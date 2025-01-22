Курський фронт у світі StarCraft. Зерги трохи послабили натиск, а террани продовжують тримати оборону – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер в огляді війни традиційно проаналізував ситуацію з Півночі на Південь і зазначив, що орки послабили наступ в Курській області, але натомість продовжують просуватися в районі Покровська і Великої Новосілки. На інших ділянках просування практично немає. Він також зазначив, що успішні стратегічні удари по російських промислових і військових об’єктах до літа може виснажити російський тил і додати ще один пазл до можливої перемоги.

Зимова кампанія Москви триває, не приносячи особливих сюрпризів. На більшості фронтів Україна тримається напрочуд добре, враховуючи серйозну нестачу піхоти. Єдиний виняток – простір між Великою Новосілкою і Покровськом, де продовжує боротися Хортицька оперативна група (здається, це все ще вона). Корисно порівняти, як розгортаються українські оборонні операції на Курській дузі й у цьому регіоні.

Я відчуваю себе зобов'язаним згадати цей чудовий глибокий огляд "Української правди", який вийшов позавчора. Коли я прочитав його вранці, моя перша думка була: "Нарешті!".

Завжди важливо пам'ятати, що не існує єдиної історії, яку можна було б розповісти про цю війну. Досвід кожного солдата є власним, і кожен сектор розповідає свої історії. На деяких фронтах українські війська знову і знову долають труднощі. На інших – дезорганізація призводить до постійних втрат території та людей.

Ось чому я завжди починаю ці щотижневі огляди звітами з передової. Хоча контури змінюються, в цілому картина залишається незмінною: різні команди в різних місцях ведуть окремі бої, хоча всі вони залишаються пов'язаними на вищому рівні дефіцитними спільними ресурсами, які Київ має ретельно вирішувати, куди спрямовувати. Цей вибір зумовлює рішення на місцях, які виражаються у відносній швидкості просування противника.

Щодня Москва здійснює від однієї до двохсот окремих наземних атак, чисельністю від однієї штурмової групи до цілого механізованого батальйону. Вони поширюються на кілька тисяч кілометрів фронту, причому певні ділянки привертають до себе більшу увагу. Скрізь Україна завдає інтенсивних втрат. Однак баланс бойової потужності – функція як сировинних ресурсів, так і того, наскільки ефективно вони використовуються на конкретному фронті – призводить до різко різних темпів територіальних втрат. У більшості місць вони фактично дорівнюють нулю.

Північний театр воєнних дій. Вовчанськ шкода, але за Курщину вища оцінка

На Харківщині обидві сторони продовжують проводити розвідку та рейди між Липцями та Вовчанськом, але лінія фронту майже не зміщується. Кілька українських офіцерів, відповідальних за організацію оборони цієї ділянки в травні 2024 року, були заарештовані нібито за те, що не змогли стримати орків на кордоні.

Я відверто сумніваюся, що це було можливо або розумно, оскільки оборонні укріплення ніколи не бувають непроникними, особливо коли хвилі планерних бомб можуть обрушитися на них без попередження. Українські війська на Харківщині минулої весни все ще не мали належної протиповітряної оборони через недостатню допомогу союзників, а також не могли обстрілювати російські логістичні центри над міжнародним кордоном завдяки адміністрації Байдена. Жахливо, що Вовчанськ був знищений – це місце, як і багато інших міст України, було дуже схоже на містечка в Орегоні, тому я щиро співчуваю, але я щиро сумніваюся, що утримання орків на кордоні ціною потенційно тисяч життів було варте того, навіть для того, щоб зберегти місто, яке колись було в основному евакуйоване.

Укріплення важливі, але це лише засіб для досягнення мети. Щоб функціонувати, вони завжди повинні бути присутніми в глибині, що в цій війні означає кілька поясів на глибину до двадцяти кілометрів. 5-10-кілометровий буфер уздовж кордону, в якому трагічно знаходиться Вовчанськ, завжди буде вразливим для рішучої атаки хвилі орків. Українські офіцери, які перебувають під слідством, цілком можуть бути корумпованими або невмілими, але я дуже сумніваюся, що бої на Харківщині могли б пройти набагато краще.

