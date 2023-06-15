Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас

Відомий журналіст і автор багатьох книг про росію Едвард Лукас як завжди проникливо застерігає українське суспільство від того, щоб на фоні виграної війни воно не програло Україну корупції в мирний час. Чому це важливо? Бо перші ж корупційні скандали призведуть до зменшення безпекової допомоги в майбутньому. А цього допускати не можна. Крім того, автор застерігає, що все інше, окрім членства в НАТО, не гарантуватиме Україні безпеку.

Важко здобута перемога України над росією ще може бути змарнована. Для досягнення миру прозорість необхідна завжди і всюди.

За кілька тижнів або місяців бойові дії в Україні, ймовірно, припиняться. Вже зараз зрозуміло, що росія програла. Питання лише в тому, наскільки. Оскільки жодна з воєнних цілей ремля не досягнута, або навіть не намічається (пам'ятаєте денацифікацію, примусовий нейтралітет чи Новоросію?), політична реакція всередині країни буде шаленою. Україна, можливо, не досягне всіх своїх цілей, але головний приз – незалежна, життєздатна країна, спроможна обирати власні механізми безпеки, – зараз виглядає майже безсумнівним.

Проте ця важко здобута перемога може бути змарнована. Насуваються дві великі небезпеки. Одна з них полягає в тому, що гарантії безпеки Заходу виявляться хиткими і тимчасовими, а не залізними і постійними. НАТО-скоро стає НАТО-ніколи. Не зовсім НАТО перетворюється на ніщо. Урочисті двосторонні зобов'язання (Тайвань плюс або Ізраїль плюс) можуть бути підірвані зміною влади після наступних президентських виборів у США або спробами Європи укласти угоди з постпутінським кремлем.

Інший ризик полягає в тому, що післявоєнна відбудова загрузне в корупції. Йдеться про колосальні суми – понад $411 млрд за даними Світового банку, і це ще до катастрофічного прориву Каховської дамби. Це буде найбільший у світі колективний економічний проект, здійснюваний поспіхом на тлі великих очікувань у країні, яка, на думку багатьох, до війни була ще більш корумпованою, ніж росія.

Україна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів. Її народ заплатив за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. І навіть найбільші прихильники Польщі не вважають це рекламою чудового державного управління. Естонія, ймовірно, найбільш ефективно керована країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період. Приватні інвестори потребуватимуть чимало переконувань (і вигідних умов, таких як субсидоване страхування), перш ніж вони вкладуть гроші. Тому основний внесок буде зроблено державними та багатосторонніми інституціями. Оскільки міжнародні донори та кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні суми коштів і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.

Заради справедливості слід зазначити, що війна підвищила рівень суспільної довіри в Україні. Політично впливові олігархи, які гальмували розвиток країни, опинилися на узбіччі. Патріотизм – чудова протиотрута від корупції. Але те, що відбувається в мирний час, – це вже інша справа. "Настала наша черга їсти", – такою була крилата фраза у Південній Африці після падіння системи апартеїду. Неважко зрозуміти, чому ветерани визвольної боротьби вважали, що саме вони повинні насолоджуватися плодами перемоги. Але всепроникний клієнтелізм і фаворитизм, що виникли в результаті, на додачу до кумівського капіталізму попереднього режиму, виявилися фатальними для шансів країни.

Корупція підживлює скептицизм. Якщо виявиться, що початкові кошти, виділені на реконструкцію, були витрачені даремно або розкрадені, доброзичливість зменшиться і на безпековому фронті.

Ці небезпеки створюють страхітливе тло для конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Лондоні наприкінці цього місяця. Або, принаймні, мали б. Тривожно чути від борців з корупцією в Україні та інших країнах, що вони відчувають себе виключеними з дискусій. Зростають побоювання, що саміт стане з'ясовуванням стосунків між великими західними компаніями та українськими можновладцями, які дбатимуть про власне післявоєнне процвітання, а не про загальне благо.

Часу обмаль, але рішення зрозумілі. Прозорість завжди і всюди. Будувати знизу вгору. Зосередьтеся на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі. Не дозволяйте політично впливовим компаніям обходити запобіжні заходи. І пам'ятайте: будь-яку корупцію значно погіршують ті, хто її підтримує на Заході.

Джерело: CEPA