Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times

Британська The Times узагальнює дані зі свідчень урядових посадовців Великої Британії у справі, відомій у медіа як "китайська шпигунська справа". У центрі розповіді – звинувачення на адресу двох британців Кеша та Берр, щодо можливої передачі чутливої політичної інформації Пекіну. Видання наводить ключові епізоди, які ілюструють інтерес Пекіна до внутрішньої політики Лондона та контактів у Вестмінстері.

У липні 2022 року британський науковець і затятий синофіл Крістофер Беррі нібито вирушив до Ханчжоу в провінції Чжецзян у Китаї на надзвичайну зустріч з одним із найвпливовіших людей країни, пише британська The Times.

Як зазначає видання, Беррі представили Цай Ці – соратнику Сі Цзіньпіна, який настільки близький до нього, що його часто називають неофіційним "керівником апарату". Раніше Цай обіймав посаду заступника директора Офісу Комісії з національної безпеки – тіньового органу, очолюваного самим Сі, який називають "одним із найтаємничіших органів найтаємничішої держави". Наразі Цай є п'ятим за рангом членом Постійного комітету Політбюро – органу, який фактично керує Китаєм.

У країні, де влада ретельно розмежована і має ієрархію, Цай виділяється. Для Беррі, викладача англійської, можливість зустрітися з ним була б вкрай незвичайною.

The Times стверджує, що про цю зустріч було повідомлено в першій заяві уряду, наданій Королівській прокуратурі в рамках судового процесу над китайськими шпигунами. Заступник радника з питань національної безпеки Метью Коллінз назвав цю зустріч "вражаючою ".

Коллінз зазначив: "Вкрай малоймовірно, що один з найвищих посадовців Китаю зустрівся б з паном Беррі, якби китайська держава не вважала його людиною, яка здатна здобувати цінну інформацію".

Кажуть, що Беррі повідомив про цю зустріч своєму приятелеві Крістоферу Кешу, парламентському досліднику депутатської китайської дослідницької групи, у голосовому повідомленні. Кеш відповів йому: "Ти тепер на шпигунській території". Як зазначає видання, Беррі та Кеш заперечують будь-які правопорушення. За інформацією The Times, експерт захисту був готовий нібито зустріч Беррі з посадовцем такого рівня є неправдоподібною.

Як зазначала раніше The Times, 30-річний Кеш і 33-річний Беррі, науковець з Вітні в Оксфордширі, були заарештовані. Вони знали один одного кілька років: обидва були викладачами англійської мови в східнокитайському місті Ганчжоу в період з 2017 по 2019 рік.

Кеш розкритикував рішення оприлюднити деталі обвинувачення, коли він не мав можливості захищати себе на суді, заявивши, що його поставили в "неможливе становище ". Він додав: "Я не мав можливості довести свою невинність на відкритому суді, і я не повинен брати участь в судилищі за участі ЗМІ. Заяви, які оприлюднені, повністю позбавлені контексту, який був би наданий на суді".

За його словами, він регулярно ділився з Беррі інформацією про політику, але це був невинний обмін думками. Він зазначив, що всі передані деталі були загальнодоступною інформацією або політичними плітками. "Я не можу достатньо наголосити на своїй позиції. Я втратив кар'єру, яку любив, через звинувачення, в якому я повністю невинний", – сказав він.

Тож яку саме інформацію, як стверджується, Беррі та Кеш передавали Пекіну і чому її вважали такою важливою?

Внутрішня кухня британської політики

Коли, за твердженням слідства, Кеш і Беррі шпигували на користь Китаю, уряд торі переживав безпрецедентний період політичної нестабільності. Усього за кілька місяців змінилося троє прем'єр-міністрів, а з ними і склад кабінету.

Наявність внутрішнього каналу про шанси та погляди ключових політиків-консерваторів була б безцінною для Пекіна. І саме це, як стверджувалося, забезпечували ці двоє. Кеш спочатку працював на Тома Тугендхата, який став міністром безпеки уряду, а потім на Алісію Кернс, голову комітету з закордонних справ Палати громад.

