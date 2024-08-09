Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер

Зараз стає очевидним, що українське "вторгнення в росію" (як його називають росіяни... Пуддінг називає це "терористичною операцією") – це набагато більше, ніж просто "черговий рейд". Хоча б тому, що, на відміну від перших двох таких рейдів, ЗСУ не виводяться з російської території.
Однак залишається незрозумілою мета цієї операції – чого намагається досягти політичне і військове керівництво в Києві – і..: я думаю, що це добре. Чим довше громадськість і Вашингтон (який тим часом офіційно вимагає пояснень від Києва) і москва – перебуватимуть у невіданні, тим краще.
Можна з упевненістю стверджувати, що оцінки на кшталт того, що вся ця операція зводиться до захоплення газовимірювальної станції на стику трьох газопроводів у районі Суджі (як це зробила газета Washington Post і широко повторює росія), є просто помилковими. У рф це пояснюють тим, що "США назвали українську ціль". Це теж неправда. Справа в тому, що така станція не є важливою для блокади будь-якого трубопроводу. Приблизно через кожні 80-100 км на будь-якому трубопроводі – і в Україні, і в росії, і скрізь – є ще одна насосна станція. Тобто, українці могли б перервати потік газу самостійно, глибоко всередині України, і то без жодних проблем.
Набагато важливішим видається захоплення Україною (підтверджене російськими джерелами) довгої ділянки залізниці від Курська до північної Харківщини. Це основна лінія постачання для концентрації сил всрф у цьому українському регіоні. І ця лінія зараз відрізана ЗСУ в районі Суджі.
Однак це спонукає декого на Заході пояснювати цю українську операцію "спробою зайти в тил російському угрупованню військ на півночі Харківщини". ІМХО, це теж фантазії, тому що це поле бою знаходиться приблизно в 100 км на південний схід від західної Харківщини. Занадто далеко.
Третя версія полягає в тому, що українці намагаються захопити більше російської території в обмін на якісь переговори, які відбудуться пізніше цього року, або що ця операція є відволікаючим маневром в рамках підготовки до якогось українського контрнаступу у вересні. Вибачте, "замало інформації для обчислень": хоча я можу підтвердити, що Вашингтон, Київ і москва "начебто ведуть перемовини" постійно (зазвичай через Туреччину) з лютого 2022 року, ці переговори все ще перебувають у такому стані, що я не бачу жодних домовленостей. Ба більше, я просто не знаю про жодні українські операції, які готуються на вересень чи будь-який інший час.
Повітряно-ракетна війна. Про що знов брешуть росіяни, а про що мовчать
Склад боєприпасів Липецької АБ був вражений українськими БПЛА.
росіяни стверджують, що влучили двома "Іскандерами" у штаб Харківського округу ЗСУ, що розташований за Малинівкою (на південний схід від Чугуєва), і вбили чотирьох українських генералів: Михайла Драпатого (заступника командувача і командувача Харківської зони), Андрія Гнатіва, Олександра Півненка (командувач Національної гвардії) і Володимира Горбатюка (ще одного заступника командувача). Українські контакти – зокрема люди, які зазвичай серйозно ставляться до повідомлень з тих же російських джерел – називають це "казками", але я б сказав: принаймні дуже ймовірно, що всрф намагалися вдарити по такій мішені. Це просто спосіб, яким всрф воюють. Питання лише в тому, чи були результати цього удару такими, як стверджують росіяни, чи ні.
Щодо Повітряно-космічних сил (ВКС) росії: так, губернатор Сумської області вчора повідомив про 56 авіаударів планерними бомбами УМПК. Однак Суми знаходяться в Україні. Війська ЗСУ на території Курської області взагалі не повідомляли про жодні авіаудари. Більше того, вони кажуть, що не бачили літаків чи гелікоптерів ВКС за весь день, а з другої половини дня 7 серпня – жодного.
На мою думку, пояснення... "просте": пам'ятайте, що планерні бомби УМПК можуть вражати лише нерухомі, немобільні цілі. Вони де-факто марні проти мобільних цілей, а ЗСУ, схоже, рухаються дуже швидко. Не дивно, що ВКС можуть завдавати ударів лише по дорогах і складах в тилу українського наступу або ризикують втратити ще більше літаків і/або гелікоптерів, намагаючись атакувати безпосередньо підрозділи ЗСУ, що наступають. Як вони вже намагалися 6 і 7 серпня – і тоді зазнали втрат (за повідомленнями: включаючи два літаки і щонайменше два Ка-52, а також один Мі-28). росіяни підтверджують, що українці привезли із собою "Буки" та інші системи ППО, і, поки що, вони не змогли їх знайти і знищити.
Що стосується БПЛА, то росіяни скаржаться, що українські безпілотники блукають у глибині до 25 км за їхніми лініями, в той час як їхні власні заблоковані високоефективними українськими засобами радіоелектронної боротьби.
