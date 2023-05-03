Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян у другій частині роздумів над оцінкою та критеріями успіху чи невдачі українського контрнаступу спробував змоделювати варіанти успіху та критерії провалу контрнаступу. Мета – краща оцінка наслідків на політичному, стратегічному, оперативному та тактичному рівні. Тож пропонуємо ознайомитися з тим, як бойовий генерал бачить успіх чи провал українського контрнаступу.

Безсумнівно, наближається година "Ч" – час, призначений для запланованої атаки в рамках українських наступальних операцій. Кілька місяців українські планувальники і стратеги розглядали різні плани, варіанти військових ходів, а також варіанти розвитку та результатів. Українські навчальні заклади готують солдатів і командирів з тактичною і технічною підготовкою, яка проводиться в країнах НАТО. Бригади та батальйони проводять колективні навчання та тренування.

Кілька місяців по всьому фронту відбуватиметься розвідувальна битва. Українські та російські війська боротимуться за інформацію, а також намагатимуться приховати її від ворога. Це дуже важлива попередня діяльність перед будь-яким наступом або атакою. Ця розвідувальна битва відбувається із застосуванням піхоти і бронетанкових військ, а також БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби і стратегічної розвідки за допомогою супутників та інших джерел.

Запаси матеріально-технічних засобів накопичуються протягом певного часу. Їжа, паливо, вода, запасні шини, автомобільні запчастини та боєприпаси – все це частина величезного арсеналу матеріально-технічних засобів, необхідних для підтримки армії в наступі. У той же час, маса нової техніки була прийнята на озброєння української армії і видана підрозділам. Було сформовано кілька нових бригад, про які розповідає Military Land. Підрозділи були виведені з бойових дій, щоб переоснаститися, відпочити, поповнитися новим особовим складом і підготуватися до наступних місяців.

Ці нові або посилені підрозділи включають не лише загальновійськові бригади, але й артилерію, морську піхоту, логістику, інженерів, підрозділи ударних безпілотників та інші елементи великої загальновійськової команди, які будуть необхідні для прориву і проникнення в російські оборонні лінії. Потім експлуатація, знищення російських сил і повернення української території.

Принаймні, такий план. І хоча все це планування і підготовка є життєво важливими, коли настане година "Ч" для різних атак, успіх на полі бою визначатимуть лідерство, згуртованість підрозділів, адаптивність і індивідуальні якості кожного з них.

З огляду на це, як може виглядати успіх або провал українських наступальних операцій після настання години "Ч"?

Критерії успіху. 4 рівні застосування, 7 критеріїв

У своєму попередньому дописі на цю тему я описав обґрунтування критеріїв успіху. Я також перерахував п'ять принципів їх розробки та застосування. Успіх у майбутніх наступальних операціях можна вимірювати на різних рівнях і в різних часових масштабах. Прогрес або невдачі на тактичному і політичному рівнях будуть оцінювати безліч аналітиків, журналістів, політиків і громадян. У той же час, дехто буде швидко реагувати на короткострокові тактичні невдачі, замість того, щоб почекати кілька днів, щоб оцінити всі наслідки таких інцидентів.

Тому я пропоную низку способів для досягнення успіху в майбутніх наступальних операціях. Деякі з цих заходів є тактичними, деякі – більш стратегічними або політичними. Інші мають як тактичний, так і політичний вплив. Разом вони є взаємопов'язаним набором заходів, які можуть бути використані для оцінки того, чи є українські наступальні операції "успішними" чи ні.

Перш ніж я опишу їх, хочу запропонувати короткий огляд чотирьох рівнів застосування. Кожен показник включає їх для оцінки того, де успіх чи невдача матимуть найбільший вплив.

Тактичний рівень – це рівень, на якому задумуються, плануються і виконуються битви та інші форми бойових дій між протиборчими військовими силами для досягнення військових цілей. Тактичні сили застосовують тактику для досягнення поставлених завдань, визначених вищим штабом.

На оперативному рівні тактичні завдання і дії визначаються послідовністю й організовуються (часто у вигляді кампаній) для досягнення військових і стратегічних цілей. Важливо, що на цьому рівні відбувається визначення пріоритетів щодо розподілу сил, логістичної підтримки, розвідки, транспорту та міжвідомчої взаємодії. Він виступає сполучною ланкою між тактичним і стратегічним рівнями війни.

Наступний рівень – це стратегічний рівень війни. Після Першої світової стратегія стала державною, а не військовою діяльністю. По суті, стратегічний рівень полягає в перетворенні політичних цілей на дії на оперативному і тактичному рівнях на різних театрах військових дій, а також у нефізичних сферах, як-от операції впливу і кібернетична активність.

