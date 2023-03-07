Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської "культури" – Едвард Лукас

Продовжуємо публікувати переклади поширень західних наративів про неминучий розпад росії. Цього разу відомий журналіст, колишній редактор The Economist та автор багатьох книг на тематику росії Едвард Лукас пише як про неминучість цього процесу, так і про необхідність розпочати його з деколонізації російської "культури", до якого долучається особисто.

путін закипає через те, що його країна розвалюється. Давні плани іноземців щодо знищення росії, за словами кремлівського диктатора, викладені на папері. Вони призведуть до знищення російського народу і заміни його "московитами", "уральцями" та іншими дивацтвами. Потім "уламки" колишньої російської федерації будуть частинами інтегровані на Захід.

Я сумніваюся, що, як стверджує російський президент, ця (як на мене, досить приваблива) ідея є десь "на аркуші паперу", не кажучи вже про офіційний документ. Серед більшості тих, хто спостерігає за росією, поширена думка, що дезінтеграція є нереальною і потенційно катастрофічною: вільні ядерні боєприпаси, економічні негаразди, біженці та, цілком можливо, громадянська війна.

Але, тим не менш, ця тема залишається актуальною. Наприкінці січня я взяв участь у конференції в Брюсселі, організованій двома польськими депутатами Європарламенту та Форумом вільних націй Пост-росії, який об'єднує етнічні, мовні та регіональні групи, об'єднані неприязню до централізованого правління з москви. Захід мав назву "Імперська росія: Завоювання, колонізація та геноцид". Він привернув увагу таких відомих етнічних меншин, як чеченці, татари та інгуші, а також козаків і прихильників автономії з Псковської, Смоленської та Тверської областей рф.

І вороги, і прихильники перебільшують значення цих рухів, які здебільшого тільки зароджуються. Наразі розломи в росії проходять як по економічних, так і по географічних лініях. Навіть у межах номінальних територіальних одиниць розкол між містом і селом може мати більше значення, ніж, скажімо, відмінності між етнічними росіянами та іншими меншинами.

Важливіше те, що вони посилюють відчуття слабкості центру. Прикладом цього став нещодавній вибух путіна. Можливо, він пам'ятає рух за "уральський суверенітет" 1990-х, коли тверда рука губернатора Свердловської області Едуарда Росселя недовго загравала з ідеєю створення власної валюти, уральського франка. Але вражає те, що російський лідер хотів би нагадати, нехай навіть мовчки, про розбрат тих років.

Цей присмерк путінських часів відображає не лише політичні негаразди, що вирують в кремлі, з дивовижними спалахами інакомислення і грибовидним зростанням приватних армій. Це також пов'язано із крихкістю режиму в світі ідей. У міру того, як рахунок м'ясників в Україні зростає, історія війни містить лише застарілу пихатість. Машина брехні наполягає на тому, що чорне – це біле. Результатом є когнітивний дисонанс між тим, що росіяни відчувають у своєму повсякденному житті, і тим, що їм розповідає державна пропагандистська машина. Як ми знаємо з радянських часів, це може тривати довго. Але не безкінечно. У повітрі відчувається подих змін.

Децентралізація як концепція, що обрамляє політичні зміни в росії, має багато переваг. Централізоване правління призвело до катастрофічних економічних, культурних та екологічних результатів, а також до руйнівної війни. Перш ніж хтось почне думати про сепаратизм, природним наступним етапом для всіх, хто живе на території росії, було б подумати про справжній федералізм.

Але децентралізоване правління – це не політична випадковість. Це результат століть імперіалізму, підкріпленого "великоросійським" шовінізмом. Децентралізація, по суті, означає деколонізацію.

Саме тому цього тижня я вирушаю до Брюсселя на чергову конференцію під назвою "Виштовхуючи Пушкіна: імперіалізм і деколонізація російської культури". Разом із литовською культурною критикинею Крістіною Сабаляускайте я буду висвітлювати політичний багаж значної частини російської високої культури, включаючи отруйний полонофобський вірш Пушкіна "Наклепникам росії" та не менш неприємний (але неопублікований) вірш Йосипа Бродського "На незалежність України". Ми запитаємо, чи може і чи повинна російська культура піддаватися такій самій деколонізаційній критиці, яка зараз просувається в західних країнах. Реєстрація, на жаль, закрита, але якщо путін хоче квиток, я впевнений, що ми можемо його організувати.

Джерело: CEPA