На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл

Том Купер і Дональд Гілл опублікували перший у новому році тижневий огляд подій на фронті. Описано ситуації на Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямку, а також на Херсонщині та в Криму. Але почали свій тижневий огляд вони з пісні "Червона калина", розповівши, як за її виконання на окупованих територіях арештовують, штрафують або б'ють. Цим вони пояснюють, чому українці продовжують воювати і ніхто немає права вказувати, що їм потрібно робити чи які території віддавати.

Чому Україна воює. Війна путіна, яка має лише одну мету

Червона калина – це листопадний чагарник, що виростає до чотирьох-п'яти метрів заввишки. Вона згадується в українському фольклорі. Її силует зображений по краях прапора президента України. "Червона калина" також є піснею, яка асоціюється з прагненням України до незалежності і була заборонена в Радянському Союзі в 1919-1991 роках. Тих, хто співав її, могли побити, ув'язнити або заслати.

"Калина – це символ, який є частиною української культури з давніх-давен. Його значення передавалося крізь віки в легендах та піснях. Зламана калина була ознакою біди і трагедії, наруга над нею вважалася ганебним вчинком. Український народ ретельно оберігав його, бо існувало повір'я, що калина росте лише біля добрих людей. За уявленнями наших предків, калина має силу, що дарує безсмертя і здатна об'єднати покоління для боротьби зі злом"...

14 вересня 2022 року шість осіб на окупованих територіях були заарештовані або оштрафовані за виконання пісні на весільному банкеті, а власнику ресторану довелося вибачитися і сказати, що він поважає путіна...

5 жовтня 2022 року стало відомо, що кримську королеву краси та її подругу оштрафували на 40 000 рублів за виконання пісні, яка є "бойовим гімном екстремістської організації"...

Вчитель, який живе в окупації, був звільнений за те, що зіграв українську пісню для своїх учнів. Пізніше він був побитий і ув'язнений за публікацію "Червоної калини" в соціальних мережах...

В Одесі у новорічну ніч внаслідок атаки безпілотників загинула щонайменше одна людина, інші отримали поранення. Після цього весь район співав "Червону калину". Але нікого не побили. Нікого не ув'язнили. Нікого не вислали. Тому що вони досі вільні...

Подумайте: владімір путін – персонаж, який розпочав цю війну, і єдиний персонаж, який може її закінчити, у будь-який час доби. він розпочав цю війну не тому, що хоче миру. Він почав цю війну не тому, що хоче отримати ту чи іншу частину України. путін розпочав цю війну не для того, щоб вести переговори про мир. Ще менше він почав цю війну тому, що хоче якогось переговорного миру в обмін на ту чи іншу частину України. Він не збирається закінчувати цю війну таким чином. Він розпочав цю війну тому, що досвід навчив його, що він може зміцнити свою владу в москві та санкт-петербурзі – а отже, і в усій росії – шляхом розв'язування воєн; і що він може дуже легко вийти сухим із води, розв'язуючи війни у дуже вигідний для себе спосіб. Тому що він засвоїв урок, що розв'язування воєн – це закріплення його позиції, і тому що він знає, що йому не треба перейматися ціною, незалежно від того, скільки страждань він спричинив у росії, Чечні, Грузії, Вірменії, Сирії, білорусі, Казахстані чи Україні.

Коли його основна ідея про швидку та елегантну перемогу провалилася, він не зупинив цю війну: він просто перетворив її на війну на винищення України. Війну, яка має лише одну мету.

За всі 20 з гаком років цього конфлікту; за 10 років, відколи путін вторгся на Кримський півострів, і особливо за два роки, відколи він розпочав війну на знищення України, ніхто не потурбувався про те, щоб дати путіну бодай половину причини змінити свою мету. Йому лише постійно підкидають все нові й нові причини продовжувати цю війну, навіть знаючи, що він більше не може її виграти. Тому що війни вигідні путіну.

Тому, і це найввічливішим чином: ніхто не має права говорити українцям, щоб вони припинили боротися за свою країну, свій народ і свою свободу. Тим більше, ніхто не має права пояснювати українцям, яку частину України вони мають віддати путіну – на основі нездійсненних мрій про досягнення якогось фантастичного миру натомість.

