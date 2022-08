Легенда української чи російської Анни: історія фальшивої спадкоємиці, Mar-a-Lago та розслідування ФБР

Майже водночас з публікацією розслідування Bellingcat про шпигунку російського гру в Італії, яка крутилася довкола штаб-квартири командування НАТО (IPress опублікував вчора переклад розслідування), в США вийшла публікація про проникнення неіснуючої спадкоємиці Ротшильдів до клубу Трампа на Флориді та її приятельські стосунки з його оточенням. Хоч автори пишуть, про нібито уродженку України, втім в її арсеналі був також і закордонний російський паспорт на ім’я Анни Анісімової, а український закордонний паспорт був виданий в 2016 році із зазначенням органу, що видав, який не відповідає українським правилам кодування.

Джерело

ПАЛМ-БІЧ, штат Флорида. Певний час "Анна де Ротшильд" вихвалялася корінням своєї родини до європейської банківської династії, надягаючи дизайнерський одяг, годинник Rolex і керуючи чорним позашляховиком Mercedes-Benz за 170 000 доларів.

За словами людей, які її знали, вона розповідала про широкомашстабний проект елітного житла в Смарагдовій затоці на Багамах, багатоповерховий готель у Монако та гоночну трасу Формули-1 у Маямі.

Ключовий момент для жінки, яка вільно володіла кількома мовами, стався минулого року, коли її запросили до Мар-а-Лаго, де вона поспілкувалася з прихильниками колишнього президента Дональда Трампа, а наступного дня з’явилася на прогулянку в гольф із паном Трампом і сенатором Ліндсі Грем серед інших політичних світил.

Але 33-річна жінка не була членом відомої банківської сім’ї, а тепер є об’єктом розширеного розслідування ФБР, яке вивчає її минулу фінансову діяльність і події, які привели її до дому колишнього президента.

"Це була майже ідеальна вистава, і вона зіграла роль", — сказав Джон Лефевр, колишній інвестиційний банкір, який зустрів її з іншими гостями біля клубного басейну.

На додаток до ФБР, правоохоронні органи в Канаді підтвердили, що вона є об'єктом розслідування значних злочинів у Квебеку з лютого.

За рік до видовищного рейду ФБР у приморському будинку колишнього президента жінка, справжнє ім’я якої "Інна Ящишин", російськомовна іммігрантка з України, здійснила кілька поїздок до маєтку, видаючи себе за члена відомої сім’ї та здійснюючи візити з деякими ключовими прихильниками колишнього президента.

https://newsinteractive.post-gazette.com/anna-de-rothschild-trump-mar-a-lago-security-fbi-investigation/videos/Video-driving-up.mp4 Інна Ящишин їде на своєму новому Mercedes Benz AMG G63 через під’їзд Мар-а-Лаго, який охороняється спецслужбами. (Відео гостя клубу, що їде в одній машині).

Здатність пані Ящишин — доньки водія вантажівки з Іллінойсу — обійти охорону в клубі пана Трампа демонструє легкість, з якою хтось із підробленим ім’ям і темним минулим може потрапити на об’єкт, який є одним із центрів влади Америки та епіцентром політики Республіканської партії.

Водійське посвідчення Флориди із зображенням пані Ящишин із прізвищем Ротшильд і адресою особняку в Маямі-Біч, де вона ніколи не жила.

Ці проблеми стали ще більш критичними після того, як два тижні тому агенти ФБР вилучили ящики з секретними та надсекретними матеріалами в Мар-а-Лаго на виконання ордера на обшук у будинку пана Трампа.

Її вхід — численні поїздки на територію клубу та з неї — розкриває вразливі місця об’єкта, який служить як резиденцією колишнього президента, так і приватним клубом, і підкреслює можливі прогалини в безпеці.

"Це його резиденція", — сказав Ед Мартін, колишній спеціальний агент Міністерства фінансів США, який більше двох десятиліть пропрацював у кримінальній розвідці. "Вона не повинна була бути там".

Газета Pittsburgh Post-Gazette та Проект інформування про організовану злочинність і корупцію дізналися, що численні документи були передані ФБР у рамках розслідування, включаючи копії двох фальшивих паспортів із США та Канади — з її фотографією та ім’я Анна де Ротшильда — і водійське посвідчення Флориди з тим же іменем, де вказано адресу розкішного особняка вартістю 13 мільйонів доларів у Маямі-Біч, де вона ніколи не жила.

У судовому спорі під присягою пані Ящишин заявила, що ніколи не використовувала іншого імені та не порушувала жодних законів. В інтерв’ю Post-Gazette вона сказала, що не знала Анну де Ротшильд.