Однією з багатьох причин, чому Курська кампанія мала такий великий сенс і такий величезний стратегічний вплив, було те, що вона вдарила по орках там, де вони були слабкі, замість того, щоб намагатися безпосередньо протистояти їхній силі. путін настільки боїться будь-якої видимої поразки, що було мало шансів, що він заохочуватиме українські війська просуватися надто далеко в напрямку Курська, перш ніж розпочати належний контрнаступ. Це дозволило українському командуванню захопити периметр, який можна було захистити, одночасно відправляючи передові групи для боротьби з російським підкріпленням, що прибувало, перш ніж воно встигло належним чином зосередитися і підготуватися.

Що стосується ситуації в Курській області, то немає потреби говорити, що Україна не була викинута звідти до інавгурації Трампа, всупереч передбачуваним наказам путіна. Треба віддати належне угрупованню, відповідальному за Курський фронт – я прогнозував, що лінія фронту буде набагато ближче до Суджі. Те, що Україна швидко відведе війська після інавгурації Трампа, щоб продемонструвати свою відкритість до чесних переговорів, було можливо, але менш імовірно, ніж якби на стіні було написано "Вільний Курськ".

Курськ, 2025 рік, тиждень 3. Можливий розвиток подій до весни показано пунктирними стрілками та лініями.

За останній тиждень здається, що темп атак орків у Курській області дещо знизився, що, можливо, є наслідком значних втрат, яких зазнав північнокорейський контингент. Щонайменше третина з приблизно дванадцяти тисяч загинули або, принаймні, отримали важкі поранення, що в загальноприйнятому розумінні означає, що північнокорейська дивізія близька до боєздатної. Однак це не означає, що тих, хто вижив, не заштовхають назад на наступний раунд.

Повідомляється, що як солдати вони набагато більш професійні та дисципліновані, ніж середньостатистичний орк. Вони напрочуд добре збивають безпілотники, хоча тактика використання одного члена вогневої групи в якості приманки здебільшого не спрацьовує. Оператори безпілотників просто шукають і ціляться в найближчих стрільців, навіть оптоволоконні дрони все ще на кілька порядків дешевші за солдата. А північнокорейські командири, на щастя, очевидно, повні ідіоти. Враховуючи майстерність середньостатистичного південнокорейського гравця в стратегію в реальному часі на сервері, на який я заходив багато років тому, я мушу припустити, що на Півночі не розробили робочу підробку.

Можливо, для більшості це незрозуміле посилання, але коли ви граєте в StarCraft проти терранів (Україна), найменш ефективна тактика зергів (росія/Північна Корея) зазвичай полягає в тому, що вони засилають хвилю за хвилею дешевих юнітів. Непідготовлений гравець за протосів (НАТО) впаде від цього, але терран закриває всі доступні точки проходу захованими в бункерах морськими піхотинцями за підтримки облогових танків і павутинних мін, які завдають величезної шкоди по площі. Мені також подобається тримати поруч замасковану дівчину-спецпризначенця, яка може викликати ядерну бомбу (знищує більшу частину екрану) в якості підмоги. Ніколи не очікував, що реальне життя буде імітувати відеоігри, але ось воно і щоб знищити належну оборону терранів, зергам потрібна велика підтримка з повітря. Справжня комбінована війна. Це складно, коли планерні бомбардувальні вильоти залишаються далеко позаду.

Повертаючись до реального світу, українські війська все ще утримують оборону навколо Малої Локні та не дають оркам розвалити західний фланг в низині на захід від Суджі. Ситуація на заході все ще досить ризикована, і Україна повільно відтісняється з обох боків головної магістралі, що веде до Суджі з північного заходу. Подальших повідомлень про просування на північний схід не надходило, але і тут Україна не була відкинута назад. А низка підтверджених локальних українських контратак убезпечила Махнівку, утримуючи ворога на південно-східному фланзі Суджі.