росія продовжує наступати. А Україна тримає оборону

Західна Луганщина. У теплу погоду чергова російська атака на Синьківку провалилася. Про це свідчать перехоплені радіопереговори...

Бахмут. Україна втратила ділянку лісу розміром 400х400 метрів на захід від Бахмута. На інших лініях фронту нічого не змінилося. Артилерійський вогонь зупинив російську штурмову групу перед тим, як вона змогла атакувати Кліщіївку.

Авдіївка. росіяни атакували Степове та три лісосмуги на схід від нього, але українці знищили російські сили і повернулися на свої вихідні позиції.

Автоматичний гранатомет – це як дуже маленька артилерійська система. Я не знаю, з якої відстані стріляли, але бачив, як з них стріляють з 1500 м, і бачив, як вони відстежують снаряди на екрані комп'ютера. Схоже, що саме це і сталося тут...

російські танки під Степовим були підбиті безпілотниками...

Якщо добре придивитися до місцевості, то можна побачити, що "Бредлі" веде вогонь з півночі від коксохімічного заводу в напрямку (того, що залишилося) лісосмуги вздовж залізничної колії та бетонних бар'єрів на північ від нього. Місце, звідки стріляє "Бредлі", знаходиться за 800 м від коксохімічного заводу, в межах досяжності українських кулеметів, що стоять на підвищених позиціях на території заводу...

Мар'їнка. У той час як росія без особливого успіху намагається розширити свою експансію з Мар'їнки, вона робить сильний натиск на село Новомихайлівка. Два дні поспіль східна частина села розривалася на шматки термобаричними вибухами з ТОС-1А. Також воно зазнало 14 авіаударів і залпу ракет із гелікоптера.

Услід за цими ударами вони направили бронеколони з півдня і сходу. Кожна колона була атакована безпілотниками і артилерією на підході до села, і деякі з них так і не досягли його. росіяни досягли невеликого кварталу будівель на південній околиці. Український танк атакував їх впритул, перш ніж російська піхота була вигнана...

Херсонщина. російські атаки продовжують завдавати важких ударів по Кринкам. Одна з них фактично відбулася через ліс і росіяни закріпилися в селі, але українська артилерія підірвала уламки будинків, які вони зайняли, й Україна відновила всі свої оборонні рубежі.

Українські безпілотники вночі мінують дороги і виводять з ладу вантажівки та легкові автомобілі. Вранці, перш ніж транспортні засоби можуть бути відновлені, БПЛА добивають їх, скидаючи боєприпаси. Українські засоби РЕБ все ще ефективні, але вони не усувають загрозу з боку російських безпілотників, і все більше російських дронів використовують приціли нічного бачення або тепловізійні приціли.

Крим. Великий десантний корабель "Новочеркаськ" перевозив боєприпаси до окупованої Феодосії, коли в нього влучили дві крилаті ракети. Відео вибуху та зображення того, що залишилося над водою...

Супутниковий знімок "до і після" демонструє, що невеликий 70-річний мінний тральщик також був затоплений, і до чотирьох інших кораблів могли бути пошкоджені...

Рух опору "Атеш" зазначає, що 18 старих 152-мм артилерійських установок 2С1 і російський особовий склад пройшли через Євпаторію і, ймовірно, прямують на лівий берег у Херсонському секторі через великі втрати там. "Атеш" надає загальну інформацію, оперативну розвідку, яка використовується для визначення цілей, оцінки збитків і, час від часу, прямих дій проти російського особового складу і техніки...

російська берегова оборона, яка ніколи не побачить бою, оскільки була пошкоджена штормами...

Чорне море. Судно, що прямувало за зерном, натрапило на міну. Двоє членів екіпажу отримали поранення. Щоб уникнути затоплення, судно посадили на мілину. На допомогу вирушили два буксири...

росія. Україна минулого тижня атакувала Брянськ і Бєлгород. У Брянську зокрема влучили у завод мікроелектроніки. Чомусь "Атеш" стверджує, що вони проникли на збройовий завод у Тулі, під москвою. Якби це було так, то заява про це збільшила б загрозу для їхнього агента на заводі. Існує ймовірність, що вони цього не робили, але така заява змусила росію інвестувати в посилення безпеки на тульському збройовому заводі та інших об'єктах...

Джерела: Частина 1, частина 2 та частина 3