"Мені здається, виникло якесь непорозуміння", — сказала вона.

Вона сказала, що зустрічалася з агентами ФБР 19 серпня, і що паспорти або водійські права, створені з ім’ям Ротшильда та її фотографією, були сфабриковані її колишнім діловим партнером, щоб завдати їй шкоди. "Це все фейк, і нічого такого не було", — сказала вона.

Пан Лефевр і троє інших гостей, опитаних для цієї історії, сказали, що пані Ящишин неодноразово казала людям після того, як увійшла на територію палацу Мар-а-Лаго, що вона Ротшильд, "і всі це проковтнули", — сказав він.

Паспорт громадянина України на ім'я пані Ящишин.





Російський паспорт на ім’я Анна Анісімова.

Фальшивий канадський паспорт "Анни де Ротшильд", в якій зазначено, що місцем її народження є Монако.

Водійське посвідчення Флориди для "Анни де Ротшильд" із адресою особняка, до якого вона не мала відношення.





Американський паспорт "Анни де Ротшильд", де Росія є місцем її народження.

Розслідування її діяльності відбулося через три роки після того, як дві різні жінки з Китаю — одна з них носила з собою два паспорти та флешку зі шкідливим програмним забезпеченням — були заарештовані в різних випадках після того, як вони увійшли на територію клубу, коли пан Трамп був президентом.

Обидві були засуджені до менше ніж року в'язниці і з тих пір були звільнені, принаймні одна була депортована до Китаю минулого року.

У Секретній службі заявили, що не можуть коментувати, чи розслідує агентство візити пані Ящишин до дому колишнього президента в травні 2021 року чи будь-які інші подальші поїздки.

"Щоб зберегти операційну цілісність нашої роботи, ми не можемо коментувати конкретно засоби, методи чи ресурси, які використовуються для проведення наших захисних операцій", — сказав Стівен Копек, спеціальний агент і речник, у заяві.

Секретна служба, швидше за все, не перевіряла особу пані Ящишин, коли вона відвідувала будинок колишнього президента, частково через те, що рівень захисту значно падає, коли президент залишає посаду, сказали четверо колишніх агентів, опитаних для цієї історії.

У більшості випадків "вони мають проводити певний рівень перевірки — ручну перевірку" на наявність зброї, сказав Джонатан Вокроу, колишній агент, який працював у відділі президента Барака Обами.

Але експерти кажуть, що її здатність спілкуватися з членами оточення пана Трампа викликає занепокоєння з приводу постійної безпеки в приватному клубі, який продовжує приймати деяких із найвпливовіших обраних лідерів країни та служить місцем зберігання для деяких із ретельно охоронюваних у країні таємниць.

"Питання в тому, було це шахрайство чи загроза розвідки", — сказав Чарльз Маріно, колишній керівник секретної служби. "Той факт, що ми ставимо це питання, означає, що є проблема".

Інформація про пані Ящишин, яка колись працювала в бізнесі Маямі, який спеціалізується на наданні вагітним російським матерям можливості народжувати своїх дітей у США, щоб отримати громадянство, свідчить у судових протоколах, є відкритою.

Але коли минулого року між нею та її близьким товаришем, з яким вона колись жила, спалахнула запекла судова суперечка, подробиці її бурхливих поїздок до Мар-а-Лаго та інших заходів за останні кілька років почали спливати на поверхню й незабаром привернули увагу федеральних агентів.

44-річний Валерій Тарасенко, бізнесмен із Флориди, який виріс у Москві, розповів, що познайомився з пані Ящишин у 2014 році та дозволив їй жити у своїй квартирі в Маямі, щоб вона доглядала за його дітьми, коли він подорожував у справах.

Відтоді вони розійшлися через те, що, як він стверджував, було жорстоким поводженням з одним із його дітей – звинувачення, які пані Ящишин рішуче заперечує.

Він сказав, що двічі зустрічався з агентами ФБР і говорив з ними про численні поїздки, які вона здійснила в Мар-а-Лаго, і те, що, як він стверджує, було її спробами проникнути в сім'ю Трампа і знайти нові потоки грошей.

Вона використовувала "свою підроблену особу як Анна де Ротшильд, щоб отримати доступ і налагодити стосунки з політиками США, включно, але не обмежуючись ними, Дональда Трампа, Ліндсі Грема та Еріка Грейтенса", — сказав він у судовій заяві під присягою в Маямі.



Пан Грейтенс – колишній губернатор Міссурі, який пішов у відставку в 2018 році після звинувачень у сексуальних домаганнях. Минулого року він провів благодійну акцію в маєтку в Палм-Біч, куди запросили пані Ящишин.