Згідно з доказами уряду, 1 червня 2022 року Кеш надіслав Беррі повідомлення у зашифрованому застосунку, в якому зазначив, що "за кілька днів " Борис Джонсон зіткнеться з вотумом недовіри серед депутатів торі. Стверджується, що він додав: "[Ти] не чув цього від мене". П'ять днів по тому голова Комітету 1922 сер Ґрем Брейді оголосив, що поріг у 54 листи від депутатів-консерваторів досягнуто, що й запускає саме такий вотум недовіри.

За твердженням обвинувачення, Беррі отримав "завдання " від свого "китайського куратора" надати інформацію про наслідки відставки Джонсона та шанси, що його наступником стане Тугендхат – відомий критик Китаю.

Кеш повідомив Беррі, нібито Джеремі Гант, ймовірно, вийде з перегонів за лідерство в партії торі та підтримає Тугендхата як єдиного кандидата від лівих. Він дав зрозуміти, що ця інформація не є загальнодоступною, додавши, що це "дуже-дуже конфіденційно і, безумовно, не варто ділитися нею з твоїм новим роботодавцем". Згідно зі свідченнями, Беррі все ж поділився цією інформацією з китайцями. Насправді ж Гант не підтримав Тугендхата.

Кеш також сказав Беррі, що якщо Ріші Сунак виграє лідерство в Консервативній партії, то майже напевно призначить Тугендхата до складу уряду. За словами свідка, він наголосив, що ця інформація була "дуже не для запису", зазначає The Times.

Зрештою Сунак програв ті перегони, але коли згодом став прем'єр-міністром, він призначив Тугендхата міністром безпеки – на ключову посаду в уряді, що становила б особливий інтерес для Китаю, з огляду на його жорстку позицію стосовно Пекіна.

Приватні погляди міністрів

У свідченнях уряду чітко зазначено, що Беррі та Кеш передавали Пекіну не лише політичну інформацію, а й відомості про політику з питань, які особливо цікавили китайців.

Наприкінці 2022 року китайські куратори нібито доручили Беррі зібрати інформацію про ставлення Великої Британії до використання Китаєм примусової праці в Сіньцзяні, йдеться у свідченнях.

На той час це мало критичне значення для Пекіна, оскільки США заборонили імпорт товарів (у тому числі сонячних панелей) з цієї провінції, якщо не буде доведено, що вони не вироблені за допомогою примусової праці. Китай неодноразово звинувачували у використанні уйгурських мусульман, утримуваних у таборах, для виробництва товарів, що продаються на Заході.

Проте, за твердженням обвинувачення, Беррі нібито повідомив своїм кураторам, що тодішній міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі не вважає такі санкції "ефективним інструментом" і що, попри публічні заяви, уряд не планує кроків, які могли б зашкодити перспективам бізнесу з Китаєм. Зазначається, що цю інформацію Беррі передав Кеш із пропозицією оплатити надання цих відомостей у стислий термін.

Китайський уряд цікавився не лише Сіньцзяном, пише британське видання. Кеш також надав Беррі непублічні деталі урядового перегляду скандального продажу найбільшого британського виробника напівпровідників китайській компанії. На той час урядова оцінка угоди як ризику для нацбезпеки не була у відкритому доступі. Також стверджується, що він розкрив плани компанії Newport Wafer Fab подати до суду на уряд у разі блокування угоди – знову ж таки інформацію, якої не було в публічному просторі.

Як зазначає The Times, уряд зрештою заблокував продаж Newport Wafer Fab голландській компанії Nexperia, кінцевим власником якої є Пекін, а актив згодом було продано американській компанії.

У своїх свідченнях Метью Коллінз заявив, що ця інформація дозволила Пекіну прорахувати "потенціал урядових дій" щодо політичних пріоритетів Китаю, а також послабила б переговорну позицію Лондона у взаєминах з Пекіном, оскільки Китай мав би внутрішнє розуміння того, що уряд насправді думає з низки питань.