Курський напрямок. ЗСУ не зафіксували жодного російського авіаудару за останні 36 годин
Сьогодні я зосереджуся на цьому секторі, тому що саме звідти надходить найбільше "новин".
московські "тупоголові командири" повідомляють про те, що "угруповання ВКС рф спільно з ФСБ продовжує знищувати збройні формування Збройних сил України в Суджанському та Коренєвському районах Курської області", а також про те, що "багатофункціональні надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34 ВКС рф завдають авіаударів по військовій техніці" і таке інше. Але: ЗСУ не зафіксували жодного російського авіаудару за останні 36 годин.
Дійсно, навіть нечисленні тверезі російські співрозмовники кажуть: ні, в цьому районі немає лінії оборони, немає мобільних резервів, готових до контратаки, дуже мало бронетехніки і важкого озброєння, і, принаймні для них, "очевидно", що у ЗСУ були чудові розвідувальні дані про дислокацію підрозділів всрф: "боєздатні підрозділи всрф знаходяться в Очеретиному, Торецьку, Часовому Яру, Красногорівці та Вовчанську", – сказав один із них. Разом з тим, з'явилися фотографії перших російських підкріплень у вигляді Т-72 і БМП, які рухаються трасою Р200 з Курська в напрямку Скородного (одна з них наведена нижче):
російські пропагандони тим часом заявляють про участь до 15 українських бригад: за їхніми даними, на територію рф просуваються не лише 22-га та 61-ша механізовані, але й 80-та та 82-га повітряно-десантні, а також 5-та штурмова, 150-та механізована, 151-ша механізована та 24-та повітряно-десантна (це лише цитати з російських повідомлень). Крім того, вони повідомляють, що під українським контролем перебувають Козача Лощина, Богданівка, Княжий 1 і 2, Мартинівка, а також українці на підступах до Білиці (всі ці населені пункти знаходяться навколо Суджі). У північному напрямку (тобто від Суджі до Коренового) вони повідомляють, що Анастасіївка, Новоіванівка і Снагость, Успенівка і Гордіївка перебувають під контролем ЗСУ. За їхніми словами, "відбита" лише українська атака на Коренове, а саме місто "зачищається".
Українські військові у Любимівці.
Українські війська в Новоіванівці.
Вчора вдень росіяни повідомляли про українців у Малій Локні, Івниці, Анастасіївці, Великому Солдатському, а потім далі на північ уздовж траси Р200: фактично, аж до Шагарово і Нижнього Грідіно, двох сіл, розташованих приблизно за 19 кілометрів від Курчатовської АЕС. Очевидно, саме в цьому районі колона підкріплення всрф потрапила в засідку в Октябрському.
Нарешті, повідомлялося про "запеклі бої на південь від Льгова" – тобто за Кромські Бики.., що приблизно за 15 км на південь від Льгова. У "загальному підсумку", щось на кшталт наступної карти:
Зі свого боку, українські джерела повідомляють про захоплення в полон:
- 31-го батальйону 102-ї мотострілецької бригади всрф у повному складі;
- 17-го батальйону 488-го мотострілецького полку всрф у повному складі;
- знищення третього батальйону (того, що намагався контратакувати на Зеленому Шляху ще 6 серпня... на жаль, не можу знайти це місце на жодній мапі), і
- вони підкреслюють, що захопили в полон стільки російських військових, що в Україні є проблеми з їх сортуванням і відправкою в полон.
Крім того, вони кажуть, що захопили "величезну кількість військової техніки": настільки, що деякі із залучених підрозділів ЗСУ значно підвищили свою мобільність завдяки використанню захоплених транспортних засобів.
Щодо різних вчорашніх запитань. Зокрема, про майбутню роль бойових гелікоптерів
- російські повідомлення про шість ударів "Іскандерами" по "укріпленому українському заводу з виробництва БПЛА в Броварах": удар по "заводу в цьому районі" в ніч з 5 на 6 серпня був підтверджений неофіційними контактами. Більше подробиць немає.
- Як я бачу роль бойових вертольотів у майбутньому? На мою думку, вони "застаріли" завдяки БПЛА. Принаймні безпілотники можуть робити те ж саме, але в набагато безпечніший спосіб для їхніх операторів, ніж для екіпажів ударних гелікоптерів. Бойові вертольоти можуть бути збережені для "інтервенційних" цілей: для розгортання у відповідь на раптовий наступ ворога в районі, де "поки що" не вистачає операторів БПЛА. І звичайно, тому що оборонний сектор намагатиметься зробити все можливе, щоб зберегти їх у виробництві.
- Щодо БПЛА: вибачте, не знаю достатньо про цю тему, щоб коментувати. У нас з'явився новий дописувач блогу, який займається цими питаннями (також), і ми плануємо почати публікувати його висновки найближчими днями.