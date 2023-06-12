Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня

Минулого тижня майже всі провідні медіа світу щоденно публікували матеріали про український контрнаступ: про його початок, про перші втрати, про можливий успіх чи провал, очікування на Заході від контрнаступу і що у разі неуспішного його завершення дедалі голосніше звучатимуть голоси, які закликатимуть Україну погодитися на переговори і припинення війни. Пропонуємо основні меседжі Washington Post, New York Times, The Economist і Wall Street Journal, які вони поширювали для світової громадськості.

Видання Washington Post 8 червня вийшло з публікацією про те, що українські військові розпочали довгоочікуваний контрнаступ проти окупаційних російських військ, відкривши вирішальний етап війни, який спрямований на відновлення територіального суверенітету України та збереження підтримки Заходу в її боротьбі проти домінування Москви.

З посиланням на неназваних чотирьох українських військових газета повідомила, що українські війська, озброєні західною зброєю, посилили свої удари по передових позиціях на південному сході країни в середу ввечері, почавши значне просування вглиб окупованої росією території. Видання також якогось дива навело інформацію міністра оборони росії Сергєя Шойгу, що українські сили обсягом 1500 чоловік та 150 бойових броньованих машин намагалися пробитися крізь лінії оборони російської армії в Запорізькій області.

WP зазначила, що Запорізька область вже давно розглядається як найбільш стратегічне і ймовірне місце проведення українського контрнаступу з метою перерізати сухопутний шлях до Криму. І наступ стане ключовим випробуванням очолюваної США стратегії підготовки українських військ до застосування більш досконалої тактики і озброєння. Він також перевірить рішучість російських військ.

Втім, газета наголосила, що на шляху України стоять серйозні перешкоди, адже російські війська місяцями укріплювали цю територію мінами та окопами. Видання також згадало відео росіян, які показали українську підбиту техніку та заявили, що українців втратили 30 танків, в тому числі 3 танка "Леопард 2" і змушені були відступити. Щоправда, видання зазначило, що цю інформацію неможливо перевірити.

Того ж дня у Washington Post вийшла ще одна публікація, яка пояснювала, чому новий український контрнаступ не буде подібним до минулорічних перемог. Зокрема, йшлося, що ландшафт війни кардинально змінився порівняно з минулим роком. Тому є кілька причин, чому цьогорічні зусилля можуть не стати для України легким повторенням контрнаступу 2022 в негативному чи позитивному напрямку.

Однією з перешкод для успішного контрнаступу видання назвало Дніпро, який завадив би можливості перекинути важку техніку на лівий берег Херсонщини для контрнаступу. Після того, як утримувана росіянами дамба Каховського водосховища розвалилася, проблема ще більше посилилася. В Запорізькому регіоні такою проблемою було те, що росіяни місяцями укріплювали територію та будували лінії оборони.

WP наголосила також на наданій Україні новій техніці, яка має кращі тактико-технічні характеристики, швидші та маневреніші, зокрема що стосується "Бредлі" та танків "Леопард 2", як і підготовка за натівськими стандартами загальновійськових операцій.

Ще одним із факторів, які відрізнятимуть цьогорічний контрнаступ, – це моральний стан військових. Видання підкреслило, що російські військові зіткнулися з проблемами з самого початку війни, а тепер вони ще й посилилися внутрішніми чварами. З іншого боку, українські військові позбавлені таких проблем і разом із політичним керівництвом зберігають патріотичний дух.

Не оминув теми українського контрнаступу в цей день і британський The Economist, який вийшов з обкладинкою і заголовком: "Україна завдає удару у відповідь", і зазначив, що найближчі кілька тижнів будуть вирішальними.

The Economist наголосив, що зараз Україна випробовує оборону противника на міцність з небаченою інтенсивністю, атакувавши окупантів на низці позицій на сході та півдні. Більше буде в найближчі дні. Основні сили ще не відправлені в бій. Операція триватиме до літа. Однак те, що станеться в найближчі тижні, наголошує британське видання, визначить майбутнє не лише самої України, а й усього безпекового порядку в Європі. Настав вирішальний момент.

Як зазначає британський журнал, завдання України полягає в тому, щоб показати путіну, його поплічникам, співвітчизникам і широкому світові, що росія не може перемогти; що це вторгнення було помилковим з самого початку; що росія не може пережити Україну і її західних прихильників; і що найкращий варіант для Кремля – це здатися, поки росія не зазнала ще більших втрат і приниження.

І хоча це нелегке завдання, підкреслює The Economist, і ризик невдачі є реальним. Але завдяки дивовижній рішучості України та потужній і несподівано об'єднаній підтримці Заходу, успіх можливий.

