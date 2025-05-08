Напередодні побєдобєсія в Москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер

На складному становищі путіна, який попри свою показову браваду, опинився в стратегічній пастці розповідає у черговому огляді війни Ендрю Таннер. Це сталося через невдачі на фронті, технологічну перевагу України у використанні дронів та посилення міжнародної підтримки ЗСУ. На фронтах, як і раніше, російська армія, незважаючи на локальні тактичні успіхи, втрачає стратегічну ініціативу та несе непропорційні втрати.

День Перемоги 2025: останній великий парад путіна?

Попри свою посмішку бурундука путін знає, що він у біді. Трамп не грає в добрі стосунки, Україна щоночі спалює шматки імперії, а мотоциклетні наскоки не є тактикою перемоги у війні.

Кілька тижнів тому я припустив, що путінський режим може вдатися до вбивства власного народу під чужим прапором, а потім звинуватити в інциденті українські БПЛА. На той момент я зовсім забув про щорічний костюмований бал і парад у Москві на честь падіння Берліна в 1945 році.

Вже майже 9 травня, і українська розвідка, а також партизанський рух АТЕШ всередині путінської імперії, що розвалюється, попереджають про терористичні операції, організовані ФСБ навколо цієї події. Більш глибока хитрість путіна, який запропонував триденне перемир'я на 9 травня, може полягати в тому, щоб створити враження, ніби Україна напала на священне рашистське свято.

Здавалося б, така гра занадто очевидна для Москви, але у путіна не так багато інших козирів, і на даному етапі він може не встояти перед символізмом. Звісно, було б і смішно, і доречно, якби представники режиму путіна скористалися шансом усунути його самого.

Для будь-кого в рашистському кошмарі, кого не звуть путін, найкращий результат війни в Україні – це те, що карлика негайно обнулять, дозволивши перебрати владу якомусь підлеглому, який може негайно зробити те, що Хрущов зробив зі Сталіним, звинувативши в усіх невдачах свого попередника.

Прихильників жорсткої лінії можна заспокоїти, повісивши кількох соратників путіна на звинуваченнях у корупції і пообіцявши, що неминучий наступний виток війни пройде набагато краще для Москви. Команда Трампа буде в захваті від того, що змусить Зеленського погодитися на всеосяжне припинення вогню.

Всі великі гравці у Вашингтоні та Москві були б більш ніж задоволені таким результатом. Єдине, що стоїть на їхньому шляху, – це путін, який не може змиритися із замороженим конфліктом після того, як витратив три роки і мільйон жертв, обіцяючи остаточне знищення України на славу матінки-росії.

Україна міцно утримує стратегічну ініціативу, неухильно нарощуючи бойову міць в тилу. Поки Вашингтон і Москва продовжують свій танець з припиненням вогню, а путін наказує безглуздо атакувати, щоб довести свою непереможність, прийде час, коли Україна буде готова довести, що Курськ був лише дегустацією того, на що здатні українські захисники.

Насправді вражає, як далеко Україна просунулася за трохи більше ніж три роки – те, що рідко визнають іноземні ЗМІ. Через два з половиною роки путінська армія відправляє цивільні транспортні засоби на лінію фронту в Україні, яку підтримують дрони. Віслюки з'являються у складі логістичних потягів, і не тому, що вони пристосовані до місцевості. Радянський арсенал був значною мірою вичерпаний, причому точно за графіком. Щоб захопити одне поле, потрібно втратити одну-дві сотні людей, і ця ціна зростає з кожним місяцем, оскільки українська тактика і доктрина вдосконалюються.

Огляд фронтів. Минулого тижня відбулася значна і стійка зміна риторики адміністрації Трампа щодо України. Це супроводжувалося значною активізацією зусиль рашистів, які намагаються просунутися вперед, що не менш показово, ніж виверт путіна з пропозицією триденного перемир'я.