Загалом, ситуація в Курській області залишається напрочуд стабільною. Показники України перевершили очікування.

Східний театр воєнних дій. Чіпляння за кожен клаптик землі дає путіну саме те, чого він хоче

На фронті Великої Новосілки, однак, українські війська зазнали невдачі. Не набагато, адже оборона Курахового триває набагато довше, ніж здавалося можливим наприкінці листопада, але різниця помітна.

Між поштовхом орків на південний захід від Покровська і наступом на Велику Новосілку українські війська прикривали приблизно 80-кілометровий фронт; майже стільки ж, скільки і під Курськом, якщо рахувати фланги вторгнення. Але там, де на батьківщині ворога українські сили такого ж розміру неймовірно стійко тримають оборону, на Донбасі Велика Новосілка, яка утримується з 2022 року і слугувала плацдармом для найуспішнішого відгалуження літнього контрнаступу України у 2023 році, скоро впаде.

Велика Новосілка, незабаром Іванівський фронт (позначений великою літерою "І"), 3-й тиждень 2025 року, і прогноз до березня, якщо припустити, що почнеться організований відхід. Я не врахував придані батальйони 4-6 нацгвардії і бригад тероборони, припускаю, що по одному на кожну стандартну бригаду. Ця схема дозволила б 4 ветеранським бригадам - 79-й десантно-штурмовій, 46-й аеромобільній та 35-й і 37-й бригадам морської піхоти – передислокуватися до Покровська або в резерв.

Між цими двома фронтами є багато важливих якісних відмінностей, включаючи наявність набагато більш сучасного обладнання в бригадах, приписаних до Курської області. На півдні Донбасу фронт все ще знаходиться всього в п'ятдесяти кілометрах від Донецька, міста, навіть більшого за Курськ, яке на даний момент є фактично військовою фортецею. Україна має менше можливостей виявити і атакувати сили орків, що рухаються в атаку, ніж у випадку з Курськом. Це пояснює значну частину різниці в швидкості прогресу орків.

Але не можна обійти той факт, що українське командне угрупування, відповідальне за цей регіон, принаймні частково не функціонує. Ситуація, схоже, покращується зараз, коли оборона Покровська і бої на півдні розмежовуються в оперативному сенсі. Проте Україна все ще має занадто мало військ, щоб утримувати лінію фронту, а відсутність резервів, достатніх для проведення тривалих контратак, прирекла на провал оборону Великої Новосілки.

Вона ще не закінчилася, і оборону теоретично можна було б врятувати, але обидві тверді дороги, що ведуть до міста, перерізані. Саме місто розташоване на низькій місцевості біля підніжжя хребта, що ускладнює безпосередню оборону, навіть якщо злиття кількох приток річки Мокрі Яли ускладнює пряму атаку. Але українські війська зараз практично відрізані й, можливо, будуть змушені евакуюватися (пробиратися) через річку на північ.

Проблема в тому, що падіння Великої Новосілки – не єдина і навіть не найбільша проблема на цьому фронті. Україна досі незрозумілим чином утримує кишеню навколо Дачного, між Кураховим і трикутником Улакли-Андріївка-Костянтинопіль. Водночас північна паща орків, що тисне з півночі, загрожує за кілька тижнів охопити всю цю територію.

Це не стратегічна криза, за умови, що я маю рацію і план Сирського завжди полягав у тому, щоб змиритися з тим, що його відтіснять з передмістя Донецька до кордону Донецької області. Ціна утримання лінії через Вугледар і Мар'їнку мала бути високою. Кращою стратегією, з точки зору енергоменеджменту, є планомірний бойовий відступ доти, доки у ворога не виникнуть серйозні проблеми з матеріальним забезпеченням фронту. Ніщо в цьому секторі не має стратегічної цінності саме по собі; якщо Москва розгортає обмежені ресурси, щоб захопити його, то краще цей шматок України, ніж багато інших.