Втім, якщо Україні не вдасться досягти відчутного успіху, зазначає британське видання, значно голосніше лунатимуть голоси, що закликають Україну припинити воювати і почати переговори, попри те, що припинення вогню залишить росію у володінні майже 20% території України, а російські обіцянки про мир нічого не варті. Це стане перемогою для путіна, хоча й не такою, про яку він мріяв на початку вторгнення.

Проте все може скластися по-іншому, і окупанти втечуть до матінки-росії. Це було б серйозною поразкою для путіна, втративши сотні тисяч вояк, витративши десятки мільярдів доларів на війну, зруйнувавши економічні відносини із Заходом, це було б приниження для нього, яке він був би змушений пережити.

8 червня New York Times також опублікувала матеріал про початок численних українських атак на російських окупантів. Як зазначило видання, ці атаки за участю західних танків і бронетехніки, схоже, знаменують собою довгоочікуваний контрнаступ, який, як сподівається Україна, дозволить відвоювати територію і зміцнить рішучість союзників продовжувати постачання зброї.

NYT процитувала трьох високопоставлених американських посадовців, а також військових аналітиків, які заявили, що довгоочікуваний масштабний український контрнаступ, схоже, розпочався. На їхню думку, переконливим свідченням цього стало використання українцями в бою в четвер німецьких танків "Леопард" і американських бойових машин "Бредлі", як і участь новостворених українських бригад.

New York Times зазначила, що російські блогери повідомили про відбиття українських атак в четвер, у той час як українська сторона тримала мовчанку щодо кампанії. Втім, військовий аналітик Роб Лі сказав виданню, що українці добилися певних тактичних успіхів, але й зазнали певних втрат.

NYT також зіслалась на слова Шойгу, що сили української 47-ї механізованої бригади, включаючи десятки одиниць бронетехніки, "зробили спробу прорвати російську оборону" в цьому районі (йдеться про Новодарівку), але повітряні і наземні сили Москви відбили атаку. Ця бригада, наголосило видання, є одним з українських підрозділів, які отримали підготовку і сучасне обладнання від США.

Також видання згадало про бої біля Оріхівки і процитувало Гіркіна, що в результаті інтенсивних боїв є "пробоїни в обороні", але проривів нема.

New York Times вкотре видала непідтверджену тезу про те, що буцімто від контрнаступу залежить подальша підтримка України. І якщо вона не досягне успіху, то західні політики змушуватимуть її сісти за стіл переговорів. Схоже, видання не вірить власним посадовцям, які постійно на найвищому рівні заявляють і підписують декларації на рівні G7, що будуть підтримувати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Своєю чергою Wall Street Journal теж послався на Шойгу, зазначивши, що українські офіційні особи заявили, що вони здійснюють так звані локальні атаки на південному сході Запорізької та східній частині Донецької областей. "Напрямок атак свідчить про те, що Україна просувається на південь до Азовського моря, щоб спробувати перерізати сухопутний міст, який з'єднує материкову росію з окупованим Кримським півостровом, критично важливою базою для вторгнення Москви в Україну", - написало видання.

Вже 9 червня Washington Post зазначила, що у п'ятницю на південному сході України тривають важкі бої відколи українські війська перейшли у великий контрнаступ – схоже, вони зустріли жорсткий опір російських підрозділів, що окопалися на укріплених позиціях. Видання процитувало заступницю міністра оборони Ганну Маляр, яка заявила, що в районі Оріхова російські війська активно обороняються. Це було чи не перше визнання з боку офіційних осіб України про те, що контрнаступ проводиться у Запорізькій області.

Втім, як наголосила Washington Post, за 36 годин, що минули з початку українського контрнаступу, політичне і військове керівництво країни не повідомило про значні успіхи, що свідчить про те, що ця фаза війни, ймовірно, буде набагато складнішою, ніж аналогічні кампанії минулої осені, в яких Київ скористався слабкими місцями росії. Видання також процитувало слова путіна, що "всі спроби контрнаступу, які були зроблені, зазнали невдачі" і подало відео російського дрона, за яким українська колона нібито зазнала удару і було знищено декілька одиниць техніки, в тому числі танк Леопард.

У п'ятничному випуску New York Times пройшлася більше по знищенню Каховської дамби. Зокрема, видання наголосило, що руйнування греблі змінює Україну, але не дугу війни. NYT підкреслила, що основний удар українського контрнаступу очікується в Запорізькій і Донецькій областях, а не вздовж Дніпра, де бойові дії швидко відновилися після катастрофи. Матеріал в основному був присвячений видозміненому ландшафту на Дніпрі і як це вплине бойові зіткнення обох сторін. Зокрема, позиції можуть стати ближчими в районі колишнього водосховища, ускладняться нижче дамби, але також можуть зробити сірою зоною Кінбурнську косу, яку раніше контролювали росіяни.

В іншій статті у п'ятничному номері New York Times вказала, що військові аналітики та американські офіційні особи заявили, що ще занадто рано судити про успіх наступу України, яка шукає слабкі місця, щоб використати їх в умовах запеклого опору росіян.