Але за винятком деяких незначних зрушень московських атак останнім часом, оперативний намір нинішньої хвилі наступу такий же простий, як і ширша стратегія виживання путіна: змусити українські війська витрачати час і енергію лише на утримання лінії фронту, щоб підтримувати враження, що її неможливо прорвати. Орки хочуть змусити Україну розпорошити резерви по всіх усюдах, щоб вони не могли сконцентруватися на вразливому південному театрі бойових дій.

Якщо кампанія в Україні цього літа зайде в глухий кут, як це сталося у 2023 році, повинен міркувати путін, тоді відновлення дипломатичних зусиль восени може підштовхнути Трампа знову посилити тиск на Україну. Якщо путін зможе підвищити ціну в іншому вимірі, особливо якщо Європа не надасть належних ресурсів для контрнаступу України цього літа, а США загрузнуть у бомбардуваннях Ірану, Трамп може бути змушений піти на ще один крок назустріч. Втім, путін не забув, що йому вкрай необхідна серйозна перемога, щоб заморозити конфлікт, не ризикуючи отримати ще один бунт у вагнерівському стилі у себе вдома.

Багато затятих націоналістів у його імперії вважають нездатність путіна перемогти серйозним викликом їхньому світогляду. Це сила, яка повалила не один московський режим у минулому.

Північний театр бойових дій. Харківський фронт залишається статичним, незважаючи на кілька боїв за позиції, що точаться більшість днів, а на Чернігівщині тихо, якщо не брати до уваги випадкові сутички або спроби інфільтрації, тому дії на півночі все ще зосереджені на Сумщині й прикордонних районах Бєлгородської та Курської областей. Тут протиборчі українські та рашистсько-північнокорейські угруповання все ще воюють на московському боці кордону, плюс кілька невеликих сіл всередині України, які продовжують поглинати групи орків.

Українські війська, схоже, прорвали кордон в Курській області на новій ділянці, атакуючи в напрямку кордону Курської та Бєлгородської областей. Це виглядає як спроба завдати удару по військам орків, які рухаються на відвоювання Попової та Демидівки з правого флангу. Не схоже, що українські підрозділи змогли досягти Гоптарівки, але орки, безумовно, були змушені передислокувати війська, щоб зустріти цю нову загрозу, даючи можливість операторам БПЛА попрацювати над ними.

Проводячи невеликі "превентивні" атаки бригадами, які все ще перебувають на Сумщині, Україна, ймовірно, утримує цю територію вдвічі меншою кількістю військ, ніж це було в попередні місяці. Багато ветеранів Курської битви будуть відпочивати – останнім часом про 82-гу, 80-ту та 95-ту десантно-штурмові бригади не просто так мало чути. Інші видатні бригади, такі як 47-а і 21-а механізовані, очевидно, все ще присутні в ролі допоміжних сил, а штурмові полки, такі як 225-й і 33-й, беруть на себе провідну роль в операціях.

Масштабний прорив орків менш вірогідний, ніж раптовий наступ українців на Бєлгород чи навіть на Курськ, причому деякі повідомлення свідчать, що операція може розпочатися в Глушково, на захід від того місця, де орки не змогли прорватися на Сумщину. Подивимось, що станеться за тиждень.

Що б не відбувалося, корисно часто промацувати фланги росіян. Політичні наслідки втрати навіть одного населеного пункту привертають тисячі військ до цієї місцевості. Порівняно невелика українська атака може змусити орків витратити багато ресурсів, навіть якщо вона ніколи не мала зайти далеко. Є три основні кроки для того, щоб просуватися в мережеву епоху, не зазнавши при цьому катастрофічних втрат:

Засліпити й придушити. Очистити шляхи доступу. Посилити й укріпити.

Дрони прокладають шлях, за ними йдуть інженери й розвідники, потім штурмові війська беруть контроль, і якщо один з етапів не вдається, операція припиняється. Тоді як Москва імітує тактику, яка привела німців до поразки в 1918 році, завдання України – імітувати перемогу союзників у подальшій Стоденній кампанії, яка розбила кайзерівську армію і поклала край Першій світовій війні.