Фронт біля Вовчої, як, схоже, мені краще почати називати цей фронт зараз, може похвалитися корисним оборонним бар'єром там, де річка робить ще один поворот на південь через досить густі ліси біля Іванівки, приблизно за 35 км позаду нинішнього фронту. Якщо Україна не підкріпиться і не контратакує найближчим часом, то, ймовірно, краще розпочати відведення, навіть якщо тут будуються оборонні позиції. Передислокувати бригади до Покровська або в резерв, знекровити орків під час відступу, що триватиме близько місяця.

Що мене турбує в моделі поведінки України на цьому фронті, так це те, що лідери десь між Києвом і рівнем бойових груп не є чесними щодо того, як довго можна утримувати позиції. Частково проблема полягає в тому, що українське військове керівництво потрапило в пастку, де відмова від будь-яких позицій викликає публічні звинувачення в некомпетентності з боку певних амбітних підозрюваних, але чіпляння за кожен клаптик землі дає путіну саме те, чого він хоче: боксерський поєдинок, який виснажує обидві сторони принаймні приблизно однаково.

Пастка утворюється зі зрозумілих причин. У демократичній державі громадськість повинна постійно вимагати підзвітності від лідерів. Відсутність освіти у військовій справі дозволяє медіа-підприємцям спотворювати дійсність, видаючи міфи і блефи за достовірні факти. Занадто багато з того, що сьогодні видається за історію, робить те ж саме. Спрощені пояснення витісняють системні, тому що перші легше описати. Журналістський стиль викривання, хоч і розважальний, найчастіше носить цей недолік на рукаві, ніби це якось похвально.

Все це ускладнює правильне визначення того, що саме йде не так на цьому фронті та як виправити проблеми. Але те, що щось не так, очевидно. Українські сили, що захищають Велику Новосілку, досі не спромоглися на ефективну контратаку, щоб надійно перекрити хоча б один логістичний шлях до міста. З огляду на те, що передмістя залишені, а автомобільні шляхи відрізані, той факт, що місто досі утримується, викликає сумніви. 110-та механізована бригада та придані їй підрозділи також відповідали за значну частину оборони Авдіївки, і хоча більшість особового складу вирвалася з котла, кілька груп солдатів залишилися на вразливих позиціях. Деякі з них, занадто поранені, щоб рухатися, були страчені орками.

Дозвольте таким речам траплятися занадто часто, і ви знайдете все менше і менше команд, готових утримувати вразливі позиції взагалі. У випадку з Вовчанським фронтом Україна може опинитися в найгіршому з двох світів, коли у неї достатньо військ, щоб уникнути швидкого відступу, але недостатньо, щоб стабілізувати лінію фронту на тривалий час. Якщо це так, то життя витрачаються даремно, тому що деякі офіцери не хочуть доповідати Сирському, що вони відступають. Очевидно, що це не сприяє ані моральному духу, ані науковому розподілу ресурсів.

Просуваючись на північ до Покровська, загалом українські позиції напрочуд добре тримаються під потужним тиском – найінтенсивнішим за останній тиждень, як видається, з усіх можливих. Москва все ще намагається обійти фланги, але просувається лише на західному напрямку.

Покровськ, 2025 рік, тиждень 3. Лобові атаки дорого коштують, орки хочуть обійти Покровськ з флангу. Західна щелепа буде дуже вразливою, коли вона розшириться. Звісно, 155-та механізована бригада є проблемною, 68-й єгерська вже давно воює, а про 32-гу механізовану я знаю небагато. Не показані, звісно, придані територіальні та інші окремі батальйони, в тому числі нові окремі протитанкові батальйони, про які я мало що знаю. Сподіваюсь, Militaryland.net незабаром опублікує про них більше інформації.

