Том Купер приєднався до тих голосів, які вважають, що "замість прогулянок по Курській області, що безумовно приємно, потрібно посилювати Торецький та Авдіївсько-Покровський напрямки", зокрема й боєприпасами. Втім, варто зазначити, що всі "диванні експерти" не мають повної інформації про те, що відбувається і для чого, а тільки можуть констатувати факти. І Купер не виключення. У цьому дописі він також розповідає про результати ударів по авіабазі Морозовська та деталізує "факти" по курському фронту на основі російських соцмереж.

Так, це завжди одне й те саме: я "на день виходжу зі свого офісу, а українці вже ..."

Дійсно, цього разу, схоже, вони проводять операцію на кілометри вглиб російської федерації... але, дозвольте мені висвітлити всі новини, одну за одною.

Повітряно-ракетна війна. Хронологія 3-6 серпня

3 серпня. Українське ГУР та російські соціальні мережі оприлюднили супутникові фотографії, відео та світлини, що демонструють результати атаки 3 серпня на АБ "Морозовськ" (Ростовська область, 270 км за лінією фронту... і ні: це не "помилка", це скоріше пов'язано з тим, що сталося з однойменним підводним човном... і що відбувається з російськими збройними силами в цьому регіоні "загалом"). Влучання в місцевий склад боєприпасів було підтверджено, як і той факт, що це призвело до великої пожежі, яка знищила значну частину об'єкту.

Склад боєприпасів Морозовської АБ, підірваний 3 серпня. По суті, там знищені майже всі ангари.

Пара бомб з лазерним наведенням КАБ-1500Л, які не здетонували під час підриву будівлі навколо них. Їх наявність підтверджує: це був склад боєприпасів.

Ще одна фотографія з того ж сайту, на якій зображені бомби ФАБ-500М-62, що не здетонували. З їхньої маси мали б зробити планерні бомби УМПК.

Не менш важливим є те, що підтверджено, що в результаті удару було знищено щонайменше один Су-34 і пошкоджено ще два (обидва фото оприлюднені Міністерством оборони України):

..., що було перехресно підтверджено на відео, які з'явилися в російських соціальних мережах.

Вид згори на кабіну знищеного Су-34.

Вид знизу на той самий знищений літак.

5 серпня. росіяни знищили один або два ЗРК Бук-М1 ПСУ (обидва, схоже, були модифікованими FrankenSAM, тобто ЗРК Бук-М1, пристосованими для стрільби ЗРК RIM-7 Sea Sparrow американського виробництва).

6 серпня. В ніч з 5 на 6 серпня ПСУ стверджували, що росіяни атакували, а їхня ППО збила:

4 "Іскандер-М": 2 збито;

2 Х-59: 2 збито;

16 ударних БПЛА "Шахед": 15 збито (один, здається, влучив в якийсь об'єкт в районі Броварів).

ЗСУ на Курщині. Тим часом на Торецькому та Авдіївсько-Покровському напрямках ситуація критична

Українські джерела здебільшого мовчать про це; навіть офіційна москва не дуже охоче про це повідомляє. Отже, наступне є "реконструкцією на основі того, що можна прочитати у російських соціальних мережах".

У ніч з 5 на 6 серпня угруповання українських військ здійснило кліщовий наступ на територію Курської області російської федерації.

Наскільки можна судити на даний момент, північна частина цієї атаки проходила вздовж траси Р200, від кордону до міста Суджа; південна – від кордону через Курилівку до Махновки, а потім "за" південною Суджею.

Суджа – це не "ще одне російське місто біля кордону", а місце, де з'єднуються три основні російські газопроводи: Ямал-Європа, Прогрес і Єлець-Кривий Ріг. Якщо моя інформація правильна, відомо, що вони транспортують близько 244 мільйонів кубометрів газу на добу.

Якщо і була якась офіційна реакція росії, то вона зводилася до того, що атака була "зупинена вже на кордоні".