І, нарешті, політичний рівень. Саме на цьому рівні формуються політичні цілі та приймаються рішення щодо ресурсів, які дозволяють військовим організаціям діяти на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях. Але політична ефективність – це також здобуття підтримки населення, співпраця зі союзниками і партнерами та вплив на громадську думку всередині та за межами своїх національних кордонів.

Оцінка 1: Україна досягає несподіванки (тактичний і оперативний рівні, певний політичний вплив – короткостроковий). Генерування тактичної та оперативної несподіванки має призвести до шоку. Цей шок на тактичному і оперативному рівнях російських військових повенен спричинити уповільнення прийняття рішень і реагування на українські операції, а також порушити тактичну і оперативну узгодженість російського плану оборони окупованої України. Хоча це відносно легко оцінити на місці, обмеження на обмін інформацією між організаціями можуть ускладнити таку оцінку в короткостроковій перспективі. Однак це ключовий компонент успіху українських наступальних дій.

Оцінка 2: Україна здатна знищити або послабити російські тактичні та оперативні резерви, командні пункти та логістику до початку наступу (тактичний, оперативний та стратегічний вплив – короткостроковий). Українці захочуть обмежити здатність росіян відповідати на їхні атаки, особливо якщо їм вдасться досягти прориву в російські позиції. Тому виявлення і нейтралізація мобільних російських резервів до і на початку наступальних дій матиме важливе значення. Не менш важливим є виявлення російських штабів. Їх знищення або зниження ефективності допоможе порушити злагодженість російської відповіді на українські атаки. Водночас ідентифікація російської логістики, особливо запасів артилерійських боєприпасів, буде життєво важливою для України, оскільки це дасть їй перевагу у вогневій потужності. Досягнення цього залежить від відмінної розвідки, різних механізмів нанесення ударів на великі відстані, а також протиповітряної, протиракетної та безпілотної оборони.

Оцінка 3: Україна повертає свою територію (тактичний і оперативний вплив, але з політичними наслідками). Це може здатися очевидним, але це має бути чітким критерієм успіху. Підкріплене тактичними та оперативними успіхами на полі бою, повернення значної частини своєї території та звільнення українських громадян від злочинів росіян є ключовим мірилом успіху наступальних дій. Частково це буде залежати від спроможності України прорватися через різні зони перешкод росіян на сході і півдні України. Я не пропоную певний відсоток території, який має бути відвойований, але якщо більша частина Луганської, Херсонської та Запорізької областей буде відвойована, це буде дуже успішним результатом. І це було б гарним підґрунтям для подальших операцій в Криму та Донецьку в майбутньому.

Оцінка 4: Україна має хороші можливості для дій з повернення Криму після завершення наступальних операцій (оперативні, стратегічні та політичні наслідки – середньострокова перспектива). Як я вже писав раніше, останньою кампанією війни може стати для України кампанія з повернення Криму. Президент Зеленський чітко визначив це як одну з умов припинення війни в Україні. Тому майбутні наступальні операції будуть успішними, якщо українські збройні сили добряче підготуються до подальших операцій з повернення Криму або шляхом унеможливлення перебування там росіян, або шляхом фактичної військової операції з його захоплення.

Оцінка 5: Україна захоплює або знищує російські війська (тактичний і оперативний вплив, але з політичними і стратегічними наслідками). З поверненням своєї території пов'язане захоплення або знищення російських сил. росіяни повинні бути розбиті, і вони повинні бачити, що вони розбиті. Успішний український наступ зменшить кількість російських сил, з якими українцям доведеться воювати, а також змусить російського стратегічного командувача Герасимова прийняти важке рішення про перекидання сил з інших районів на заміну убитих. Це призводить до інших можливостей для українців. І, само собою зрозуміло, це вплине на розрахунки путіна. Успішний український наступ також забезпечить знищення достатньої російської бойової потужності, щоб росія не змогла здійснити жодних наступних наступальних операцій до кінця 2023 року. Це також матиме на меті послабити військовий потенціал росії в короткостроковій перспективі, але може мати значний вплив на політиків у дружніх і не дуже дружніх до України країнах.

Оцінка 6: Україна зберігає достатню бойову міць для продовження оборони одних районів і проведення подальших наступальних дій в інших (оперативно-стратегічний – середньострокова перспектива). Хоча українці спрямують значну частину своїх повітряних і наземних бойових сил на цей наступ, але щоб не зазнати масових втрат. Це не лише трагедія для загиблих і поранених, але й перешкода для подальших оборонних і наступальних зусиль України до кінця 2023 року. Ступінь, до якого Україна зможе завдати росіянам непропорційних втрат і руйнувань у майбутніх наступальних операціях, буде важливим мірилом успіху.