Незважаючи на те, що минулого тижня війська орків досягли ключового перехрестя на трасі Т-0405, що з'єднує Покровськ з Костянтинівкою, їм поки що не вдалося закріпитися. До 15-ї окремої нацгвардійської бригади "Кара-Даг" тут приєднався міцний батальйон "Скала", нещодавно розгорнутий у полк. Я розумію, що полк в українській термінології – це, по суті, те, що я називаю бойовою групою, самодостатнім формуванням з батальйонними бойовими групами і групами підтримки. Сподіваюся, вони зможуть утримати лінію, тому що існує ризик того, що Україні доведеться відступити з північних околиць Авдіївки до Костянтинівки, якщо Москва досягне набагато більшого прогресу.

Західна щелепа, яку орки намагаються розтягнути навколо Покровська, становить більшу загрозу, роблячи повільний, але впевнений прогрес. Котлине впало, Удачне знаходиться під прямим обстрілом, тож траса Т-0406 повністю перерізана, а російсько-терористичні війська знаходяться на відстані удару від більш важливої магістралі Е-50, а також від головної залізничної лінії, що веде до Дніпра. Ситуація може значно погіршитися до середини лютого.

Втім, з точки зору орків все не зовсім райдужно. Зараз вони просуваються на північ через річку Солону на десятикілометровому фронті, причому західний фланг стає все більш вразливим, чим далі на північ орки просуваються. Мені важко повірити, що при подальшому погіршенні ситуації не буде віддано наказ про потужну контратаку з метою покращення ситуації довкола Покровська. Українські війська вже обгризають край західного флангу рашистів на південь від Солоного.

Втрата Покровська була би близькою до катастрофічної на цьому етапі війни, що дозволило б Москві просунутися на північ і загрожувати утримуваному Україною міському Донбасу із заходу. Але наразі це не виглядає неминучим чи навіть ймовірним. Першопричиною проблем України на півдні Донбасу, схоже, є командна структура, якій бракує ресурсів для утримання існуючої лінії фронту. Чи є це функцією стратегії, некомпетентності або поєднанням цих факторів, наразі неможливо сказати.

На північ від Покровська, на Костянтинівському фронті, ситуація так само неоднозначна. Цілком очевидно, що весь Часів Яр буде остаточно втрачено в найближчі тижні після тривалої і впертої оборони, тепер, коли впали його західні передмістя. Торецьк також здебільшого зник, хоча орки навряд чи отримають багато користі від утримання руїн.

Але ці два міста – лише зовнішні бастіони оборони Костянтинівки, і московські війська, схоже, значною мірою вичерпали себе у запеклих кампаніях за їхнє захоплення. Вони знаходяться на височині, що є проблемою, але й досить далеко, щоб безпілотники могли завдавати оркам хаосу, коли вони намагатимуться пробратися в передмістя. За нинішніх темпів просування вперед, орки лише влітку дістануться сюди. Українські війська мають низку життєздатних запасних позицій в обох напрямках, і їхні ряди будуть ущільнюватися в міру відступу.

На півночі Сіверський фронт все ще залишається недоторканим, російські атаки регулярно відбуваються в тому чи іншому секторі, але жодна з них не досягає значного прогресу. Тут Україна дуже часто зводить нанівець будь-які здобутки локальними контратаками. Далі, на довгій ділянці від Сіверського Дінця до міжнародного кордону за Куп'янськом, Москва все ще дуже повільно просувається на трьох напрямках.

Луганський і Харківський фронти, 2025 рік, тиждень 3. Сіверськ внизу, Терни – ціль суцільних червоних стрілок прямо над ним, Борова – вище, район Дворічної-Куп'янська далі на північ. Крім того, орки прозондували територію біля міжнародного кордону, де, якщо моє публічне бажання здійсниться, Україна здійснить наступ на Валуйки влітку цього року. Сумніваюся, що тут є якийсь зв'язок, але цікаво. Пунктирними стрілками показана ймовірна мета нинішнього наступу орків. У зменшеному масштабі темпи нещодавнього просування показані в перспективі.

