних контратаках. Вони, ймовірно, не дали оркам підійти ближче до Осколу.

Північ Донбасу, 7-й тиждень 2025 року. Зверніть увагу, ці стрілки показують, що ворог хоче зробити, а не те, що він робить. Не без серйозного підкріплення.

Плацдарм через річку Жеребець, яка проходить приблизно паралельно більшій річці Оскіл, що протікає за тридцять кілометрів на схід, кілька тижнів тому витіснив Україну з села Терни. Він продовжує повільно розширюватися, але ще більш млявими темпами, ніж переправа через Оскіл у Куп'янську.

Борівський і Лиманський фронти, як і Сіверський фронт на півдні, насправді є можливими місцями для несподіваного українського контрнаступу в певний момент. Українські війська вздовж дуги, що з'єднує ці фронти, як правило, агресивно обороняються, досить часто проводячи локальні контратаки, щоб зірвати плани противника. Методи, розроблені тут, схоже, були експортовані в інші сектори.

За даними Центру оборонних досліджень, як цей район, так і Костянтинівка, ймовірно, стануть об'єктом підвищеної уваги орків у найближчому майбутньому. Оскільки оточення Покровська, не кажучи вже про фактичне взяття міста, зараз малоймовірне, Москва може сподіватися створити враження, що орки вступають у вільні міста Донбасу напередодні майбутніх переговорів. Хоча вжиття заходів лише для посилення своєї позиції на переговорах майже завжди є рецептом катастрофи у військових питаннях, це не означає, що путін не вимагатиме цього, якщо вважатиме, що команда Трампа використає це для просування наративу про те, що Україна неминуче програє.

На Костянтинівському фронті, в той час як сектор Часів Яр останнім часом був досить заморожений, українські сили все ще тримають оборону в кварталі багатоповерхівок і в ряді населених пунктів на околицях, внизу в Торецьку місцеві контратаки посилилися. Хоча Москва утримує більшість руїн, українські позиції на північній околиці все ще достатньо сильні, щоб утримувати передмістя і кілька шахтних териконів, які здіймаються приблизно на вісімдесят метрів над навколишньою місцевістю.

Костянтинівський фронт, українські контратаки в Торецьку, ймовірний план орків на весну-літо.

Досить часто в наші дні українські локальні контратаки передують майбутньому просуванню орків. Цілком ймовірно, що вони є слабшими, ніж можна було б припустити, завдяки тому, що Україна наносить короткі удари під час фази, коли ворог нарощує чисельність своїх військ. Як показав випадок на Курській дузі, нездатність орків належним чином синхронізувати операції призводить до серйозних втрат. Ось чому військові так багато говорили про "мультиплікатори сили" –офіцерською мовою про додаткові ефекти, коли результат є не суто функцією доданків, а новим рівнем потенціалу, що генерується їхньою комбінацією.

Покровський фронт є чудовим прикладом того, як наступальні дії орків зазнають поразки: ще три місяці тому багато експертів писали про можливе падіння Покровська. Але, відійшовши ближче до своєї бази постачання в цьому регіоні, українські захисники поставили орків у тактично невигідне становище вздовж лінії фронту. Ворогу доводиться возити припаси за десятки кілометрів дорогами, що кишать безпілотниками, з Донецька, тоді як Україна може сконцентрувати ударну групу в Покровську і швидко перекидати її для проведення контратак. Це допомогло утримати оборону там, де вона повинна, щоб запобігти кризі – принаймні поки що.

Протягом останніх кількох тижнів я та інші аналітики припускали, що плацдарм орків над річкою Солоною між Котлиним та Удачним може стати вразливим, і зараз це підтверджується. Як повідомляється, кілька гострих українських контратак майже витіснили орків з Котлина, а ще одна значна атака, яка ще тиждень тому виглядала суто тактичною, звільнила Піщане, загрожуючи флангу фронту орків. Якщо 59-й штурмовій вдасться відвоювати Нововасилівку, орки будуть змушені до поспішного відступу на п'ять-шість кілометрів. Підтримуюча атака далі на схід на Даченське також досягла успіху – вона може призвести до того, що Україна звільнить низку прилеглих сіл вздовж річки Солона, які слугували зручним плацдармом перед основними лініями оборони під Покровськом. Обриси можливого українського контрнаступу на Покровському фронті. Суцільними стрілками показані відомі на даний момент удари.

Враховуючи, що ще в січні ця вісь нападу орків ризикувала досягти ключової логістичної магістралі, що входила в Покровськ з північного заходу, вибір України є прикметним. Це свідчить про замисел: орків заманили в пастку. З огляду на те, що 155-та механізована бригада отримала стільки негативу в пресі, я змушений задатися питанням, чи не було її розміщення в цьому районі навмисним, оскільки російські офіцери, схоже, віддають перевагу атакам на формування, які вони сприймають як слабкі.