Китайські яструби

Питання, яке найбільше непокоїло депутатів, стосувалося ролі, яку, за твердженням слідства, відігравали Кеш і Беррі в передачі інформації про парламентських критиків Пекіна у Вестмінстері. Завдяки своїй роботі для "Групи з дослідження Китаю" – об’єднання депутатів, стурбованих політикою КНР, Кеш міг надавати китайській стороні внутрішню інформацію про те, з ким вони зустрічаються, що думають і що планують.

За інформацією The Times, у 2022 році Беррі нібито повідомив своїм китайським кураторам, що відбулася "таємна" зустріч між тайваньськими посадовцями з Міністерства національної оборони, Томом Тугендхатом та Алісією Кернс. Беррі розкрив особи чиновників, а також те, що обговорювалася тайваньська стратегія на випадок потенційного вторгнення Китаю, йдеться в заяві. Беррі також склав звіти про заплановані поїздки до Тайваню комітету з закордонних справ Палати громад.

За даними слідства, Беррі повідомив своєму ймовірному куратору "Алексу", що Група з дослідження Китаю інформувала Ріші Сунака щодо його політики стосовно КНР, тоді як Міжпарламентський альянс з питань Китаю брифінгував Ліз Трасс під час виборчої кампанії 2022 року.

З огляду на високу посаду Кеша в Групі з дослідження Китаю, це означало б, що Китай міг мати прямий доступ до однієї з осіб, які надавали політичні поради Сунаку, а також отримати уявлення про хід думок майбутнього прем'єр-міністра. Уряд чітко дав зрозуміти, що це було "шкідливим " для інтересів і безпеки Великої Британії, йдеться в його заяві.

За словами обвинувачення, Беррі повідомив Алексу, що уряд намагався використати "неформальні канали" для переконання Тугендхата та Кернс відкликати поправку, спрямовану на обмеження діяльності фінансованих Китаєм "культурних" інститутів у Великій Британії, які пов’язують із "пропагандою, цензурою та іноземним втручанням".

Аргументи уряду

Як зазначає The Times, після викладення доказів проти Кеша та Беррі Меттью Коллінз заявив, що передана до Пекіна інформація дала б Китаю важливе уявлення про позицію уряду та діяльність опозиції у Вестмінстері.

Він дійшов висновку, що діяльність підозрюваних була шкідливою для безпеки та інтересів Великої Британії, а передана інформація та матеріали були "прямо чи опосередковано корисними для китайської держави".

Ключовим питанням, яке досі залишається без відповіді, на думку The Times, полягає в тому, чому ці аргументи не визнали достатніми для передачі справи до суду. В одній з попередніх статтей видання писало, що обвинувачення обох цих людей було відкликано 15 вересня цього року.

Адвокати Armstrong Solicitors, які представляють Беррі, заявили, що їхній клієнт не розуміє, чому проти нього було порушено кримінальну справу, що він ніколи не мав доступу до секретної інформації і не висловлював прокитайських політичних симпатій.

Кеш, виступаючи перед будівлею суду Олд-Бейлі, заявив, що завжди дотримувався законів і "працював у сфері, в якій був відданий просуванню інтересів своєї країни". Його робота полягала в підвищенні обізнаності парламентарів про "виклики, пов'язані з двосторонніми відносинами між Великою Британією та Китаєм".

Позиція контррозвідки

Глава MI5 висловив своє розчарування з приводу провалу судового процесу над китайськими шпигунами.

Сер Кен Маккаллум пообіцяв, що ніколи не відступить перед викликом, який кидає Китай, назвавши арешти Крістофера Кеша і Крістофера Беррі сильним ударом по загрозі національній безпеці.

Він заявив, що діяльність китайської держави щодня становить загрозу національній безпеці, і повідомив, що минулого тижня MI5 втрутилася оперативно, щоб зупинити змову, організовану Пекіном. Проте суд провалився через відмову співробітників служб безпеки визнати Пекін загрозою національній безпеці.

Джерело: The Times