Терни впали після оборони, що тривала близько двох років, з перервами, і Москва розширює там невеликий плацдарм над Жеребцем. Трохи більше прогресу було досягнуто на шляху до Борової, але не набагато – Третя штурмова та сусідні бригади спокійно винищують періодичні поштовхи орків. Куп'янський фронт практично завмер, за винятком того, що Москва все ще повільно розширює плацдарм через Оскіл у Дворічній. Він починає виглядати постійним, але його все ще можна легко стримати.

Ця тактика шліфування дозволяє досягти певного прогресу, але має серйозний недолік: вона рідко дозволяє здійснювати швидке пересування, яке може залишити великі частини сил, що обороняються, оточеними і паралізованими. Здобутки рідко бувають того варті. Але, мабуть, скільки б разів історія людських конфліктів не викладала цей урок, лідери знайдуть спосіб потрапити в пастку.

Південний театр воєнних дій. Ніц нового

На цьому фронті, як і завжди, нічого нового. Я хотів би зробити марну пропозицію командирам орків, які вирішили, що безперервні обстріли мирних мешканців Херсона – це гарна ідея, щоб це припинилося. Все, що робить така безладна бійня, друзі, це нагадує решті світу про нагальну потребу відгородитися від "руського міру", поки він не поглинув сам себе. Дехто з нас підтримає полювання на вас через багато років після того, що сталося.

Повітряна і морська війна. російська промисловість залишається вразливою

За останні кілька тижнів українська стратегічна ударна кампанія по-справжньому вступила в свої права. Імперію путіна тепер регулярно атакують хвилі до сотні безпілотників за підтримки невеликої кількості ракетних комплексів ATACMS і Storm Shadow. Примітно, що путін не влаштував чергової ракетної істерики, подібної до тієї, що сталася після першого застосування ATACMS на території росії, хоча удари продовжуються.

Ще раз, диктатори світу: подібні публічні демонстрації роблять вас слабкими, а не сильними. Особливо, коли ви можете робити це лише раз на місяць, а шкода все одно є абсолютно поверхневою.

Зіткнувшись із загрозою інтенсивних бомбардувань і не маючи адекватної оборони протягом більшої частини війни, українська військова промисловість зараз перебуває в значній мірі в підпіллі. Достатньо того, що має бути централізовано і над землею, захищено батареями Patriot, які виявилися набагато ефективнішими, ніж під час війни в Перській затоці. Москва навіть не може знищити український флот "Вайперів" на землі, не кажучи вже про небо. Це змушує замислитися над справжньою небезпекою, якій насправді піддаються літаки НАТО, що охороняють повітряний простір на заході України.

А з іншого боку, наполягання Москви в дусі Герінга на тому, що всі повітряні атаки ворога на батьківщину завжди будуть відбиті, гарантує, що московська промисловість залишається вразливою. Неможливо перекрити весь повітряний простір країни розміром з росію, а Україна матиме можливість здійснювати нальоти з використанням понад 100 гвинтових безпілотників, кількох десятків гібридів реактивних безпілотників і ракет, а також кількох традиційних балістичних і звичайних ракет до десяти разів на місяць у 2025 році. Це неодмінно завдасть болю.

Цілями будуть нафтові об'єкти, авіабази і навіть заводи. І шкода, навіть якщо вона буде незначною, зростатиме, якщо Москва не зможе швидко покращити показники перехоплення.

Україна стоїть на порозі того, щоб мати можливість атакувати російські військові ресурси на кожному кроці їхнього шляху до фронту. Оскільки дефіцит там збільшується з кожним днем, стратегічні й оперативні ударні кампанії мають реальний шанс залишити цілі фронти вразливими до часткової ізоляції в логістичному плані до літа. Ще один шматочок пазлу перемоги стає на своє місце.