Пані Ящишин, посадова особа двох флоридських компаній, заснованих паном Тарасенком — обидві позбавлені будь-яких активів — стверджувала, що будь-які кроки, які вона робила, щоб отримати гроші, ініціювалися ним.

"Кожний крок, який я робила, мені казав Валерій, щоб це робити", — сказала вона в показаннях. "Після кількох подібних випадків я зрозуміла, що він використовує мене для свого способу життя та для своїх потреб".

Тетяна Верзіліна (ліворуч), колишній бухгалтер "Об’єднаних сердець милосердя", просувала благодійність разом з пані Ящишин, але пізніше подала заяву, в якій заявила, що в ній багато шахрайства.

Пані Ящишин розповіла, що в один момент, коли вона намагалася відірватися від нього, він кілька разів ударив її. "З часом Тарасенко став більш контролювати та агресивно ставитися до мене", — сказала вона в письмовій заяві.

"Я зараз жертва, це все, що я можу вам сказати", — сказала вона в інтерв’ю.

Пан Тарасенко, якого одного разу затримали в Москві за носіння схожої на міліцейську палиці на станції метро в 1998 році, заперечував, що завдавав їй фізичних ушкоджень.

У 2015 році пані Ящишин стала президентом благодійної організації в Маямі "United Hearts of Mercy" — таку назву мала благодійна організація, заснована паном Тарасенком у Канаді п’ятьма роками раніше.

Відповідно до заяви сертифікованого бухгалтера благодійної організації, наданої ФБР, організація в Маямі рекламувалася в соціальних мережах як засіб допомоги бідним дітям, але насправді була джерелом незаконних коштів для організованої злочинності.

Після того, як два роки тому в скарбницю благодійної організації надійшли сотні тисяч доларів, платіжна компанія Stripe Inc. запідозрила шахрайство та припинила акцептувати гроші на кампанію, яка мала допомогти сім’ям, що постраждали від пандемії.

Post-Gazette надіслала електронний лист понад двом десяткам "донорів" із Гонконгу, і кожен лист повернувся назад, припускаючи, що це були фальшиві адреси електронної пошти, використані для обману платіжної системи.

Наприкінці благодійної акції бухгалтер Тетяна Верзіліна розповіла, що їй почали дзвонити люди, які, як вона підозрює, належать до злочинних угруповань, погрожували розправою та вимагали гроші.

"Ті хто телефонував, залишали "голосові повідомлення з невідомих номерів і натяками на те, що якщо я не поверну гроші, я і моя сім'я постраждаємо або нас вб’ють", — написала вона в своїй заяві.

Хоча благодійна організація повинна була оприлюднити свої доходи громадськості про суму коштів, які вона отримала, вона не змогла цього зробити. Пані Верзіліна, яка зараз проживає на батьківщині в Росії, відмовилася говорити про цю справу.

Поки що незрозуміло, куди поділися кошти.

ФБР у Маямі заявило, що не коментуватиме, але щонайменше троє людей, які живуть у Південній Флориді, заявили, що протягом останніх семи місяців агенти ФБР допитували їх щодо діяльності пані Ящишин.

Один із них, Сергій Голубєв, громадянин США, народжений в росії, який колись був одружений на пані Ящишин, сказав, що вони одружилися в 2011 році, щоб вона могла отримати вид на проживання в США та залишитися в країні, але шлюб був лише на папері.

"У якийсь момент їй знадобилася постійна грін-карта, — розповідає 48-річний пан Голубєв.

Він сказав, що ФБР повідомило йому, що агенти розшукують її у зв’язку зі звинуваченнями в чомусь "незаконному — обмані людей і крадіжці грошей", але він сказав, що не знає жодних деталей і не знав про її діяльність. Він сказав, що втратив з нею зв'язок після їхнього розлучення в 2016 році.

Інша особа, яка поговорила з Post-Gazette на умовах анонімності, сказала, що ФБР було передано безліч записів, фотографій і відео пані Ящишин, включаючи фотографії, на яких вона позує з містером Трампом, містером Гремом, нареченою Дональда Трампа-молодшого Кімберлі Гілфойл і спонсором кампанії Трампа Річардом Кофоедом, а також іншими прихильниками колишнього президента.

Донор Трампа Річард Кофоед, другий праворуч, пробує бурбон разом із сенатором Рендом Полом (відомий проросійськими та антиукраїнськими заявами - Ipress), третім праворуч та іншими. Він був серед гостей, які зустрілися з Анною де Ротшильд у Мар-а-Лаго, а пізніше відвідали невелику вечерю з нею та іншими, включаючи Кімберлі Гілфойл і спонсора Трампа Керолайн Рен.