Східний театр бойових дій. На Куп'янському фронті цього тижня було відносно спокійно, і український Центр оборонних стратегій припускає, що московські війська перегруповуються перед черговою спробою розширити плацдарм над Осколом. Він також прогнозує, що Москва відновить лобові атаки на український плацдарм на схід від Оскола, намагаючись вийти до Куп'янська.

Куп'янськ. Більше ходів і контрходів – плацдарм орків над Оскілом просувається недостатньо швидко, оточення Куп'янська малоймовірне.

Обидва твердження здаються правдоподібними, враховуючи провал флангових операцій росіян на цьому фронті на сьогодні. Плацдарм біля Дворічної, який повільно розширюється з зими, все ще не може отримати важку техніку, тому досяжність орків всередині залишається обмеженою. Мотоциклетні атаки можуть дозволити ворогу трохи розосередитися, але все, що вони можуть зробити, це заохотити більше піхоти орків потрапити в пастку.

Мотоциклетні атаки дійсно створюють проблеми для українських захисників, адже один чи два з десяти орків, які доживуть до українських позицій, намагатимуться їх захопити. А оскільки українські передові позиції зараз утримуються вогневими групами з 3-6 чоловік, десяти ворожих солдатів, що підійшли надто близько, достатньо, щоб змусити їх відступити до наступної лінії дерев. Але продовжувати вести такий вогонь все глибше і глибше вглиб української території просто нежиттєздатно. Така робота в перестрілках тепер є роботою для дронів.

Більше за Куп'янськ зараз викликає занепокоєння фронт біля Борової, де нещодавно відбулося подальше розширення російського плацдарму над Жеребцем. Досі не було зафіксовано жодного масштабного українського контрнаступу, а українські джерела припускають, що Москва має значну чисельну перевагу в цьому районі. Третя штурмова бригада і корпус, який вона формує навколо себе, повинні дуже обережно ставитися до спроб оточення, поки Москва утримує плацдарм на півдні, а також присутність на східному березі Осколу на півночі.

Борівський, Лиманський і Сіверський фронти разом узяті. Ймовірні зусилля росіян та українців показані пунктирними стрілками, нещодавній прогрес росіян показаний суцільною лінією. Незабаром контратака або відступ Третьої штурмової.

Ліквідація одного або обидвох буде необхідною, щоб уникнути відступу до Осколу. Це не означатиме серйозного розвороту, але полегшить організацію наступних проривів орків до Борової та Лиману, що ускладнить оперативну ситуацію в цьому районі. Україна може фактично використовувати Третій штурмовий корпус для утримання останнього, ще не зайнятого ворогом шматка Луганської області в політичних цілях, але це не є раціональним вибором, якщо не будуть забезпечені фланги.

Фронти в районі Сіверська та Часового Яру цього тижня були переважно статичними, ймовірно, через те, що місцеві командири орків потребують підкріплення та поповнення запасів перед тим, як відновити операції (вкотре). Сіверськ – одна з найбільш вразливих ділянок українського фронту в суто географічному сенсі, але її захищають міцні бригади, які, ймовірно, вже давно діють як згуртований корпус, спираючись на результати й підвищення кількох командирів бригад, призначених у цей район, до рівня командирів корпусів. Незабаром слід очікувати відновлення тиску орків.

На південному краю Костянтинівського фронту, навпаки, було дуже гаряче: простір між Торецьком та Малинівкою цього тижня знову піддався потужним атакам орків. Москва атакує Костянтинівку з цього кута, як я і прогнозував рік тому, до того, як орки вирішили зробити свій хибний крок на Покровськ. Одна мотоциклетна атака орків вздовж Бичка, схоже, була досить успішною, і українські бійці були взяті в полон у Тарасівці. Цікаво, чи був використаний стик між 157-ю механізованою та 109-ю територіальною перед тим, як прорив орків був пізніше знищений.

