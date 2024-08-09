Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер

Том Купер йде в ногу з часом і підготував чергове оновлення про курську битву 2024, оскільки з цього напрямку надходить найбільше новин. Поки "тупоголові командири" з москви віщають як "всєх убілі, всєх побєділі", російські військові блогери фактично стверджують, що контроль ЗСУ в Курській області продовжує розширюватися.

Зараз стає очевидним, що українське "вторгнення в росію" (як його називають росіяни... Пуддінг називає це "терористичною операцією") – це набагато більше, ніж просто "черговий рейд". Хоча б тому, що, на відміну від перших двох таких рейдів, ЗСУ не виводяться з російської території.

Однак залишається незрозумілою мета цієї операції – чого намагається досягти політичне і військове керівництво в Києві – і..: я думаю, що це добре. Чим довше громадськість і Вашингтон (який тим часом офіційно вимагає пояснень від Києва) і москва – перебуватимуть у невіданні, тим краще.

Можна з упевненістю стверджувати, що оцінки на кшталт того, що вся ця операція зводиться до захоплення газовимірювальної станції на стику трьох газопроводів у районі Суджі (як це зробила газета Washington Post і широко повторює росія), є просто помилковими. У рф це пояснюють тим, що "США назвали українську ціль". Це теж неправда. Справа в тому, що така станція не є важливою для блокади будь-якого трубопроводу. Приблизно через кожні 80-100 км на будь-якому трубопроводі – і в Україні, і в росії, і скрізь – є ще одна насосна станція. Тобто, українці могли б перервати потік газу самостійно, глибоко всередині України, і то без жодних проблем.

Набагато важливішим видається захоплення Україною (підтверджене російськими джерелами) довгої ділянки залізниці від Курська до північної Харківщини. Це основна лінія постачання для концентрації сил всрф у цьому українському регіоні. І ця лінія зараз відрізана ЗСУ в районі Суджі.

Однак це спонукає декого на Заході пояснювати цю українську операцію "спробою зайти в тил російському угрупованню військ на півночі Харківщини". ІМХО, це теж фантазії, тому що це поле бою знаходиться приблизно в 100 км на південний схід від західної Харківщини. Занадто далеко.

Третя версія полягає в тому, що українці намагаються захопити більше російської території в обмін на якісь переговори, які відбудуться пізніше цього року, або що ця операція є відволікаючим маневром в рамках підготовки до якогось українського контрнаступу у вересні. Вибачте, "замало інформації для обчислень": хоча я можу підтвердити, що Вашингтон, Київ і москва "начебто ведуть перемовини" постійно (зазвичай через Туреччину) з лютого 2022 року, ці переговори все ще перебувають у такому стані, що я не бачу жодних домовленостей. Ба більше, я просто не знаю про жодні українські операції, які готуються на вересень чи будь-який інший час.

Повітряно-ракетна війна. Про що знов брешуть росіяни, а про що мовчать

Склад боєприпасів Липецької АБ був вражений українськими БПЛА.

росіяни стверджують, що влучили двома "Іскандерами" у штаб Харківського округу ЗСУ, що розташований за Малинівкою (на південний схід від Чугуєва), і вбили чотирьох українських генералів: Михайла Драпатого (заступника командувача і командувача Харківської зони), Андрія Гнатіва, Олександра Півненка (командувач Національної гвардії) і Володимира Горбатюка (ще одного заступника командувача). Українські контакти – зокрема люди, які зазвичай серйозно ставляться до повідомлень з тих же російських джерел – називають це "казками", але я б сказав: принаймні дуже ймовірно, що всрф намагалися вдарити по такій мішені. Це просто спосіб, яким всрф воюють. Питання лише в тому, чи були результати цього удару такими, як стверджують росіяни, чи ні.

Щодо Повітряно-космічних сил (ВКС) росії: так, губернатор Сумської області вчора повідомив про 56 авіаударів планерними бомбами УМПК. Однак Суми знаходяться в Україні. Війська ЗСУ на території Курської області взагалі не повідомляли про жодні авіаудари. Більше того, вони кажуть, що не бачили літаків чи гелікоптерів ВКС за весь день, а з другої половини дня 7 серпня – жодного.

На мою думку, пояснення... "просте": пам'ятайте, що планерні бомби УМПК можуть вражати лише нерухомі, немобільні цілі. Вони де-факто марні проти мобільних цілей, а ЗСУ, схоже, рухаються дуже швидко. Не дивно, що ВКС можуть завдавати ударів лише по дорогах і складах в тилу українського наступу або ризикують втратити ще більше літаків і/або гелікоптерів, намагаючись атакувати безпосередньо підрозділи ЗСУ, що наступають. Як вони вже намагалися 6 і 7 серпня – і тоді зазнали втрат (за повідомленнями: включаючи два літаки і щонайменше два Ка-52, а також один Мі-28). росіяни підтверджують, що українці привезли із собою "Буки" та інші системи ППО, і, поки що, вони не змогли їх знайти і знищити.