Однак протягом дня з'ясувалося, що українці проїхали аж до Суджі. Це стало очевидним, коли ВКС і всрф у відповідь завдали масованих авіаударів і артилерійських обстрілів по місту, а місцеве населення почало тікати.

Також стало очевидно, що перед українськими військами, що наступають (і, за повідомленнями, легіоном "Свобода росії") дрони ЗСУ підбили низку російської техніки, зокрема ці два основних бойових танки Т-62, які все ще були встановлені на танкотранспортних машинах:

...численні російські військовослужбовці потрапили в полон...

Коли росіяни спробували контратакувати своїми ударними гелікоптерами, вони швидко втратили принаймні цей Ка-52:

Однак ВКС продовжували атакувати підрозділи ЗСУ за допомогою Су-25:

Ба більше, судячи з цього кадру з відео, на якому видно МіГ-29, що виконує роль "охоронця воріт" на в'їзді в аеропорт "Халіно" – базу 105-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії (літає, зокрема, Су-30СМ), – українці могли також завдати удару по цьому об'єкту своїми БПЛА та/або балістичними ракетами.

Згідно з російськими соціальними мережами, російська військова розвідка (ГРУ) "ідентифікувала" елементи до п'яти бригад ЗСУ, які беруть участь у цій операції, включаючи "елітну" 22-гу механізовану бригаду, оснащену бойовими машинами піхоти (американського) виробництва M2 або M3 Bradley, та іншу бригаду, оснащену бронетранспортерами (американського) виробництва Stryker (два з яких можна побачити на кадрах з російського відео, наведених нижче):

Станом на 22:00 вчорашнього вечора (6 серпня) російські соціальні мережі "виправили" значну частину попередніх повідомлень, заявивши, що близько "150-200 українських військових і 15-20 одиниць техніки" (тобто "щось на зразок механізованого батальйону") контролюють села Дарино, Свердліково, Гоголівка та Гончарівка, і що попередні спроби вибити їх звідти зазнали невдачі.

Місто Суджа було офіційно евакуйоване.

росіяни стверджують, що знищили 16 українських бронемашин (переважно за допомогою своїх БПЛА).

росіяни також повідомляють, що "нанесення авіаударів, які показали високу ефективність вдень, зараз ускладнене через високу щільність протиповітряної оборони противника".

Тепер... наскільки я можу судити з різних інших звітів, насправді ЗСУ розгорнули для цієї операції "щось на зразок механізованої бригади". І хоча повідомлення про російські втрати звучать чудово, я не зовсім впевнений, що ця акція може бути настільки ж ефективною в цілому. Особливо з огляду на те, що відбувається на Торецькому та Авдіївсько-Покровському напрямках – де ситуація настільки критична, що ті ж самі підрозділи та боєприпаси ЗСУ були б дуже потрібні в ці дні.

Зокрема, з того, що я можу сказати:

російська 9-та мотострілецька бригада подолала оборону ЗСУ (ймовірно, 41-ї та 53-ї механізованих бригад) і увійшла в західну частину Нью-Йорка (з боку Юр'ївки, тобто з півдня), а також

росіяни (ймовірно, 90-та танкова дивізія) зайняли Сергіївку, тобто, схоже, вбили клин між 2-ю бригадою Національної гвардії та 68-ю єгерською бригадою, і наступають на Орлівку та Миколаївку далі на захід. Вони також штурмують Іванівське та Свиридонівку, які захищають 47-ма та 151-ша механізовані бригади (про 151-шу ми "поговоримо" трохи більше, у відповідний час).

Інакше кажучи: поки українські сили"сексуально" в'їжджають у росію і сіють там хаос, Торецький і Авдіївсько-Покровський напрямки терміново потребують підкріплення – і набагато більше боєприпасів. Звісно, ЗСУ не "приємно" постійно "реагувати" на російську ініціативу, але настав час нарешті зупинити просування угруповання "Центр" всрф назавжди.

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