60-річний пан Кофоед, який пожертвував сотні тисяч доларів на кампанію колишнього президента і був частим гостем у Мар-а-Лаго, відмовився від коментарів.

53-річна пані Гілфойл, чиє ім’я спливло на слуханнях 6 січня після того, як стало відомо, що вона отримала 60 000 доларів за виступ перед протестувальниками в день нападу, не відповіла на запити про інтерв’ю.

Поки що допити ФБР, схоже, натякають на розширення кримінального розслідування мережі людей, до якої входить пані Ящишин, яка подорожувала під різними псевдонімами, товаришуючи із політиками та багатими бізнесменами.

Минулого року вона з’явилася на Відкритому чемпіонаті США у Флашинг-Медоуз, штат Нью-Йорк, і на Австрійському світовому саміті у 2019 році, де її сфотографували з такими знаменитостями, як репер Рей Джей та італійський дизайнер автомобілів Орасіо Пагані.

"Ми завжди думали, що в її діда були гроші і що він був олігархом", — сказав забудовник Пол Бартон, і повідомив, що його сімейна компанія заплатила за те, щоб вона принаймні тричі літала на приватних літаках до їх курортного проекту на Багамах.

Їй запропонували продати їхній масштабний житловий комплекс на Багамах за 55 мільйонів доларів і отримати комісію, але такого продажу не сталося.

Під час їхньої розмови він сказав, що вона розповідала про свою участь у будівництві багатоповерхового готелю в Монако, швидкісної траси в Маямі та проекту кондомініуму в Канаді. "Вона добре розповідала історію", — сказав він.

Хоча правоохоронці Квебеку визнали власне розслідування пані Ящишин, вони не надали жодних подробиць.

У якийсь момент вона зустріла прихильника Трампа Елчанена Адамкера, засновника нью-йоркської компанії з фінансових послуг, який часто їздить до Маямі. Пан Адамкер, який відмовився від коментарів, запросив її приєднатися до нього на зустрічі в Мар-а-Лаго, куди вона прибула на своєму позашляховику Mercedes-Benz 1 травня.

Немає жодних ознак того, що вона зустрілася того першого дня з колишнім президентом, який разом із містером Гремом збирався розпочати збір коштів за гру у гольф у розмірі 25 000 доларів на людину, щоб зібрати гроші на проміжні вибори.

Але коли захід відбувся наступного дня в Міжнародному гольф-клубі Трампа всього за кілька миль від Мар-а-Лаго, вона зблизилася з колишнім президентом, який позував з нею для кількох фотографій. На іншому кадрі вона стояла поряд з містером Трампом і сенатором від Південної Кароліни, троє посміхалися і показували великими пальцями вгору.

Пізніше гість пожартував з нею, що передасть їй фотографії за солідну плату. "Анно де Ротшильд — ти можеш дозволити собі 1 мільйон доларів за фотографію з тобою та Трампом", — сказав він у відео.

Потім Ящишин відвезла частину гостей назад у Мар-а-Лаго.

Пан Лефевр, який написав книгу-бестселер про свої роки роботи банкіром з Уолл-стріт, сказав, що кілька гостей у приватному клубі "залицялися до неї, але через містику Ротшильда вони ніколи не випробовували її, а замість цього ходили навколо неї навшпиньках".

Зі свого боку, вона пішла далі просто оприлюднення прізвища. "Вона розповідала про виноградники та сімейні маєтки та про те, як виростала в Монако".

Один з частих гостей Мар-а-Лаго, який побажав залишитися анонімним, сказав, що через кілька днів пані Ящишин було надіслано запрошення взяти участь у зборі коштів для пана Грейтенса в іншому особняку поблизу Мар-а-Лаго, який належить колишньому президенту.

За кілька тижнів до цього пан Грейтенс, колишній військовослужбовець військово-морських сил США, оголосив про своє кандидування в Сенат США з пані Гілфойл - керівницею його національної кампанії.

Лише в березні цього року оточення Трампа заявило, що виявило її справжню особу.

Дін Лоуренс, музичний креативний директор із Флориди, сказав, що зустрівся з інсайдерами Трампа в Мар-а-Лаго, де, за його словами, він здивував їх новиною.

Дін Лоуренс відкрив гостям Мар-а-Лаго в березні, що Анна де Ротшильд була самозваницею.

"Це просто божевілля", — сказав містер Лоуренс. "Хто б міг подумати, що це дійде до такого рівня?"