Оцінка 7: Прихильники України вважають, що наступ був успішним (політичний і стратегічний вплив – короткострокова і середньострокова перспективи). Україна має не лише досягти значних тактичних і оперативних успіхів у своїх операціях, але й український народ, іноземні лідери і населення повинні бачити, що вони досягли успіху. Одне не випливає автоматично з іншого. Тому постійна стратегічна комунікація з боку українського уряду матиме важливе значення для розповіді про історію та досягнення наступальних операцій. Іноді це складно, зважаючи на вимоги оперативної безпеки. Але новини про успіхи мають важливе значення для морального духу українців, а також для постійної підтримки України і протидії китайським і російським "мирним" пропозиціям, які, по суті, заморозять конфлікт на догоду росії.

Прорахунок можливого провалу українських наступальних дій. 5 критеріїв

Прогноз успіху є життєво важливим, але так само важливим є прорахунок того, де може статися або вже стався провал. З цією метою я пропоную наступні критерії як індикатори того, що майбутні українські наступальні операції не були успішними або не настільки успішними, як ми могли б сподіватися.

Оцінка 1. Нездатність відвоювати територію (стратегічні та політичні наслідки). Якщо майбутні наступальні операції не дозволять знову захопити значні території України (а саме так сталося під час російського наступу 2023 року), то вони будуть вважатися провальними. Значна частина України залишиться незаконно окупованою росією, а багато українських громадян продовжуватимуть зазнавати терору з боку своїх російських завойовників. Це буде військовою, політичною та гуманітарною поразкою.

Оцінка 2. Неспроможність знищити значні частини російської армії (тактичні, оперативні та політичні наслідки). Знищення або примусове виведення значної частини російської армії в Україні є невід'ємною частиною наступальних дій. Це не лише сприятиме звільненню української території, але й позбавить росіян бойових сил для проведення короткострокових і середньострокових наступальних операцій у 2023 році. Це також ускладнює їх утримання інших частин України, де наступальні дії не проводяться. Нездатність знищити значні частини російської армії, ймовірно, призведе до того, що війна зайде в глухий кут щонайменше на кілька місяців, а можливо, і на довше.

Оцінка 3. Невміння вчитися (тактичний і стратегічний вплив). Якщо українські військові не продемонструють навичок, особливо щодо загальновійськових операцій, під час наступальних дій, вони не зможуть досягти тактичного та оперативного успіху на полі бою. У більш широкому сенсі, це змусить переоцінити види допомоги, що надаються Україні іноземними державами. Хоча українці продемонстрували значну здатність до навчання під час війни, це завжди є ризиком, який необхідно відстежувати і зменшувати.

Оцінка 4. Нездатність передбачити або адаптуватися (тактичні, стратегічні та політичні наслідки). Нездатність передбачити загрози або адаптуватися до них є постійною загрозою для збройних сил. Для українців ця нездатність передбачити може набути форми недооцінки російської бойової потужності, резервів або волі, в цілому або в окремих частинах країни. Водночас, навіть якщо це призведе до початкових успіхів, українські сили мусять використовувати можливості і адаптуватися на ходу, щоб вклинитися в російські цикли прийняття рішень і знищити якомога більшу частину російської армії. Неоптимальне передбачення або адаптація можуть становити загрозу для результатів бою, що потім матиме значний вплив на політичні цілі України та відносини з її прихильниками.

Оцінка 5. Неспроможність спроектувати успіх (політичні та стратегічні наслідки). Навіть якщо Україна досягне значних тактичних і оперативних успіхів, їй потрібно спроектувати цей успіх на свій народ і на іноземну аудиторію. Очевидно, що російська (і китайська) дезінформація буде зосереджена на цих зусиллях, щоб підірвати довіру до новин, які повідомляють про російські втрати. Успішність наступальних дій і те, що вони будуть сприйматися як успішні, матиме вирішальне значення для здатності України захистити себе і якнайшвидше перемогти росію.

Успіх чи поразка? Дізнаємось незабаром

Мине небагато часу, перш ніж ми зможемо втілити ці способи в життя. Українські військові вже деякий час готуються до наступальних дій, і вони явно готові витіснити росіян з якомога більшої території України.

Метою цих двох статей про вимірювання успіху і невдач було дати певне уявлення про те, "як виглядає перемога" для України в найближчі місяці. Це не вичерпний перелік. І жоден з показників не має на меті передбачити конкретні результати. Ймовірно, існує багато піделементів кожного заходу, а також інші заходи, про які я не подумав. Але в цілому, якщо взяти їх разом, ці показники успіху і невдач мають стати корисним критерієм для тих, хто спостерігає і оцінює успіх майбутніх українських наступальних дій.

Перша частина: Яким буде успішний наступ для України. Визначаємо критерії успіху та невдач – Мік Раян

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