Проблеми піхоти. Україні потрібно щонайменше 150 тисяч людей, здатних служити в лінійних піхотних підрозділах

Використання переваг, однак, залежить від вирішення однієї з найсерйозніших проблем України – небезпечної нестачі піхоти. Якими б потужними не були безпілотники, вам все одно потрібно мати близько трьохсот піхотних батальйонів в основі 100+ бригад. Кожен з них повинен мати 500-600 чоловік особового складу, які навчені та екіпіровані для утримання позицій або їх штурму.

У кожній війні з давніх-давен завжди була нестача піхоти. Якщо не станеться дива, близько 1% з них стануть жертвами кожного дня активних наступальних операцій. Політичні рішення цієї вічної проблеми, як правило, нерівномірні й зрештою завдають значної шкоди ефективності та результативності. Занадто часто генерали і політики за замовчуванням обирають просто одягнути тіла в уніформу і відправити їх на фронт – це, безумовно, стосується і сторони орків. Зрештою, це призводить до занепаду армії.

Мотивована піхота безцінна, але той факт, що вона є основою всіх бойових операцій, часто вислизає від теоретиків. Забезпечення того, щоб будь-який солдат, який контактує з ворогом, завжди мав усі необхідні ресурси для перемоги в бою, є магічним ключем до непереможності на полі бою.

Україні потрібно щонайменше 150 000 людей, здатних служити в лінійних піхотних підрозділах, щоб мати достатню загальну бойову міць, а також резерви, достатні для проведення належних ротацій. Ті, хто воював протягом двох, трьох або навіть більше років, зараз є або жертвами, або достатньо досвідченими, щоб навчати чи керувати іншими, і повинні бути звільнені.

У 2024 році військове перезавантаження України мало б мобілізувати кілька сотень людей, щоб заповнити необхідну кількість. Як проміжний крок, приблизно стільки ж солдатів, які ніколи не служили на фронті, багато з яких виконували тилові функції, наприклад, постачання, мали б замінити тих, хто досі стримував навалу орків. Недосконале рішення, але найменш погане.

На жаль, цей процес значно затягнувся через серйозні проблеми зі старою навчальною інфраструктурою в Україні. Однак час не терпить. До літа Україна повинна повністю укомплектувати свої піхотні підрозділи. Це означає підготовку двадцяти-тридцяти тисяч солдатів щомісяця. Хоча процес пошуку солдатів, які служили лише в тилу, триває і, на жаль, є необхідним, він має свої наслідки.

Скандал навколо запланованого переведення фахівців ВПС до піхоти змусив внести ясність у політику і виявив, що деякі українські командири трактують накази про пошук певної кількості солдат для відправки до піхотних підрозділів тупо або байдуже. Насправді, переміщення солдат між родами військ, ймовірно, здебільшого є поганою ідеєю.

Де взяти бійців в такій ситуації – це питання суспільної етики, особливо з огляду на постійний зсув у бік покладання якомога більшого ризику на безпілотники. Фізична підготовка завжди буде важливою, але зараз вона відходить на другий план порівняно з емоційною витривалістю та базовими бойовими навичками. Я твердо переконана, що жінок слід активніше залучати до служби на бойових посадах, а не знижувати мобілізаційний вік, але скасування більшості студентських відстрочок, швидше за все, необхідне і є найменш поганим варіантом у будь-якому випадку.

На жаль, навіть за умови належного оснащення, належної підготовки і хорошого керівництва третина з 150 000 лінійної піхоти все одно стане жертвами у 2025 році, якщо тотальний контрнаступ буде доведений до межі, як це, ймовірно, і станеться. Третина з них загине або буде важко поранена. Якби очікування того, що дрони візьмуть на себе всю роботу на передовій, було життєздатним, я б обрав саме цей варіант. Але не схоже, що цей день настане ще протягом десятиліття.

Альтернативою цій жахливій жертві є ще більші жертви, просто розподілені на довший період. А стан перманентної війни надзвичайно шкідливий для країни, тому його слід уникати майже за будь-яку ціну. Запитайте росію, яка йде второваним шляхом, добре знаючи, чим він закінчився для Москви в минулому.

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