Містер Лоуренс сказав, що вечір розпочався з вечері, на якій були присутні колишній президент, Рей Джей і репер Кодак Блек, якого пан Трамп помилував за звинуваченням у наданні неправдивих свідчень з метою придбання зброї. На вечері також були присутні: Руді Джуліані та колишній комісар поліції Нью-Йорка Бернард Керік.

Під час вечора пан Лоуренс сказав, що він почав розмову з паном Кофоедом і Керолайн Рен, колишнім національним радником кампанії Трампа, і їхні розмови перейшли до Анни де Ротшильд.

Пан Лоуренс сказав, що познайомився з нею, оскільки він брав участь у музичній компанії — Rothschild Media Label, де вона була президентом — для просування співаків, у тому числі доньки-підлітка пана Тарасенка.

Містер Лоуренс сказав інсайдерам Трампа, що вона не та людина, якою вони її вважають, і попередив їх: "Я хочу з вами дещо прояснити. Я хочу, щоб ви знали, що вона не має нічого спільного з Ротшильдами. Не лізьте з нею ні в які справи".

Коли він розкрив інформацію пану Кофоеду, який жив у Палм-Біч, "його очі були широко розплющені", — сказав пан Лоуренс. "Він сказав мені: "Це саме та, яку я зустрів. Вона приходила до мене додому".

Пан Лоуренс сказав, що потім розмовляв з пані Рен, яка, за його словами, впізнала пані Ящишин за фотографією, яку він їй показав.

За його словами, пані Рен попросила сфотографувати телефон, а потім "вона створила груповий чат", щоб попередити інших.

34-річна пані Рен, яка допомагала в організації мітингу "Зупиніть крадіжку" (6 січня 2021 року – IРress), який відбувся напередодні штурму Капітолію (прихильниками Трампа – Ipress), і була викликана до суду комітетом Палати представників, який розслідує цей напад, відмовилася коментувати цю історію.

Невідомо, скільки разів відвідувала пані Ящишин дім колишнього президента, але пан Лоуренс сказав, що вона викликала достатньо галасу, щоб члени оточення Трампа одразу впізнали її фотографію.

"Вона була там не один раз", - сказав він.

Рон Т. Вільямс, колишній агент Секретної служби, який зараз є консультантом з корпоративної безпеки, сказав, що є багато причин, через які пані Ящишин могла уникнути виявлення, включаючи ймовірність того, що агенти не провели перевірку.

"Чи її слід було перевірити — так", — сказав він, але це "не означає, що це сталося".

Основна перевірка показала б, що такої людини з іменем Ротшильд і її датою народження 1988 не існує. Насправді, онлайн-ресурс, присвячений родині Ротшильдів, містить список нащадків, що датуються сотнями років, але ім’я Анна де Ротшильд ніде не фігурує.

Гері Макденіел, давній консультант із безпеки у Флориді, сказав, що Mar-a-Lago — це не просто приватний клуб, а дім пана Трампа, рівень захисту має бути вищий за межі протоколів безпеки, які зазвичай надавалися колишнім президентам, а також поширюватися на всі приміщення.

"Я хочу знати кожного, хто прийде в цей заклад, його імена, дату, дату народження", — сказав він. "І я хочу, щоб вони були десь у списку, тому що ми ніколи не знаємо, коли він збирається увійти в цей натовп. Вона повинна була бути в списку" на "рівні попередньої перевірки".

Думка про те, що особа з підробкою може потрапити в маєток колишнього президента — навіть якщо вони шукають інвесторів — "неприйнятна", — сказав він. "Хто ще може туди потрапити? Хто стоїть за цією людиною? Це просто неправильно на багатьох [рівнях]".

Пан Маріно, колишній керівник Секретної служби, сказав, що викриття її візитів до великого маєтку підкреслюють проблеми, з якими стикається його колишнє агентство, захищаючи Мар-а-Лаго.

"Це підкреслює складність перебування колишнього президента у клубі, і це доступно [зовнішнім членам]", — сказав пан Маріно, який колись працював над деталями президентів Білла Клінтона та Джорджа Буша.

Пан Лоуренс сказав, що він був збентежений тим, чому саме він повідомив інсайдерам Трампа про потенційне порушення, а не люди, які охороняли колишнього президента та його родину.

"Я намагаюся зрозуміти, як вони допустили це?" — сказав містер Лоуренс. "Як хтось міг продовжувати туди проникати — на такому рівні? Це Мар-а-Лаго".

Michael Sallah, [email protected]; Jonathan D. Silver, [email protected]

Post-Gazette Washington Bureau Chief Ashley Murray and Organized Crime and Corruption Reporting Project reporters William Jordan and Karina Shedrofsky contributed to this report.