Я не можу прогнозувати великого українського контрнаступу з Покровська найближчим часом, але значне погіршення лінії фронту орків тут може призвести до серйозного перелому вже навесні. Якщо Москва змістить фокус на північ, це стає ще більш імовірним.

На іншому фланзі Покровська, між Покровськом і Костянтинівкою, орки повільно повзуть до траси Т-0504, але темпи свідчать про дуже великі втрати. Якщо Москва справді має на меті перенести фокус наступу на Донбасі цієї весни на Костянтинівку, то першою ознакою цього, ймовірно, буде прибуття підкріплень для розширення плацдарму через Бичок тут.

Як я стверджував на початку 2024 року, для успішної облоги Костянтинівки оркам потрібно обійти ї південний фланг і підійти з південного сходу, вздовж траси Т-0504. Це змусило б українські війська евакуюватися з хребтів між трасою і Торецьком, що значно полегшило б його захоплення. Зараз Москва, схоже, відмовляється від більш розумного плану, вважаючи зусилля на Покровському та Південнодонбаському фронтах серйозною і незворотною помилкою, незважаючи на захоплення орками Вугледара, Курахового та Великої Новосілки.

Південний край Донбасу залишається важким для українських військ. Московський наступ прорвав оборону на ділянці Андріївка-Улакли-Костянтинопіль, як я і очікував протягом кількох тижнів. Оскільки орки розширили свою присутність в Андріївці та прорвалися на південні околиці Улаклів цього тижня, я маю очікувати, що Драпатий, який взяв на себе командування цією ділянкою, активно відтягує лінію фронту назад у напрямку Багатира та Олексіївки.

План орків та ймовірна лінія української оборони у квітні.

До речі, наступ орків на Костянтинопіль нарешті потрапив у зону, яку я раніше наніс на карту як приклад того, як ротна оборона може покрити двокілометровий сектор фронту в околицях. Ось це зображення для довідки:

Схема оборони на рівні роти (дуже базова) з січня. Щось на кшталт цього каструвало поштовх орків через п'ять тижнів. Слава Україні!

Коли почалася атака орків, вона йшла приблизно по передбачуваній осі, яку я очікував. Скупчення синіх точок показує, де українські війська влаштували засідку і знищили штурмову групу рашистів. Зверніть увагу, як орки йшли за деревами і уникали прориву через відкриті поля – вогонь з того місця, де, як я припускаю, українські війська мали ряд бойових позицій, міг би знищити їх. Звісно, тепер їм доводиться підтримувати ті війська, що дісталися до околиць Костянтинополя. Хоча під час боїв Україна втратила "Леопард", ворог поки що не закріпив контроль над цим районом.

Околиці Костянтинополя, 7-й тиждень 2025 року. Ворожа атака вдарила сильно, хоч і не без втрат. Героям Слава!

На даному етапі сумнівно, чи варто їм утримувати цю територію, але ця можливість залишається відкритою. На цій карті також показана територія на схід від місця нападу росіян, де українські війська, схоже, провели локальний контрнаступ кілька тижнів тому. Хоча я припускаю, що ворог незабаром зміцнить контроль на південь від річки Сухі Яли, наразі їхні штурмові війська опинилися в пастці.

Далі на південь, як і очікувалося, російсько-терористичні війська у Великій Новосілці намагаються просунути лінію фронту далі на північ, щоправда, по обидва боки міста, а не лише на східному березі Мокрої Яли. Частково це оборонні дії, але також, ймовірно, частина спроби відрізати Багатир до того, як Україна зможе сформувати суцільну лінію. Далі на північ орки намагаються просунутися на південний схід від Срібного, щоб створити північну щелепу.

Після витіснення України з Багатира та Олексіївки, якщо це взагалі станеться, сили рашистів тут мають бути виснажені. Хоча наступ у напрямку Гуляйполя та Південного театру воєнних дій є можливим, наразі, схоже, що з настанням весни оркська м'ясорубка на Донбасі зміститься на північ, до Костянтинівки. В умовах надзвичайних втрат бронетехніки, а колісний транспорт обмежений дорогами, коли багнюка погіршується, російській армії будуть потрібні коротші шляхи постачання, щоб підтримувати свою кампанію, яка все більше звужується.

Південний театр воєнних дій. Порівняно з північчю та сходом, південь України залишається більш спокійним. Карта Geoconfirmed.org з геолокацією подій за минулий тиждень ілюструє, де зосереджені бойові дії. Вона також показує, наскільки глибоко вглиб росії регулярно потрапляють українські атаки.