Що стосується БПЛА, то росіяни скаржаться, що українські безпілотники блукають у глибині до 25 км за їхніми лініями, в той час як їхні власні заблоковані високоефективними українськими засобами радіоелектронної боротьби.

Курський напрямок. ЗСУ не зафіксували жодного російського авіаудару за останні 36 годин

Сьогодні я зосереджуся на цьому секторі, тому що саме звідти надходить найбільше "новин".

московські "тупоголові командири" повідомляють про те, що "угруповання ВКС рф спільно з ФСБ продовжує знищувати збройні формування Збройних сил України в Суджанському та Коренєвському районах Курської області", а також про те, що "багатофункціональні надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34 ВКС рф завдають авіаударів по військовій техніці" і таке інше. Але: ЗСУ не зафіксували жодного російського авіаудару за останні 36 годин.

Дійсно, навіть нечисленні тверезі російські співрозмовники кажуть: ні, в цьому районі немає лінії оборони, немає мобільних резервів, готових до контратаки, дуже мало бронетехніки і важкого озброєння, і, принаймні для них, "очевидно", що у ЗСУ були чудові розвідувальні дані про дислокацію підрозділів всрф: "боєздатні підрозділи всрф знаходяться в Очеретиному, Торецьку, Часовому Яру, Красногорівці та Вовчанську", – сказав один із них. Разом з тим, з'явилися фотографії перших російських підкріплень у вигляді Т-72 і БМП, які рухаються трасою Р200 з Курська в напрямку Скородного (одна з них наведена нижче):

російські пропагандони тим часом заявляють про участь до 15 українських бригад: за їхніми даними, на територію рф просуваються не лише 22-га та 61-ша механізовані, але й 80-та та 82-га повітряно-десантні, а також 5-та штурмова, 150-та механізована, 151-ша механізована та 24-та повітряно-десантна (це лише цитати з російських повідомлень). Крім того, вони повідомляють, що під українським контролем перебувають Козача Лощина, Богданівка, Княжий 1 і 2, Мартинівка, а також українці на підступах до Білиці (всі ці населені пункти знаходяться навколо Суджі). У північному напрямку (тобто від Суджі до Коренового) вони повідомляють, що Анастасіївка, Новоіванівка і Снагость, Успенівка і Гордіївка перебувають під контролем ЗСУ. За їхніми словами, "відбита" лише українська атака на Коренове, а саме місто "зачищається".

Українські військові у Любимівці.

Українські війська в Новоіванівці.

Вчора вдень росіяни повідомляли про українців у Малій Локні, Івниці, Анастасіївці, Великому Солдатському, а потім далі на північ уздовж траси Р200: фактично, аж до Шагарово і Нижнього Грідіно, двох сіл, розташованих приблизно за 19 кілометрів від Курчатовської АЕС. Очевидно, саме в цьому районі колона підкріплення всрф потрапила в засідку в Октябрському.

Нарешті, повідомлялося про "запеклі бої на південь від Льгова" – тобто за Кромські Бики.., що приблизно за 15 км на південь від Льгова. У "загальному підсумку", щось на кшталт наступної карти:

Зі свого боку, українські джерела повідомляють про захоплення в полон:

31-го батальйону 102-ї мотострілецької бригади всрф у повному складі;

17-го батальйону 488-го мотострілецького полку всрф у повному складі;

знищення третього батальйону (того, що намагався контратакувати на Зеленому Шляху ще 6 серпня... на жаль, не можу знайти це місце на жодній мапі), і

вони підкреслюють, що захопили в полон стільки російських військових, що в Україні є проблеми з їх сортуванням і відправкою в полон.

Крім того, вони кажуть, що захопили "величезну кількість військової техніки": настільки, що деякі із залучених підрозділів ЗСУ значно підвищили свою мобільність завдяки використанню захоплених транспортних засобів.

Щодо різних вчорашніх запитань. Зокрема, про майбутню роль бойових гелікоптерів

російські повідомлення про шість ударів "Іскандерами" по "укріпленому українському заводу з виробництва БПЛА в Броварах": удар по "заводу в цьому районі" в ніч з 5 на 6 серпня був підтверджений неофіційними контактами. Більше подробиць немає.

Як я бачу роль бойових вертольотів у майбутньому? На мою думку, вони "застаріли" завдяки БПЛА. Принаймні безпілотники можуть робити те ж саме, але в набагато безпечніший спосіб для їхніх операторів, ніж для екіпажів ударних гелікоптерів. Бойові вертольоти можуть бути збережені для "інтервенційних" цілей: для розгортання у відповідь на раптовий наступ ворога в районі, де "поки що" не вистачає операторів БПЛА. І звичайно, тому що оборонний сектор намагатиметься зробити все можливе, щоб зберегти їх у виробництві.

Щодо БПЛА: вибачте, не знаю достатньо про цю тему, щоб коментувати. У нас з'явився новий дописувач блогу, який займається цими питаннями (також), і ми плануємо почати публікувати його висновки найближчими днями.

Джерело