Костянтинівка та Покровськ. Суцільні стрілки показують нещодавній рух, а пунктиром – ймовірний план просування кожної зі сторін на наступні кілька тижнів. Очікується, що Україна міцніше триматиме позиції на західному фланзі, вздовж Бичка, ніж на південь від водосховища Клебан-Бик між Костянтинівкою і Торецьком

Орки отримають певні перемоги – статистично це ніколи не викликало сумнівів. Важливо те, чи будуть ці перемоги варті того, щоб їх здобути. Я не беруся судити про те, яке українське формування насправді відповідає за цю територію, особливо враховуючи нещодавню тенденцію, коли Україна дозволяє оркам проникати на кілька кілометрів, щоб їх можна було ефективно знищити.

У Москви тепер може з'явитися інший шлях через Бичок, але поки фланги не будуть убезпечені, це буде просто ще одне вузьке місце, яке кишить безпілотними літальними апаратами. Втрата людей у полон свідчить про те, що щось пішло не так, але іноді нещастя перетинається з компетентними ворогами. Було б добре, якби Москва поставилася до них належним чином і відправила додому в рамках обміну полоненими, але з орками немає жодних гарантій навіть на це.

У цьому секторі українські війська, схоже, мудро відступають з більш вразливих позицій і завдають шкоди на ходу, водночас міцно утримуючи фланг Бичок і район Клебан-Бикського водосховища на північний захід від Торецька. Зазвичай найлегше утримувати оборону за лінією річки, але протягом півтора року Україна неодноразово утримувала плацдарми. Моє припущення полягає в тому, що це виявилося сприятливим для ефективного знищення орків.

На південь від Костянтинівки. Мета України: мінімізувати втрати, змусити ворога платити за кожне поле кров'ю.

Хоча українське командування продовжує повідомляти, що Покровськ є головним пріоритетом Москви, я змушений задатися питанням, чи не є це навмисною дезорієнтацією з боку Києва. Все більше фактів вказує на те, що Москва вдасться до дорогого фронтального наступу на вільні міста Донбасу цього літа, а зусилля на флангах будуть спрямовані, головним чином, на відволікання уваги, а не на досягнення справжнього прориву і оточення українських військ на стратегічному рівні.

У такому разі відсікання Покровського напрямку від Костянтинівки є необхідною передумовою, але взяття Покровська не є такою передумовою, незважаючи на постійну загрозу, яку українські сили там становлять для лівого флангу росіян. Якщо я правий, то зусилля Москви на південний захід від Покровська зводяться до того, щоб тримати українські сили надто зайнятими, щоб здійснити серйозний контрнаступ, або ж мета може бути суто політичною: досягти кордону Дніпровського району для показухи. У будь-якому випадку, брак сил для фактичного взяття Покровська, погрози щодо нього або більш глибокий фланговий рух на захід – це все, на що можуть розраховувати орки.

Хоча в районі Покровська в цілому спостерігається стрімке зростання інтенсивності атак орків, поки що Україна відбиває їх, навіть відтіснивши останні хвилі з кільця містечок, що оточують Покровськ. Українські війська, по суті, відтісняють ворога від зовнішніх стін міста, тоді як орки намагаються розширити свою присутність на південному березі Солоної, намагаючись утримати плацдарм на північному березі.

Українські удари настільки негативно впливають на логістику росіян у цій зоні, що вони вдаються до встановлення сіток на ключових дорогах. Україна просто використовує артилерію, щоб підірвати ділянку, а потім запускає в діру дрони. Ще один приклад адаптації орків у неправильному масштабі. Україна застосовує подібну тактику, але здебільшого в тилових районах, вразливих лише до відносно неточних ракетних ударів. Там, де HIMARS може діяти як супер-снайпер, Москва використовує масовані штурмові удари для досягнення такого ж або зазвичай меншого ефекту.

Фронтальний штурм Покровська залишається можливим, але це не дуже добре спрацювало в Торецьку, де Москва має перевагу в тому, що може укрити свої сили всередині великого окупованого міського району всього за десять кілометрів від Торецька. Вторгнення в Покровськ виявилося б для тисяч орків дорогою в один кінець.