Зараз у Херсоні та Запоріжжі воюють здебільшого безпілотники та літаки, оскільки жодна зі сторін не має достатньої кількості ресурсів для активних дій на землі. Крім того, деградація російської логістики в Україні значно просунулася вперед. Говорячи у стратегічному сенсі, чим більше Москву заколисуватиме хибне відчуття безпеки на цьому фронті, тим більш руйнівним буде несподіваний крок тут. Я змушений задатися питанням, чи не є вся ця активність в Курській області, принаймні частково, спрямованою на те, щоб відволікти увагу в довгостроковій перспективі від набагато більш небезпечної української кампанії.

Повітряно-морська війна. Демонтаж критично важливих об'єктів російської інфраструктури триває швидкими темпами, причому цього тижня під ударом знову опинилися нафтопереробні заводи. За повідомленнями, щонайменше один великий об'єкт наполовину зруйнований, що свідчить про те, чого можуть досягти повторні атаки невеликих безпілотників, навіть якщо більшість з них буде збито.

Москва здійснює спорадичні ракетні удари, але поки що утримується від масованих нальотів, які вона намагалася здійснити в минулому. З наближенням зими, до того ж не надто холодної в Україні, атакувати об'єкти теплопостачання та енергетичної інфраструктури не так вже й привабливо. Один залп балістичних ракет був спрямований на Київ разом з безпілотниками, і люди часто отримують поранення або гинуть від уламків або випадкової ворожої зброї під час цих атак, але ризик вже не такий, як два роки тому. Людям в імперії путіна дуже пощастило, що Україна цілеспрямовано не атакує цивільне населення, як це робили союзники у Другій світовій війні.

На інших допоміжних театрах бойових дій ситуація залишається досить стабільною: зима несприятлива для операцій на воді, і обидві сторони фактично зайшли в глухий кут, коли справа доходить до використання екіпажів літаків поблизу лінії фронту. До відома, ті, хто стверджує, що важливим внеском США в європейську безпеку є здатність знищувати засоби ППО противника, повторюють дешеву пропаганду. Сьогодні дуже, дуже, дуже важко знищити децентралізовану мережу ППО, достатню для польотів пілотованих літаків над територією противника. Ні, літаки-невидимки – це не магія, невидимість – річ відносна, і розподілені датчики, налаштовані на потрібні довжини хвиль, можуть впоратися з цим завданням.

Повітряна війна в Україні продемонструвала, що більшість припущень НАТО про те, як контролювати небо, глибоко помилкові. Дешеві дрони майже завжди краще використовувати там, де є реальний ризик втрати екіпажу. Екіпіровані літаки відіграють важливу роль у підтримці, але уникають прямого контакту з ворогом.

Так само велика кількість простих безпілотників середнього рівня так само важлива, як і фантастичні ракети вартістю в кілька мільйонів доларів. Це стосується як ураження цілей, так і їх захисту. Практичним політичним наслідком цього є серйозне зниження вартості тих засобів, на які члени Альянсу вже давно покладаються від американських збройних сил.

Окрім повідомлень ЗМІ про те, що Україна зараз має щонайменше два десятки "Вайперів" і від трьох до шести "Міражів-2000", найбільшою новиною на авіаційному фронті, ймовірно, є повідомлення Wall Street Journal про втрату "Вайпера" разом з пілотом минулого року. Це важливий доказ, який зміщує стандартне припущення про причину втрати від початкового офіційного пояснення до теорії "дружнього вогню" Patriot, яка зараз є найбільш вірогідною.

Якщо не брати до уваги несправності або помилки в процедурі, Link 16 дуже добре запобігає інцидентам, пов'язаним з вогнем у відповідь. Проблема в тому, що адміністрація Байдена подбала про те, щоб вона не була активована на системах Patriot або Viper, відправлених в Україну! І, вочевидь, нікому про це не сказала. Тож пілот "Вайпера", який загинув, переслідуючи ракети орків, міг би летіти в бій, не знаючи, що критична межа безпеки була вимкнена. Ракета, що не має потрібних даних, може легко проскочити блокування цілі і замість крилатої ракети чи безпілотника поцілити у F-16. Щось подібне сталося з літаком ВМС США в Червоному морі кілька тижнів тому.

Судячи з усього, Україна отримала версію ракети AMRAAM класу "повітря-повітря" зі збільшеною дальністю польоту, щонайменше 120 км, тож за певних умов цілком можливо влаштувати засідку на бомбардувальники, що несуть планерні бомби. Але без Link 16 це набагато складніше.

Залишається сподіватися, що питання з Link 16 вирішено. Якщо ні, то Україні буде дуже важко використовувати шведські літаки AWACS, які, сподіваємось, прибудуть цього року.

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