Видання із посиланням на двох високопоставлених американських чиновників стверджуває, що українські війська, як і очікувалося, зазнали втрат у живій силі і техніці на початку боїв. Інформації про втрати росіян не було, але нападники зазвичай зазнають більших початкових втрат, ніж ті, хто окопався, і аналітики попереджали, що прорив російських ліній буде важким і обійдеться дорогою ціною, - написала NYT.

Щодо успіхів сторін, то газета процитувала директора російських досліджень в CNA Майкла Кофмана, що про це не можна судити на основі кількох днів боїв і що наступ триватиме тижнями, а можливо і місяцями. Видання також навело інформацію Інституту вивчення війни, що Україна ще не ввела в бій всі нові підготовлені і оснащені підрозділи, які вона підготувала для наступу, і воює в Запорізькій області проти російських підрозділів, які значно сильніші, ніж на інших ділянках фронту.

Wall Street Journal 9 червня наголосив, що Україна промацує російську оборону на наявність слабких місць після початку контрнаступу. Видання повідомило, що президент Зеленський заявив, що війська досягають прогресу в "дуже важких боях", у той час як путін сказав, що зусилля Києва "поки що не увінчалися успіхом".

Видання також не оминуло тези, що якщо Україні не вдасться досягти прориву, тиск на Зеленського може посилитися, щоб він почав домовлятися про припинення війни.

Наступного дня Washington Post вже цитувала президента України Володимира Зеленського, який трохи завуальовано заявив, що українські війська розпочали довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ. Видання також процитувало канцлера Німеччини Олафа Шольца, який зізнався, що телефонуватиме путіну і вимагатиме повного виведення російських військ з території України. "Нерозумно змушувати Україну схвалювати і приймати рейдерське захоплення, яке здійснив путін, і те, що частини України стають російськими просто так", - сказав Шольц на з'їзді Німецької протестантської церкви в суботу.

В іншій публікації того ж дня Washington Post стверджувала, що політичні ризики для путіна зростають з початком контрнаступу України. За повідомленням видання з посиланням на інсайдерів, російська еліта нервує через вогневу міць західного озброєння України, і це викликає побоювання, що сухопутний міст, який Москва проклала через південний схід України до Криму, може бути розірваний, що завдасть Кремлю значної військової та моральної поразки.

На додаток до цього, зазначає видання, боротьба між військовими лідерами всередині російських сил, атаки безпілотників на Москву і низка безпрецедентних вторгнень воєнізованих груп у західні російські регіони, що межують з Україною, ставлять під сумнів здатність путіна контролювати ситуацію.

Неназваний WP представник російських дипломатичних кіл, який підтримує контакти з американськими урядовцями, повідомив виданню, що минулого тижня настрій став похмурішим після того, як з'явилися пропозиції Заходу щодо довгострокових угод про безпеку для України. Це забезпечило б Києву гарантовані поставки зброї на багаторічний період як альтернативу негайному членству в НАТО. Навіть без формального членства Україна зможе становити екзистенційну загрозу для росії, побоюються в росії. За таких умов, пише видання, рф прагне припинити бойові дії і заморозити "конфлікт".

Натомість New York Times у суботу аналізувала визначення визначення "успішного контрнаступу", які різняться серед західних посадовців. За твердженням газети, у приватних розмовах американські та європейські чиновники визнають, що витіснення всіх російських військ з окупованої української землі є малоймовірним. Однак залишається незрозумілим, що саме Сполучені Штати, Європа і Україна вважають успішним контрнаступом.

На думку NYT, дві теми вимальовуються як чіткі ідеї успіху: українська армія повинна відвоювати і утримувати ключові ділянки території, раніше окуповані росіянами, і Київ повинен завдати російським військовим виснажливого удару, який змусить Кремль поставити під сумнів майбутні військові можливості в Україні.

Як наголошує видання, певний успіх на полі бою може допомогти Києву отримати додаткову військову допомогу від Європи та США. Це також зміцнило б упевненість у столицях союзників, що їхня стратегія перетворення українських збройних сил на армію західного зразка працює. І, що найважливіше, такий результат забезпечив би більшу підтримку в Європі певних довгострокових гарантій безпеки для Києва і зміцнив би позиції України за столом переговорів.

Традиційно видання зазначає, що деякі знов неназвані посадовці з країн-союзників побоюються, що Україна може виявитися занадто успішною. І величезні втрати солдатів можуть змусити путіна мобілізувати більше населення для розбудови своєї армії. Водночас NYT навіть не розглядає можливість того, що успіх України повністю нівелює підтримку путіна і війни. Натомість видання вже вкотре ретранслює наративи Кремля, посилаючись на неназваних американських посадовців, які знов лякають читачів бряцанням путіним ядерною зброєю. Набридли.