Далі на південь, фронт біля Новопавлівки також привертає непропорційно велику увагу орків, Москва прагне суто політичного тріумфу – захопити шматок Дніпровського району, але водночас загрожує ширшому охопленню Покровська на заході. Тут українські війська все ще відступають поле за полем, хоча останнім часом виглядає так, що може утворитися міцний периметр, який закріплюють міста Багатир та Олексіївка вздовж Вовчої. Орки щосили намагаються дістатися до них і намагаються тиснути з флангів, але українська оборона буде тільки міцнішати, чим ближче орки підходитимуть до Новопавлівки.

Новопавлівський фронт. Що хочуть зробити орки, і що вони, ймовірно, зроблять протягом наступних шести тижнів.

Я очікую, що натиск рашистів тут зійде нанівець задовго до того, як вони дійдуть до злиття річки Мокрі Яли і Солоної з Вовчою біля Новопавлівки – видимої оперативної мети. Можливо, через свої труднощі, орки зробили ще одну спробу знайти західний фланг України, наступаючи в напрямку Зеленого Поля. І знову багато людей було принесено в жертву заради захоплення кількох полів у сірій зоні.

Південний театр бойових дій. Москва все ще повільно намагається нарощувати обстріли на півдні, намагаючись зв'язати українські сили. Але великі штурми на Оріхівському фронті, що відбулися кілька тижнів тому, нікуди не привели, і немає жодних ознак того, що Україні потрібно терміново перекидати підкріплення в цей район.

Території, які могли бути захоплені під час масштабного штурму пару тижнів тому, вже очищені українськими силами.

Далі вниз по Дніпру в Херсонській області орки постійно намагаються захопити острови в дельті та загрожують створити плацдарм на протилежному березі. Україна утримує кілька власних передових позицій по той бік річки, які московське командування постійно наказує місцевим командирам орків ліквідувати. Проте шанси на масштабну переправу зараз мінімальні. Схоже, що українські берегові бригади без проблем завдають ударів по ворогу щоразу, коли вони відправляють приречені душі через Дніпро на човнах.

Поява морських дронів, озброєних керованими ракетами та іншими дронами, може дещо змінити ситуацію в майбутньому. Якщо вогневу підтримку з моря вдасться зробити достатньо потужною, можна буде здійснювати короткочасні невеликі висадки вздовж узбережжя. Хоча варто зазначити, що коли українські війська закріплюються десь, їх надзвичайно важко вибити.

Певною мірою Москва використовує південь так само, як Україна використовує північ: розгортає достатньо військ, щоб становити загрозу і запобігти несподіваному наступу, але в основному зв'язує резерви. Москва вже не може сподіватися оточити й знищити українські сили на схід від Дніпра, а лише розтягнути їх якомога більше вздовж флангів у надії, що фронтальний штурм виявиться успішним.

Той факт, що дорога від Бахмута до Слов'янська ще не зазнала тривалої серії наступів орків "м'ясними хвилями", змушує мене підозрювати, що кінцева гра путіна цього літа включає один фінальний масовий наступ на вузькому фронті – подібно штурму Бахмута силами Вагнера, але помножений на десять.

Морські справи. Як ви, можливо, чули, українські морські дрони минулого тижня здійснили свої перші в історії знищення реактивних літаків, використовуючи надійні ракети AIM-9 Sidewinder певної модифікації, щоб збити пару Су-30 біля Криму та Новоросійська.

Загальне уявлення про те, як далеко Україна мала відправляти дрони, щоб знищити пару винищувачів Flanker вартістю п'ятдесят мільйонів доларів кожен. Місцезнаходження лише одного відоме приблизно, про інший відомо тільки те, що він десь біля Криму, екіпаж – вантаж 200. Цивільне судно, що проходило повз, підібрало інших. Припускаю, що це сталося тому, що рятувальні гелікоптери орків надто боялися прилетіти. У 2022 році такий сценарій здавався б майже неможливим.

Ця перемога сталася під час ширшої української атаки на район Новоросійська, в якій могли використовуватися близько ста п'ятдесяти повітряних і кількох десятків морських дронів, хоча Москва, звісно, не є надійним джерелом інформації. Результати атаки ще не визначені – чи то через успішну оборону, чи то через те, що Москва стала краще стримувати громадян від зйомок нескінченних оборонних провалів орків. Навіть зараз вони все ще достатньо шоковані, коли українські дрони пролітають над ними, щоб надати чудове підтвердження їхнього типу та цілей. Зауважте, ніколи не цивільних. Принаймні поки що.

