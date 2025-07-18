Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер

Наукова співробітниця Фінського інституту міжнародних відносин Мінна Аландер переконує, що Європа активно будує нову архітектуру безпеки без участі США. Про це свідчать дві ключові ініціативи: революційна угода між Францією та Великою Британією про координацію ядерного стримування та створення багатонаціонального оперативного штабу коаліції 32 країн на підтримку України. На думку Аландер, ці кроки свідчать про фундаментальний зсув у європейській стратегічній автономії, коли континент перестає покладатися на американське лідерство і створює власні механізми оборони та безпеки.

В Європі відбулося чимало важливих подій. Дві події свідчать про те, що Європа рухається далі і почала будувати альтернативні варіанти архітектури безпеки без США.

По-перше, Financial Times повідомила, що Франція і Велика Британія домовилися про початок координації дій у разі ядерної загрози. Цей крок є тектонічним зрушенням у французькій ядерній політиці, яка була суто суверенною і національною до такої міри, що до цього часу Франція відмовлялася від будь-яких багатосторонніх механізмів координації ядерного стримування. (Те, що FT описує французькі ядерні сили стримування як "повністю доморощені", дуже схоже на нинішній дух часу). Франція, наприклад, не бере участі в угодах НАТО про спільне використання ядерної зброї і є єдиним членом НАТО, який відмовився від участі в Групі ядерного планування. Тепер Франція погодилася створити групу ядерного нагляду під співголовуванням Єлисейських полів і уряду Великої Британії, яка відповідатиме за "координацію зростаючої співпраці у сфері політики, можливостей і операцій". Це революційна подія такого масштабу, що пекло може само застигнути.

Запланована координація ґрунтується на оцінці, що "не існує жодної надзвичайної загрози для Європи, яка б не викликала реакції з боку обох країн... Тож будь-який супротивник, що загрожує життєво важливим інтересам Великої Британії або Франції, може бути зупинений силою ядерних сил обох країн", як стверджує уряд Великої Британії. Угода з Францією означає, що "вперше відповідні сили стримування обох країн є незалежними, але можуть бути скоординованими". І не передбачається, що франко-британська група ядерного нагляду залишиться лише дискусійним клубом: потенційна співпраця може включати переобладнання атомних підводних човнів для забезпечення того, щоб максимальна кількість "ядерних засобів" перебувала в морі в будь-який момент часу. За даними британських джерел, на які посилається FT, Франція і Велика Британія також працюють разом над низкою проектів: ракети великої дальності та ракети повітря-повітря наступного покоління, високотехнологічна мікрохвильова зброя і глушилки для збивання безпілотників і ракет, а також над використанням штучного інтелекту для поліпшення можливостей синхронізованого удару.

Франція і Велика Британія володіють лише близько 300 ядерними боєголовками кожна, що обмежує їхню здатність замінити американське розширене стримування, яке існувало в Європі завдяки угодам про спільне використання ядерних озброєнь. Тому мета полягає скоріше в тому, щоб максимально використати те, що мають дві європейські держави, і підняти поріг для супротивників (наприклад, росії), які потенційно можуть зважитися на нерозумні кроки. У цьому сенсі Європа перебуває в кращому становищі, ніж азійські союзники США, яких США досі вдавалося відмовити від розробки власної ядерної зброї. Але це може скоро змінитися, оскільки Південна Корея і Японія є потенційними набувачами ядерної зброї і тепер Трамп дав їм поштовх.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрічається з президентом Франції Еммануелем Макроном під час двосторонньої зустрічі на Єлисейських полях у квітні 2025 року. Фото Саймона Доусона / No 10 Downing Street.

По-друге, коаліція охочих на чолі з Великою Британією та Францією, що складається з 32 країн, які взяли на себе зобов'язання підтримати Україну, отримає тризірковий багатонаціональний оперативний штаб у Парижі. У справжньому європейському стилі, через 12 місяців штаб-квартира переїде до Лондона на ротаційній основі. Нова постійна штаб-квартира стане кроком до інституціоналізації коаліції та уможливить гнучкий військовий внесок країн-партнерів. Коаліція вже кілька місяців має оперативні плани щодо можливих сил з підтримання миру після припинення вогню, але політичні умови для цього були відсутні. Якщо (або "коли", як висловлюється уряд Великої Британії) сили запевнення будуть розгорнуті, в Києві також буде створено координаційну групу, яку очолить британський офіцер з двома зірками. Вважаю, що заспокоює те, що такі сили в принципі готові до відправки в разі потреби.

Уряд Великої Британії перераховує три основні завдання для цих сил.

Відновлення сухопутних військ: надання експертів з логістики, озброєння та підготовки для допомоги у відновленні та реконструкції сухопутних військ України.

надання експертів з логістики, озброєння та підготовки для допомоги у відновленні та реконструкції сухопутних військ України. Захистити небо України: коаліція забезпечуватиме безпечне небо разом з ВПС України, використовуючи літаки коаліції для патрулювання повітряного простору, заспокоюючи українське населення і створюючи умови для відновлення нормального міжнародного повітряного сполучення.

коаліція забезпечуватиме безпечне небо разом з ВПС України, використовуючи літаки коаліції для патрулювання повітряного простору, заспокоюючи українське населення і створюючи умови для відновлення нормального міжнародного повітряного сполучення. Підтримувати безпеку на морі: існуюча Чорноморська оперативна група у складі Туреччини, Румунії і Болгарії буде посилена додатковим спеціалізованим персоналом з метою прискорення очищення Чорного моря від мін і забезпечення безпечного та надійного морського доступу для всіх суден, що прямують до українських портів і з них.

Проте, що є більш примітним, ніж сили заспокоєння, так це інституціоналізація коаліції охочих. Вона була створена в обхід НАТО, а після того, як США відійшли від керівництва, вона також стала способом для європейців координувати дії один з одним і з індо-тихоокеанськими партнерами – без участі США. Вона вже має налагоджену систему зустрічей для найвищих політичних і військових лідерів: глав держав і начальників оборонних відомств.

Найвигіднішою особливістю є те, що Україна вже є членом (очевидно) коаліції, тоді як Угорщина – ні. США теж збиралися вийти, але, очевидно, передумали і тепер намагаються прокласти собі шлях назад: представники США вперше приєдналися до зустрічі коаліції, включаючи спеціального посланника президента, генерала Кіта Келлога, сенатора Ліндсі Грема та сенатора Річарда Блюменталя. Можливо, вони зрозуміли, що втрачають свою актуальність тепер, коли європейці фактично виконують те, що від них вимагають США, і з огляду на те, що адміністрація Трампа не поспішає надавати Україні нову додаткову допомогу.

Разом ці два нові елементи – франко-британська ядерна координація та інституціоналізація коаліції охочих – можуть стати витонченим способом обійти існуючі інституції, які виявилися дисфункціональними або недостатніми для задоволення потреб у підтримці України та посилення незалежних спроможностей Європи. Залежно від траєкторії розвитку США, НАТО може втратити свою центральну роль як головної європейської оборонної і безпекової структури, і тоді такі альтернативи стануть у нагоді.

Обидві можуть стати інституційними елементами нової архітектури європейської безпеки, цього разу побудованої без США. Від адміністрації Трампа залежить, чи визнає вона свої найкращі інтереси і чи почне більш конструктивно взаємодіяти з Європою. Але Європа, очевидно, рухається в будь-якому випадку.

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