Чесно кажучи, я не вважаю це революційним розвитком, скоріше неминучістю, яку давно передбачали. Гелікоптери виявилися одним із найефективніших засобів протидії морським дронам, здатні використовувати свою вищу швидкість порівняно з будь-яким плавзасобом, щоб обирати коли і як вступати в бій таким чином, щоб їхні екіпажі наражалися на найменший ризик. Як тільки дрони почали нести зброю, гелікоптери вже не могли просто зависати над ними та знищувати їх. Коли до українських дронів класу "Магура" інтегрували радянські ракети Р-73 (AA-11 Archer для нас, фанатів авіасимуляторів 90-х), гелікоптери почали падати.

Тоді орки почали використовувати свій значно виснажений Чорноморський авіаційний полк для полювання на українські дрони. Але відсутність ефективної високоточної зброї призвела до бомбардувань і навіть обстрілів на низькій висоті та швидкості – не найкращі умови для багатоцільового реактивного літака. Українській команді розробників не знадобилося багато часу, щоб інтегрувати інший тип ракет, імовірно з більшою ефективною дальністю.

Ймовірно, це більше не повториться, тому що як тільки орки обпеклися на своїй авіації, вони пристосувалися і стали набагато консервативнішими. Тепер їм доведеться покладатися на більш дорогі ракети для ураження безпілотників, які коштують менше, ніж засоби, розгорнуті для їх знищення. І вони також вразливі для перехоплення. Безпілотники ППО, що супроводжують надводні ударні дрони у складі флотилії, досить гарно розподіляють основні військові функції військового корабля між різними платформами. Я б'юся об заклад, що це майбутнє прибережної війни та ключ до перемоги в будь-якій битві за Тайвань.

Ударні кампанії. Україна повільно демонтує військову машину путіна, по одному заводу і об'єкту за раз, по два, а то й по три в хорошу ніч. Зазвичай вони б'ють по тому, що путін не може дозволити собі надовго вивести з ладу. Орки, можливо, і вміють масштабувати виробництво, але вони точно не здатні випередити навіть найбільш передбачувані криві розвитку подій.

Орки все ще здатні завдавати шкоди Україні за допомогою власних ракет і безпілотників, але лише спорадично і рідко до такої міри, що це може вплинути на важливі операції. Український флот Вайперів стає все більш важливою частиною цього успіху.

Війна в повітрі. Чехи знову мстять за десятиліття гноблення з боку Москви, додавши до свого перевороту з організацією закупівлі мільйонів снарядів для України на міжнародних ринках спільне створення льотної школи F-16. Кількамісячне навчання польотам на "Вайпері" за межами Праги є гідною винагородою за те, що доводиться кидатися на рівні верхівок дерев до російських ракетних комплексів, щоб скидати бомби на наступаючих орків. Серед інших небезпечних місій.

Я очікую, що до кінця року Україна матиме дві ескадрильї "Вайперів" і одну ескадрилью "Міражів", приблизно по 12 готових літаків у кожній, що разом з ще вісьмома системами Patriot (ще дві були обіцяні минулого тижня) нарешті дасть Україні досить ефективний, майже всеосяжний повітряний щит. Про Gripen для України нічого не повідомляється, але слід зазначити, що Чехія вже близько десяти років орендує у Швеції дюжину таких літаків, контракт закінчується в 2027 році.

Я можу легко уявити собі сценарій, за яким чеський лізинг Gripen опиниться в українських руках цього року в рамках угоди, за якою Польща або Німеччина прикриватимуть повітряний простір Чехії, доки вона не отримає нові винищувачі, які вже замовлені. Або усвідомлює, що для кожної маленької європейської країни не дуже розумно мати одну чи дві ескадрильї винищувачів, які прикривають повітряний простір, оточений країнами-союзниками.

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